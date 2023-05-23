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Окупанти перетворили на шпиталь центральну лікарню Біловодська на окупованій Луганщині, - Генштаб

медицина

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо облаштування російськими окупантами нового госпіталю на території окупованої  Луганської області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Противник продовжує використовувати цивільні медичні заклади тимчасово захоплених територій України у власних цілях. Так, Біловодську центральну району лікарню окупанти перетворили на військовий шпиталь. Наразі, медичний заклад переповнений російськими окупантами з пораненнями різного ступеня важкості".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти влаштували шпиталь у дитячому садку у Таврійському на Херсонщині, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17329) госпіталізація (187) Луганська область (4876)


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Зате ж дозволяють ґаваріть парускі скільки хош.
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23.05.2023 23:33 Відповісти
Мабуть Женевська конвенція забороняє
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23.05.2023 23:40 Відповісти
Капец, цеж треба бляха муха...
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23.05.2023 23:46 Відповісти
І що це нам повинно сказать? Що цивільні медичні заклади, що госпіталі - обидва види медичних установ - під охоронним статусом Женевської конвенції і по них стрілять не можна
Однак нам це говорить про інше - кацапи панічно бояться показать РОСІЇ реальний масштаб втрат у своїй "СВО" Бо трупи тихенько розвозять і хоронять А от коли медичні заклади в "глибинці" Росії переповняться безрукими, безногими, сліпими - інша справа! Там і до "неправильных мыслей дайти можно" : "А ***** ано нам нада?" Нам (опосередковано) це лише "на руку": коли купа поранених збиваються в купу, то медперсонал "зашивається" і не встигає надавать повноцінну медичну допомогу Більше поранених "важкішають" (що призводить до підвищення рівня ампутацій а то й смертей) От який висновок треба робить зі сказаного
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24.05.2023 06:17 Відповісти
 
 