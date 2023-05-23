Окупанти перетворили на шпиталь центральну лікарню Біловодська на окупованій Луганщині, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо облаштування російськими окупантами нового госпіталю на території окупованої Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Противник продовжує використовувати цивільні медичні заклади тимчасово захоплених територій України у власних цілях. Так, Біловодську центральну району лікарню окупанти перетворили на військовий шпиталь. Наразі, медичний заклад переповнений російськими окупантами з пораненнями різного ступеня важкості".

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