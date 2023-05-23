Окупанти перетворили на шпиталь центральну лікарню Біловодська на окупованій Луганщині, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо облаштування російськими окупантами нового госпіталю на території окупованої Луганської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Противник продовжує використовувати цивільні медичні заклади тимчасово захоплених територій України у власних цілях. Так, Біловодську центральну району лікарню окупанти перетворили на військовий шпиталь. Наразі, медичний заклад переповнений російськими окупантами з пораненнями різного ступеня важкості".
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Однак нам це говорить про інше - кацапи панічно бояться показать РОСІЇ реальний масштаб втрат у своїй "СВО" Бо трупи тихенько розвозять і хоронять А от коли медичні заклади в "глибинці" Росії переповняться безрукими, безногими, сліпими - інша справа! Там і до "неправильных мыслей дайти можно" : "А ***** ано нам нада?" Нам (опосередковано) це лише "на руку": коли купа поранених збиваються в купу, то медперсонал "зашивається" і не встигає надавать повноцінну медичну допомогу Більше поранених "важкішають" (що призводить до підвищення рівня ампутацій а то й смертей) От який висновок треба робить зі сказаного