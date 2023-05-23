Посадовець "Укрзалізниці" отримав новий автомобіль Toyota Camry за укладення договорів з потрібними постачальниками, - НАБУ

НАБУ і САП викрили схему отримання хабаря посадовцем "Укрзалізниці" за сприяння в укладенні договорів з "потрібними постачальниками" для потреб залізниці. За свої "послуги" він отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, у квітні – травні 2023 року заступник директора філії "ЦЗВ" АТ "Укрзалізниця" отримав автівку Toyota Camry. За такий "подарунок" він сприяв в укладенні контрактів з потрібними "постачальниками", а також діяв в їх інтересах під час виконання контрактів і проведення оплати.

22 травня 2023 року НАБУ і САП затримали двох учасників групи, яка надавала хабар посадовцю. Наступного дня затримано заступника директора філії "ЦЗВ" АТ "Укрзалізниця". Також детективи відшукали автомобіль, предмет неправомірної вигоди, в одному із населених пунктів Львівської області. Автівку вилучили з метою забезпечення збереження речового доказу і вирішення питання про спеціальну конфіскацію.

Цього ж дня затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1, ч. 2 ст. 209 КК України.

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