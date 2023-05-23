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Новини Боротьба з корупцією Хабарники
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Посадовець "Укрзалізниці" отримав новий автомобіль Toyota Camry за укладення договорів з потрібними постачальниками, - НАБУ

набу

НАБУ і САП викрили схему отримання хабаря посадовцем "Укрзалізниці" за сприяння в укладенні договорів з "потрібними постачальниками" для потреб залізниці. За свої "послуги" він отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, у квітні – травні 2023 року заступник директора філії "ЦЗВ" АТ "Укрзалізниця" отримав автівку Toyota Camry. За такий "подарунок" він сприяв в укладенні контрактів з потрібними "постачальниками", а також діяв в їх інтересах під час виконання контрактів і проведення оплати.

22 травня 2023 року НАБУ і САП затримали двох учасників групи, яка надавала хабар посадовцю. Наступного дня затримано заступника директора філії "ЦЗВ" АТ "Укрзалізниця". Також детективи відшукали автомобіль, предмет неправомірної вигоди, в одному із населених пунктів Львівської області. Автівку вилучили з метою забезпечення збереження речового доказу і вирішення питання про спеціальну конфіскацію.

Цього ж дня затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1, ч. 2 ст. 209 КК України.

Також читайте: Слідчі НАБУ знайшли ще приблизно пів мільйона доларів, що фігурують у справі ексголови Верховного суду Князєва. ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (5068) хабар (4702) Укрзалізниця (6841) САП (2217)


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Топ коментарі
+22


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23.05.2023 23:28
+11
Скромняга какой. А мог и Праду или Лексус ЛХ попросить
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23.05.2023 23:23
+9
у нас купе будуть окремо жіночі! а Камрі - це заради боротьби за гендерні права
НАБУ нічого не розуміє і взагалі, де лещенко та найОм?
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23.05.2023 23:23
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Скромняга какой. А мог и Праду или Лексус ЛХ попросить
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23.05.2023 23:23 Відповісти
коли вже почнемо жити без хабарів?
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23.05.2023 23:58 Відповісти
Это вопрос вопросов.
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23.05.2023 23:59 Відповісти
у нас купе будуть окремо жіночі! а Камрі - це заради боротьби за гендерні права
НАБУ нічого не розуміє і взагалі, де лещенко та найОм?
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23.05.2023 23:23 Відповісти


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23.05.2023 23:28 Відповісти
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23.05.2023 23:24 Відповісти
Лох.
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23.05.2023 23:24 Відповісти
****, ****** мажори в коментарях... я тут старого ланоса продав та ледве на логана нашкрябов, то вже чуствую себе мажором.. а їм тойота кемрі - це лоховська машина.. живуть же ж люди
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23.05.2023 23:28 Відповісти
Ви що гумору нерозумієте. Це просто жарт.
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23.05.2023 23:37 Відповісти
Люди просто стебутся над ситуацией. После последних сообщений о многомиллионных взятках.
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24.05.2023 00:52 Відповісти
Та зрозуміло що лох, на Укрзалізниці працює,то треба було дизельок брати.
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23.05.2023 23:47 Відповісти
«Large family car» (сегмент D). Даже скромно, я бы сказал)
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23.05.2023 23:24 Відповісти
надіюсь це не Серуня Лященка? а то знов все на баб зіпхне
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23.05.2023 23:24 Відповісти
Хіба наріду це цікаво якщо там нема нікого з ЄС ?
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23.05.2023 23:25 Відповісти
"Фрэнк лежит на королеве, ее ноги вокруг него, и это они называют "новостью"!"......
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23.05.2023 23:27 Відповісти
Для посадовця Укрзалізниці, це образливо, таку дєшовку отримати.
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23.05.2023 23:30 Відповісти
Скромний, бо війна.
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24.05.2023 00:21 Відповісти
Шашличний сєрЛєщ на таких дєшовках вже не їзде. Все завдяки вам зелені полудурки.
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23.05.2023 23:31 Відповісти
Цю автівку вилучили НАБУ, як доказ, цікаво, яка ії подальша доля цієї автівки. Напевно повернуть назад в автосалон.
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23.05.2023 23:35 Відповісти
Чисто поржать
Камри в Дубаи с полным фаршем в такси это как у нас Ланос на минималке
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23.05.2023 23:40 Відповісти
Борцун з тими, хто йому не платить Лєщенко?
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24.05.2023 00:01 Відповісти
Резніков те саме більше року робить. Він що - невидимка для НАБУ?
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24.05.2023 00:01 Відповісти
Ну як малі діти. А в Нафтогазі , Енергоатомі , Автодорі - інакше ?
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24.05.2023 00:53 Відповісти
******* своей коррупцией. Со скольким он ещё поделился. Что за гнилая система.
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24.05.2023 04:38 Відповісти
А Сірожа Лещенко, чому так погано наглядав, отримуючи бабки біля 300тис.
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24.05.2023 07:44 Відповісти
Може стаття неправдива, бо посадовці якісь без прізвищ?
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24.05.2023 08:19 Відповісти
І після цього розповідати що пасажирські перевезення збиткові. Якось за Кирпи не скасовуючи приміських потягів та ,,общих,, вагонів Укрзалізниця спромоглася на свої кошти збудувати з 50 церков , зо 30 шкіл і щось там по медицині. Точні цифри треба шукати. Тобто і без здорожчання плацкарти та електричок у залізниці вистачає коштів, а то вже вартість електрички робочої зрівнялася з плацкартою швидкого потяга.
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25.05.2023 15:56 Відповісти
 
 