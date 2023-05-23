Протягом 23 травня росіяни 10 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 37 вибухів, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 37 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Шалигинська, Новослобідська, Білопільська, Юнаківська, Краснопільська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Сумська ОВА.
У повідомленні зазначається: "Великописарівська громада: зафіксовано 7 вибухів з мінометів.
- Новослобідська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
- Шалигинська громада: ворог здійснив 5 вибухів з артилерії.
- Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл – 11 вибухів.
- Юнаківська громада: був обстріл громади з міномету – 5 вибухів.
- Краснопільська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади.
Додатково повідомляємо: Сьогодні зранку з території рф по околицям смт Велика Писарівка, росіяни гатили з РСЗВ – 4 вибухи. Було пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, автокран, причіп до трактора, трактор та сівалку.
Попередньо - без людських жертв".
Будь ласка, зачекайте...
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