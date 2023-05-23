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Протягом 23 травня росіяни 10 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 37 вибухів, - ОВА

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 37 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Шалигинська, Новослобідська, Білопільська, Юнаківська, Краснопільська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Сумська ОВА. 

У повідомленні зазначається: "Великописарівська громада: зафіксовано 7 вибухів з мінометів.

- Новослобідська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

- Шалигинська громада: ворог здійснив 5 вибухів з артилерії.

- Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл – 11 вибухів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни весь ранок обстрілювали прикордоння Сумщини та Чернігівщини, всього 50 "приходів", - ОК "Північ"

- Юнаківська громада: був обстріл громади з міномету – 5 вибухів.

- Краснопільська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади.

Додатково повідомляємо:  Сьогодні зранку з території рф по околицям смт Велика Писарівка, росіяни гатили з РСЗВ – 4 вибухи. Було пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, автокран, причіп до трактора, трактор та сівалку.

Попередньо - без людських жертв".

Також читайте: Рашисти обстріляли дві громади на Сумщині, - ОВА

Автор: 

обстріл (28414) Сумська область (3663)


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