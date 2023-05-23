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Новини
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Гайдай спростував інформацію щодо відмови Казахстану погодити його кандидатуру на посаду посла

гайдай

Колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай спростував інформацію про те, що Казахстан не надав згоди на його призначення послом України у цій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Це повна маячня. Річ у тому, що ніякої офіційної відмови немає. Це просто або вигадки "Дзеркала тижня", в чому я маю сумніви, бо навіщо їм це, або це просто замовна стаття, от і все. Мої документи там так і залишаються. Якщо агреман прийде, отже це погодження, якщо не прийде, тоді це тема для обговорень, або для заміни кандидата. Але поки що ніхто кандидата замінювати не планує і відмови немає", — наголосив Гайдай.

Щодо термінів отримання агреману Гайдай сказав, що розуміння з цього приводу не має. "Ні, це ніколи не зрозуміло в жодній країні. Це може бути дуже швидко, може бути складно", — зауважив ексочільник Луганської ОДА.

Водночас він вважає, що в Казахстані є певний російський вплив, і саме представники РФ заперечували проти його кандидатури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казахстан не погодив призначення Гайдая послом, - ЗМІ

Автор: 

Казахстан (873) посол (1100) Гайдай ЛОГА (921)


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Топ коментарі
+12
Ага. МІДу Казахстану ми не повіримо.

Повіримо ЗЕленому брехуну зі стажем.
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23.05.2023 23:46
+5
После хлопков задымление наблюдается недалеко от железнодорожного вокзала Белгорода.
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23.05.2023 23:51
+3
Доречі, хто цей поц взагалі зараз такий?
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23.05.2023 23:48
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Дипломат від Бога, удачі )))

«в Казахстані є певний російський вплив, і саме представники РФ заперечували проти його кандидатури.»
Джерело:
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23.05.2023 23:42 Відповісти
Що він не так сказав навіть для дипломата? Казахи самі в публічному просторі із цим погоджуються.
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23.05.2023 23:51 Відповісти
Та нічого не сказав, не парьтесь))
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23.05.2023 23:53 Відповісти
Ага. МІДу Казахстану ми не повіримо.

Повіримо ЗЕленому брехуну зі стажем.
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23.05.2023 23:46 Відповісти
Доречі, хто цей поц взагалі зараз такий?
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23.05.2023 23:48 Відповісти
Безстроковий кандидат )))
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23.05.2023 23:55 Відповісти
После хлопков задымление наблюдается недалеко от железнодорожного вокзала Белгорода.
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23.05.2023 23:51 Відповісти
Отже, звільнення БНР триває ?
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24.05.2023 00:24 Відповісти
Окрім щоденної участі у земарафоні, які ще видатні дипломатичні здобутки цей пан має?
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24.05.2023 00:34 Відповісти
Гайдай робить "красиву морду" при "поганій грі" Реально "агреман" - це попереднє погодження з країною, з якою хочуть налагодить стосунки, кандидатури посла (Були в історії випадки, коли посол прибував у країну, а йому "давали від воріт поворот") Агреман - неофіційне погодження цієї кандидатури! Чи Гайдай хоче (всупереч всьому) приїхать відразу з вірчими грамотами і "поставить перед фактом" казахів - "Приймете! Нікуди не подінетеся!"? Так це (за дипломатичними мірками) буде грандіозний дипломатичний скандал! Не думаю, що Токаєв на подібне погодиться - бо це зачепить і реноме Казахстану Тому й не "послав далеко" офіційно, а просто сказав - давайте іншу кандидатуру Чи може, у наших "блазенят" саме на меті "шкандаль" з казахами? Тоді все більш-менш прояснюється
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24.05.2023 04:52 Відповісти
Серега Гайдай, как и Гиркин, агент ФСБ по линии РПЦ. Казахи увидели его грамоты, медали и ордена Кирюхи Гундяя за спонсорство и крышевание и призадумались. П.С. Орден Святителя Николая за 2016 год, Орден Святого Архистратига Михаила II степени «За заслуги перед Поместной Украинской Православной Церковью и побожним народом» за 2022 (!).
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24.05.2023 06:23 Відповісти
Дерьмак творить чудеса на ниві дипломатії. Стратег, однако. Лідери зулусів та народів банту вже пропонують переговори з Х..... і дають гарантії безпеки. Кулеба від'їзжає для уточнення позицій. І так потихеньку за рік опустились до плінтуса. Вашингтон,Лондон,Берлін,Париж..... і зупинились на Лімпопо. Видать, ост.......ли із "своєй болтовньой". А у Папи Римського взагалі заявили, що ведуть зондаж з Х...... саме з ініціативи двох лідерів. А два лідери печерських пагорбів заперечують.. Видно, що негатив з Мі 6 окутав лідері печерських пагорбів туманом недовіри і рідко хто бажає стати партнером.
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24.05.2023 06:40 Відповісти
Злодійку же Маркарову визнали через рік чи 2, так і Гайдая визнають. Чи ії агреман досі США не визнали ?
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24.05.2023 07:08 Відповісти
Головне, щоб Кахахстан дав Єрмаку гарантії безпеки. О Басуталенд вже дає.
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24.05.2023 07:10 Відповісти
 
 