Гайдай спростував інформацію щодо відмови Казахстану погодити його кандидатуру на посаду посла

Колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай спростував інформацію про те, що Казахстан не надав згоди на його призначення послом України у цій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Це повна маячня. Річ у тому, що ніякої офіційної відмови немає. Це просто або вигадки "Дзеркала тижня", в чому я маю сумніви, бо навіщо їм це, або це просто замовна стаття, от і все. Мої документи там так і залишаються. Якщо агреман прийде, отже це погодження, якщо не прийде, тоді це тема для обговорень, або для заміни кандидата. Але поки що ніхто кандидата замінювати не планує і відмови немає", — наголосив Гайдай.

Щодо термінів отримання агреману Гайдай сказав, що розуміння з цього приводу не має. "Ні, це ніколи не зрозуміло в жодній країні. Це може бути дуже швидко, може бути складно", — зауважив ексочільник Луганської ОДА.

Водночас він вважає, що в Казахстані є певний російський вплив, і саме представники РФ заперечували проти його кандидатури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казахстан не погодив призначення Гайдая послом, - ЗМІ