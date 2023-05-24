УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8593 відвідувача онлайн
Новини
8 678 96

США скептично ставляться до інформації про використання американської зброї на території Бєлгородської області РФ, - Держдепартамент

джип

США скептично ставляться до інформації про нібито використання американської зброї та техніки під час рейду російських добровольців у Бєлгородській області РФ.

Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Ми бачили деякі звіти, які поширювалися в соцмережах та інших місцях, у котрих стверджувалося, що в цих нападах використовувалася зброя, надана США. Я скажу, що зараз ми скептично ставимося до правдивості цих звітів", – сказав Міллер.

За його словами, у Держдепартаменті також бачили повідомлення з соцмереж та "нечіткі зображення" буцімто американської техніки на території Бєлгородської області.

Міллер зауважив, що наразі у відомстві "немає повної ясності" стосовно цієї інформації. Там також "сумніваються щодо точності" цих даних.

Речник Держдепу зауважив, що США "не заохочують і не роблять можливими" удари всередині Росії, але Україна сама "вирішує, як вести цю війну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не заохочують атаки України по території Росії, - Держдепартамент

Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня Міноборони РФ заявило, що нібито "розгромило" "націоналістичні формування" на території Бєлгородської області. Російські добровольці це спростували.

В цей же день у Бєлгородській області РФ скасували режим "контртерористичної операції".

Також дивіться: Медведєв впевнений, що за "звільнення" Бєлгородської області відповідальні США, ЄС та Британія. ВIДЕО

Автор: 

Держдепартамент США (1625) США (22755) Бєлгород (504)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Это никому не интересно. Ваша гражданская война есть ваше сугубо внутреннее дело.
показати весь коментар
24.05.2023 00:23
+19
Там конфлікт трактористів з комбайнерами.
показати весь коментар
24.05.2023 00:31
+16
американську зброю можна купувати в будь-якому военторге!
показати весь коментар
24.05.2023 00:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это военторг!
показати весь коментар
24.05.2023 00:14 Відповісти
московський режим має піти на МИРНІ ПЕРЕМОВИНИ за народом Білгородської Народної Республіки!
показати весь коментар
24.05.2023 04:57 Відповісти
Техніку і ********** місцеві трактористи знайшли в шахтах.
Що ж їм тепер, розбирати - то американське, чи вітчизняне?
показати весь коментар
24.05.2023 05:15 Відповісти
так і головне, що доказів нияких немає, що то американське!
показати весь коментар
24.05.2023 05:18 Відповісти
американську зброю можна купувати в будь-якому военторге!
показати весь коментар
24.05.2023 00:15 Відповісти
Навіщо туди везти американську зброю? Щоб кацапи вкрали технології? Хоч і застарілу
показати весь коментар
24.05.2023 00:59 Відповісти
Справа навіть не в технологіях. А в довірі. Якщо США були проти, то цього не треба було робити в жодному разі.
Ми не настільки самостійна країна зараз, щоб нехтувати довірою партнерів.
показати весь коментар
24.05.2023 01:07 Відповісти
Критичне мислення включить не пробував? Якщо там - російські добровольці то їх по логіці повинні були озброїть російською зброєю - трофеїв у нас повно Можливо - навіть не міняючи камуфляж Давать зброю країн НАТО - не бачу необхідності Ідуть в тил противника Там легше знайти запчастини для російської техніки Легше використовувать трофейне пальне пристосоване для російських двигунів Легше поповнювать б/к - з трофеїв Так навіщо собі створювать труднощі (брать американське озброєння) щоб потім їм стійко протистоять?
показати весь коментар
24.05.2023 04:33 Відповісти
а ви докажіть, що то американська техніка!
показати весь коментар
24.05.2023 05:05 Відповісти
Щас "докажуть" І "Абрамса" підбитого покажуть! Я один раз у житті так дуже страшно "пересрав" у перші секунди - коли побачив на проспекті міста в квітні минулого року колону танків (роту) в "болотному" камуфляжі Аж похолоділо всередині і руки затерпли: "Невже прорвались?!!!" І лише потім звернув увагу на жовто-блакитні та червоно-чорні прапори на баштах "Х-ху-у-у! Трофейні!"
показати весь коментар
24.05.2023 05:40 Відповісти
ну фото, а докази де?
показати весь коментар
24.05.2023 05:53 Відповісти
Якщо і вкрадуть технологію, то не зможуть використувати її.
показати весь коментар
24.05.2023 02:38 Відповісти
Не все так просто. Можуть просто передати Ірану чи Китаю.
Якщо штати б були так впевнені що вони не зможуть повторити щось, чи використати. То не знімали б деякі прилади з своєї техніки. Перед тим як нам передати.
показати весь коментар
24.05.2023 02:49 Відповісти
боже, що там за технологія? 4 колеса крутяться на осі за допомогою двигуна внутрішнього згоряння?
показати весь коментар
24.05.2023 04:56 Відповісти
"Щоб кацапи вкрали технології?"

не встигнуть кацапи перейняти технології. Їхній час закінчується
показати весь коментар
24.05.2023 12:22 Відповісти
Это никому не интересно. Ваша гражданская война есть ваше сугубо внутреннее дело.
показати весь коментар
24.05.2023 00:23 Відповісти
Там конфлікт трактористів з комбайнерами.
показати весь коментар
24.05.2023 00:31 Відповісти
Почему неинтересно? Мне интересно. Я думаю, Украина не должна оставаться безучастной к преступлениям фашистсткого московского режима по отношению к Белгородской народной республики. Украина может предложить стать посредником в урегулировании их гражданского конфликта и защитить интересы коренных украинцев молодой республики. Свободу БНР!
показати весь коментар
24.05.2023 01:47 Відповісти
Надеруть Штати Буданову задницю за залишену кацапам броню
показати весь коментар
24.05.2023 00:26 Відповісти
Можете мене закидати чимось. Але це щось не дуже добра історія.
Якщо є якась домовленість з США, що вони не проти, якщо така зброя буде використовуватися на території московії, то норм. Питань немає.
Але якщо вони були проти, а ми все одно дали. То це не добре. Це підрив довіри до нас як до партнера. Так, зброю і далі будуть надавати, але не так швидко і з оглядом. А це затягування війни. А кому це вигідно, всі знають. А потім ми ще дивуємося, чому вони деякі прилади знімають з техніки, перед переданням нам.
Невже не можно було надати хлопцям нашу техніку. Тим паче вони ж напевно знали, що супротиву на кордоні не буде.
Дивно це якось, дуже дивно.
показати весь коментар
24.05.2023 01:00 Відповісти
Ссылку на фото можно ? ... ( там где брошенная техника )
показати весь коментар
24.05.2023 01:15 Відповісти
На телеграм каналі російського пропагандона сашікоца є навіть відео з кинутими штатовськими броньовиками. В статті одне з них.
Таке враження що комусь в ГУР МО спецом було вигідно загнати на територію РФ штатовську броню
показати весь коментар
24.05.2023 01:26 Відповісти
це може бути iпсо
показати весь коментар
24.05.2023 01:35 Відповісти
Кацапня бреше , як дихає , особливо про американську зброю ‼️‼️
показати весь коментар
24.05.2023 00:28 Відповісти
Были фотки от самих бойцов с Макс-Про.
показати весь коментар
24.05.2023 01:26 Відповісти
так а які докази, що то американська зброя?
показати весь коментар
24.05.2023 05:10 Відповісти
Крім США та України ці MaxxPro використовуює 21 країна.
показати весь коментар
24.05.2023 06:37 Відповісти
в талібану купили, там все є
показати весь коментар
24.05.2023 07:30 Відповісти
Здається, Штати дали зброю також і "РДК".
показати весь коментар
24.05.2023 00:31 Відповісти
Віджата зброя у кацапів.
показати весь коментар
24.05.2023 00:32 Відповісти
ага
показати весь коментар
24.05.2023 00:32 Відповісти
хорошее видео, наглядно демонстрирующее, кто в доме хозяин.....
https://twitter.com/i/status/1661104806960701452
показати весь коментар
24.05.2023 00:32 Відповісти
Е, ти, сюда іді
показати весь коментар
24.05.2023 01:09 Відповісти
Я про подібне писав відразу після Оману!
показати весь коментар
24.05.2023 04:35 Відповісти
емеля ж был у зельца продюсером..... рабочие отношения сохранились... ))
показати весь коментар
24.05.2023 14:04 Відповісти
«У меня ещё больше вопросов к Министерству обороны, чем у вас» 😁
"Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков в відеозверненні відповів на головне питання цих днів - як стало можливим проникнення ДРГ у регіон."
https://t.me/belgorod01/36506
показати весь коментар
24.05.2023 00:47 Відповісти
Не понимаю зачем ставить США в неловкое положение? Неужели нельзя было выдать этой группе исключительно купленное без условий, украинское или трофейное русское оружие? Глупость какая-то.
показати весь коментар
24.05.2023 01:24 Відповісти
Коли важко визначити направлення контр-наступу, то треба думати непередбачувано.
показати весь коментар
24.05.2023 01:54 Відповісти
Утверждено http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3314(%D0%A5%D0%A5I%D0%A5) резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 года
СТАТЬЯ 3
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них
СТАТЬЯ 5
1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.

Включайте мозги.....
показати весь коментар
24.05.2023 01:55 Відповісти
агресор сидить в радбезі , а другий косоокий член накладає вето в інтересах агресора . після цього цей папірець можно використовувати лише в туалеті ! що зробив оон з 2014 коли засилались банди на Україну ?
показати весь коментар
24.05.2023 02:11 Відповісти
Я вибачаюся, але ми штати. Що можемо послати всіх нафіг, і робити як заманеться.
Нам дали чіткі правила, які треба виконувати. А ми їх порушуємо.
Можно звісно теж всіх нафіг послати. Але довго ми втримаємо без підтримки.
показати весь коментар
24.05.2023 02:16 Відповісти
які правила ? де вони написані ? нам в 2014 казали не рипайтесь в Крим ми все порішаємо ! в 1991 казали лишайтесь в союзі і що ? коли проти тебе грають не за правилами як можно дотримуватись правил ?
показати весь коментар
24.05.2023 02:24 Відповісти
Я Вас розумію. Але ми не настільки самостійна країна зараз щоб нехтувати підтримкою партнерів.
Якщо нам поставили умови, то треба їх дотримуватися. Так, боляче, але по іншому зараз ми не витягнемо, без їх підтримки.
показати весь коментар
24.05.2023 02:36 Відповісти
покажіть мені ці умови ? наші "партнери" будували з агресором потоки ! партнери підписали меморандум і різали літаки та підривали шахти ракет , тож хай виконують обіцянки .
показати весь коментар
24.05.2023 02:46 Відповісти
Ну по-перше, я сказав якщо нам поставили умови. Якщо умов немає ні яких, то і питань немає.
А по друге. В першу чергу, звинувачувати треба нас самих. Що довели країну до такого. Можно скільки завгодно ображатися на захід, що не дає то, не робить це, все повільно якось передає. Та вони взагалі не забовязані нам щось передавати. А якщо передають, то це в першу чергу в їх інтересах, а не наших.
Ми самі винні в цьому, самі. Кравчук, Кучма, овощя, і тепер клоун.
І по трете. Тоді дипломати з США казали, перед підписанням того меморандуму. Ви розумієте що це просто папір підписуєте. Він ні кого ні чого не забовязує. Але наше руководство, наполегло на такому форматі договору.
показати весь коментар
24.05.2023 03:02 Відповісти
я не ображаюсь ,просто коли закон не діє то він не діє для обох. а так виходить подвійні стандарти ! мене задовбали щоденні обстріли моєї Сумщини , з цим треба щось робити . можливо такі рейди щось змінять ...головний інтерес партнерів , це щоб завтра до них не постукав московський чобіт .
показати весь коментар
24.05.2023 03:19 Відповісти
Хто вам казав в 2014 "не рипайтесь в Крим"?!!!
Особисто Вам казали?!
Чи Ви особисто чули?!
показати весь коментар
24.05.2023 10:42 Відповісти
эти сказки будете рассказывать в Международном суде..... а для особо одаренных, прочтите еще раз Статью 5.....
если ублюдок в радбезе высасывал из пальца боевых гусей и комаров, то сейчас его просто засыпали козырными тузами!
и не удивляйтесь, если завтра вы больше не увидите ни самолетов, ни ракет, ни танков.....
лично я считаю, что это блестяще проведенная операция фсб, совместно с оп......
показати весь коментар
24.05.2023 02:28 Відповісти
в якому суді ? той що посадив президента країни агресора в 2008 чи 2014 ? чи в тому що посадив терориста що збив літак ? чи може в тому суді прокурора якого оголосили в розшук , а суд висловив занепокоєність ? ваші резолюції макулатура ! закон один хочеш жити захищайся як можеш !
показати весь коментар
24.05.2023 02:41 Відповісти
вот объясните мне, чем Ваша логика отличается от логики кацапа? те тоже думали, что они сильно умные и ложили болт на всё и вся.... хотите повторить их подвиг? вперед! и флаг вам в руки, а я ****! потому, что я не слепой и вижу куда ведет путь правового нигилизма..... и не нужно меня убеждать в правоте вашей бредятины, основанной исключительно на эмоциях.....
показати весь коментар
24.05.2023 02:51 Відповісти
ви на кацапській друкуєте маячню 1974 року і нічого ! де механізм покарання порушників цієї макулатури ? жоден міжнародний орган не працює ! може червовий хрест провідав наших полонених з 2014 року ? може магате покарало ядерного терориста ? прокинься закони діють тільки проти слабких ! і взагалі ви впевнені що цю операцію проводить не Пентагон ?
показати весь коментар
24.05.2023 03:08 Відповісти
якщо я цю "маячню" роздрукую українською, вам вiд цього легше стане? чи ви гадаєте, що українською там щось iнше написано? )))
я не хочу бiльше обговорювати цю тему.... залишайтесь при своїй думцi, а я залишусь при своїй.....
показати весь коментар
24.05.2023 03:34 Відповісти
Це точно не тузи, але і "козирні карти" так розкидати це або тупо, або гра на користь ворога
показати весь коментар
24.05.2023 10:57 Відповісти
Они все время снимали себя как девушки в Инстаграме. Фотки не настолько нечеткие, чтобы не увидеть.

показати весь коментар
24.05.2023 03:47 Відповісти
Даже автоматы во время "обращений к россиянам" американские. Полный идиотизм.
показати весь коментар
24.05.2023 03:53 Відповісти
а де там видно, що то американська зброя? схожа? а какие ваши доказательства?
показати весь коментар
24.05.2023 05:07 Відповісти
Ты что слепой? Не думаю. А ты думаешь американские избиратели, особенно служившие, не узнают свою же американскую технику???
Какие нафиг доказательства!!! Мы не в суде и американцы дают оружие исключительно по своей доброй воле, так что могут и передумать, а недругов Украины там хватает! И вот нафига эти выеживания? Что на БТР-3/4/82 было в западло на погранцов и ментов наехать? Не удивлюсь, если эта операция окажет негативное влияние на поставку Украине F-16.
показати весь коментар
24.05.2023 23:32 Відповісти
не розумію цього нарєчія
показати весь коментар
25.05.2023 00:38 Відповісти
клоун
показати весь коментар
25.05.2023 22:42 Відповісти
хто небудь розуміє цю потвору? щось він корячиться - хоче сказати
показати весь коментар
26.05.2023 00:14 Відповісти
Кривляйся дальше, такие как ты докривляетесь до прекращения американской помощи, не говоря уже про предоставление F-16. И кто от этого выиграет? Уж точно не Украина. Вы просто работаете на россию, вот что вы делаете!
показати весь коментар
28.05.2023 06:53 Відповісти
Це зараз можливо купити в воєнторзі.
показати весь коментар
24.05.2023 07:21 Відповісти
пів світу з калашматами воює, рашка йде нах..
показати весь коментар
24.05.2023 07:24 Відповісти
Куча разбитой американской техники на кацапских ресурсах. Такое тут нельзя постить.
показати весь коментар
24.05.2023 04:09 Відповісти
і шо це доказує?
показати весь коментар
24.05.2023 05:09 Відповісти
Недавно на кацапських ресурсах показували підбитий "Абрамс" Пояснювали що це - "Україна" Потім вияснилося, що фото - кількарічної давнини - чи-то з Лівії чи з Іраку Минулого тижня на кацапських ресурсах показали фото обгорілого Ф-16 Знову - "Україна" Потім виясняється: фото Ф-16 ВПС Таїланду Літак упав у 2016 році з-за технічних неполадок І після цього ти пропонуєш вірить "кацапським ресурсам"? От тому, що "Срамота" заглохла на репетиції параду в Москві - вірю! Бо сам бачив відео!
показати весь коментар
24.05.2023 05:51 Відповісти
Дай ссилку
показати весь коментар
24.05.2023 06:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2SGxmE78Q4c

показати весь коментар
24.05.2023 07:20 Відповісти
Це зашквар повний!
Схоже на спецпідставу
показати весь коментар
24.05.2023 07:37 Відповісти
Минулого року на Росії в парку "Патріот" виставляли трофейну американську техніку, що їм заважало притягти її на місце подій і зробити фото.
А ось, затрофеїний такий самий БТР, який був у хлопців. Щось не було чути галасу з боліт про "постачання" американської техніки окупантам.
показати весь коментар
24.05.2023 12:06 Відповісти
Це шо в окопи влетіли виходе, втрати техніки суттєві з цього виходе, на контр наступ хоть хвате
показати весь коментар
24.05.2023 12:19 Відповісти
У кацапів трофейної техніки достатньо щоб привезти для медіа картинки
показати весь коментар
24.05.2023 13:58 Відповісти
Підставляє цей РДК Україну...
показати весь коментар
24.05.2023 07:15 Відповісти
Це не РДК підставляє, а той хто брав усасть у плануванні операцвї із використанням штатовської техніки на території РФ
показати весь коментар
24.05.2023 11:02 Відповісти
Навіщо виправдовуватися, російська/радянська зброя скрізь, і шо когось це турбує?
показати весь коментар
24.05.2023 07:18 Відповісти
З'їли, з'радойоби
показати весь коментар
24.05.2023 07:24 Відповісти
Американцы такие ******* стали. Стыдно за них.
показати весь коментар
24.05.2023 08:02 Відповісти
я в 1-й день сказал что РДК - фсбшные консервы, устроили провокацию чтоб сорвать поставки западного оружия. На меня все накинулись.
Ну что ж, получите-распишитесь.
Кто будет умничать про настамнет, не забывайте что РДК официально входит в ЗСУ, и это дуркование ничем не лучше чем кривляние Лаврова в ООН 'какиевашидоказательства'.
А говорить что они действовали самостоятельно - еще хуже, это расписаться в том что Украина не контролирует часть ЗСУ и свою границу.
показати весь коментар
24.05.2023 10:09 Відповісти
Хлопці лише повернули раніше затрофеїну окупантами техніку, у них, що є вибір...
показати весь коментар
24.05.2023 11:49 Відповісти
Даже если и так, то все равно не стоило ее использовать в рф, ЗСУ вполне могли заменить им технику на аналогичную не американскую, чтобы у трампистов не было даже малейшего повода разносить Байдена. Фактически Украина подставила политиков, которые ей помогают! Теперь Байден может и передумать на счет F-16.
показати весь коментар
24.05.2023 23:37 Відповісти
помилилися ми всі - несправима помилка з нашого до боку - квітень 19
показати весь коментар
27.05.2023 04:07 Відповісти
і що робити? - донатити!...
а помилка ******* наші донати..... - така ***** малята...
показати весь коментар
27.05.2023 04:11 Відповісти
зелені вимагають? ми як то пораемося хоч і розуміемо що зелені ********.....
а що робити?
а бронік? - так ти сам собі купай 2гий - бо перший до брата не доїхав чомусь...
а ми будемо донатить - навіть як зелені все ********....
показати весь коментар
27.05.2023 04:30 Відповісти
і діло не в грошах - діло в тому, що ми донатимо - а вони *******!
показати весь коментар
27.05.2023 04:37 Відповісти
 
 