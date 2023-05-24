США скептично ставляться до інформації про використання американської зброї на території Бєлгородської області РФ, - Держдепартамент
США скептично ставляться до інформації про нібито використання американської зброї та техніки під час рейду російських добровольців у Бєлгородській області РФ.
Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Ми бачили деякі звіти, які поширювалися в соцмережах та інших місцях, у котрих стверджувалося, що в цих нападах використовувалася зброя, надана США. Я скажу, що зараз ми скептично ставимося до правдивості цих звітів", – сказав Міллер.
За його словами, у Держдепартаменті також бачили повідомлення з соцмереж та "нечіткі зображення" буцімто американської техніки на території Бєлгородської області.
Міллер зауважив, що наразі у відомстві "немає повної ясності" стосовно цієї інформації. Там також "сумніваються щодо точності" цих даних.
Речник Держдепу зауважив, що США "не заохочують і не роблять можливими" удари всередині Росії, але Україна сама "вирішує, як вести цю війну".
Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.
23 травня Міноборони РФ заявило, що нібито "розгромило" "націоналістичні формування" на території Бєлгородської області. Російські добровольці це спростували.
В цей же день у Бєлгородській області РФ скасували режим "контртерористичної операції".
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Що ж їм тепер, розбирати - то американське, чи вітчизняне?
Ми не настільки самостійна країна зараз, щоб нехтувати довірою партнерів.
Якщо штати б були так впевнені що вони не зможуть повторити щось, чи використати. То не знімали б деякі прилади з своєї техніки. Перед тим як нам передати.
не встигнуть кацапи перейняти технології. Їхній час закінчується
Якщо є якась домовленість з США, що вони не проти, якщо така зброя буде використовуватися на території московії, то норм. Питань немає.
Але якщо вони були проти, а ми все одно дали. То це не добре. Це підрив довіри до нас як до партнера. Так, зброю і далі будуть надавати, але не так швидко і з оглядом. А це затягування війни. А кому це вигідно, всі знають. А потім ми ще дивуємося, чому вони деякі прилади знімають з техніки, перед переданням нам.
Невже не можно було надати хлопцям нашу техніку. Тим паче вони ж напевно знали, що супротиву на кордоні не буде.
Дивно це якось, дуже дивно.
Таке враження що комусь в ГУР МО спецом було вигідно загнати на територію РФ штатовську броню
https://twitter.com/i/status/1661104806960701452
"Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков в відеозверненні відповів на головне питання цих днів - як стало можливим проникнення ДРГ у регіон."
https://t.me/belgorod01/36506
СТАТЬЯ 3
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них
СТАТЬЯ 5
1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.
Включайте мозги.....
Нам дали чіткі правила, які треба виконувати. А ми їх порушуємо.
Можно звісно теж всіх нафіг послати. Але довго ми втримаємо без підтримки.
Якщо нам поставили умови, то треба їх дотримуватися. Так, боляче, але по іншому зараз ми не витягнемо, без їх підтримки.
А по друге. В першу чергу, звинувачувати треба нас самих. Що довели країну до такого. Можно скільки завгодно ображатися на захід, що не дає то, не робить це, все повільно якось передає. Та вони взагалі не забовязані нам щось передавати. А якщо передають, то це в першу чергу в їх інтересах, а не наших.
Ми самі винні в цьому, самі. Кравчук, Кучма, овощя, і тепер клоун.
І по трете. Тоді дипломати з США казали, перед підписанням того меморандуму. Ви розумієте що це просто папір підписуєте. Він ні кого ні чого не забовязує. Але наше руководство, наполегло на такому форматі договору.
Особисто Вам казали?!
Чи Ви особисто чули?!
если ублюдок в радбезе высасывал из пальца боевых гусей и комаров, то сейчас его просто засыпали козырными тузами!
и не удивляйтесь, если завтра вы больше не увидите ни самолетов, ни ракет, ни танков.....
лично я считаю, что это блестяще проведенная операция фсб, совместно с оп......
я не хочу бiльше обговорювати цю тему.... залишайтесь при своїй думцi, а я залишусь при своїй.....
Какие нафиг доказательства!!! Мы не в суде и американцы дают оружие исключительно по своей доброй воле, так что могут и передумать, а недругов Украины там хватает! И вот нафига эти выеживания? Что на БТР-3/4/82 было в западло на погранцов и ментов наехать? Не удивлюсь, если эта операция окажет негативное влияние на поставку Украине F-16.
Схоже на спецпідставу
А ось, затрофеїний такий самий БТР, який був у хлопців. Щось не було чути галасу з боліт про "постачання" американської техніки окупантам.
Ну что ж, получите-распишитесь.
Кто будет умничать про настамнет, не забывайте что РДК официально входит в ЗСУ, и это дуркование ничем не лучше чем кривляние Лаврова в ООН 'какиевашидоказательства'.
А говорить что они действовали самостоятельно - еще хуже, это расписаться в том что Украина не контролирует часть ЗСУ и свою границу.
а помилка ******* наші донати..... - така ***** малята...
а що робити?
а бронік? - так ти сам собі купай 2гий - бо перший до брата не доїхав чомусь...
а ми будемо донатить - навіть як зелені все ********....