США скептично ставляться до інформації про використання американської зброї на території Бєлгородської області РФ, - Держдепартамент

США скептично ставляться до інформації про нібито використання американської зброї та техніки під час рейду російських добровольців у Бєлгородській області РФ.

Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Ми бачили деякі звіти, які поширювалися в соцмережах та інших місцях, у котрих стверджувалося, що в цих нападах використовувалася зброя, надана США. Я скажу, що зараз ми скептично ставимося до правдивості цих звітів", – сказав Міллер.

За його словами, у Держдепартаменті також бачили повідомлення з соцмереж та "нечіткі зображення" буцімто американської техніки на території Бєлгородської області.

Міллер зауважив, що наразі у відомстві "немає повної ясності" стосовно цієї інформації. Там також "сумніваються щодо точності" цих даних.

Речник Держдепу зауважив, що США "не заохочують і не роблять можливими" удари всередині Росії, але Україна сама "вирішує, як вести цю війну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не заохочують атаки України по території Росії, - Держдепартамент

Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня Міноборони РФ заявило, що нібито "розгромило" "націоналістичні формування" на території Бєлгородської області. Російські добровольці це спростували.

В цей же день у Бєлгородській області РФ скасували режим "контртерористичної операції".

Також дивіться: Медведєв впевнений, що за "звільнення" Бєлгородської області відповідальні США, ЄС та Британія. ВIДЕО