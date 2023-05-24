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Протягом 23 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 18 районів зосередження окупантів, 3 ЗРК, 3 пункти управління, 1 склад та 3 важливі цілі, - Генштаб

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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 23 травня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них 3 - по зенітно-ракетних комплексах.

Протягом цієї доби було знищено 4 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 3 важливі цілі противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 21 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 13 районів скупчення окупантів, 4 ЗРК, 2 склади, 2 артилерійські підрозділи та 1 важливу ціль, - Генштаб

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