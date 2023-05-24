Ввечері 23 травня у російському Бєлгороді пролунав вибух. Повідомляють про дрон з вибухівкою

У Бєлгороді (РФ) чули вибух незадовго до півночі. Інцидент стався неподалік залізничного вокзалу. Місцева влада заявляє про безпілотник, який скинув вибухівку прямо на дорогу, і на неї наїхала машина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав російський губернатор області В'ячеслав Гладков.

За словами чиновника, у місті на проїжджу частину на Громадянській вулиці, неподалік залізничного вокзалу, з БПЛА було скинуто вибуховий пристрій.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є пошкодження легкового автомобіля", - заявив Гладков.

Він також додав, що на місці події працюють вибухотехніки та оперативні служби.

Тим часом у мережі було опубліковано фото та відео з місця події.

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