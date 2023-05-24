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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ввечері 23 травня у російському Бєлгороді пролунав вибух. Повідомляють про дрон з вибухівкою

У Бєлгороді (РФ) чули вибух незадовго до півночі. Інцидент стався неподалік залізничного вокзалу. Місцева влада заявляє про безпілотник, який скинув вибухівку прямо на дорогу, і на неї наїхала машина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав  російський губернатор області В'ячеслав Гладков.

За словами чиновника, у місті на проїжджу частину на Громадянській вулиці, неподалік залізничного вокзалу, з БПЛА було скинуто вибуховий пристрій.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є пошкодження легкового автомобіля", - заявив Гладков.

Він також додав, що на місці події працюють вибухотехніки та оперативні служби.

Тим часом у мережі було опубліковано фото та відео з місця події.

Також читайте: Росія обміркує перегрупування сил після подій у Бєлгородській області, - Маляр

Автор: 

вибух (4449) дрони (4688) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+21
Прошел год, и теперь вместо "Киев за три дня" у кацапов "схватка за Глотово".
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24.05.2023 01:18
+18
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24.05.2023 01:54
+14
Усі знають що кацапи самі себе ********.
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24.05.2023 01:33
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Прошел год, и теперь вместо "Киев за три дня" у кацапов "схватка за Глотово".
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24.05.2023 01:18 Відповісти
Заглотово у них каждый день теперь.
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24.05.2023 05:33 Відповісти
Заглубокоглотово
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24.05.2023 07:05 Відповісти
😄
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24.05.2023 08:19 Відповісти
То провокації кремля. Партизани так безглуздо використовувати вибухівку не буде.
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24.05.2023 01:20 Відповісти
Так Конашенков же уже всех уничтожил. Или нет ?
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24.05.2023 01:24 Відповісти
Русня - ПВО, РЭБ - не, не слышали?
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24.05.2023 01:24 Відповісти
Анивпвдполье,тссс...
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24.05.2023 01:29 Відповісти
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24.05.2023 02:08 Відповісти
Усі знають що кацапи самі себе ********.
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24.05.2023 01:33 Відповісти
Білгородщина буде вільною та українською !
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24.05.2023 01:41 Відповісти
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24.05.2023 01:54 Відповісти
5 з +! Міряю за п'ятибальною системою. Відмінно!
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24.05.2023 05:18 Відповісти
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24.05.2023 02:08 Відповісти
погляд Марьванни на Вовочку
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24.05.2023 03:37 Відповісти
якийсь кацап просто кинув петарду , лягайте спати ...
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24.05.2023 02:14 Відповісти
Не просто кацап, а - п'яний кацап.

Отож-то. А то - переполохані такі.
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24.05.2023 05:40 Відповісти
А хіба бувають кацапи неп'яні? Вони ж народжуються вже п'яними!
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24.05.2023 05:49 Відповісти
І не просинайтесь...
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24.05.2023 08:18 Відповісти
В кокошників пукани вибухають від когнітивного дисонансу.
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24.05.2023 02:16 Відповісти
Опять курили где попало
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24.05.2023 03:14 Відповісти
Я люблю белоородское ПВО!!!
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24.05.2023 03:39 Відповісти
Слава Белгородской, Курской, Брянской Народным Республикам. Граждане-все в Военторг за автоматами, откапывайте танки на огородах. Смерть московской хунте!!!!
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24.05.2023 03:50 Відповісти
Слава Белгородской, Курской, Брянской Народным Республикам. Граждане-все в Военторг за автоматами, откапывайте танки на огородах. Смерть московской хунте!!!!
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24.05.2023 03:54 Відповісти
Партизанські листівки? Гарна робота!
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24.05.2023 05:22 Відповісти
Кацапи восімь лєт бамбілі бєлгород!
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24.05.2023 04:47 Відповісти
редактор - БІЛГОРОД БІЛГОРОД БІЛГОРОД ‼️‼️‼️

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24.05.2023 04:50 Відповісти
Я спочатку прочитав, що в українському Бєлгороді. Це правда. Потім схаменувся, перечитав і зрозумів, що ще не в українському. Потім ще Декрет про "законние землі". Ніч, мабуть, така.
Дякую!
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24.05.2023 05:39 Відповісти
звикайте бледгородці
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24.05.2023 07:02 Відповісти
 
 