Ввечері 23 травня у російському Бєлгороді пролунав вибух. Повідомляють про дрон з вибухівкою
У Бєлгороді (РФ) чули вибух незадовго до півночі. Інцидент стався неподалік залізничного вокзалу. Місцева влада заявляє про безпілотник, який скинув вибухівку прямо на дорогу, і на неї наїхала машина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав російський губернатор області В'ячеслав Гладков.
За словами чиновника, у місті на проїжджу частину на Громадянській вулиці, неподалік залізничного вокзалу, з БПЛА було скинуто вибуховий пристрій.
"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є пошкодження легкового автомобіля", - заявив Гладков.
Він також додав, що на місці події працюють вибухотехніки та оперативні служби.
Тим часом у мережі було опубліковано фото та відео з місця події.
Топ коментарі
+21 Urs
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+18 Office Den Haag
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+14 Олег Кікта #551134
показати весь коментар24.05.2023 01:33
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Отож-то. А то - переполохані такі.
Дякую!