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Новини Агресія Росії проти України
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Генштаб вперше не повідомив про бої в Бахмуті - можливо, "вагнерівці" просунулися вглиб міста, - ISW

бахмут

Генштаб вперше з грудня 2022 року не повідомив у своєму оперативному вечірньому зведенні станом на 18:00 про бої в Бахмуті. Аналітики пояснили це можливим просуненням "вагнерівців" углиб міста.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що українські офіційні особи заявили, що темп боїв на Бахмутському напрямку знизився на тлі продовження обмежених українських контратак на флангах Бахмуту 23 травня.

При цьому, йдеться у звіті, Генеральний штаб ЗСУ вперше з грудня 2022 року не повідомив про бої в Бахмуті у своєму оперативному зведенні за 18:00, що свідчить про те, що сили групи "Вагнера", можливо, просунулися далі вглиб міста.

Генеральний штаб також повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні дії поблизу Хромового (безпосередньо на захід від Бахмуту).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог дещо знизив активність на Бахмутському напрямку. Наші сили контролюють південно-західну околицю Бахмуту, у передмісті бої, - Міноборони

Автор: 

Генштаб ЗС (6558) Бахмут (1560) ISW (653)


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Топ коментарі
+20
"....сили групи "Вагнера", можливо, просунулися далі вглиб міста...." Що за маячня? Вони давно вже за західні околиці міста. Скільки можна цю хрень публікувати?
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24.05.2023 07:02
+14
А що повідомляти? Про те, що місто Бахмут за результатами багатомісячних запеклих боїв зрештою повністю зайняте "вагнерівцями"? Це якось "некомільфо" подавати...
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24.05.2023 06:42
+11
Яке напівоточення? Подивіться на мапу - за рахунок просування у Бахмуті та виходу рашистів до Хромового - лінія фронту фактично вирівнялася! Не треба вслід невігласам з "єдиних новин" та їх чисельним офіційним військовим "переможцям" повторювати дурні мантри!
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24.05.2023 07:21
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А що повідомляти? Про те, що місто Бахмут за результатами багатомісячних запеклих боїв зрештою повністю зайняте "вагнерівцями"? Це якось "некомільфо" подавати...
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24.05.2023 06:42 Відповісти
Не зайняте і не повністю бо підтвердження так і не має. А що означає вглиб міста? Може до останніх окраїн, бо вглиб це з окраїни до центру...
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24.05.2023 07:57 Відповісти
СМЫСЛ оставатся там , где смысла оставатся нет ? Бахмут имеет более - мение значение только для парашки , им что то скармливать по тв нужно , за 9 месяцев боев за этот райцентр парашники положили там более 100 000 своих пидаров , не считая техники , ...........есть ли смысл выхода наших военных от туда ? - да есть , на время , на подготовленные оборонительные позиции , смысла защищать кирпичи нет , а парашников можно крыть артой и тд , есть стратегия и есть тактика , и наши генералы знают что делают и зачем , не разгоняйте зраду , не на часи.
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24.05.2023 09:21 Відповісти
Чудні справи твої, Господи...Тепер консатація очевидного факту вже стала називатися зрадою? З яких це пір? Я нікого й ніколи не зраджував, і Україну люблю не слабше за Вас!
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24.05.2023 10:05 Відповісти
подивись дипстейт і незадавай тупих питань....і не жди відповіді в слизьких нікчемних брехливих осіб
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24.05.2023 10:10 Відповісти
Так там іменно і написано,що не має підтвердження. Питання не тупе ,бо сама стаття має помилку
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24.05.2023 10:52 Відповісти
подивись дип мап....і знімиш всі питання...від кого ти хочеш підтверження? коли нач цеху дегенерат і працівникі в нього дибіли-то що вони на стенді інфи .можуть написати? а якщо це помножити на те що призьвища цих всих типів мають включення -брехун....ну то гримуча суміш...читай .розвивайся.а то взагалі одибілять територію україни повністю...
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25.05.2023 09:38 Відповісти
Серйозно? Дев'ять місяців друга армія третього світу бере якійсь райцентр, котрий захищають якісь "боевіки", подавати не "комільфо" А що тоді "комільфо"?.
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24.05.2023 08:00 Відповісти
Да нет, теперь это не боевики, а сама Ната на Леопардах и Абрамсах с "морскими котиками" и "зелеными беретами". А еще Расея подбила в Бахмуте натовский авианосец, подлодку и сто пиццот Ф-16
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24.05.2023 11:30 Відповісти
Ну если так говорят на марафоне......но тут,людям имеющим доступ,ко всемирной паутине....))))Институт изучения...до побаченя......
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24.05.2023 09:09 Відповісти
Вы несправедливы к Боневтику Янелоховичу. Он теперь король интернета.
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24.05.2023 07:09 Відповісти
Расія теж не повідомила про бої в Білгороді...
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24.05.2023 06:43 Відповісти
А що по вашому бої? Я так розумію, артилерійські та авіаційні обстріли руснею своїх сіл біля Грайворона, стрілецькі бої, розбита техніка русні, вбиті російські вояки для вас не бої? Біля глотового згоріли два урали з гарматами, причому вщент, і російські солдатики обгоріли біля них - це мабуть мультики? В Большом Солдатськом на курщині будуть ховати мобіка , який 22 травня загинув біля Грайворона. Це тільки один з однієї області.
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24.05.2023 08:00 Відповісти
Як просунулися кацапи вглиб міста ,
так і висунуться звідти , тільки в целофанових мішках 😠
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24.05.2023 06:50 Відповісти
Й з Криму звалять. От побачиш Рашистогаварящій.
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24.05.2023 08:20 Відповісти
скоріш за все,відійшли з міста. Клешні в бабуїнів сковані, далі не сунуться.
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24.05.2023 06:52 Відповісти
"....сили групи "Вагнера", можливо, просунулися далі вглиб міста...." Що за маячня? Вони давно вже за західні околиці міста. Скільки можна цю хрень публікувати?
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24.05.2023 07:02 Відповісти
"Вони давно вже за західні околиці міста. " Тобто ти тікі-тікі повернувся з тих околиць, Говорив з фашистами і вони тобі казали ож вони вже там? Но ти орел.
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24.05.2023 08:03 Відповісти
деградуєш на очах......на дворі 21 століття....даю безкоштовну підказку.да і голвне це можливо побачити звідки хочеш .головне інтернет.і з окопа також---подивись діпстейт меп.там все чорним по білому.....
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24.05.2023 10:17 Відповісти
Бахмут виконав своє призначення. "Вагінці" будуть в на пів оточенні під вогневим контролем ЗСУ серед зруйнованого міста як на долоні. Будуть їх там нищити.
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24.05.2023 07:05 Відповісти
Яке напівоточення? Подивіться на мапу - за рахунок просування у Бахмуті та виходу рашистів до Хромового - лінія фронту фактично вирівнялася! Не треба вслід невігласам з "єдиних новин" та їх чисельним офіційним військовим "переможцям" повторювати дурні мантри!
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24.05.2023 07:21 Відповісти
Сырский снова выровнял фронт, как в Дебальцево в 2015. Слава Богу, никто из верхушки зеленых уже не хочет на вертолете лететь в Минск, как в феврале 2022-го или Стамбул..
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24.05.2023 07:32 Відповісти
Основна заслуга Зелі, що він вже не бажає просто здаватися, а тільки домовлятися посередині, щоб Путлер дав гарантії (золотий ярлик), що не буде його чіпати ще років 25.
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24.05.2023 07:44 Відповісти
То у таврисча Сі мусай брати вже ярлик. Невідомо чи він дав ялик москофюреру.
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24.05.2023 08:06 Відповісти
Як аналітики швиденько Генштаб вирахували -- не дурно хліб ідять .
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24.05.2023 08:05 Відповісти
Влада попалася на гачок марнославства, тепер пожинає плоди.
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24.05.2023 08:22 Відповісти
Перевод чтоль неправильный? Какой еще вглиб, когда бои на окраинах? Отошли назад?
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24.05.2023 08:51 Відповісти
можливо, "вагнерівці" просунулися вглиб міста

===
а може вагнерівцям просунули щось у пляшкомовні дупи? та вже ні з ким битися?
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24.05.2023 09:19 Відповісти
буданов сказав, що пригожин каже правду на 80%
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24.05.2023 11:49 Відповісти
Гугль-преклад, про ситуацію навколо Бахмуту з сайту ISW.

Украинские официальные лица заявили, что темпы боев на бахмутском направлении снизились на фоне продолжающихся ограниченных украинских контратак на флангах Бахмута 23 мая. Генштаб Украины не сообщил о боях в городе Бахмут в своем оперативном отчете за 18:00 впервые с декабря 2022 года. предполагая, что силы группы Вагнера могли продвинуться дальше в пределах города. Генштаб также сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Хромово (непосредственно западнее Бахмута). Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что боевые действия в Бахмуте и его окрестностях уменьшились, и подтвердила, что украинские силы сохраняют позиции в укрепленном районе возле памятника МиГ-17 в западной части Бахмута. Милблогер увеличил видеозапись, якобы показывающую силы Вагнера возле памятника МиГ-17, и заявил, однако, что украинских сил в этом районе нет. Пресс-секретарь Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска продвинулись на 200-400 метров по флангам Бахмута и по-прежнему контролируют ряд зданий и укреплений на юго-западе Бахмута. Российский milblogger утверждал, что украинские войска продвинулись в районе Ягидного (1 км к северо-западу от Бахмута) и что российские войска безуспешно атаковали вблизи Григоровки (8 км к северо-западу от Бахмута) и Ивановского (непосредственно к западу от Бахмута). Другой milblogger опроверг сообщения о том, что украинские силы добились успехов в ходе контратак к северо-западу и юго-западу от Бахмута, и оценил, что российское наступление из Бахмута в сторону Ивановского или Богдановки остается маловероятным.
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24.05.2023 12:44 Відповісти
 
 