Генштаб вперше не повідомив про бої в Бахмуті - можливо, "вагнерівці" просунулися вглиб міста, - ISW

Генштаб вперше з грудня 2022 року не повідомив у своєму оперативному вечірньому зведенні станом на 18:00 про бої в Бахмуті. Аналітики пояснили це можливим просуненням "вагнерівців" углиб міста.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що українські офіційні особи заявили, що темп боїв на Бахмутському напрямку знизився на тлі продовження обмежених українських контратак на флангах Бахмуту 23 травня.

При цьому, йдеться у звіті, Генеральний штаб ЗСУ вперше з грудня 2022 року не повідомив про бої в Бахмуті у своєму оперативному зведенні за 18:00, що свідчить про те, що сили групи "Вагнера", можливо, просунулися далі вглиб міста.

Генеральний штаб також повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні дії поблизу Хромового (безпосередньо на захід від Бахмуту).

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