Генштаб вперше не повідомив про бої в Бахмуті - можливо, "вагнерівці" просунулися вглиб міста, - ISW
Генштаб вперше з грудня 2022 року не повідомив у своєму оперативному вечірньому зведенні станом на 18:00 про бої в Бахмуті. Аналітики пояснили це можливим просуненням "вагнерівців" углиб міста.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики нагадують, що українські офіційні особи заявили, що темп боїв на Бахмутському напрямку знизився на тлі продовження обмежених українських контратак на флангах Бахмуту 23 травня.
При цьому, йдеться у звіті, Генеральний штаб ЗСУ вперше з грудня 2022 року не повідомив про бої в Бахмуті у своєму оперативному зведенні за 18:00, що свідчить про те, що сили групи "Вагнера", можливо, просунулися далі вглиб міста.
Генеральний штаб також повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні дії поблизу Хромового (безпосередньо на захід від Бахмуту).
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так і висунуться звідти , тільки в целофанових мішках 😠
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а може вагнерівцям просунули щось у пляшкомовні дупи? та вже ні з ким битися?
Украинские официальные лица заявили, что темпы боев на бахмутском направлении снизились на фоне продолжающихся ограниченных украинских контратак на флангах Бахмута 23 мая. Генштаб Украины не сообщил о боях в городе Бахмут в своем оперативном отчете за 18:00 впервые с декабря 2022 года. предполагая, что силы группы Вагнера могли продвинуться дальше в пределах города. Генштаб также сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Хромово (непосредственно западнее Бахмута). Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что боевые действия в Бахмуте и его окрестностях уменьшились, и подтвердила, что украинские силы сохраняют позиции в укрепленном районе возле памятника МиГ-17 в западной части Бахмута. Милблогер увеличил видеозапись, якобы показывающую силы Вагнера возле памятника МиГ-17, и заявил, однако, что украинских сил в этом районе нет. Пресс-секретарь Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска продвинулись на 200-400 метров по флангам Бахмута и по-прежнему контролируют ряд зданий и укреплений на юго-западе Бахмута. Российский milblogger утверждал, что украинские войска продвинулись в районе Ягидного (1 км к северо-западу от Бахмута) и что российские войска безуспешно атаковали вблизи Григоровки (8 км к северо-западу от Бахмута) и Ивановского (непосредственно к западу от Бахмута). Другой milblogger опроверг сообщения о том, что украинские силы добились успехов в ходе контратак к северо-западу и юго-западу от Бахмута, и оценил, что российское наступление из Бахмута в сторону Ивановского или Богдановки остается маловероятным.