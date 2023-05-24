Іспанія не зможе долучитися до "коаліції винищувачів", бо не має F-16, - Міноборони
Іспанія не зможе навчати українських пілотів на F-16 та передати ці літаки Україні, адже сама не має їх на озброєнні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.
Міністерка зауважла, що Іспанія "повністю й однозначно підтримує Україну в межах своїх можливостей". Вона зазначила, що Іспанія має винищувачі F-18 і Eurofighter, але відсутність F-16 виключає можливість надання або навчання на цих літаках.
За її словами, Іспанія робить свій внесок у підтримку України "згідно зі своїми можливостями" і виявляє солідарність з іншими країнами, які планують надати F-16 та навчання для пілотів.
Також Іспанія навчила понад тисячу українських військовослужбовців та передасть у загальній кількості 10 танків Leopard 2.
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