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Іспанія не зможе долучитися до "коаліції винищувачів", бо не має F-16, - Міноборони

іспанія

Іспанія не зможе навчати українських пілотів на F-16 та передати ці літаки Україні, адже сама не має їх на озброєнні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Міністерка зауважла, що Іспанія "повністю й однозначно підтримує Україну в межах своїх можливостей". Вона зазначила, що Іспанія має винищувачі F-18 і Eurofighter, але відсутність F-16 виключає можливість надання або навчання на цих літаках.

За її словами, Іспанія робить свій внесок у підтримку України "згідно зі своїми можливостями" і виявляє солідарність з іншими країнами, які планують надати F-16 та навчання для пілотів.

Також Іспанія навчила понад тисячу українських військовослужбовців та передасть у загальній кількості 10 танків Leopard 2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія передасть Україні 6 із 10 обіцяних танків Leopard 2A4 найближчими днями, - глава МЗС Альбарес

Автор: 

Іспанія (900) F16 F-16 (673)


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ну добре, давайте F-18
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24.05.2023 07:09 Відповісти
віддасте хамоном і олівками
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24.05.2023 07:25 Відповісти
Готуйте контейнери з ракетами і бомбами. Все Ок. Дякуємо
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24.05.2023 09:36 Відповісти
 
 