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РДК і легіон "Свобода Росії" продовжують операцію в Бєлгородській області, - ISW

свобода,росії

Підрозділи "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" (ЛСР), які розпочали операцію в Бєлгородській області, після бойового зіткнення з військами РФ могли відійти ближче до кордону з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російська влада оголосила про завершення "контртерористичної операції" у Бєлгородській області 23 травня, заявивши, що нібито розгромила в регіоні РДК та ЛСР, які борються на боці України.

У Міноборони РФ заявили, що підрозділи прикордонних військ Західного військового округу (ЗВО) відбили рейд та вигнали всіх "диверсантів" із Бєлгородської області. Губернатор краю В'ячеслав Гладков при цьому закликав евакуйованих мешканців зачекати, перш ніж повернутися до прикордонних населених пунктів.

Пізніше 23 травня російська влада оголосила, що за день до цього евакуювала 100 цивільних із 9 прикордонних населених пунктів Бєлгородської області, хоча Гладков спочатку заперечував проведення офіційної евакуації.

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін не проводитиме екстрене засідання Ради безпеки для обговорення рейду в Бєлгороді, а натомість обговорить ситуацію під час запланованого на 26 травня засідання Ради безпеки, ймовірно, у спробі висловити впевненість щодо можливості РФ впоратися. із ситуаціями.

Також дивіться: "Вперед, бл#дь", - генерал-полковник Лапін командує діями армії РФ у Бєлгородській області. ВIДЕО

"Станом на 23 травня російські сили, ймовірно, відтіснили сили РДК і ЛСР, принаймні до прикордонного селища Козинка і, можливо, за межі території Росії", - зазначають в ISW і уточнюють, що Козинка розташовується приблизно за 76 км на південний схід від українського міста Суми.

Російські джерела поширили кадри, на яких військові обстрілювали позиції машин РДК та ЛСР біля прикордонного пункту "Козинка" протягом ночі, і заявили, що вранці сили РФ відбили Козинку та її прикордонний пункт.

Геолоковані кадри російських державних ЗМІ показують пошкоджені та знищені автомобілі на блокпості. Деякі російські джерела стверджували, що сили РДК та ЛСР закріпилися у церкві Козинка, але, за попередніми даними, до вечора російські сили могли витіснити їх.

Також російські джерела стверджували, що війська РФ розпочали операції із зачистки Козинки та Глотове (безпосередньо на схід від Козинки) 23 травня. На кадрах з геолокацією, опублікованих 23 травня, видно наслідки обстрілу Гори Подолу (приблизно за 6 км на північний захід від Козинки) та патрулювання російською піхотою між Грайвороном (приблизно за 7 км на північний захід від Козинки) та Горою Поділ.

Також дивіться: Добровольці з "РДК" спростували заяви російської влади про "ліквідацію диверсантів" у Бєлгородській області. ВIДЕО

Це дозволило експертам припустити, що бійці РДК та ЛСР більше не утримують чи ніколи не утримували позиції в селищі. При цьому неясно, чи брали вони під контроль якісь населені пункти 22 чи 23 травня.

Утім, у ЛСР стверджували, що 23 травня їхні бійці разом із РДК продовжували діяти у Бєлгородській області.

Також у ISW не знайшли підтверджень заяв російських джерел, що українські сили проводили рейди через кордон Харків-Бєлгород 23 травня.

Деякі російські джерела стверджували, що українські та пов'язані з Україною формування, у тому числі полк "Азов", "Кракен", ТрО та ЗСУ, та особовий склад РДК здійснили додаткові рейди в районі Горьковського, Богун-Городка та Цапівки та зуміли перетнути кордон на півдні від Щетинівки.

Читайте: Росія обміркує перегрупування сил після подій у Бєлгородській області, - Маляр

Інші російські джерела спростували твердження про перетин харківсько-бєлгородського кордону ДРГ. Російські джерела також стверджували, що українські сили накопичили резерви менш ніж за 10 кілометрів від харківсько-бєлгородського кордону, і висловлювали побоювання щодо загрози подальших рейдів.

Один "воєнкор" стверджував, що полки "Азов", "Кракен", тероборона та регулярні українські сили брали участь у рейді у Брянській області (РФ) 22 травня, але експерти ISW досі не отримали підтвердження цього заявленого рейду.

"Російський інформаційний простір значною мірою гіперфіксований на ймовірних цілях рейдів і на діях у відповідь Росії", - додали в Інституті вивчення війни.

Також читайте: Ситуація в Бєлгородській області Росії жодним чином не вливає на безпеку в Україні, - Данілов

Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.

В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей, однак сам РДК і легіон "Свобода Росії" заперечують цю інформацію.

Автор: 

Бєлгород (504) ISW (653) РДК (66) Легіон Свобода Росії (61)


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Топ коментарі
+69
Навіть ліньки це все обговорювать
Рейд провели? Провели!
"Бучу" на Білгородщині вчинили? Вчинили!
Паніку посіяли? Посіяли!
Прикордонний пункт і склад *********** знищили? Знищили!
Міст, кацапів, у власному тилу, підірвать змусили? Змусили!
КАцапи почали перекидать резерви військ на Білгородщину замість направлення на фронт? Почали!
От і все! Завдання виконане! Тепер пора повернуться на свою територію, приводить себе в порядок та відпочивать І вибирать новий "курятник", де треба знову "посіять переполох"
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24.05.2023 07:35
+31
Росіяни часто кажуть, що підтримка диктатора 10-20% а так всі вони проти - то де массові вступлення зараз в те ополчення? Чому з Усієї РФ не стікаються потоки добровольців?
Все просто 90% із них - ЗА знищення народів. І ще 9% - проти і готові про це сказати у себе на кухні
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24.05.2023 07:26
+24
Самое главное что они выставили Путина и его банду полными идиотами с безграмотными военачальниками.При их любимом Совке такого не могло быть в принципе.
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24.05.2023 07:47
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Росіяни часто кажуть, що підтримка диктатора 10-20% а так всі вони проти - то де массові вступлення зараз в те ополчення? Чому з Усієї РФ не стікаються потоки добровольців?
Все просто 90% із них - ЗА знищення народів. І ще 9% - проти і готові про це сказати у себе на кухні
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24.05.2023 07:26 Відповісти
Можливо, реальна підтримка путіна в них дійсно не висока. Та це не значить, що вони готові повстати. Це ж не українці.
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24.05.2023 08:54 Відповісти
Ми, українці, біжимо завжди попереду паровозу. Щоб підняти народ треба час. Або шоб народ кипів від бажання помсти своїй владі. Не забувайте, що репресивна машина працює у кожному куточку московії. І стукачі строчать свої доноси на сусідів.
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24.05.2023 09:22 Відповісти
Каzапи сцять і ненавидять свободу.
Люто ненавидять свободних людей і країни.
А особливо ненавидять тих, хто поряд них і намагається звільнитись від рабства.
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24.05.2023 16:47 Відповісти
Как там Высоцкий пел:-"Настоящих буйных мало вот и нету вожаков"...
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24.05.2023 17:10 Відповісти
Інститут робить висновок що вірити російським "воєнкорам" нетреба.
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24.05.2023 07:31 Відповісти
Навіть ліньки це все обговорювать
Рейд провели? Провели!
"Бучу" на Білгородщині вчинили? Вчинили!
Паніку посіяли? Посіяли!
Прикордонний пункт і склад *********** знищили? Знищили!
Міст, кацапів, у власному тилу, підірвать змусили? Змусили!
КАцапи почали перекидать резерви військ на Білгородщину замість направлення на фронт? Почали!
От і все! Завдання виконане! Тепер пора повернуться на свою територію, приводить себе в порядок та відпочивать І вибирать новий "курятник", де треба знову "посіять переполох"
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24.05.2023 07:35 Відповісти
Тільки експерти пишуть що рейди не проводилися ,що ніколи ці групи не перетинали кордон. Тоді хто усе трощив?
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24.05.2023 07:51 Відповісти
посилання на https://t.me/tsargradtv/44629 відео де підбиті 2 урали російських окупаційних військ та гармата протитанкова МТ-12, поруч (168 м.) відділл прикордонної служби "Грайворон" пс фсб рф, який згідно знімків з супутника розбитий (на знімках від мксар 20.05.2023 - цілий і на його території 3 вантажних автомобіля, на знімках від 22.05.2023 - приблизний час бою видно дим поки частокові пошкодження будівель і вже 1 вантажний автомобіль, а ті що на відео ймовірно підбиті). Так що бій був в цьому місці точно: https://www.google.com/maps?q=50.454724,35.645069
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24.05.2023 08:27 Відповісти
"Барабашка"! А "настамнема!"
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24.05.2023 09:59 Відповісти
Про "переполох" зрозумів. Не зрозумів, що воно дає в тактичному плані? Щоб білгородські мокші
підняли бунт за БНР? Чи це просто так - шоу квартал 95? Чи це натяк на обмін Півдня України на Білгород? Яка суть цього геніального стратегічного плану??

Очевидно ж що ці геройські легіони вернуться і Україну на відпочинок. А що далі? фронтові будні.
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24.05.2023 08:00 Відповісти
Просто орки тепер відтягнути можуть сили для охорони кордонів, хотя для цього є ці сили на расії чи не має....
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24.05.2023 08:12 Відповісти
таки да, гіпотетично можуть.
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24.05.2023 08:18 Відповісти
Вже тягнуть.
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24.05.2023 09:45 Відповісти
От вони це і роблять! Підрозділи 3 МСД з-під Луганська готують до перекидання на Білгородщину
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24.05.2023 09:46 Відповісти
суть плпну щоб воювати там де можливо НА ТЕРІТОРІІ РАШКИ. Щоб наробити хаос серед любителей пукіна. Щоб в них вибухало на їх теріторіі що наробити ще більши хаосу в головах кацапів . Звичайний план. І робити так треба. І буде більше. Сумно що почали це робити тільки через півтора року після початку війни. Генерал Крівонос давно казав що в Україні є люди спец призначенці які здатні виконувати рейди в тилу кацапів але що цих людей не використують за призначенням. Воювати з врагом треба на ЙОГО теріторіі теж.
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24.05.2023 14:54 Відповісти
Бучу наші не вчиняли. Ніхто з місцевих не загинув. Кілька поранені випадково
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24.05.2023 08:10 Відповісти
Так, тут співпадіння назви міста і терміну (поняття, визначення явища).

Тлумачення, значення слова «буча»: БУ́ЧА, і, жін. 1. Великий крик, галас, тривога.
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24.05.2023 09:24 Відповісти
в цьому сенсі треба казати "здійняли бучу" а не "зробили Бучу"
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24.05.2023 10:02 Відповісти
Де ти у мене побачив слово "зробили"?
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24.05.2023 11:04 Відповісти
сорі"вчмнили" теж підійде. тільки буча з малої літери треба. всеж
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24.05.2023 12:42 Відповісти
Тобі "матюків" нагнуть? Ти не бачиш, що це - ПЕРШЕ СЛОВО У РЕЧЕННІ?!!!
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24.05.2023 13:12 Відповісти
нагни. мені пофіг. я б всеодно написав би з малої літери
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24.05.2023 17:08 Відповісти
Тоді пиши і свої ім"я та прізвище з малої
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24.05.2023 17:12 Відповісти
іноді пишу. меншим від того не стану
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24.05.2023 17:15 Відповісти
Та ти вже й так "дрібний" - куди вже далі! В школі успішність була на "два з + " чи на "три з -"?
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24.05.2023 17:21 Відповісти
не повіриш, на "5" і "4". по радянській системі
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24.05.2023 17:23 Відповісти
Мати сало і сир з сметаною вчительці передавала на вихідні?
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24.05.2023 17:27 Відповісти
та вгомонись вже, перфекціоніст довбаний!
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24.05.2023 17:33 Відповісти
А що таке? Хотів на мене "перднуть" - а сам "усрався"? А коли тебе туди "носом пхнули - "запирхав" як шкодливий кіт? Я тебе за язик не тягнув - сам поліз до мене "розум показувать"!
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24.05.2023 18:00 Відповісти
та ні, не всрався. просто з мудаками і довбойобами не сперечаюсь, щоб не опускатись до їхнього рівня
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24.05.2023 19:09 Відповісти
"Мудака" і "довбойоба" шукай у дзеркалі Так зручніше
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24.05.2023 19:15 Відповісти
я вдзеркалі шукав - нема. там знахожу симпатичного, розумного, доброго і патріотичного чоловіка, а от на цензорі часто трапляються мудаки і довбойоби. от і цього разу я знайшов такого))
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24.05.2023 19:41 Відповісти
То тобі здається Мавпі її пика завжди більше всього подобається Не знаю, наскільки ти симпатичний - хай жінки оцінюють Не знаю, наскільки добрий - хай оцінюють близькі Патріотизм у кожного - свій Ну а "розум" свій ти показав сам! Форумчани оцінили!
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24.05.2023 19:54 Відповісти
бачу по собі судиш, бо стільки гівна як в тобі, в хорошій людині не поміститься
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24.05.2023 19:58 Відповісти
От і ти не суди по собі! По напаскудить ні за що на людину, яка тебе не чіпала, а потім викручуваться, коли "за язик піймали", може тільки така гидота, як ти
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24.05.2023 20:02 Відповісти
не перекручуй. ти перший почав паскудити мене і отримав "атвєтку" , а до агресивних мудаків в мене поваги нема. тож досить вже тут смердіти, піди займись чимсь корисним
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24.05.2023 20:12 Відповісти
Але ж ти сам не заперечував, щоб я себе саме так повів!


нагни. мені пофіг. я б всеодно написав би з малої літери



Я "нагнув" А ти розвів "срач" Так значить тобі не "пофіг"? У тебе "роздвоєння особистості"? Чи ти просто ДУРЕНЬ?
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24.05.2023 20:35 Відповісти
Що ти верзеш? Яка "Буча"?
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24.05.2023 11:14 Відповісти
Телепню!

БУ́ЧА, і, жін.

1. Великий крик, галас, тривога. Оришка забила бучу: - Як се так? Чого се так? (Панас Мирний, IV, 1955, 209); Стара циганка збила бучу, розворушила всіх (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 376).

2. Сварка, колотнеча. Як же зчепились вони - така буча збилася, що ледве розняли їх (Марко Вовчок, I, 1955, 245); Добра та ладу не було, а були тільки бучі, колотнеча та сваволя (Панас Мирний, II, 1954, 86); Як уступливий муж, для спокою в хаті не починав [суддя] ніколи бучі (Осип Маковей, Вибр., 1954, 277); * Образно. його займали хмари - ся неспокійна небесна людність, за якою він стежив.. Часом здіймались там бучі, народні повстання (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 212); І закипів Дніпро! Такої бучі не бачили ще воїни могучі (Павло Тичина, II, 1957, 181).

http://sum.in.ua/p/1/268/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 1, 1970. - Стор. 268.
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24.05.2023 11:25 Відповісти
Яр Хол., Вам правильно підказали: бучу ЗДІЙМАЮТЬ (вчинити це майже=зробити). Чомусь Ви не використали синоніми: крик, гвалт тощо.
А Ви необережно написали слово "буча", відоме зараз у світі як місце кацапського геноциду щодо українців. Тому Коцюруба правий. Бучі ніхто там не робив. Обережніше зі словами й з критикою опонентів!
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24.05.2023 19:43 Відповісти
Антоніно! Якщо в Вашому чи його селі вживається синонім "здіймають" - це не значить, що в моєму повинні казать так само У нас кажуть в даному випадку "вчиняють" чи "зчиняють" "Вчиняють" - дією матеріального характеру, а "зчиняють" - словами "Крик "і "гвалт" - це словесний прояв "безпорядку" Якщо він має матеріальний характер (щось ламається, перекидається) - то у мене вдома вживається слово "буча" Якщо "Буча" стала "українською Хатинню" чи "Лідіце" з "Орадуром" (тобто отримала нове звучання в переносному сенсі як символ геноциду) - це не значить, що основне значення цього слова анулювало його прямий сенс
Замість того, щоб спитать мене, що саме я хотів сказать він поліз із дурними повчаннями, а потім взагалі "став у позу" і почав "бикувать" За що й отримав відповідь
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24.05.2023 20:28 Відповісти
Самое главное что они выставили Путина и его банду полными идиотами с безграмотными военачальниками.При их любимом Совке такого не могло быть в принципе.
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24.05.2023 07:47 Відповісти
А байки про китайських суперменів які вирізали цілі казарми паличками для їжі - то напевно щось подібне було . Як відомо в совку ніколи не брехали і нічого не замітали під коврик .
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24.05.2023 08:09 Відповісти
Сказки я бы знал точно,отец первые три года вообще на границе монголо-китайской служил и потом еще пять чуть дальше.Просто в тогда были погранзаставы и на помощь приходила резервная застава а сейчас бардак.
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24.05.2023 13:19 Відповісти
Ще років п"ятнадцять тому китайці стали викладать в Інтернет фотографії прикордонних спостережних вишок на російському боці, на яких виставлені опудала, замість спостерігачів!
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25.05.2023 04:06 Відповісти
Сім мішків вовни і всі не повні .
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24.05.2023 07:48 Відповісти
мокша більше не контролює свій кордон і воєнізовані бандформування в пмр, грузії, Кенігсберзі, Північних землях Японії, Східній Фінляндії.
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24.05.2023 07:53 Відповісти
Щось неспокійно стало нарасєє.
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24.05.2023 08:06 Відповісти
ISW звиздить. Там цілий генерал-регулювальник лапін особисто, голими руками, і РДК, і ЛСР переміг. Щоправда, одна бмп його таки прикривала, але вогонь не вела і десант не висаджувала.
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24.05.2023 08:27 Відповісти
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24.05.2023 08:29 Відповісти
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24.05.2023 09:19 Відповісти
Намішали купу різної інформації, що фіг зрозумієш, як воно реально є...
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24.05.2023 08:36 Відповісти
"Станом на 23 травня російські сили, ймовірно, відтіснили сили РДК і ЛСР, принаймні до прикордонного селища Козинка і, можливо, за межі території Росії", - зазначають в ISW.
Це дещо суперечить заголовку.
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24.05.2023 08:38 Відповісти
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-23-2023 ОЦІНКА РОСІЙСЬКОЇ НАСТУПАЛЬНОЇ КАМПАНІЇ, 23 ТРАВНЯ 2023 Р

Це посилання на сам звіт який є ЛИШЕ АНАЛІЗОМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ, включаючи ЗМІ, соціальні мережи, офіційні звіти міннападу еРеФіїї, тому не дивуйся ТАКИМ незрозумілим висновкам, бо яка для них основа, такі й "висновки"!
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24.05.2023 10:29 Відповісти
Мутна інформвція
Читав і одне зрозумів стріляли
І дуже радісно що в росії
Більше такого /и будет все впорядке/
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24.05.2023 08:51 Відповісти
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24.05.2023 09:12 Відповісти
треба переїзжати до бункеру ...
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24.05.2023 09:24 Відповісти
Єнерал лапін позаду своїх військ піднявся у повний зріст і підняв відсталих калік на штурм своїх передових загонів ! З криком "ура! за сталіна!" хоробро штурмував свою БМП, яка в черговий раз заглохла.
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24.05.2023 09:27 Відповісти
З Богом, хлопці
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24.05.2023 09:43 Відповісти
Виходячи з того, що приблизно за добу до нещодавніх дій ЛСР та ДРК у Білгородській області було оприлюднено листування сина военкома Білгородщіни з товаришем, якого він попереджав що треба на найближчий тиждень кудись звідти втікти, бо =буде щось небезпечне коїтись=, у рядах цих воюючих на боці ЗСУ россіян є кріт, яки сповіщає силовиків )(уйла (він же путін) про плани дій цього легіону та корпусу. Отже необхідно виконати повторну, силами СБУ, перевірку їх складу на причетність до цього, або витік йде з самого СБУ чи ГУР!!!
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24.05.2023 10:22 Відповісти
А ще силами СБУ треба виконати хоч одну перевіруц витіків з ЗеОПи...Бо цей витік -пронос ажніяк СБУ не пахне...Мабуть Малюк встратив нюх після дерьмаковіду
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24.05.2023 12:34 Відповісти
Таке, як то кажуть в народі - Срала, мазала

Як що зважати на те що кацапи позиції ДРГ не утюжили Градами, Ураганами, Смерчами, то це вже не війна, а якась дуель 😆 По моєму місті кацапи крили Градами, Ураганами і я бачив як ці залпи розносять будівлі, підприємства, ТЕЦ, а тут така гуманість

Вважаю що люди які не дають зробити себе лохами заслуговують на повагу.
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24.05.2023 11:41 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 24.‎05.‎2023
Тема боїв в Бахмуті тихо зникла з оперативних зведень ГШ ЗС України.

"Верховний ГК" наказав закрити тему ?
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24.05.2023 11:58 Відповісти
Зате тиждень , як з'явилась тема про укріплення за Бахмутом. Бо раніше 8 місяців казали : здати Бахмут то русня опиниться в Слов'янскьку-Краматорску.
Це означа, що будівницьтво укріплень просрали - бо крали на дорогах - й весь цей час хлопці платили життями, за це розп*здування... та - по суті - зраду.
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24.05.2023 12:40 Відповісти
Все таки жаль, что захват ядерного арсенала наРФии не стал главной целью операции Легиона.
Это бы взорвало все в медийном и не только пространстве всего мира.
Я так понимаю, что все было бы реально, если бы это было изначальной целью операции "ФСБ" .
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24.05.2023 14:10 Відповісти
Чекаємо, коли підтягнуться такі "борці з режимом" як: Пономарьов, Шендерович, Венедіктов, Гудков, Каспаров, Варламов, Явлінський, Рижков, Касьянов, Шлозберг, та інші. Ну що, ваш зірковий час настав. Тепер побачимо - "who is who"!
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24.05.2023 14:33 Відповісти
Еск депутат Понамарьов координатор , дивись "Прямий " , він вчора все пояснював .
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24.05.2023 14:44 Відповісти
«Політик повинен уміти передбачити, що станеться завтра, через тиждень, через місяць і через рік. А потім пояснити, чому цього не сталося ».© Сер Вінстон Черчилль
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24.05.2023 16:27 Відповісти
До речі , дуже вразило , як Понамарьов класно розмовляє укрїнською , було дуже приємно !!!
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24.05.2023 14:45 Відповісти
 
 