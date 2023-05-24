РДК і легіон "Свобода Росії" продовжують операцію в Бєлгородській області, - ISW
Підрозділи "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" (ЛСР), які розпочали операцію в Бєлгородській області, після бойового зіткнення з військами РФ могли відійти ближче до кордону з Україною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Російська влада оголосила про завершення "контртерористичної операції" у Бєлгородській області 23 травня, заявивши, що нібито розгромила в регіоні РДК та ЛСР, які борються на боці України.
У Міноборони РФ заявили, що підрозділи прикордонних військ Західного військового округу (ЗВО) відбили рейд та вигнали всіх "диверсантів" із Бєлгородської області. Губернатор краю В'ячеслав Гладков при цьому закликав евакуйованих мешканців зачекати, перш ніж повернутися до прикордонних населених пунктів.
Пізніше 23 травня російська влада оголосила, що за день до цього евакуювала 100 цивільних із 9 прикордонних населених пунктів Бєлгородської області, хоча Гладков спочатку заперечував проведення офіційної евакуації.
Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін не проводитиме екстрене засідання Ради безпеки для обговорення рейду в Бєлгороді, а натомість обговорить ситуацію під час запланованого на 26 травня засідання Ради безпеки, ймовірно, у спробі висловити впевненість щодо можливості РФ впоратися. із ситуаціями.
"Станом на 23 травня російські сили, ймовірно, відтіснили сили РДК і ЛСР, принаймні до прикордонного селища Козинка і, можливо, за межі території Росії", - зазначають в ISW і уточнюють, що Козинка розташовується приблизно за 76 км на південний схід від українського міста Суми.
Російські джерела поширили кадри, на яких військові обстрілювали позиції машин РДК та ЛСР біля прикордонного пункту "Козинка" протягом ночі, і заявили, що вранці сили РФ відбили Козинку та її прикордонний пункт.
Геолоковані кадри російських державних ЗМІ показують пошкоджені та знищені автомобілі на блокпості. Деякі російські джерела стверджували, що сили РДК та ЛСР закріпилися у церкві Козинка, але, за попередніми даними, до вечора російські сили могли витіснити їх.
Також російські джерела стверджували, що війська РФ розпочали операції із зачистки Козинки та Глотове (безпосередньо на схід від Козинки) 23 травня. На кадрах з геолокацією, опублікованих 23 травня, видно наслідки обстрілу Гори Подолу (приблизно за 6 км на північний захід від Козинки) та патрулювання російською піхотою між Грайвороном (приблизно за 7 км на північний захід від Козинки) та Горою Поділ.
Це дозволило експертам припустити, що бійці РДК та ЛСР більше не утримують чи ніколи не утримували позиції в селищі. При цьому неясно, чи брали вони під контроль якісь населені пункти 22 чи 23 травня.
Утім, у ЛСР стверджували, що 23 травня їхні бійці разом із РДК продовжували діяти у Бєлгородській області.
Також у ISW не знайшли підтверджень заяв російських джерел, що українські сили проводили рейди через кордон Харків-Бєлгород 23 травня.
Деякі російські джерела стверджували, що українські та пов'язані з Україною формування, у тому числі полк "Азов", "Кракен", ТрО та ЗСУ, та особовий склад РДК здійснили додаткові рейди в районі Горьковського, Богун-Городка та Цапівки та зуміли перетнути кордон на півдні від Щетинівки.
Інші російські джерела спростували твердження про перетин харківсько-бєлгородського кордону ДРГ. Російські джерела також стверджували, що українські сили накопичили резерви менш ніж за 10 кілометрів від харківсько-бєлгородського кордону, і висловлювали побоювання щодо загрози подальших рейдів.
Один "воєнкор" стверджував, що полки "Азов", "Кракен", тероборона та регулярні українські сили брали участь у рейді у Брянській області (РФ) 22 травня, але експерти ISW досі не отримали підтвердження цього заявленого рейду.
"Російський інформаційний простір значною мірою гіперфіксований на ймовірних цілях рейдів і на діях у відповідь Росії", - додали в Інституті вивчення війни.
Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.
23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.
В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей, однак сам РДК і легіон "Свобода Росії" заперечують цю інформацію.
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Все просто 90% із них - ЗА знищення народів. І ще 9% - проти і готові про це сказати у себе на кухні
Люто ненавидять свободних людей і країни.
А особливо ненавидять тих, хто поряд них і намагається звільнитись від рабства.
Рейд провели? Провели!
"Бучу" на Білгородщині вчинили? Вчинили!
Паніку посіяли? Посіяли!
Прикордонний пункт і склад *********** знищили? Знищили!
Міст, кацапів, у власному тилу, підірвать змусили? Змусили!
КАцапи почали перекидать резерви військ на Білгородщину замість направлення на фронт? Почали!
От і все! Завдання виконане! Тепер пора повернуться на свою територію, приводить себе в порядок та відпочивать І вибирать новий "курятник", де треба знову "посіять переполох"
підняли бунт за БНР? Чи це просто так - шоу квартал 95? Чи це натяк на обмін Півдня України на Білгород? Яка суть цього геніального стратегічного плану??
Очевидно ж що ці геройські легіони вернуться і Україну на відпочинок. А що далі? фронтові будні.
Тлумачення, значення слова «буча»: БУ́ЧА, і, жін. 1. Великий крик, галас, тривога.
нагни. мені пофіг. я б всеодно написав би з малої літери
Я "нагнув" А ти розвів "срач" Так значить тобі не "пофіг"? У тебе "роздвоєння особистості"? Чи ти просто ДУРЕНЬ?
БУ́ЧА, і, жін.
1. Великий крик, галас, тривога. Оришка забила бучу: - Як се так? Чого се так? (Панас Мирний, IV, 1955, 209); Стара циганка збила бучу, розворушила всіх (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 376).
2. Сварка, колотнеча. Як же зчепились вони - така буча збилася, що ледве розняли їх (Марко Вовчок, I, 1955, 245); Добра та ладу не було, а були тільки бучі, колотнеча та сваволя (Панас Мирний, II, 1954, 86); Як уступливий муж, для спокою в хаті не починав [суддя] ніколи бучі (Осип Маковей, Вибр., 1954, 277); * Образно. його займали хмари - ся неспокійна небесна людність, за якою він стежив.. Часом здіймались там бучі, народні повстання (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 212); І закипів Дніпро! Такої бучі не бачили ще воїни могучі (Павло Тичина, II, 1957, 181).
http://sum.in.ua/p/1/268/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 1, 1970. - Стор. 268.
А Ви необережно написали слово "буча", відоме зараз у світі як місце кацапського геноциду щодо українців. Тому Коцюруба правий. Бучі ніхто там не робив. Обережніше зі словами й з критикою опонентів!
Замість того, щоб спитать мене, що саме я хотів сказать він поліз із дурними повчаннями, а потім взагалі "став у позу" і почав "бикувать" За що й отримав відповідь
Це дещо суперечить заголовку.
Це посилання на сам звіт який є ЛИШЕ АНАЛІЗОМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ, включаючи ЗМІ, соціальні мережи, офіційні звіти міннападу еРеФіїї, тому не дивуйся ТАКИМ незрозумілим висновкам, бо яка для них основа, такі й "висновки"!
Читав і одне зрозумів стріляли
І дуже радісно що в росії
Більше такого /и будет все впорядке/
Як що зважати на те що кацапи позиції ДРГ не утюжили Градами, Ураганами, Смерчами, то це вже не війна, а якась дуель 😆 По моєму місті кацапи крили Градами, Ураганами і я бачив як ці залпи розносять будівлі, підприємства, ТЕЦ, а тут така гуманість
Вважаю що люди які не дають зробити себе лохами заслуговують на повагу.
Тема боїв в Бахмуті тихо зникла з оперативних зведень ГШ ЗС України.
"Верховний ГК" наказав закрити тему ?
Це означа, що будівницьтво укріплень просрали - бо крали на дорогах - й весь цей час хлопці платили життями, за це розп*здування... та - по суті - зраду.
Это бы взорвало все в медийном и не только пространстве всего мира.
Я так понимаю, что все было бы реально, если бы это было изначальной целью операции "ФСБ" .