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На наступному "Рамштайні" обговорять передачу Україні F-16, посилення української ППО та надання боєприпасів, - Пентагон

пентагон

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" буде присвячена посиленню української ППО, наданню боєприпасів та передачі літаків F-16.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у вівторок на пресбрифінгу повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.

"У цій контактній групі, як і на інших, усе розпочнеться з того, що Україна надасть огляд поточної ситуації з безпекою в країні й розповість про свої найнагальніші потреби. Тому я очікую, що наземна протиповітряна оборона й надалі залишатиметься пріоритетною темою обговорення, так само як і боєприпаси для забезпечення, знову ж таки, їхньої здатності вести бойові дії. А потім буде також дискусія про підготовку F-16", - зауважив Райдер.

Він також зазначив, що навчання українських пілотів відбуватимуться за межами України, на майданчиках у Європі. "Стосовно більш детальної інформації і того, коли ці навчання розпочнуться, як ці літаки будуть надані й хто їх надасть, я не можу сказати", - додав речник Пентагону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планують передачу Україні F-16 "у довгостроковій перспективі", - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1419) F16 F-16 (673)


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АТАКМС - вот, что нужно обговорить.
Забыли чтоль? Министр Санта-Клаусу не заказал?
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24.05.2023 08:48 Відповісти
Ну чому ми такі українці не терплячі? Не встигли нам ще подати до столу друге " блюдо" з F-16 яке ще зовсім "гаряче"( після "першого" з танків) , як вам вже подавай третє- " компот" з АТАКАМС ))))))
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24.05.2023 13:23 Відповісти
парадокс в том, что АТАКМС гораздо проще было бы передать, чем условные танки или тем более самолеты... А по эффективности общей они настолько хороши, что получи мы их в конце осени 22-го года не было бы вообще никакого российского наступления, не было бы тяжелой борьбы за Соледар и Бахмут, не было тысяч погибших воинов ВСУ в этих боях...
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24.05.2023 23:37 Відповісти
Парадок в тому , що ніхто так і не зміг спрогнозувати сценарій і наслідки цієї жорсткоої війни . Ні керівництво України , ні аналітики та керівники США та Європи.. На відміну від військових , для яких війна розпочалась в 2014 році наші політики займались самопіаром , рейтинганими, розкраданням бюджетних коштів та самозбагаченням. Замість того , щоб вкладати кошти в оборонку ( розробкою "Богдан" , "Гром," "Нептун" , "Оплот" ,"Булат" тощо) ми закатували кошти в асфальт та " велике будівництво". Тепер по тих дорогах їздять ворожі танки , а перспективи " великого будівництва" після сотні розбомблених українських міст та сіл нам ще ой , як довго буде маячити на десятки років вперед. Щодо ролі АТАКАМС , то в штатах їх якраз досить не велика кількість ( якщо вірити офіційним джерелам) , то ж на першій фазі ( оборонній ) війни вони не були б такими ефективними ( хіба що лупити ними треба було по території рф де концентрувались війська для наступу , але ж ніхто нам цього не дозволить і нині). Та й зараз під час майбутнього контнаступу рашистів ефективніше вибивати масованими артобстрілами та видавлювати бронетехнікою, звичайно ж з прикриттям з повітря літаками. А ось точкові удари по складам б/к , логістики та КП , в нас є на то вже Storm Shadow. Тим більше , що кацапи теж не дурні , зробили висновки з минулих помилок і вже не так концентрують свої сили і засоби в одному місці., щоб їх можна було накрити одним залпом , тією ж таки ракетою АТАКАМС.
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25.05.2023 10:56 Відповісти
стратегічні;оперативно-тактичні;тактичні; експерт назвав умови передачі США Україні ракет "Томагавк +(Францiя ФРГ Велика Британія)
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24.05.2023 14:49 Відповісти
поменше б ******* такі справи мовчки робляться.
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24.05.2023 15:36 Відповісти
 
 