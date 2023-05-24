На наступному "Рамштайні" обговорять передачу Україні F-16, посилення української ППО та надання боєприпасів, - Пентагон

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" буде присвячена посиленню української ППО, наданню боєприпасів та передачі літаків F-16.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у вівторок на пресбрифінгу повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.

"У цій контактній групі, як і на інших, усе розпочнеться з того, що Україна надасть огляд поточної ситуації з безпекою в країні й розповість про свої найнагальніші потреби. Тому я очікую, що наземна протиповітряна оборона й надалі залишатиметься пріоритетною темою обговорення, так само як і боєприпаси для забезпечення, знову ж таки, їхньої здатності вести бойові дії. А потім буде також дискусія про підготовку F-16", - зауважив Райдер.

Він також зазначив, що навчання українських пілотів відбуватимуться за межами України, на майданчиках у Європі. "Стосовно більш детальної інформації і того, коли ці навчання розпочнуться, як ці літаки будуть надані й хто їх надасть, я не можу сказати", - додав речник Пентагону.

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