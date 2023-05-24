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Відмова від запровадження санкцій проти Кремля дозволяє Туреччині бути посередником між РФ та Україною, - Ердоган

ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердога заявив, що не запроваджуватиме санкції проти РФ у разі свого переобрання на посаду глави держави. Відмова від обмежувальних заходів щодо Кремля, за його словами, дозволяє Анкарі виступати посередником між Росією та Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Anadolu.

Під час виступу на мітингу у провінції Сівас турецький лідер зазначив, що підтримує з Володимиром Путіним "добрі стосунки".

Так Ердоган відреагував на заяву його головного опонента на президентських виборах Кемаля Киличдароглу про те, що той має намір у разі перемоги на виборах долучитися до західних санкцій проти РФ і керівника Кремля.

"Ви абсолютно не знаєтесь на політиці, пане Кемаль, йдіть на відпочинок. У світі так не роблять політику", - сказав чинний президент.

Читайте: Зернова угода продовжена завдяки нашим особливим стосункам з Путіним, - Ердоган

Він заявив, що Туреччина підтримує і підтримуватиме контакти з усіма країнами світу якнайкраще. Крім того, завдяки цьому фактору Анкара може бути посередником між РФ та Україною, додав Ердоган.

"Бо це ось так з Америкою, Росією та всіма країнами Заходу... Якщо Туреччина є посередником у російсько-українській війні, то це не пересічна подія. Якщо Туреччина возить чорноморське зерно усьому світу", - пояснив він свою позицію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган провів телефонну розмову із Путіним: Обговорили, зокрема, Україну

Автор: 

санкції (11819) Туреччина (3500) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+24
И позволяет не хило навариваться на поставках украинского зерна и отмывке кремлевских финансов.
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24.05.2023 07:43
+15
Проститутки тоже так кажуть!
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24.05.2023 07:43
+12
Ердоган відмовився від запровадження санкцій проти Кремля, тобто підтримує війну проти України, тому бажаємо Ердогану з тріском програти ці вибори
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24.05.2023 08:03
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И позволяет не хило навариваться на поставках украинского зерна и отмывке кремлевских финансов.
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24.05.2023 07:43 Відповісти
Напевне Путін купив Ердогана.
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24.05.2023 07:43 Відповісти
Купив,і ми це знаемо.Нам не потрибен такий посередник продажний, який ще і положив око на Крим.
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24.05.2023 08:20 Відповісти
З Криму москаля вибиватиме ЗСУ, а не Ердоган, тому взагалі насрати, на що цей кєбаб там око "положив".
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24.05.2023 09:31 Відповісти
Так. Але фактор кримських татар не слід забувати.
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24.05.2023 11:55 Відповісти
Так, не забуваємо, що кримські татари, це українці.
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24.05.2023 13:07 Відповісти
Проститутки тоже так кажуть!
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24.05.2023 07:43 Відповісти
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24.05.2023 08:38 Відповісти
А еще бабло. много бабла.
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24.05.2023 07:46 Відповісти
З обох сторін має маржу, совість продали за бакшиш. Мало їх Бог покарав землетрусом.
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24.05.2023 07:48 Відповісти
Не факт, що Бог. Може то шантаж від мокшан. То ж вони в себе тиктонічну зброю розробляли й по деякім свідченням, що надавали військові, спітакський землетрус у 80-х був якраз спричинений випробуванням тиктонічної зброї. А за свідченнями потерпілих землетрус був дуже дивним.

Може цим погрожують у куточках туркам?
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24.05.2023 08:43 Відповісти
єдине питання - що це "посередництво найвеличнішого" принесло гарного та важливого для України?...
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24.05.2023 07:49 Відповісти
Та є цих посередників -- і вашим і нашим .
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24.05.2023 07:52 Відповісти
Отказ от ввода санкций вместе с цивилизованными странами, делает Ердогана скорее пид а расом а не посредником
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24.05.2023 07:57 Відповісти
На кількох стільцях ти намагаєшся всидіти, ердоганчик?
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24.05.2023 07:59 Відповісти
Ердоган відмовився від запровадження санкцій проти Кремля, тобто підтримує війну проти України, тому бажаємо Ердогану з тріском програти ці вибори
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24.05.2023 08:03 Відповісти
Це називається і вашим , і нашим ,
і для себе шматок пиріжка
аідхватимо😠
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24.05.2023 08:05 Відповісти
Шо мона взять від пердогана крім медичного аналізу!
Воно орбан два!
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24.05.2023 08:11 Відповісти
Скоро ЄС та США притиснуті тих хто допомагає нелюдям рашистам вести бізнес..... лайно той Єрдогон а не посередник.
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24.05.2023 08:13 Відповісти
хитрожопий пердоган
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24.05.2023 08:26 Відповісти
Толку мало.
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24.05.2023 08:33 Відповісти
Помиляєшся. Відмова від запровадження санкцій, автоматично робить Туреччину країною посібником тероризму. Україні не потрібні посередники, Україні потрібна знищена, розгромлена росія. Щоб вона років 50 ще не могла оговтатись.
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24.05.2023 08:48 Відповісти
Мутний якийсь політик. Не зрозумієшь, що за один, бо інформації про нього мало.
Тільки й відомо, що молодим грав у футбол, просидів чотири місяці у в'язниці (засудили до 10 місяців) за публічне цитування вірша, яке суд визнав, як розпалювання міжнаціональної розні, що товарооборот з росією на 22 рік становив 45 млрд. доларів, що з путіним у добрих стосунках, і що дружина Ердогана вважає, що султанські гареми були гарною школою виховання для жінокhttps://stuki-druki.com/authors/Erdogan.php Реджеп ***** Эрдоган - биография, новости, личная жизнь, фото, видео - stuki-druki.com ., а ще не визнає геноцидом масове вбивство армян.
Є ще дещо, що зацікавило, та не можу відкрити новину, подану російським джерелом від 17.11.2021 року. Заголовок: "Турецкий суд не позволил называть Эрдогана евреем". Возможно только прочесть вырванное из контекста: "...Адвокат обвиняемого заявил, что слово "еврей" не является оскорблением, но судья, похоже, согласился с адвокатом Эрдогана,..."
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24.05.2023 08:48 Відповісти
Пробачаюсь за "товарооборот". - Товарообіг, звичайно.
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24.05.2023 08:50 Відповісти
Усі ці діктатори (і ті що поки мріють ними стати ) то є відверті тварі.. сі і ця істота найбільші ( там підбаламучують божевільного путлєра ). Весь притомний світ має це розуміти !
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24.05.2023 09:02 Відповісти
***** - гандон - Україна? Так?
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24.05.2023 09:06 Відповісти
Дивлячись на те, що "виТВАРІвают" Орбан та Ердоган хочеться сказати: "Нє фертітє тьотя задом".
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24.05.2023 09:13 Відповісти
Просто виродок треба буде покарати після перемоги треба, щоб жоден українець не їздив до цих виродків на море, основні гроші з туризму вони заробляли з українців
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24.05.2023 09:41 Відповісти
Хотілося щоб це було правдою. Але ні. Таки кацапи туди гроші везли і везуть. Це об'єктивність. Але Ердоган *****.
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24.05.2023 11:58 Відповісти
Ага... саме таку мету прислідує Турція. Миролюбні голуби миру. А що, переконливо шлях би його трафив!
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24.05.2023 10:09 Відповісти
І на прутень сісти, і рибку з'їсти...
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24.05.2023 10:17 Відповісти
Туреччина заробляє на санкціях. Інакше їхній економіці триндець
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24.05.2023 17:58 Відповісти
Прийде час, і турки поряд з мад'ярами нам блокуватимуть вступ до НАТО
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24.05.2023 18:33 Відповісти
 
 