Відмова від запровадження санкцій проти Кремля дозволяє Туреччині бути посередником між РФ та Україною, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердога заявив, що не запроваджуватиме санкції проти РФ у разі свого переобрання на посаду глави держави. Відмова від обмежувальних заходів щодо Кремля, за його словами, дозволяє Анкарі виступати посередником між Росією та Україною.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Anadolu.
Під час виступу на мітингу у провінції Сівас турецький лідер зазначив, що підтримує з Володимиром Путіним "добрі стосунки".
Так Ердоган відреагував на заяву його головного опонента на президентських виборах Кемаля Киличдароглу про те, що той має намір у разі перемоги на виборах долучитися до західних санкцій проти РФ і керівника Кремля.
"Ви абсолютно не знаєтесь на політиці, пане Кемаль, йдіть на відпочинок. У світі так не роблять політику", - сказав чинний президент.
Він заявив, що Туреччина підтримує і підтримуватиме контакти з усіма країнами світу якнайкраще. Крім того, завдяки цьому фактору Анкара може бути посередником між РФ та Україною, додав Ердоган.
"Бо це ось так з Америкою, Росією та всіма країнами Заходу... Якщо Туреччина є посередником у російсько-українській війні, то це не пересічна подія. Якщо Туреччина возить чорноморське зерно усьому світу", - пояснив він свою позицію.
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Може цим погрожують у куточках туркам?
і для себе шматок пиріжка
аідхватимо😠
Воно орбан два!
Тільки й відомо, що молодим грав у футбол, просидів чотири місяці у в'язниці (засудили до 10 місяців) за публічне цитування вірша, яке суд визнав, як розпалювання міжнаціональної розні, що товарооборот з росією на 22 рік становив 45 млрд. доларів, що з путіним у добрих стосунках, і що дружина Ердогана вважає, що султанські гареми були гарною школою виховання для жінокhttps://stuki-druki.com/authors/Erdogan.php Реджеп ***** Эрдоган - биография, новости, личная жизнь, фото, видео - stuki-druki.com ., а ще не визнає геноцидом масове вбивство армян.
Є ще дещо, що зацікавило, та не можу відкрити новину, подану російським джерелом від 17.11.2021 року. Заголовок: "Турецкий суд не позволил называть Эрдогана евреем". Возможно только прочесть вырванное из контекста: "...Адвокат обвиняемого заявил, что слово "еврей" не является оскорблением, но судья, похоже, согласился с адвокатом Эрдогана,..."