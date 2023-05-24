За добу на Херсонщині загинули 2 людини, 3 - зазнали поранень, росіяни випустили по області 271 снаряд, - ОВА

Минулої доби окупанти 11 разів обстріляли Херсон, по області здійснили 64 обстріли.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 64 обстріли, випустивши 271 снаряд з важкої артилерії, "Градів", танків та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів (147 снарядів).



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкти соціальної інфраструктури в Бериславському районі.



Через російську агресію дві людини загинули, ще троє дістали поранення", - йдеться в повідомленні.



Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 91 особу.

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