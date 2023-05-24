В українському питанні Китай відданий сприянню мирним переговорам і політичному врегулюванню, - МЗС
Китай в українському питанні відданий сприянню мирним переговорам і готовий працювати з міжнародним співтовариством для сприяння політичному врегулюванню "кризи в Україні".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи пропозицію Данії провести в липні мирний саміт щодо України й запросити на нього Індію, Китай і Бразилію.
Зауваживши, що наразі інформації стосовно такої зустрічі немає, Мао наголосила, що "в українському питанні Китай відданий сприянню мирним переговорам і політичному врегулюванню".
"Ми готові працювати з міжнародним співтовариством і продовжуємо відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню "кризи в Україні", - сказала речниця.
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Всі за "мирне" врегулювання- хай Рашисти мирно виходять з Криму та іньших теріторії які захопили з 2014, ніхто ж не проти.