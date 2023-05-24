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В українському питанні Китай відданий сприянню мирним переговорам і політичному врегулюванню, - МЗС

китай

Китай в українському питанні відданий сприянню мирним переговорам і готовий працювати з міжнародним співтовариством для сприяння політичному врегулюванню "кризи в Україні".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи пропозицію Данії провести в липні мирний саміт щодо України й запросити на нього Індію, Китай і Бразилію.

Зауваживши, що наразі інформації стосовно такої зустрічі немає, Мао наголосила, що "в українському питанні Китай відданий сприянню мирним переговорам і політичному врегулюванню".

"Ми готові працювати з міжнародним співтовариством і продовжуємо відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню "кризи в Україні", - сказала речниця.

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Автор: 

Китай (4580) Україна (5885)


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Топ коментарі
+10
Китай або ідіоти, або прикидаються ідіотами - небажають Рашисти МИРНО звільнити захоплені Українські теріторії!!!
Всі за "мирне" врегулювання- хай Рашисти мирно виходять з Криму та іньших теріторії які захопили з 2014, ніхто ж не проти.
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24.05.2023 08:25
+8
Після звірств японської армії в Шанхаї і Нанкіні США ввели тотальне ембарго проти Японії , японці у відповідь напали на Перл - Харбор і США вступили в Другу Світову війну , тобто сотні тисяч американців загинули після рішення підтримати Китай .А що робить зараз Китай ? Замість того щоб примусити Путіна вивести війська з України продовжує торгівлю і постачання всього необхідного для Рашки .Цинізм і аморальність це також є частиною Даосизму ?
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24.05.2023 08:54
+6
Це не вони Корею по середині замирили ?.
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24.05.2023 08:34
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Яке мирне врегулювання коли війна іде повним ходом?
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24.05.2023 08:25 Відповісти
Криза *******, це у вас у башці!,(,
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24.05.2023 08:25 Відповісти
Китай або ідіоти, або прикидаються ідіотами - небажають Рашисти МИРНО звільнити захоплені Українські теріторії!!!
Всі за "мирне" врегулювання- хай Рашисти мирно виходять з Криму та іньших теріторії які захопили з 2014, ніхто ж не проти.
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24.05.2023 08:25 Відповісти
Что может быть мирнее ***** войск с соседней страны ?
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24.05.2023 08:32 Відповісти
Це не вони Корею по середині замирили ?.
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24.05.2023 08:34 Відповісти
Коли Японія напала на Китай, то чомусь китайці не пропонували мирні переговори і політичні врегулювання.
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24.05.2023 08:35 Відповісти
ти миротварці, як мухи навколо рани...
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24.05.2023 08:36 Відповісти
Угомонитесь турбопатриоты, главное, что Китай занял нейтральную позицию и не стал поставлять оружие и боеприпасы в рашу как тут еще несколько месяцев назад истерили любители зрады.
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24.05.2023 08:46 Відповісти
Звідки ця впевненість, що китайці не постачають зброю у вигрібуху?
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24.05.2023 09:00 Відповісти
От тільки через місяць після тверджень, що китай не поставлятиме мразії зброю, раптом мразія почала по 30+ ракет на місяць виготовляти. Совпадєніє? Нє думаю!
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24.05.2023 09:04 Відповісти
Після звірств японської армії в Шанхаї і Нанкіні США ввели тотальне ембарго проти Японії , японці у відповідь напали на Перл - Харбор і США вступили в Другу Світову війну , тобто сотні тисяч американців загинули після рішення підтримати Китай .А що робить зараз Китай ? Замість того щоб примусити Путіна вивести війська з України продовжує торгівлю і постачання всього необхідного для Рашки .Цинізм і аморальність це також є частиною Даосизму ?
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24.05.2023 08:54 Відповісти
В Китаї хитрозаді комуняки у владі. Який даосизм? Поки не змінится устрій, нічого гарного не варто чекати від Китаю
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24.05.2023 09:31 Відповісти
Про які мирні переговори може йти мова якщо для Китаю війни немає, а є лише «українське питання»? Летучих мишей несвіжих об'їлися і елять всяку дурню.
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24.05.2023 08:58 Відповісти
Цинізм і аморальність є частиною ленінізму, сталінізму, маоїзму і путинізму.
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24.05.2023 09:01 Відповісти
Кєтай - диригент цієї війни, і заяви кєтайоз про мирне врегулювання - крокодилячі сльози крокодила, що жере здобич.
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24.05.2023 09:15 Відповісти
Красносракие миротворцы потирают ручонки и очень рады этой войне
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24.05.2023 11:56 Відповісти
В тайваньському питанні Україна віддана сприянню мирним переговорам і політичному врегулюванню.
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24.05.2023 19:32 Відповісти
 
 