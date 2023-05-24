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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 204 760 осіб (+400 за добу), 3792 танки, 3339 артсистем, 7424 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 24 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 204 760 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 204 760 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків - 3792 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 7424 (+5) од,
  • артилерійських систем - 3339 (+21) од,
  • РСЗВ - 570 (+5) од,
  • засоби ППО - 327 (+0) од,
  • літаків - 309 (+0) од,
  • гелікоптерів - 296 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2871 (+7),
  • крилаті ракети - 1015 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6146 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 440 (+7).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 204 760 осіб (+400 за добу), 3792 танки, 3339 артсистем, 7424 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17329) Генштаб ЗС (6558) ліквідація (3910) знищення (7209)


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Знову день арты!
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24.05.2023 08:44 Відповісти
5 рсзв це теж добрячий результат!
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24.05.2023 08:48 Відповісти
Йшов 3379 день москальсько-української війни. 48 одиниць техніки, один пєпєлац та 400 чумардосів. Однозначно день арти та спецтехніки. Сспецтехніка 7!!! Боротьби за небо продовжується. ППО респектіще. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 204 000!!! це більше ніж таке місто, як Псков ...
P.s. Здохло чумардосів вже більше, ніж в деяких регіонах московії
Єврейська автономна область - 147 000
Магаданська область - 134 000
Чукотський автономний округ - 47 000
Ненецький автономний округ - 41 000
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24.05.2023 08:55 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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24.05.2023 09:10 Відповісти
Цікаво, втрати в БНР тут враховани?
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24.05.2023 09:58 Відповісти
ні. Бо то внутрішній конфлікт. Кацапи не здогадувались, що в гру "іхтамнєт" можна грати вдвох.
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24.05.2023 10:12 Відповісти
То нехай генштаб БРН свою статистику запускає, будемо стежити ))
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24.05.2023 10:51 Відповісти
тюльки малувато... а, може, малувато рахували... Ну, і кількість знищеної броні котрий деньйде на спад...
А так, все інше - може бути. Всіх би гамузом, звичайно, всіх і всех "обладнання" би дотла - але це тільки в казках і легендах...
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24.05.2023 13:55 Відповісти
А ваша Галя - балувана!
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24.05.2023 16:48 Відповісти
 
 