Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 204 760 осіб (+400 за добу), 3792 танки, 3339 артсистем, 7424 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 24 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 204 760 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 204 760 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 3792 (+3) од,

бойових броньованих машин - 7424 (+5) од,

артилерійських систем - 3339 (+21) од,

РСЗВ - 570 (+5) од,

засоби ППО - 327 (+0) од,

літаків - 309 (+0) од,

гелікоптерів - 296 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2871 (+7),

крилаті ракети - 1015 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6146 (+7) од,

спеціальна техніка - 440 (+7).

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"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.