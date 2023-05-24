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Угорщина - єдина, хто не відкликав односторонні обмеження агроімпорту з України, - Єврокомісія

зерно

Угорщина залишається єдиною з країн-сусідів України, яка до сьогодні зберігає односторонні обмеження проти українського сільськогосподарського імпорту.

Про це заявила на брифінгу речниця Європейської комісії з питань торгівлі та сільського господарства Міріам Гарсіа Феррер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Є все ще одна країна, яка не скасувала одноосібні заходи проти аграрного експорту з України. Це не обов’язково має відбиватися на українському транзиті (зерна. - Ред.), і не стосується усього ЄС. Але ми запропонували пакет допомоги за умови, що односторонні заходи мають бути відкликані. Країна, яка цього не зробила - Угорщина", - сказала вона.

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Феррер нагадала, що 28 квітня Єврокомісія погодила з чотирма країнами-сусідами України - Болгарією, Угорщиною, Польщею і Словаччиною, - пакет заходів, який мав виконуватися після того, як згадані країни скасують свої одноосібні дії проти аграрного імпорту з України. Цей пакет також включав пряму допомогу для фермерів, що постраждали, в п’яти країнах, включаючи Румунію.

"Ми мали презентацію цих заходів за участі різних країн 3 травня. Тоді ми обговорили пакет допомоги на 100 мільйонів євро та умови його розміщення. На цей момент, ми все ще чекаємо на усунення певних односторонніх заходів, які були запроваджені, до того, як ми зможемо зробити наступний крок", - додала Феррер.

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Вона зауважила, що ці гроші виділяються з так званого сільськогосподарського резерву ЄС у розмірі 450 мільйонів євро на рік.

Донедавна Угорщина та Словаччина залишались єдиними країнами, які не скасували свої односторонні обмеження. Словаччина зробила це 12 травня.

Автор: 

Угорщина (2274) сільське господарство (726) експорт (4473)


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Топ коментарі
+14
Допоки в Угорщині керує корумпований агент кремля і його люди, доти недружня політика цієї держави щодо України продовжуватиметься.
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24.05.2023 08:41
+13
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24.05.2023 08:46
+8
Точно бо мадярів ніде в Європі не *******
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24.05.2023 08:46
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Допоки в Угорщині керує корумпований агент кремля і його люди, доти недружня політика цієї держави щодо України продовжуватиметься.
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24.05.2023 08:41 Відповісти
Та це все через те що вони уЙОБіКі. Мадяри то курва яка себе хоче представити як жінка з моральними цінностями
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24.05.2023 08:42 Відповісти
Можна було б і не писати -- Баба Яга проти .
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24.05.2023 08:42 Відповісти
А що таке? Їсти нема що чи як. .,
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24.05.2023 08:43 Відповісти
а прийде час
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24.05.2023 08:43 Відповісти
Точно бо мадярів ніде в Європі не *******
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24.05.2023 08:46 Відповісти
Не лише у Європі. відпочивали на Шрі Ланці, господар готелю скаржився на їхню скупість і нахабство. Начебто європейці але з сім'ї тільки чоловік говорив англійською , мама та доча повний нуль.
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24.05.2023 09:11 Відповісти
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24.05.2023 08:46 Відповісти
Угорщина сама ворожа країна для нашої Батьківщини. Після нашої перемоги не залишиться і духу від мадярського впливу на Закарпатті. Або ... або.
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24.05.2023 08:52 Відповісти
Угорщина грає особливу роль в боягузливому умовному Заході - все те, що ЄС, НАТО і всякі інші колгоспи не квапляться робити доручають Орбану.
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24.05.2023 08:56 Відповісти
А чому на полицях наших продовольчих маркетів досі є угорська продукція, небагато але є?
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24.05.2023 09:06 Відповісти
Ті ******, на мою думку, хотіли під шумок заграбастати Закарпаття.
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24.05.2023 09:14 Відповісти
То може ми і для них труби перекриємо
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24.05.2023 09:15 Відповісти
Корюковская трагедия: за что венгерские коллаборационисты убили 6700 человек в 1943 году. Наибольшее число жертв среди мирного населения во времена Второй мировой войны приходится на март 1943 года. Чудовищное преступление, унесшее жизни 6 700 человек, совершили солдаты венгерской 105-й легкой дивизии, при участии эсэсовцев.Установка была получена от командующего Золтана Иогана Алдя-Папа, а приказ - от Баера Бруно Франца.
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24.05.2023 09:16 Відповісти
Не покаране зло повертається. Верхівка нацистської Німеччини була засуджена Нюрбергським трибуналом. Та на жаль, не були засудженні верхівки країн-союзників Німеччини в ДСВ - Італії, Румунії, Угорщини...
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24.05.2023 09:20 Відповісти
В Італії був процесс дефашицізації. А в Угорщині взагалі ні. Це мала країна, її якось забули денаціфікувати.
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24.05.2023 10:57 Відповісти
У Другу Світову, окрім німців і росіян, найбільшу шкоду українцям заподіяли угорці… Це доведений історичний факт.

Починаючи із окупації Угорщиною Карпатської України навесні 1939-го, яка супроводжувалась масовими розстрілами і закінчуючи винищенням українського та єврейського цивільного населення, спаленими українськими селами, катуванням і знущанням над людьми, протягом всього часу перебування на території України угорського окупаційного контингенту - вірного союзника націонал-соціалістичної Німеччини…

Тому, не дивно, що уряд Орбана і московський холуй - глава МЗС Угорщини Петер Сіярто - ледь, не кожного дня виголошують чергові антиукраїнські заяви та постійно підіграють бункерному недоцарю владіміру путіну… (с) Дмитро Ярош
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24.05.2023 09:21 Відповісти
 
 