Угорщина - єдина, хто не відкликав односторонні обмеження агроімпорту з України, - Єврокомісія
Угорщина залишається єдиною з країн-сусідів України, яка до сьогодні зберігає односторонні обмеження проти українського сільськогосподарського імпорту.
Про це заявила на брифінгу речниця Європейської комісії з питань торгівлі та сільського господарства Міріам Гарсіа Феррер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Є все ще одна країна, яка не скасувала одноосібні заходи проти аграрного експорту з України. Це не обов’язково має відбиватися на українському транзиті (зерна. - Ред.), і не стосується усього ЄС. Але ми запропонували пакет допомоги за умови, що односторонні заходи мають бути відкликані. Країна, яка цього не зробила - Угорщина", - сказала вона.
Феррер нагадала, що 28 квітня Єврокомісія погодила з чотирма країнами-сусідами України - Болгарією, Угорщиною, Польщею і Словаччиною, - пакет заходів, який мав виконуватися після того, як згадані країни скасують свої одноосібні дії проти аграрного імпорту з України. Цей пакет також включав пряму допомогу для фермерів, що постраждали, в п’яти країнах, включаючи Румунію.
"Ми мали презентацію цих заходів за участі різних країн 3 травня. Тоді ми обговорили пакет допомоги на 100 мільйонів євро та умови його розміщення. На цей момент, ми все ще чекаємо на усунення певних односторонніх заходів, які були запроваджені, до того, як ми зможемо зробити наступний крок", - додала Феррер.
Вона зауважила, що ці гроші виділяються з так званого сільськогосподарського резерву ЄС у розмірі 450 мільйонів євро на рік.
Донедавна Угорщина та Словаччина залишались єдиними країнами, які не скасували свої односторонні обмеження. Словаччина зробила це 12 травня.
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