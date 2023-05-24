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Новини Агресія Росії проти України
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Упродовж минулої доби військові РФ здійснили 102 обстріли по 23 населених пунктах Запоріжжя, - ОВА

запорізька

Минулої доби окупанти обстріляли 23 населені пункти Пологівського та Василівського районів Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"102 обстріли здійснив ворог за добу: три авіаудари, сім атак БПЛА та 92 артилерійські удари.

23 населені пункти Пологівського та Василівського районів були під вогнем окупанта: Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Чарівне, Степове, Залізничне та інші прифронтові села. На щастя, люди не постраждали.

Наразі вдалося зафіксувати руйнування 26 цивільних об'єктів: приватні будинки та квартири", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби ворог обстріляв 20 населених пунктів Запорізької області, - ОВА. ФОТО

Автор: 

обстріл (28414) Запорізька область (3596)


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