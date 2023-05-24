Упродовж минулої доби військові РФ здійснили 102 обстріли по 23 населених пунктах Запоріжжя, - ОВА

Минулої доби окупанти обстріляли 23 населені пункти Пологівського та Василівського районів Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"102 обстріли здійснив ворог за добу: три авіаудари, сім атак БПЛА та 92 артилерійські удари.



23 населені пункти Пологівського та Василівського районів були під вогнем окупанта: Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Чарівне, Степове, Залізничне та інші прифронтові села. На щастя, люди не постраждали.



Наразі вдалося зафіксувати руйнування 26 цивільних об'єктів: приватні будинки та квартири", - йдеться в повідомленні.

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