Пригожин: "Мы обосрались, теперь украинцы - сильнейшая армия мира, мы сделали украинцев нацией, которую знают все". ВIДЕО

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про повний провал заявлених на момент повномасштабного вторгнення в Україну цілей "СВО".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтерв’ю пропагандисту Долгову Пригожин заявив, що після початку війни українці стали згуртованою нацією, а українська армія - однією із найсильніших у світі.

"Донбасс в жопе, 8 лет разворовывали... По-хамски прошлись сапогами по всей территории, пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву и обосрались, потом обосрались под Харьковом и в Херсоне... Мы сделали Украину нацией, которую знают все и везде... Украинцы - это теперь сильнейшая армия мира", - розповідає Пригожин.

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За словами терориста, "спецоперація - це переведення України в наше проросійське лоно".

"Якщо ми це робимо, треба поміняти верхівку влади, розцілувати народ у дупу і покликати їх до себе. Ми що зробили? Ми прийшли по-хамськи, пройшлися чоботами по всій території у пошуках нацистів. Поки шукали нацистів, наколбасили всіх, кого можемо... Підійшли до Києва, потім російською мовою називаю, обісрались і відійшли... Далі до Херсона обосрались і відійшли, потім Ізюм, Червоний Лиман... І якось у нас все не складається. Йосип Віссаріонович (Сталін. - ред.) би зробив висновки – розстріляв би осіб 200. Може б когось повісив для власного естетичного задоволення… Але в нас жодних висновків поки що не зроблено", - зазначив він.

Пригожин також заявив, що "денацифікацією України" РФ зробила її нацією, яка відома всім у всьому світі.

"Що стосується демілітаризації: якщо вони мали на початок спецоперації умовних 500 танків, тепер 5 000 танків, якщо воювати вміло 20 тисяч чоловік, то тепер 400 тисяч. Як ми її демілітаризували? Виходить, що навпаки", - каже ватажок "вагнерівців".

Він назвав ПВК "Вагнер" кращою армією світу.

"І за нею, я з коректності маю сказати, що російська армія, але думаю, що українці це одна з найсильніших армій. Вони мають високий рівень організації, підготовки, розвідки, різні озброєння. І вони абсолютно філософськи ставляться до того, які втрати вони зазнають. У них все йде задля досягнення верховної мети, як у нас у Велику Вітчизняну війну", - пояснив терорист.

Пригожин також заявив, що проблеми у російскій армії почалися після 2021 року.

"Прийшов Шойгу, при ньому було поставлено на чільне місце чинопочитання і лизоблюдство. З галявини були прибрані всі, хто мав свою думку. Із Шойгу неможливо вести діалоги. Я багато з ним спілкувався. Є просто позиція, що ти мерзота. Є боги і є мерзота. ... У ПВК "Вагнер" сьогодні це ті, хто ненавидить порядки, які є в армії. Якби ПВК дали 200 тисяч людей, як я просив, ми б відсунули фронт на 50-150 кілометрів, узяли б під контроль весь Донбас. Я вас смію запевнити, на сьогоднішній день вже все було б реалізовано. Чому цього не сталося? Через інтриги. Через страх, що коли військова структура розростається, вона може - умовно, ми ж люди законослухняні - прийти до Москви", - додав він.

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