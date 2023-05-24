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Новини Війна
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Пригожин: "Мы обосрались, теперь украинцы - сильнейшая армия мира, мы сделали украинцев нацией, которую знают все". ВIДЕО

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про повний провал заявлених на момент повномасштабного вторгнення в Україну цілей "СВО".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтерв’ю пропагандисту Долгову Пригожин заявив, що після початку війни українці стали згуртованою нацією, а українська армія - однією із найсильніших у світі. 

 "Донбасс в жопе, 8 лет разворовывали... По-хамски прошлись сапогами по всей территории, пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву и обосрались, потом обосрались под Харьковом и в Херсоне... Мы сделали Украину нацией, которую знают все и везде... Украинцы - это теперь сильнейшая армия мира", - розповідає Пригожин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Не мы придумали СВО. Но наша деревня попала в блудняк и пошла пизд#ться с соседями", - Пригожин про цілі РФ у війні. ВIДЕО

За словами терориста, "спецоперація - це переведення України в наше проросійське лоно".

"Якщо ми це робимо, треба поміняти верхівку влади, розцілувати народ у дупу і покликати їх до себе. Ми що зробили? Ми прийшли по-хамськи, пройшлися чоботами по всій території у пошуках нацистів. Поки шукали нацистів, наколбасили всіх, кого можемо... Підійшли до Києва, потім російською мовою називаю, обісрались і відійшли... Далі до Херсона обосрались і відійшли, потім Ізюм, Червоний Лиман... І якось у нас все не складається. Йосип Віссаріонович (Сталін. - ред.) би зробив висновки – розстріляв би осіб 200. Може б когось повісив для власного естетичного задоволення… Але в нас жодних висновків поки що не зроблено", - зазначив він.

Пригожин також заявив, що "денацифікацією України" РФ зробила її нацією, яка відома всім у всьому світі.

"Що стосується демілітаризації: якщо вони мали на початок спецоперації умовних 500 танків, тепер 5 000 танків, якщо воювати вміло 20 тисяч чоловік, то тепер 400 тисяч. Як ми її демілітаризували? Виходить, що навпаки", - каже ватажок "вагнерівців".

Він назвав ПВК "Вагнер" кращою армією світу.

"І за нею, я з коректності маю сказати, що російська армія, але думаю, що українці це одна з найсильніших армій. Вони мають високий рівень організації, підготовки, розвідки, різні озброєння. І вони абсолютно філософськи ставляться до того, які втрати вони зазнають. У них все йде задля досягнення верховної мети, як у нас у Велику Вітчизняну війну", - пояснив терорист.

Пригожин також заявив, що проблеми у російскій армії почалися після 2021 року.

"Прийшов Шойгу, при ньому було поставлено на чільне місце чинопочитання і лизоблюдство. З галявини були прибрані всі, хто мав свою думку. Із Шойгу неможливо вести діалоги. Я багато з ним спілкувався. Є просто позиція, що ти мерзота. Є боги і є мерзота. ... У ПВК "Вагнер" сьогодні це ті, хто ненавидить порядки, які є в армії. Якби ПВК дали 200 тисяч людей, як я просив, ми б відсунули фронт на 50-150 кілометрів, узяли б під контроль весь Донбас. Я вас смію запевнити, на сьогоднішній день вже все було б реалізовано. Чому цього не сталося? Через інтриги. Через страх, що коли військова структура розростається, вона може - умовно, ми ж люди законослухняні - прийти до Москви", - додав він.

Дивіться: Пригожин: "Вагнер" втратив 20 тисяч убитими у боях за Бахмут. ВIДЕО

Автор: 

Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+67
Ви опинились в жопі вже коли вперлися в Україну в 14 році. Туалетний папір потрібен?
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24.05.2023 09:06
+51
Вони до лопухів звикли.

Я ото все чекаю, коли той кремлядський переворот, пригожина на броні з речухою й путіна повішаного на воротах спаської башти..
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24.05.2023 09:09
+38
Вже на 15 років за дискредитацію, і на довічне за "ізмєну родіне" назвиздів.
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24.05.2023 09:11
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РДК звільняють села на білгородщини, тим самим підримуючи тезу Пригожина про беззахисність і відмову шойгу передати під захист вагнерівцям.
Вдячний Пригожин наступного дня хвалить ЗСУ), якась Теорія змови
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24.05.2023 11:23 Відповісти
Так хто кому показав "Кузькину мать"?!
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24.05.2023 11:28 Відповісти
не відволікаємо ся панове на срачь цього пацака .
пам'ятаємо , що пацакстан має бути зруйновано ((.
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25.05.2023 08:12 Відповісти
«Якби в мене були козаки - я б завоював увесь світ». © Наполеон I Бонапарт
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24.05.2023 11:40 Відповісти
Козаки-чудові воїни,але добрих політиків,чи блискучих полководців серед них не було,бо в кінцевому підсумку,втратили все.
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24.05.2023 11:53 Відповісти
А як же П. Сагайдачний, К. Острозький, навіть Б. Хмельницький, який мав необережність зв'язатися з москалями через безвихідність політичної обстановки у ті часи?
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24.05.2023 13:49 Відповісти
В тім то справа, що для них політична обстановка стала безвихідною і звязок з москалями більше ****** на зраду,аніж на необережність.
Та,все має значення-наслідок,або до чого приїхали.Якось,так.
Хоча,могли повчитися у Черчілля,в якого ситуація була в рази гірша,а вийшов переможцем.
Ах,так,Черчілля тоді ще не було,це нам у Черчілля повчитися би.
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24.05.2023 14:09 Відповісти
Тут цей злочинець говорить правельні слова,ніщо так не змогло мобілізувати українців як путінська агресія і геноцид проти українського народу який творят окупанти.
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24.05.2023 11:49 Відповісти
прорвало лысого. ***** там в бункере от злости небось уже 128ой чемодан гавна насрал
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24.05.2023 11:52 Відповісти
Уроди. Ми і без вас були сильними. За це ви нас постійно принижували
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24.05.2023 12:05 Відповісти
А в віконце не може в цей момент дрон-камікадзе залетіти?
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24.05.2023 12:16 Відповісти
так не в Бахмуті він зараз... А десь в Ростові.
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24.05.2023 13:57 Відповісти
Этот ролик нужно по всем телеканалам показать!
Так бы слушал и слушал!
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24.05.2023 12:33 Відповісти
Кстати. Пригожин не несёт хрни про русский мир, он воюет за деньги. А не нанять ли нам его воевать против Расии?
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24.05.2023 12:50 Відповісти
Краще не вам із зільоною ********
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24.05.2023 13:51 Відповісти
Це шмаття лайна - воєнний злочинець, котрий наказував страчувати беззбройних наших воїнів. Воювати він не вміє. Єдине, що він вміє, - кидати на укріплені райони тисячами свої тупих зеків. Зараз він дупою чує ппц і намагається під сильнішого господаря прогнутись. Якщо хочеш найняти таке шмаття лайна, можеш заплатити йому сам. Але тримай його подалі від України і українців.
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24.05.2023 14:12 Відповісти
краще знищити.
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25.05.2023 07:28 Відповісти
прігожин дуже підла і хитра тварина. він - абсолютне зло.

Так, він сказав, що "ми - нація", "найсильніша армія" і все таке . Але нам не треба від цього тішитись: це не значить, що у нас все круто, а у рашистів все погано, завтра програють.
Ніяких розколів на росії не відбувається, ніяку чвк/прігожина не будуть ліквідовувати, ніяких провалів на фронті у рашистів немає.

прігожин набиває собі ціну - все.
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24.05.2023 12:52 Відповісти
Він згуртовує росіян. Але поки що незрозуміло з якою метою. Можливо просто для захоплення влади. Можливо, після захоплення влади йому будуть вже нецікаві ці воєнні пригоди. Бо зараз він розкритиковує цю "спецоперацію", готує росіян до того, що це їм непотрібно. Поки що важко сказати, що в нього в лисій макітрі.
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24.05.2023 13:00 Відповісти
согласен, это интервью для объединения кацапов против общей угрозы. Много очень манипулятивных фраз.
Много вызывающих фраз, но при этом абсолютно не понятных для лишенной разума пропагандой части кацапского населения
Но
Не раскрыта тема, какую угрозу рядовому кацапу несет будущая победа Украины?
А ведь любая манипуляция должна начинаться именно с ответа на этот вопрос
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24.05.2023 21:32 Відповісти
Треба визнати,що радники та політехнологи,які на нього працюють,не дарма гроші отримують.Одним інтерв'ю невілював всю путінську трескотню про цілі цієї війни,підняв ціну своєї ЧВК,виправдав "м'ясні штурми", наніс удар по конкурентам які контролюють ЛДНР,угодив старим просталінським пердунам.Враховуючи дебілізм російського народу,то чим це не майбутній " батько націі".
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24.05.2023 13:19 Відповісти
Стрелков номер два.
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24.05.2023 13:42 Відповісти
І це ми ще не починали.
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24.05.2023 13:47 Відповісти
Зелене ві-по керівництво відмазується як може перед союзниками лиш би не починати..
Так же саботаж відбувався і минулого року з травня місяця, аж поки особисто не приїхав п. Блінкен "попестити" пса Патрона.
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24.05.2023 13:59 Відповісти
Пам"ятаєте такий мєм, ще при порохе? Влада міняеться а ось зрад%би ні)))
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25.05.2023 00:54 Відповісти
Якби ж влада мінялася, як московіцько-олігархічна була, так і залишилася, як грабувала державу і українців, так і далі грабує, лише холуйські морди перетасувалися)
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25.05.2023 04:01 Відповісти
Гопник получив по е@алу і тепер підмазується
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24.05.2023 13:48 Відповісти
Не верьте оркам. Не стоит расслабляется все только начинается
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24.05.2023 14:50 Відповісти
Сукины дети. Всех повесить.
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24.05.2023 17:21 Відповісти
Мне кажется, что Путин реально обычный деревенский ******, а стальные просто хитрожопые приспособленцы по типу Шойгу.
Путин когда говорит о Украине он часто приплямывает или облизывает губы, он больной маньяк 100% И что педофил тоже может быть правдой.
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24.05.2023 23:42 Відповісти
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24.05.2023 23:53 Відповісти
"Русские"! Никакие вы не русские! Вы слабоумные, дегенерирующие человекоподобные.Смотреть на вам жалко! Вон в свою большую будку!
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25.05.2023 02:17 Відповісти
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