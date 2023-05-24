Пригожин: "Мы обосрались, теперь украинцы - сильнейшая армия мира, мы сделали украинцев нацией, которую знают все". ВIДЕО
Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про повний провал заявлених на момент повномасштабного вторгнення в Україну цілей "СВО".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтерв’ю пропагандисту Долгову Пригожин заявив, що після початку війни українці стали згуртованою нацією, а українська армія - однією із найсильніших у світі.
"Донбасс в жопе, 8 лет разворовывали... По-хамски прошлись сапогами по всей территории, пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву и обосрались, потом обосрались под Харьковом и в Херсоне... Мы сделали Украину нацией, которую знают все и везде... Украинцы - это теперь сильнейшая армия мира", - розповідає Пригожин.
За словами терориста, "спецоперація - це переведення України в наше проросійське лоно".
"Якщо ми це робимо, треба поміняти верхівку влади, розцілувати народ у дупу і покликати їх до себе. Ми що зробили? Ми прийшли по-хамськи, пройшлися чоботами по всій території у пошуках нацистів. Поки шукали нацистів, наколбасили всіх, кого можемо... Підійшли до Києва, потім російською мовою називаю, обісрались і відійшли... Далі до Херсона обосрались і відійшли, потім Ізюм, Червоний Лиман... І якось у нас все не складається. Йосип Віссаріонович (Сталін. - ред.) би зробив висновки – розстріляв би осіб 200. Може б когось повісив для власного естетичного задоволення… Але в нас жодних висновків поки що не зроблено", - зазначив він.
Пригожин також заявив, що "денацифікацією України" РФ зробила її нацією, яка відома всім у всьому світі.
"Що стосується демілітаризації: якщо вони мали на початок спецоперації умовних 500 танків, тепер 5 000 танків, якщо воювати вміло 20 тисяч чоловік, то тепер 400 тисяч. Як ми її демілітаризували? Виходить, що навпаки", - каже ватажок "вагнерівців".
Він назвав ПВК "Вагнер" кращою армією світу.
"І за нею, я з коректності маю сказати, що російська армія, але думаю, що українці це одна з найсильніших армій. Вони мають високий рівень організації, підготовки, розвідки, різні озброєння. І вони абсолютно філософськи ставляться до того, які втрати вони зазнають. У них все йде задля досягнення верховної мети, як у нас у Велику Вітчизняну війну", - пояснив терорист.
Пригожин також заявив, що проблеми у російскій армії почалися після 2021 року.
"Прийшов Шойгу, при ньому було поставлено на чільне місце чинопочитання і лизоблюдство. З галявини були прибрані всі, хто мав свою думку. Із Шойгу неможливо вести діалоги. Я багато з ним спілкувався. Є просто позиція, що ти мерзота. Є боги і є мерзота. ... У ПВК "Вагнер" сьогодні це ті, хто ненавидить порядки, які є в армії. Якби ПВК дали 200 тисяч людей, як я просив, ми б відсунули фронт на 50-150 кілометрів, узяли б під контроль весь Донбас. Я вас смію запевнити, на сьогоднішній день вже все було б реалізовано. Чому цього не сталося? Через інтриги. Через страх, що коли військова структура розростається, вона може - умовно, ми ж люди законослухняні - прийти до Москви", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вдячний Пригожин наступного дня хвалить ЗСУ), якась Теорія змови
пам'ятаємо , що пацакстан має бути зруйновано ((.
Та,все має значення-наслідок,або до чого приїхали.Якось,так.
Хоча,могли повчитися у Черчілля,в якого ситуація була в рази гірша,а вийшов переможцем.
Ах,так,Черчілля тоді ще не було,це нам у Черчілля повчитися би.
Так бы слушал и слушал!
Так, він сказав, що "ми - нація", "найсильніша армія" і все таке . Але нам не треба від цього тішитись: це не значить, що у нас все круто, а у рашистів все погано, завтра програють.
Ніяких розколів на росії не відбувається, ніяку чвк/прігожина не будуть ліквідовувати, ніяких провалів на фронті у рашистів немає.
прігожин набиває собі ціну - все.
Много вызывающих фраз, но при этом абсолютно не понятных для лишенной разума пропагандой части кацапского населения
Но
Не раскрыта тема, какую угрозу рядовому кацапу несет будущая победа Украины?
А ведь любая манипуляция должна начинаться именно с ответа на этот вопрос
Так же саботаж відбувався і минулого року з травня місяця, аж поки особисто не приїхав п. Блінкен "попестити" пса Патрона.
Путин когда говорит о Украине он часто приплямывает или облизывает губы, он больной маньяк 100% И что педофил тоже может быть правдой.