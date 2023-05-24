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Українці почнуть опановувати танки Abrams наступного тижня, - Пентагон

абрамс,abrams

Американські інструктори почнуть навчати українців управління танками M1A1 Abrams приблизно наступного тижня.

Про це речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер заявив у коментарі Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цього тижня до Німеччини для участі в навчанні прибудуть близько 250 українських військовослужбовців. Вони тренуватимуться на 31 танку Abrams, які раніше цього місяця доставили до Німечччини зі США. За словами американських посадовців, інша партія з 31 танку зараз проходить ремонт і до осені буде доставлена в Україну.

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Тренування в Німеччині триватиме близько 10 тижнів. Воно буде зосереджене на тому, як керувати танками, маневрувати на них у загальновійськовому бою та на технічному обслуговуванні M1A1 Abrams.

За словами чиновника, структура курсу буде аналогічною до попередніх навчань під керівництвом США на бойових броньованих машинах Bradley та Stryker, які були надані Україні на початку цього року.

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Автор: 

Німеччина (7347) Пентагон (1419) військові навчання (2775) Абрамс (27)


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24.05.2023 08:53 Відповісти
Якщо навчатимуть, то танки будуть. Те ж саме і з Ф-16.
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24.05.2023 09:01 Відповісти
Навчання на F-16 почались давно ,ще здаэться,з осені. Про це офіційно писали США, потім перестали про це писать
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24.05.2023 09:18 Відповісти
Там підготували 18 льотчиків.
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24.05.2023 09:23 Відповісти
!
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24.05.2023 09:02 Відповісти
Думаю крім цих 31 танка Україна взимку отримає ще стільки ж танків США
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24.05.2023 09:26 Відповісти
Тож написано чорним по білому " ... За словами американських посадовців, інша партія з 31 танку зараз проходить ремонт і до осені буде доставлена в Україну. "" Яка зима?
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24.05.2023 10:05 Відповісти
 
 