Унаслідок обстрілу Очакова постраждала 1 людина, пошкоджено приватні будинки, автомобіль та об’єкти інфраструктури, - ОВА

Росіяни продовжують обстрілювати з артилерії Очаків Миколаївської області.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, 23 травня, об 11:00, 12:58, 14:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина постраждала. Пошкоджено та частково зруйновано приватні будинки, автівку, об'єкти інфраструктури. Також пошкоджень зазнали лінії газо-, електропередач та мережі Інтернет. Наразі все відновлено", - йдеться в повідомленні.



Крім того, о 20:05 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.



Також повідомляється, що у м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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