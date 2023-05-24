В армії РФ частішають випадки дезертирства, проблеми погіршилися після мобілізації у жовтні 2022, - розвідка Великої Британії
Після "часткової мобілізації" у жовтні 2022 року в лавах армії РФ почастішали випадки дезертирства.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.
Так, дослідження незалежних російських журналістів свідчать, що з січня по травень 2023 року військові суди РФ розглянули 1 053 справи щодо дезертирства, що більше ніж за весь 2022 рік.
"Російські військові намагалися забезпечити дисципліну у своїх лавах під час своїх операцій в Україні, але, ймовірно, проблеми погіршилися після примусової мобілізації резервістів з жовтня 2022 року.
Судові дані свідчать про те, що більшість тих, хто визнаний винним у дезертирстві, тепер покарані умовними термінами, тобто їх можуть передислокувати до зони "спеціальної військової операції", - йдеться в повідомленні розвідки.
Зазначається, що російське командування концентрується на тому, щоб "підтримати патріотичний запал", замість того, щоб усунути причини розчарування військових РФ.
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Почастішали -- це коли озброєні товпи москвою розгулюватимуть.