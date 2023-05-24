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Новини Війна
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Сили оборони мають успіхи на флангах Бахмуту, триває оборонна операція, - Сирський. ВIДЕО

Українські захисники на Бахмутському напрямку продовжують оборонну операцію.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута", - зазначив він.

Також командувач розповів, що українські захисники на Бахмутському напрямку взяли в полон найманця з ПВК "Ветеран".

"Нам сказали, якщо ми не поїдемо воювати, то нас завантажать у Камаз і більше ніхто нас не побачить", - сказав окупант.

Читайте: Генштаб вперше не повідомив про бої в Бахмуті - можливо, "вагнерівці" просунулися вглиб міста, - ISW

Автор: 

Бахмут (1560) Сирський Олександр (605)


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Топ коментарі
+9
А Сирського перевели вже на посаду прес-офіцера?
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24.05.2023 09:49
+5
Зельониє, щоб перебити ситуацію в Бахмуті, щосили розказують про взяття міста в напівкільце. Ніби нам заборонено на карту глянути.
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24.05.2023 11:10
+4
А де Залужний? Зєля його ув,язнив?
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24.05.2023 09:47
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А де Залужний? Зєля його ув,язнив?
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24.05.2023 09:47 Відповісти
Скажи краще де Йуля?
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24.05.2023 10:42 Відповісти
У Юлі партія і її не так просто ув,язнити. Тим більш Юля в опозиції з дрібнлою фракцією і від неї майже нічого не залежить. Ти став зеленим(позеленів)?
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24.05.2023 11:14 Відповісти
Я не позеленів, питання, для чого ти розповсюджуєш кремлівський наратив, може ти провокатор?
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24.05.2023 14:01 Відповісти
А Сирського перевели вже на посаду прес-офіцера?
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24.05.2023 09:49 Відповісти
Улюбленець голови офісу, а це Вам не хухри-мухри! Тому в інформпросторі з вищого командування має право присутності виключно лише Сирьський, а не якийсь там Залужний!
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24.05.2023 10:19 Відповісти
Улюбленець гуру піару. Зєля копіює російські наративи
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24.05.2023 11:17 Відповісти
він завжди приїздив туди раз на тиждень.
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24.05.2023 16:03 Відповісти
Зельониє, щоб перебити ситуацію в Бахмуті, щосили розказують про взяття міста в напівкільце. Ніби нам заборонено на карту глянути.
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24.05.2023 11:10 Відповісти
сидить-*******: "незнав, нехотів, заставили". бреше! розстріляти п@дло
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24.05.2023 11:28 Відповісти
Цікаво, якби Залужний без каманди фсбшного дєрмака і зеленого парашута розпочав контрнаступ і ЗСУ гнали б рашистів з окупованих території України, то ця парочка звільнила б його з посади після перемоги чи під час успішного просування ЗСУ до парєбрика?
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24.05.2023 14:16 Відповісти
Мабуть таки будемо покірно чекати сигналу з крємля
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24.05.2023 22:07 Відповісти
а британці пишуть, що "Украинский генштаб перестал в своих сводках писать о боях непосредственно в Бахмуте. В последних двух сводках, на вечер вторника и утро среды, генштаб сообщает лишь о попытках россиян - безуспешных, как утверждается - атаковать в направлении села Хромово, а также об авиаударах и артиллерийских ударах по окрестным населенным пунктам. Хромово расположено прямо у западной окраины Бахмута. До сих пор, вплоть до сводки на утро вторника, генштаб неизменно сообщал о тяжелых боях либо в Бахмуте, либо за Бахмут" (https://www.bbc.com/russian/live/news-65565851 стрічка ВВС "Война в Украине" сьогодні в 7:26 )
Кому вірити?
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24.05.2023 14:44 Відповісти
Ти можеш щось змінить? Ні... І я - теж ...Тому - мовчки чекаємо...
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24.05.2023 14:54 Відповісти
Донеччина, вже два дні йдуть рясні дощі. Земля розкисла. На город не вийти. Тепер можна знову півроку чекати коли все просохне, потім чекати авіаносців, а потім коли все промерзне. Чи авіаносці не зможуть оперувати по мерзлому грунті??
PS До ЗСУ жодних претензій. Питання до професійних піарників зе влади нахіба завищувати та перегрівати очікування??
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24.05.2023 14:48 Відповісти
Все як в тому роцi. Чекали контрнаступу в травнi, червнi, липнi, серпнi. I Арестович те наспiвував. Коли вiн почався в вереснi майже нiхто вже i не чекав.
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24.05.2023 16:42 Відповісти
Бо, окрім триндіти та красти, зелена влада нічого більше не вміє.
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24.05.2023 20:09 Відповісти
Ви що ідіоти? У лютому-березні всі кацапи "заблудились на навчаннях". Тепер усіх "заставили їхати на фронт". Ніхто нікого не заставляв. Мотив один єдиний - "єдємїбашить хахлов".
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24.05.2023 15:01 Відповісти
 
 