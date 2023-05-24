Сили оборони мають успіхи на флангах Бахмуту, триває оборонна операція, - Сирський. ВIДЕО
Українські захисники на Бахмутському напрямку продовжують оборонну операцію.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
"Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута", - зазначив він.
Також командувач розповів, що українські захисники на Бахмутському напрямку взяли в полон найманця з ПВК "Ветеран".
"Нам сказали, якщо ми не поїдемо воювати, то нас завантажать у Камаз і більше ніхто нас не побачить", - сказав окупант.
Топ коментарі
+9 Oleksandr Pohribnyi #550970
показати весь коментар24.05.2023 09:49
+5 CrossFirenko
показати весь коментар24.05.2023 11:10
+4 Иван Сулима
показати весь коментар24.05.2023 09:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кому вірити?
PS До ЗСУ жодних претензій. Питання до професійних піарників зе влади нахіба завищувати та перегрівати очікування??