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Новини
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Росія перехопила два бомбардувальники США. Пентагон каже: нічого особливого

b-1

У Москві заявили, що російські винищувачі перехопили над Балтійським морем два літаки військово-повітряних сил США. В Пентагоні кажуть, що не сталося нічого суттєвого.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

За даними Міноборони РФ, в Балтійському морі було помічено дві повітряні цілі, що наближались до кордону Росії.

"Для запобігання порушенню державного кордону Російської Федерації у повітря піднято винищувач Су-27 зі складу військ ППО Балтійського флоту", - повідомили в міноборони РФ.

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Американські літаки були класифіковані як бомбардувальники типу B-1B. В Міноборони РФ заявили, що операція проводилась "з чітким дотриманням міжнародних правил використання повітряного простору".

В Пентагоні підтвердили, що інцидент мав місце. Взаємодію літаків там назвали "безпечною і професійною".

"Це давно сплановані навчання в Європі, і я розумію, що це була безпечна та професійна взаємодія з російськими літаками", - сказав він.

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Райдер зазначив, що стратегічні бомбардувальники B-1 є частиною оперативної групи бомбардувальників, що регулярно виконують завдання "у всьому світі в різних країнах".

Він зауважив, що в інциденті не було "нічого суттєвого", щоб повідомити про це.

Автор: 

авіація (4119) Пентагон (1419) росія (65114) США (22755)


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Топ коментарі
+15
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24.05.2023 10:02
+10
действительно, ничего особенного. а то ***** нападет
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24.05.2023 09:42
+10
сегодня на гебельс тв будет массовый оргазм вяличия
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24.05.2023 09:49
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действительно, ничего особенного. а то ***** нападет
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24.05.2023 09:42 Відповісти
бомбардировщики скинули ядегку на расчленинград,пентагон говорит ничего особеного))))
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24.05.2023 09:42 Відповісти
головне щоб не було ескалації ! мені соромно за американців . в українське небо кацапи бояться залітати .
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24.05.2023 09:43 Відповісти
Тож завдяки американцям і бояться...)
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24.05.2023 10:36 Відповісти
а я вважаю бояться бо наші герої на старих Мігах назбивали купу ванюшек що безкарно бомбили Сирію . коли нам дали нормальне ПВО кацапи вже майже не залітали на територію України . тож я дякую американцям , а ще більше вдячний нашим героям пілотам хто не злякався примати бій в меншості на старих літаках !
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24.05.2023 13:59 Відповісти
Для когось нічого особливого, для лишньохромосомних ватніків вєлікая пабєда
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24.05.2023 09:46 Відповісти
Там обидві сторони отримали задоволення)).
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24.05.2023 09:52 Відповісти
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24.05.2023 10:02 Відповісти
😂👍👍👍
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24.05.2023 10:33 Відповісти
Після штурму дерев"яного Рейстагу для лаптєй то друга за значимістю подія! Шанобливо пролетіти поруч з бомбардувальником США. Мабуть аж повсиралися від щастя.
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24.05.2023 12:18 Відповісти
Щось є великі сумніви, що ці сушки їх хоча б наздогнали
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24.05.2023 12:45 Відповісти
Кокошнікову після Бєлгорода треба пабєда, ну от "перехопили" американські літаки які навіть не звернули на той "перехват" уваги...
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24.05.2023 09:47 Відповісти
сегодня на гебельс тв будет массовый оргазм вяличия
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24.05.2023 09:49 Відповісти
До речі новина цікава тим що висєр Кокошнікова про "перехват" подається як доконаний факт, що саме по собі трохи дивно...
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24.05.2023 09:50 Відповісти
Балтійське море - це внутрішнє море НАТО...
Перехопники скоро -ХОП!- і відхоплять...
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24.05.2023 09:52 Відповісти
Ну что значит "перехватили" - приблизились, наделали фоток и ********** ?
Они прекрасно знают как вооружён В1В, который увидел их первыми
и задолго до визуального контакта ?
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24.05.2023 09:54 Відповісти
Ну - і як він "вааружон"? У нього лише бомби і ракети "повітря-поверхня" Ніякого "оборонного озброєння" він не несе І що він зробить винищувачу? Пердне форсажем? Просто кацапам наказали "повикаблучуваться" От це вони і зробили Якби В-1 летіли на бойове завдання - їх-би ескадра Ф-35 супроводжувала-б і навіть близько "аналоговнєти" до "бомберів" не підпустила
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24.05.2023 10:27 Відповісти
А так він "вааружон", що по тих "пєрєхватчиках" прилетіло б хто-зна звідки, та й по тому.
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24.05.2023 10:42 Відповісти
Розумієш, вислів "Я сильний!!, і "У мене є сильний брат!" - несуть різне смислове навантаження Ти написав що В-1 "вааружон" проти винищувачів Тобто ти заявив, що "сильний" він сам Тепер виявляється, що він не "сильний" але у нього є "сильний брат" Ти вже якось визначся!
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24.05.2023 10:49 Відповісти
"Вааружон" означає і власну силу, і силу брата, і знайомих брата, і кума в міліції, і в прокуратурі.
Ти хочеш зачепити американський бомбер ?
Ну спробуй.
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24.05.2023 11:42 Відповісти
Я ТЕБЕ "зачепив" Не крути сракою В попередньому коментарі я все пояснив детально і чітко
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24.05.2023 11:53 Відповісти
Слухай, у тебе завищене почуття власної значущості.
Ти думаєш, той бомбер не має чим відповісти ?
НУ НЕ СМІШИ !
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24.05.2023 11:57 Відповісти
Чим? Ти Гуглом користуваться вмієш?
Боевая нагрузка, кг34 02060 690https://ru.wikipedia.org/wiki/Rockwell_B-1_Lancer#cite_note-56 [56] https://ru.wikipedia.org/wiki/Rockwell_B-1_Lancer#cite_note-57 [57]
(34 020 + 26 670 на внешних подвесках)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB Ракеты «воздух-поверхность» 24+8 × https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM-69 AGM-69
(внутр. + внеш.)24 × https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM-158 AGM-158

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 Авиабомбы 24 × https://ru.wikipedia.org/wiki/B61 B61 или https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=B63&action=edit&redlink=1 B63
84 × https://ru.wikipedia.org/wiki/Mark_82 Mk 82
24 × https://ru.wikipedia.org/wiki/Mark_84 Mk 84
30 × CBU-87/89/97
30 × CBU-103/104/105
24 × https://ru.wikipedia.org/wiki/JDAM GBU-31
15 × https://ru.wikipedia.org/wiki/JDAM GBU-38
84 × мины Mk 62
8 × мин Mk 65

Це - ВСЕ!!!
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24.05.2023 12:03 Відповісти
Ти думаєш, хтось відправить літак за 20 мільярдів туди без нагляду ?
Ну кажу ж тобі - НЕ СМІШИ !
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24.05.2023 12:27 Відповісти
Це ти уже себе третю годину ганьбиш ! "Іксперд"!!!
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24.05.2023 12:40 Відповісти
Московити завжди все прибільшують, щоб боялися.
Американці характеристики завжди применшують і всього ніколи не говорять.
І дурні про це навіть не здогадуються.
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24.05.2023 13:34 Відповісти
Не качайте човен. Все гаразд, штатна ситуація.
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24.05.2023 09:54 Відповісти
заобєщокі пєрєхватіла? як зазвичай?
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24.05.2023 10:14 Відповісти
все норм, нічого особливого, подивились скільки рашка ще там літаків має)
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24.05.2023 10:14 Відповісти
В1В мог мягко увеличить тягу, и великие "перехватчики" вдруг обнаружили бы, что
не могут ни приблизиться к нему, ни догнать, и вообще они у него давно на прицеле.
Дворняжки погавкали на проезжающий Мерседес.
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24.05.2023 10:24 Відповісти
В-1 :
Максимальная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C скорость , км/ч2300 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М =2,22)1328 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М =1,25) (на 15 240 м)
1160 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М =0,92) (на 61-152 м)
Су-27:
максимальная скорость без подвесок 2,35 Маха
Хто там може "мягко увеличить тягу"?
Досить ганьбиться!
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24.05.2023 12:39 Відповісти
без подвесок
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24.05.2023 12:50 Відповісти
У тебе є дані точні - наскільки швидкість Су-27 зменшується з підвіскою ракет? І які саме ракети там були підвішені? І вона менша ніж максимальна у Б-1? Тут говориться - "здійснили перехват" Це означає що вони його або зустрічали вилетівши назустріч або ішли поперек його курсу Тоді значення їх швидкостей має менше значення Крім того - ракети Су-27 літають швидше ніж сам літак Крім того - при таких швидкостях та відсутності озброєння у В-1 винищувач і без підвіски ракет міг-би завалить "бомбер" - у нього вбудована автоматична гармата ГШ-30 з півтора сотнями снарядів калібру 30 мм
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24.05.2023 13:06 Відповісти
Мне, как авиаконструктору, было очень интересно узнать ваше виденье этого вопроса и возможность вылеть на перехвать B-1 с одной встроенной пушкой. Причем, вы точно подметили, что время полета на максимальной скорости В-1 и Су-27 просто несоизмеримы - для одного (В-1) это может быть длительный полет, для другого (Су-27) - кратковременный режим.
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24.05.2023 13:15 Відповісти
А може то був виліт "для понтів"?
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24.05.2023 13:17 Відповісти
Да, естественно! Это все для местной быдломассы - "мы перехватили американский ракетоносец!". Ну, как перехватили - со стороны на него посмотрели.
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24.05.2023 13:32 Відповісти
Не зрозумів. А що, американські бомбардувальники літають без супроводження американських винищувачів?
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24.05.2023 11:35 Відповісти
Може буть, що то був простий тренувальний політ Або ж "патрульний" - в цьому випадку на всьому маршруті , на аеродромах, у готовності №1, стояла пара винищувачів, які були готові стартувать в будь-який момент, для прикриття Просто у винищувачів обмежений запас пального - щоб вони могли супроводжувать В-1 весь політ, їм у супроводження потрібен "літаючий танкер" Та й льотчики у винищувачах - люди У них немає, як у В-1, туалета
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24.05.2023 12:34 Відповісти
Може й так. Але все ж таки...
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24.05.2023 12:47 Відповісти
Ти спитав? Я пояснив Трішки в цьому розбираюся - службу починав механіком на бомбардувальнику Су-24
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24.05.2023 12:52 Відповісти
Та я ж не заперечую. Дякую за поясненя.
То я фоток надивився... )

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24.05.2023 13:09 Відповісти
Будь ласка! А "фоток" менше дивися - американці теж "показухою" уміють і ******* займаться Тільки брешуть менше, ніж кацапи
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24.05.2023 13:15 Відповісти
Поки цей знавець не хильне улюбленого "Холодного Яру", він не заспокоїться.
Будьте розумнішими - не сперечайтесь !
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24.05.2023 13:42 Відповісти
Тобі й "хилять" нічого не треба - тверезим мелеш "шопопало"!
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24.05.2023 16:25 Відповісти
Я механіком на Су-24 армію не починав, керосин на сторону не продавав, лівий спирт не бухав.
Мені 60 років, більше 50 з них я читаю військову періодику - і нашу, і зарубіжну.
І можу сказати, що перехопити В-1В може хіба МіГ-31, а ніякий не Су-27.
Тут амери летіли розслаблено, тому назвати це все "перехопленням" - велика натяжка.
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24.05.2023 22:02 Відповісти
Я дивлюся - ти ніяк не заспокоїшся? Усрався - а тепер пробуєш комусь натякнуть що "від опонента "пахне"? В часи моєї строкової служби авіапальне нікому не було потрібне - тому що дизельних приватних автомобілів а також дизель-генераторів не було і тому авіагасу було єдине застосування - у гасових лампах коли пропадало електроосвітлення Якщо ти про це не знаєш -значить тобі не 60 років і ти - прищавий сопляк І ти - брехун
На відміну від тебе я не "періодику читав" а служив чверть століття (тим більше - в авіацї) тому трохи розбираюся в типах літаків та їх застосуванні
Так що "попустися"
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25.05.2023 03:48 Відповісти
Ти "служив" ? І що ж ти наслужив, ДАРМОЇД, якщо ніхто на Союз не нападав ?
Не крав керосин, то крав щось іншее -лівий спирт точно крав і дудлив сам.
І крім своїх гайок до Су-24 та п'яних побрехеньок у курилці ніхріна ти про
авіацію не знаєш, особливо, про зарубіжну.
Тільки пропитий дебіл може обрати собі за нік назву горілки "Холодний Яр".
Іди проспись, авіатор.
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25.05.2023 15:25 Відповісти
"Шо такое? Абасратушки?! Абижатушки?!" Зганьбився по темі дискусії - прибіг "лайном поплюваться"? Ну поплюйся - може "попустить"!
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25.05.2023 15:28 Відповісти
То ти заздрив механікам Ан-2 що працював на бензині, який можна продавати наліво ?
Ти ж у нас великий "захисник вітчизни", що крутив хвости Су-24 і тепер вчить як жити всіх підряд.
Подивись на що ти перетворив технічну розмову - щось не подобається виклади свої факти.
Так ні - дивись скільки лайна в тебе в середині - "абасратушкі" - оце ціна тобі як військовому,
і як знавцю авіації, і з такими захисниками СРСР успішно розвалився без стороннього впливу.
Туди йому й дорога - випий "Холодного Яру" алкаш, і йди спати, вдруге кажу.
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25.05.2023 20:39 Відповісти
 
 