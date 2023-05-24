Росія перехопила два бомбардувальники США. Пентагон каже: нічого особливого

У Москві заявили, що російські винищувачі перехопили над Балтійським морем два літаки військово-повітряних сил США. В Пентагоні кажуть, що не сталося нічого суттєвого.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

За даними Міноборони РФ, в Балтійському морі було помічено дві повітряні цілі, що наближались до кордону Росії.

"Для запобігання порушенню державного кордону Російської Федерації у повітря піднято винищувач Су-27 зі складу військ ППО Балтійського флоту", - повідомили в міноборони РФ.

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Американські літаки були класифіковані як бомбардувальники типу B-1B. В Міноборони РФ заявили, що операція проводилась "з чітким дотриманням міжнародних правил використання повітряного простору".

В Пентагоні підтвердили, що інцидент мав місце. Взаємодію літаків там назвали "безпечною і професійною".

"Це давно сплановані навчання в Європі, і я розумію, що це була безпечна та професійна взаємодія з російськими літаками", - сказав він.

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Райдер зазначив, що стратегічні бомбардувальники B-1 є частиною оперативної групи бомбардувальників, що регулярно виконують завдання "у всьому світі в різних країнах".

Він зауважив, що в інциденті не було "нічого суттєвого", щоб повідомити про це.