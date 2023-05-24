Росія перехопила два бомбардувальники США. Пентагон каже: нічого особливого
У Москві заявили, що російські винищувачі перехопили над Балтійським морем два літаки військово-повітряних сил США. В Пентагоні кажуть, що не сталося нічого суттєвого.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.
За даними Міноборони РФ, в Балтійському морі було помічено дві повітряні цілі, що наближались до кордону Росії.
"Для запобігання порушенню державного кордону Російської Федерації у повітря піднято винищувач Су-27 зі складу військ ППО Балтійського флоту", - повідомили в міноборони РФ.
Американські літаки були класифіковані як бомбардувальники типу B-1B. В Міноборони РФ заявили, що операція проводилась "з чітким дотриманням міжнародних правил використання повітряного простору".
В Пентагоні підтвердили, що інцидент мав місце. Взаємодію літаків там назвали "безпечною і професійною".
"Це давно сплановані навчання в Європі, і я розумію, що це була безпечна та професійна взаємодія з російськими літаками", - сказав він.
Райдер зазначив, що стратегічні бомбардувальники B-1 є частиною оперативної групи бомбардувальників, що регулярно виконують завдання "у всьому світі в різних країнах".
Він зауважив, що в інциденті не було "нічого суттєвого", щоб повідомити про це.
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Перехопники скоро -ХОП!- і відхоплять...
Они прекрасно знают как вооружён В1В, который увидел их первыми
и задолго до визуального контакта ?
Ти хочеш зачепити американський бомбер ?
Ну спробуй.
Ти думаєш, той бомбер не має чим відповісти ?
НУ НЕ СМІШИ !
Боевая нагрузка, кг34 02060 690https://ru.wikipedia.org/wiki/Rockwell_B-1_Lancer#cite_note-56 [56] https://ru.wikipedia.org/wiki/Rockwell_B-1_Lancer#cite_note-57 [57]
(34 020 + 26 670 на внешних подвесках)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB Ракеты «воздух-поверхность» 24+8 × https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM-69 AGM-69
(внутр. + внеш.)24 × https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM-158 AGM-158
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 Авиабомбы 24 × https://ru.wikipedia.org/wiki/B61 B61 или https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=B63&action=edit&redlink=1 B63
84 × https://ru.wikipedia.org/wiki/Mark_82 Mk 82
24 × https://ru.wikipedia.org/wiki/Mark_84 Mk 84
30 × CBU-87/89/97
30 × CBU-103/104/105
24 × https://ru.wikipedia.org/wiki/JDAM GBU-31
15 × https://ru.wikipedia.org/wiki/JDAM GBU-38
84 × мины Mk 62
8 × мин Mk 65
Це - ВСЕ!!!
Ну кажу ж тобі - НЕ СМІШИ !
Американці характеристики завжди применшують і всього ніколи не говорять.
І дурні про це навіть не здогадуються.
не могут ни приблизиться к нему, ни догнать, и вообще они у него давно на прицеле.
Дворняжки погавкали на проезжающий Мерседес.
Максимальная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C скорость , км/ч2300 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М =2,22)1328 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М =1,25) (на 15 240 м)
1160 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М =0,92) (на 61-152 м)
Су-27:
максимальная скорость без подвесок 2,35 Маха
Хто там може "мягко увеличить тягу"?
Досить ганьбиться!
То я фоток надивився... )
Будьте розумнішими - не сперечайтесь !
Мені 60 років, більше 50 з них я читаю військову періодику - і нашу, і зарубіжну.
І можу сказати, що перехопити В-1В може хіба МіГ-31, а ніякий не Су-27.
Тут амери летіли розслаблено, тому назвати це все "перехопленням" - велика натяжка.
На відміну від тебе я не "періодику читав" а служив чверть століття (тим більше - в авіацї) тому трохи розбираюся в типах літаків та їх застосуванні
Так що "попустися"
Не крав керосин, то крав щось іншее -лівий спирт точно крав і дудлив сам.
І крім своїх гайок до Су-24 та п'яних побрехеньок у курилці ніхріна ти про
авіацію не знаєш, особливо, про зарубіжну.
Тільки пропитий дебіл може обрати собі за нік назву горілки "Холодний Яр".
Іди проспись, авіатор.
Ти ж у нас великий "захисник вітчизни", що крутив хвости Су-24 і тепер вчить як жити всіх підряд.
Подивись на що ти перетворив технічну розмову - щось не подобається виклади свої факти.
Так ні - дивись скільки лайна в тебе в середині - "абасратушкі" - оце ціна тобі як військовому,
і як знавцю авіації, і з такими захисниками СРСР успішно розвалився без стороннього впливу.
Туди йому й дорога - випий "Холодного Яру" алкаш, і йди спати, вдруге кажу.