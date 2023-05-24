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Новини Агресія Росії проти України
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Росія проти заморожування війни в Україні, однак і передумов для мирного врегулювання поки що немає, - Пєсков

пєсков

Росія "поділяє позицію" про те, що війна в Україні не може перетворитися на заморожений конфлікт, однак "передумов для мирного врегулювання немає".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив у коментарі ТАСС прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Росія солідарна", - сказав спікер Кремля на запитання, чи підтримує РФ позицію Заходу, що не можна допустити заморожування конфлікту в Україні.

"Росія розглядає можливість тільки завершення спеціальної військової операції: забезпечення своїх інтересів, досягнення цілей, що стоять перед Росією, або за допомогою спеціальної військової операції, або іншими доступними засобами", - додав він.

Водночас, відповідаючи на запитання, який із запропонованих різними сторонами планів мирного врегулювання війни Москві найближчий і чи має вона свій варіант такого плану, Пєсков сказав, що "поки що передумов для мирного врегулювання немає".

Читайте: Пєсков: Росіяни не воюють. Воювати - це стирати міста з лиця землі

"Поки що передчасно про це говорити, поки що передумов для мирного врегулювання немає, очевидно. Спеціальна військова операція триває", - зазначив він.

Також речник Путіна сказав, що на разі не йдеться і про переговори Кремля із кимось із представників української влади.

Також читайте: Війна продовжуватиметься, щоб не було обстрілів Росії, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1617) росія (65114)


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Топ коментарі
+13
Навіщо цее висер тут ?
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24.05.2023 09:52
+10
Переводжу на нормальну мову.
-ми обосрались але не можемо про це сказати а то до вечора нас з дєдом винесуть вперед ногами свої зетпатріоти.
-і да ми ніяк не можемо посадити Україну за стіл переговорів.
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24.05.2023 09:52
+5
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24.05.2023 09:53
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Навіщо цее висер тут ?
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24.05.2023 09:52 Відповісти
росія бикує поки США не дали дозволу використовувати американську зброю на території рф. Зараз би вже йшли бої навколо Білгорода і риторика путіна була б зовсім інакшою!
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24.05.2023 10:14 Відповісти
Переводжу на нормальну мову.
-ми обосрались але не можемо про це сказати а то до вечора нас з дєдом винесуть вперед ногами свої зетпатріоти.
-і да ми ніяк не можемо посадити Україну за стіл переговорів.
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24.05.2023 09:52 Відповісти
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24.05.2023 09:53 Відповісти
РФія не може заморозити, бо сидить розжаренній пательні..
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24.05.2023 09:56 Відповісти
https://rus.azattyq.org/a/32424417.html Русский фашизм: силовики в РФ массово и жестоко избили таджикских студентов
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24.05.2023 09:59 Відповісти
Авжеж жодних переговорів, кацапня ще не отримала повну порцію пиз**лєй!
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24.05.2023 10:01 Відповісти
Для пісюкова війна може закінчитись у два способи - сепуку або трибунал в Гаазі
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24.05.2023 10:01 Відповісти
Не сепуку, а харакірі (харакірі - зневажлива назва сепуку), а взагалі піськова і його хпзяїна требапросто посадити на палю....
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24.05.2023 10:20 Відповісти
Ні, смерть через матумбу...)))
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24.05.2023 14:08 Відповісти
забезпечення своїх інтересів, досягнення цілей, що стоять перед Росією... Огласите , пожалуйста, интересы и цели. А то как- на протяжении года они постоянно меняются и теперь сам Песков "раму сложить" не может.
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24.05.2023 10:06 Відповісти
До речі, останнім часом вже озвучена мета захисту кордонів рашки.
Це добре, залишилось лише посунути орків до справжнього кордону 91 року.
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24.05.2023 10:09 Відповісти
Всі Сі, Орбани з Ердоганами чули?
Рашка сказала не хоче зупинятись, так про який мир ви там базікаєте?
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24.05.2023 10:07 Відповісти
свій, відданий, з підворотні....
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24.05.2023 10:07 Відповісти
кацапи вчергове обісралися !!! https://youtu.be/oGga1ulyofA Сама недоімперія шизофреніка, педофіла )(уйло в повній жопі, разом зі своїм імперськім вялічеєм ...
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24.05.2023 10:09 Відповісти
Яка вiйна" а як де спец. воен. операцiя????
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24.05.2023 10:12 Відповісти
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24.05.2023 10:12 Відповісти
Поки лайно, в якому раша зараз сидить, ще тепле, вони будуть "тримати хорошу морду при поганій грі". Але коли в них почне випрівати п"ята точка від цього лайна, вони попросять поміняти їм памперси...
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24.05.2023 11:04 Відповісти
війна ще на самій росії почнеться, а такі я це опудало піськов будуть з палаючою дупою намагатися втекти
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24.05.2023 11:07 Відповісти
А ому,власне,цікаво,що там звіздить цей туалєтний йоршик?
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24.05.2023 12:23 Відповісти
 
 