Росія проти заморожування війни в Україні, однак і передумов для мирного врегулювання поки що немає, - Пєсков

Росія "поділяє позицію" про те, що війна в Україні не може перетворитися на заморожений конфлікт, однак "передумов для мирного врегулювання немає".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив у коментарі ТАСС прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Росія солідарна", - сказав спікер Кремля на запитання, чи підтримує РФ позицію Заходу, що не можна допустити заморожування конфлікту в Україні.

"Росія розглядає можливість тільки завершення спеціальної військової операції: забезпечення своїх інтересів, досягнення цілей, що стоять перед Росією, або за допомогою спеціальної військової операції, або іншими доступними засобами", - додав він.

Водночас, відповідаючи на запитання, який із запропонованих різними сторонами планів мирного врегулювання війни Москві найближчий і чи має вона свій варіант такого плану, Пєсков сказав, що "поки що передумов для мирного врегулювання немає".

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"Поки що передчасно про це говорити, поки що передумов для мирного врегулювання немає, очевидно. Спеціальна військова операція триває", - зазначив він.

Також речник Путіна сказав, що на разі не йдеться і про переговори Кремля із кимось із представників української влади.

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