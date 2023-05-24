Росія проти заморожування війни в Україні, однак і передумов для мирного врегулювання поки що немає, - Пєсков
Росія "поділяє позицію" про те, що війна в Україні не може перетворитися на заморожений конфлікт, однак "передумов для мирного врегулювання немає".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив у коментарі ТАСС прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Росія солідарна", - сказав спікер Кремля на запитання, чи підтримує РФ позицію Заходу, що не можна допустити заморожування конфлікту в Україні.
"Росія розглядає можливість тільки завершення спеціальної військової операції: забезпечення своїх інтересів, досягнення цілей, що стоять перед Росією, або за допомогою спеціальної військової операції, або іншими доступними засобами", - додав він.
Водночас, відповідаючи на запитання, який із запропонованих різними сторонами планів мирного врегулювання війни Москві найближчий і чи має вона свій варіант такого плану, Пєсков сказав, що "поки що передумов для мирного врегулювання немає".
"Поки що передчасно про це говорити, поки що передумов для мирного врегулювання немає, очевидно. Спеціальна військова операція триває", - зазначив він.
Також речник Путіна сказав, що на разі не йдеться і про переговори Кремля із кимось із представників української влади.
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-ми обосрались але не можемо про це сказати а то до вечора нас з дєдом винесуть вперед ногами свої зетпатріоти.
-і да ми ніяк не можемо посадити Україну за стіл переговорів.
Це добре, залишилось лише посунути орків до справжнього кордону 91 року.
Рашка сказала не хоче зупинятись, так про який мир ви там базікаєте?