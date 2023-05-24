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У РФ президентці Молдови Санду пригрозили кримінальною справою за готовність арештувати Путіна

санду

У Росії відреагували на заяву президентки Молдови Маї Санду про арешт Володимира Путіна, якщо він приїде до країни, і заявили, що можуть порушити проти неї кримінальну справу й оголосити в міжнародний розшук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник голови Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров у своєму Telegram-каналі.

"Схоже, у громадянки Румунії пані Маї Санду, яка обіймає посаду президента Молдови, щось із головою. У Слідчого комітету РФ є всі підстави порушити стосовно Санду кримінальну справу за фактом висловленої погрози арешту президента Росії й оголосити її в міжнародний розшук.

Розмріялася, щоб глава Великої Росії приїхав до її країни, економіка і благополуччя якої повністю залежні від Москви", - написав Джабаров.

Також читайте: Путіна заарештують, якщо він приїде до Молдови, - Санду

Автор: 

арешт (2523) путін володимир (23795) Мая Санду (253)


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Топ коментарі
+26
Кто-то в этом мире кроме Украины может послать ********* накуй?
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24.05.2023 11:00
+14
Как они ******* с этими наративами про зависимость экономики Молдовы от рэфии. С хрена ли?
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24.05.2023 10:59
+12
Це схоже на реакцію бактерій під обідком унітазу, коли вони побачили пляшку "Туалетного утьонка"...
Тіпа - "Толька папробуйті!"...)))
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24.05.2023 11:05
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Можуть порушити, але поки не будуть, бо пріднєстровьє ...
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24.05.2023 10:58 Відповісти
Как они ******* с этими наративами про зависимость экономики Молдовы от рэфии. С хрена ли?
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24.05.2023 10:59 Відповісти
А наскільки вона є насправді, та залежність. Чув, ніби електрика і газ вже постачаються не з Придністров`я, а щодо експорту на росію - не знаю.
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24.05.2023 11:02 Відповісти
Да этот экспорт уже лет 5 как на минимуме, и все снижается и снижается. До войны рэфия демонстративно что-то там покупала исключительно у гагаузской автономии. А сейчас вообще какой экспорт в рэфию может быть? Через Копенгаген?
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24.05.2023 11:14 Відповісти
Вот, нашел на русском "Наибольшая доля молдавского экспорта пришлась на страны ЕС - $ 414,1 млн (62,1%), а на долю стран СНГ - $ 78,6 млн (11,8%). По данным НБС, Молдова в основном экспортировала в Румынию (28% всего экспорта), Турцию (13,8 %), Италию (9,5 %), Россию (7,3%), Германию (6,2%) и Швейцарию (3,8%), Болгарию (3,2%) и Польшу (2,8%).
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24.05.2023 11:25 Відповісти
Якщо немає імпорту газу і електрики від русні або їх сателітів, а експорт до русні складає всього 7,3% у загальному обсязі, стає зрозумілим, чому Санду може казати такі "крамольниє" речі.
Головне - не дати задню, як ми у 2019.
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24.05.2023 11:56 Відповісти
видать сливы любят)))
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24.05.2023 11:19 Відповісти
А це тішить їх самолюбство і пиху!
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24.05.2023 11:45 Відповісти
Кто-то в этом мире кроме Украины может послать ********* накуй?
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24.05.2023 11:00 Відповісти
Країни Балтії і Польща.
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24.05.2023 12:01 Відповісти
Vsjotaki Ukraina samaja krutaja, mochnaja, tak kak sama mozet poslat nacistko-fashistkuju roSSiju, a vot takaja malinkaja strana kak moja Latvija tolko vmeste s NATO... Kieve bolshe zitelei chem vsei Latvija.
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24.05.2023 16:52 Відповісти
З такою оцінкою не поспішав би.
По-перше, ми не самі послали росію. Нам де-факто не тільки НАТО допомагає, а й інші країни, зокрема Японія. Без цієї допомоги грошима і зброєю нас би вже не було: всі запаси вичерпано, майже всі підприємства знищені. От росія поки що сама воює, своїми ресурсами, зовнішня допомога мінімальна, навіть навпаки - санкції з усіх боків. І що? Нам ледь вдається втримувати паритет, по артилерії у них досі кратна перевага.
По-друге, на початку війни врятував розмір країни. Такі території і населення не можна захопити одним стрибком. Проблеми з логістикою і лісисто-болотяний ландшафт змусили русню швидко тікати з Півночі, в той час на Півдні вони вже окопались у п`ять рядів і ніхто не знає, що з цим робити.
Ну і по-третє, всередині країни купа проблем, кожна з яких може виявитись фатальною у середньотривалій або довготривалій перспективі.
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25.05.2023 08:04 Відповісти
Ja proisxodjashtee Ukraine ochen xorosho ponimaju, tak kak slezu za proisxodjashtim u vas snachala Maidana i nachala voini s roSSijoi 2014 goda. Nauhilsja ponimat Ukrainskiji jazik i smotrju ne telemarafon a YouTube censor.net, Шоубісики s Марина Данилюк Ярмолаєва, Богдан Буткевич i poxozie...
Da vam seichas pomagajut mnogie strani, no vi smogli nachat 2014 bez nix ostonovit roSSiju Donbase svoim oruziem, dobrovlcami... Mi bi Latvija eto nesmogli, tak kak unas neostalos vopshe posle vivoda okupoionix voisk 90 godi nekakoe oruzie, krome pexotnix, tipa kalshnika, sovkovix protivotankavix, da i armiji tolkom nebilo, bolshe kak ja dabravolci Zemessardze (teraborona). Budzet strani nepozvaljal zakupat aruzie. Realnoe saprotivlenie tolko partizanskoe i ponimanie tavo chto krugom budut ostavshijsja ot sovka stukaci ljubiteli roSSiji.
Pomoemu vashi vnutrenie politicheskie problemi reshatca poxoze kak unas pomoshti vstuplenie ES, tam trebovanie sudebnoi sisteme, antikurupciji, slabode prese i tak dale, pritom, ES ne tak lexko obmanut budet. Esli vasha vlast nezaxochet menjatca kluchemu, to dumaju posle pobedi nad roSSijoi smozet pomoch maidan frontavikov, kotorie potrebuet peremeni, a eto uze ta sila protiv kotoroi neodna vlast nesmozet ustojat i pridjotca menjatsa ili uiti...
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25.05.2023 12:42 Відповісти
А по факту ***** вас зачепити не сміє, хоча останнім часом така русофобія, що хоч війська вводи.
2014 рік це була, так би мовити, молодший клас школи у порівнянні з тим, що є зараз. На наше щастя ***** вирішило погратись у гібридну війну, тим самим давши нам можливість і час хоч якось підготуватись до справжньої. Але ресурси не на нашому боці. Не вистачає всього, від одягу до далекобійних ракет.
Політика - взагалі страшна річ як на зараз. Дуже багато викликів, абсолютно невідоме майбутнє.
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25.05.2023 13:56 Відповісти
Mirovoe obshestvo dolgo razkachivalos, staraja ES vopshe tenula, no seichas uze resursi postupajut bole mene luche, bolshe. Ix vsegda budet malo, nexvotat... To chto realno poluchaet Ukraina trudno ponjat, tak kak etu informaciju nam nepolozeno znat, eto ******* taina... Ukraina ljubom sluchie pobedit nacistko-fashistkuju roSSiju, no ksozeleniju cena ochen bolshaja, terjaetca luchie ljudi Ukraini.
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25.05.2023 14:39 Відповісти
Так, втрачаємо найкращих. І замінити немає ким. А влада і далі продовжує грати у свої ігри. Шукають якихось "патріотів" у адміністрації звільнених міст і сіл. Запропонуйте цю роботу пораненим фронтовикам, так ні, навіть згадки про це не звучало.
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25.05.2023 15:58 Відповісти
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24.05.2023 11:00 Відповісти
Сказав той, чий хазяїн сам має ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, через що Санду зобов`язана діяти в рамках міжнародного законодавства, про що вона і говорить.
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24.05.2023 11:01 Відповісти
Пуйло в Молдові збирався переховуватись?
Там Мудовєдевев вже місце зайняв - серед винних бочок...
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24.05.2023 11:02 Відповісти
Экономика моцквы полность зависима от недр коренных народов севера,которые активно разворовываются московитами,так что воришкам хвастаться нечем.
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24.05.2023 11:03 Відповісти
Недра коренных народов... неплохо...
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24.05.2023 11:10 Відповісти
Ты дурачком не прикидывайся,если можешь что сказать по сути,то говори,не хитри и не крысятничей.
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24.05.2023 11:20 Відповісти
Расслабся - "Недра коренных народов" очень точный термин в более широком понимании...
В т.ч. военно-анатомическом...
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24.05.2023 11:28 Відповісти
Еще раз - не прикидывайся шлангом,все ты прекрасно понял,и не забывай что твой путин убийца и пелофил,а твоя засрашка должна развалиться на много частей.
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24.05.2023 11:32 Відповісти
Подивись мої інші дописи - тоді і роби висновки... а я багато де в топі...
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24.05.2023 11:41 Відповісти
Хахаха,знатные оправдашки,чихал я на тебя,манера кривляться у тебя чисто путинская,мы не увидили твое мнение про педофила,ты хитро промолчал.
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24.05.2023 12:37 Відповісти
ХоХоХо, про свое мнение о тебе - я хитро промолчу)))
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24.05.2023 12:41 Відповісти
Нас читают тысячи,ты думаешь они не заметили,как ты по крысячи соскакиваешь с темы -- путин педофил и как твои комменты быстро превратились к короткие фразы в которых ты примитивно огрызаешься,как обиженный ребенок,взбодрись и напиши что нибудь резкое и интересное,посмотрим на что ты еще способен,"багато"попадающий в топы хвастунишка.
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24.05.2023 13:08 Відповісти
Да... Путин - педофил, ты прав..
Он Божью заповедь - попрал,-
Фашист он и исчадье ада..
Хто б придушив, бридкого гада...
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24.05.2023 13:29 Відповісти
Поки щось з головою у кацапів - оголошувати в міжнародний розшук суддів МКС
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24.05.2023 11:03 Відповісти
Президент ЮАР це також сказав... Чого на нього кримінальну справу не заводять.??.. Сцикотно??
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24.05.2023 11:05 Відповісти
Це схоже на реакцію бактерій під обідком унітазу, коли вони побачили пляшку "Туалетного утьонка"...
Тіпа - "Толька папробуйті!"...)))
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24.05.2023 11:05 Відповісти
путіна не арештовувати треба, його треба відпздити, обісцяти і замочити в сортірі. як він і заповідав.
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24.05.2023 11:06 Відповісти
Знову в кремлі щось курять.
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24.05.2023 11:06 Відповісти
там чтото задыелось в районе крымского мостика))))пока за дымом ничего не видно)
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24.05.2023 11:09 Відповісти
Нехай моль з початку вилізе з бункера. Тільки в Україні путлера ніхто не буде арештовувати, його просто вб'ють.
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24.05.2023 11:09 Відповісти
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24.05.2023 11:12 Відповісти
Істерикою кацапа задоволений. 👍
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24.05.2023 11:13 Відповісти
Линия обороны / Анти-колорадос
https://defence-line.org/2023/05/format-leprozorij/ Формат - лепрозорий

Если сейчас посмотреть на то, как выглядит граница федерации с Европой, то это будет довольно любопытное зрелище. Граница с Норвегией проходит по очень пересеченной местности и по состоянию на сегодня, в приграничных районах развернуты мобильные подразделения вооруженных сил самой Норвегии и НАТО, для ее прикрытия. Граница с Финляндией тоже - не подарок и большая ее часть проходит по болотам и озерам, а твердые, сухопутные участки границы прямо сейчас прикрываются заборами и специальными заграждениями. Из 135 км сухопутной границы с Эстонией - более 100 км закрыто заборами. Граница с Латвией - тоже закрыта заборами. Тоже самое и на границе сателлита федерации - Белорусии. Литва отгородилась забором как от Белоруссии, так и от калининградской области. Тоже самое сделала и Польша, а Украина имеет с федерацией линию фронта, а не границу.
И все это произошло за неполные два года. Кроме того, из всех перечисленных стран только Украина пока не вошла в блок НАТО, но такое положение вещей сохранится недолго и после изгнания оккупанта с нашей территории и эта тема будет закрыта. Кроме того, в указанных странах прямо сейчас, ускоренными темпами разворачивается невиданная инфраструктура НАТО. Создаются новые базы, перемещаются вооружения, техника и личный состав. Балтийское море постоянно видит корабли НАТО, в том числе и настолько крупные, как десантные корабли США, которые по своим габаритам сопоставимы с авианосцами. На аэродромы европейских стран прибывают не только их собственные самолеты пятого поколения F-35, но и ВВС США, причем как F-35 так и F-22.

Собственно говоря, все перечисленное выше - уже состоявшийся факт и его можно рассматривать как результат деятельности путинского режима. Но заборы и рвы, которые создаются на границе со свихнувшейся бензоколонкой, это не все, что обеспечивает все более глухую изоляцию лепрозория. Так, стало известно о том, что вчера финская энергетическая компания Gasum, 22 мая разорвала контракт с Газпром-экспорт на поставку газа, который был заключен сроком до 2031 года.

Кроме того, Gasum готовит иск к Газпрому за ущерб, нанесенный прекращением поставок газа. При этом, поставки были прекращены по стандартной причине - Газпром, в одностороннем порядке, требовал перевод расчетов за газ в рубли. А валюта контракта относится к его существенным условиям и не может изменяться в одностороннем порядке. Проще говоря, отказываясь от выполнения хотя бы одного из существенных условий контракта, сторона де-факто отказывается от всего контракта, что влечет за собой соответствующие действия контрагента, которые сейчас и демонстрирует Gasum.

Но не только финны реагируют на действия москвы самым решительным образом. Буквально вчера мы писали о том, что обезображенный интеллектом Славик Володин - глава госдумы федерации, заявил о том, что по его мнению, Польша должна заплатить москве 750 миллиардов долларов за ее освобождение от Рейха и восстановление экономики. По его словам, поляки забыли все то, что для них сделала москва и потому обязаны за это заплатить. Мы предполагали, что такая речь не останется без ответа и первый, но не последний, ответ уже пришел.

Так, в интервью польскому информационному агентству РАР, глава комитета польского парламента - Сейма Радослав Фогель казал следующее:

«Мы очень хорошо помним раздел Польши по пакту Молотова-Риббентропа, который сегодняшняя Россия хотела бы забыть. Мы помним Катынь, согласие Сталина на разрушение немцами Варшавы и советские войска, ожидающие подавления Варшавского восстания, мы помним все советские преступления, мы помним коммунистические правительства, которые были установлены в Польше на советских штыках и их преступления против поляков. Мы это прекрасно помним и сделаем все, чтобы мир не забыл об этом».

Ну а в том, что у поляков хорошая память, ни Володин, ни кто-то еще в москве могут не сомневаться, и вот это ответное заявление из польского сейма это не все, что они получат от Польши. И вот глядя на все это, каждый может ответить себе на один простой вопрос, можно ли было это представить до начала войны федерации в Украине? Для себя мы ответ имеем уже давно.
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24.05.2023 11:16 Відповісти
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24.05.2023 11:18 Відповісти
Питання тільки одне.
Видати так званий слідчий комітет так званої мразійської ********* може все що завгодно. Бажано - в рулонах і на м'якому папері, звісно. Але хто ці опуси буде виконувати? Ватніки трошки мабуть не розуміють, як працюють міжнародні організації?
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24.05.2023 11:22 Відповісти
Міжнародний - це раша, північна корея та іран?
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24.05.2023 11:27 Відповісти
+ Еритрея та Нікарагуа...
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24.05.2023 11:32 Відповісти
На меня тоже есть заявления и папочка в прокуратуре рашки. И как-то пох.
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24.05.2023 11:27 Відповісти
Інтернаціональне збіговисько покидьків з московського каганату погрожує Маї Санду, яка обіймає посаду президента Молдови, оголошенням її в міжнародний розшук в Еритреї та Нікарагуа. Лишньохромосомні! - Що з них спитаєш...
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24.05.2023 11:30 Відповісти
«Ви ніколи не дійдете до місця призначення, якщо будите кидати каміння в кожну гавкаючу собаку». © Сер Вінстон Черчилль
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24.05.2023 11:34 Відповісти
Ця еРеФія все більше схожа на сюжети фантастичних романів і фільмів жахів - і Оруелівський "1984", і "Злочинна цивілізація" Р.Шеклі, і всіляких Zомбі. В них все навпаки - чорне в них біле, біле - чорне, вбивці і злочинці стають героями, нормальні люди у них вороги... Так хотілося б, що все це було ознаками скорої агонії цього осередка гною на здоровому тілі планети....
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24.05.2023 11:35 Відповісти
Вы харрикейн того Джабарова видели? Типичный образец неудавшегося эксперимента узбекской биолаборатории!
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24.05.2023 12:29 Відповісти
А все ж таки засцить твоє ***** приїхати в Молдову, джаферов?
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24.05.2023 14:46 Відповісти
На ваш слідчий комітет срати хотіли всі в світі.Ба більші в нього немає вже жодної юрисдикції.Русня ви клоуни
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24.05.2023 16:02 Відповісти
 
 