У РФ президентці Молдови Санду пригрозили кримінальною справою за готовність арештувати Путіна
У Росії відреагували на заяву президентки Молдови Маї Санду про арешт Володимира Путіна, якщо він приїде до країни, і заявили, що можуть порушити проти неї кримінальну справу й оголосити в міжнародний розшук.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник голови Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров у своєму Telegram-каналі.
"Схоже, у громадянки Румунії пані Маї Санду, яка обіймає посаду президента Молдови, щось із головою. У Слідчого комітету РФ є всі підстави порушити стосовно Санду кримінальну справу за фактом висловленої погрози арешту президента Росії й оголосити її в міжнародний розшук.
Розмріялася, щоб глава Великої Росії приїхав до її країни, економіка і благополуччя якої повністю залежні від Москви", - написав Джабаров.
Будь ласка, зачекайте...
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Головне - не дати задню, як ми у 2019.
По-перше, ми не самі послали росію. Нам де-факто не тільки НАТО допомагає, а й інші країни, зокрема Японія. Без цієї допомоги грошима і зброєю нас би вже не було: всі запаси вичерпано, майже всі підприємства знищені. От росія поки що сама воює, своїми ресурсами, зовнішня допомога мінімальна, навіть навпаки - санкції з усіх боків. І що? Нам ледь вдається втримувати паритет, по артилерії у них досі кратна перевага.
По-друге, на початку війни врятував розмір країни. Такі території і населення не можна захопити одним стрибком. Проблеми з логістикою і лісисто-болотяний ландшафт змусили русню швидко тікати з Півночі, в той час на Півдні вони вже окопались у п`ять рядів і ніхто не знає, що з цим робити.
Ну і по-третє, всередині країни купа проблем, кожна з яких може виявитись фатальною у середньотривалій або довготривалій перспективі.
Da vam seichas pomagajut mnogie strani, no vi smogli nachat 2014 bez nix ostonovit roSSiju Donbase svoim oruziem, dobrovlcami... Mi bi Latvija eto nesmogli, tak kak unas neostalos vopshe posle vivoda okupoionix voisk 90 godi nekakoe oruzie, krome pexotnix, tipa kalshnika, sovkovix protivotankavix, da i armiji tolkom nebilo, bolshe kak ja dabravolci Zemessardze (teraborona). Budzet strani nepozvaljal zakupat aruzie. Realnoe saprotivlenie tolko partizanskoe i ponimanie tavo chto krugom budut ostavshijsja ot sovka stukaci ljubiteli roSSiji.
Pomoemu vashi vnutrenie politicheskie problemi reshatca poxoze kak unas pomoshti vstuplenie ES, tam trebovanie sudebnoi sisteme, antikurupciji, slabode prese i tak dale, pritom, ES ne tak lexko obmanut budet. Esli vasha vlast nezaxochet menjatca kluchemu, to dumaju posle pobedi nad roSSijoi smozet pomoch maidan frontavikov, kotorie potrebuet peremeni, a eto uze ta sila protiv kotoroi neodna vlast nesmozet ustojat i pridjotca menjatsa ili uiti...
2014 рік це була, так би мовити, молодший клас школи у порівнянні з тим, що є зараз. На наше щастя ***** вирішило погратись у гібридну війну, тим самим давши нам можливість і час хоч якось підготуватись до справжньої. Але ресурси не на нашому боці. Не вистачає всього, від одягу до далекобійних ракет.
Політика - взагалі страшна річ як на зараз. Дуже багато викликів, абсолютно невідоме майбутнє.
Там Мудовєдевев вже місце зайняв - серед винних бочок...
В т.ч. военно-анатомическом...
Он Божью заповедь - попрал,-
Фашист он и исчадье ада..
Хто б придушив, бридкого гада...
Тіпа - "Толька папробуйті!"...)))
https://defence-line.org/2023/05/format-leprozorij/ Формат - лепрозорий
Если сейчас посмотреть на то, как выглядит граница федерации с Европой, то это будет довольно любопытное зрелище. Граница с Норвегией проходит по очень пересеченной местности и по состоянию на сегодня, в приграничных районах развернуты мобильные подразделения вооруженных сил самой Норвегии и НАТО, для ее прикрытия. Граница с Финляндией тоже - не подарок и большая ее часть проходит по болотам и озерам, а твердые, сухопутные участки границы прямо сейчас прикрываются заборами и специальными заграждениями. Из 135 км сухопутной границы с Эстонией - более 100 км закрыто заборами. Граница с Латвией - тоже закрыта заборами. Тоже самое и на границе сателлита федерации - Белорусии. Литва отгородилась забором как от Белоруссии, так и от калининградской области. Тоже самое сделала и Польша, а Украина имеет с федерацией линию фронта, а не границу.
И все это произошло за неполные два года. Кроме того, из всех перечисленных стран только Украина пока не вошла в блок НАТО, но такое положение вещей сохранится недолго и после изгнания оккупанта с нашей территории и эта тема будет закрыта. Кроме того, в указанных странах прямо сейчас, ускоренными темпами разворачивается невиданная инфраструктура НАТО. Создаются новые базы, перемещаются вооружения, техника и личный состав. Балтийское море постоянно видит корабли НАТО, в том числе и настолько крупные, как десантные корабли США, которые по своим габаритам сопоставимы с авианосцами. На аэродромы европейских стран прибывают не только их собственные самолеты пятого поколения F-35, но и ВВС США, причем как F-35 так и F-22.
Собственно говоря, все перечисленное выше - уже состоявшийся факт и его можно рассматривать как результат деятельности путинского режима. Но заборы и рвы, которые создаются на границе со свихнувшейся бензоколонкой, это не все, что обеспечивает все более глухую изоляцию лепрозория. Так, стало известно о том, что вчера финская энергетическая компания Gasum, 22 мая разорвала контракт с Газпром-экспорт на поставку газа, который был заключен сроком до 2031 года.
Кроме того, Gasum готовит иск к Газпрому за ущерб, нанесенный прекращением поставок газа. При этом, поставки были прекращены по стандартной причине - Газпром, в одностороннем порядке, требовал перевод расчетов за газ в рубли. А валюта контракта относится к его существенным условиям и не может изменяться в одностороннем порядке. Проще говоря, отказываясь от выполнения хотя бы одного из существенных условий контракта, сторона де-факто отказывается от всего контракта, что влечет за собой соответствующие действия контрагента, которые сейчас и демонстрирует Gasum.
Но не только финны реагируют на действия москвы самым решительным образом. Буквально вчера мы писали о том, что обезображенный интеллектом Славик Володин - глава госдумы федерации, заявил о том, что по его мнению, Польша должна заплатить москве 750 миллиардов долларов за ее освобождение от Рейха и восстановление экономики. По его словам, поляки забыли все то, что для них сделала москва и потому обязаны за это заплатить. Мы предполагали, что такая речь не останется без ответа и первый, но не последний, ответ уже пришел.
Так, в интервью польскому информационному агентству РАР, глава комитета польского парламента - Сейма Радослав Фогель казал следующее:
«Мы очень хорошо помним раздел Польши по пакту Молотова-Риббентропа, который сегодняшняя Россия хотела бы забыть. Мы помним Катынь, согласие Сталина на разрушение немцами Варшавы и советские войска, ожидающие подавления Варшавского восстания, мы помним все советские преступления, мы помним коммунистические правительства, которые были установлены в Польше на советских штыках и их преступления против поляков. Мы это прекрасно помним и сделаем все, чтобы мир не забыл об этом».
Ну а в том, что у поляков хорошая память, ни Володин, ни кто-то еще в москве могут не сомневаться, и вот это ответное заявление из польского сейма это не все, что они получат от Польши. И вот глядя на все это, каждый может ответить себе на один простой вопрос, можно ли было это представить до начала войны федерации в Украине? Для себя мы ответ имеем уже давно.
Видати так званий слідчий комітет так званої мразійської ********* може все що завгодно. Бажано - в рулонах і на м'якому папері, звісно. Але хто ці опуси буде виконувати? Ватніки трошки мабуть не розуміють, як працюють міжнародні організації?