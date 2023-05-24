У РФ президентці Молдови Санду пригрозили кримінальною справою за готовність арештувати Путіна

У Росії відреагували на заяву президентки Молдови Маї Санду про арешт Володимира Путіна, якщо він приїде до країни, і заявили, що можуть порушити проти неї кримінальну справу й оголосити в міжнародний розшук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник голови Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров у своєму Telegram-каналі.

"Схоже, у громадянки Румунії пані Маї Санду, яка обіймає посаду президента Молдови, щось із головою. У Слідчого комітету РФ є всі підстави порушити стосовно Санду кримінальну справу за фактом висловленої погрози арешту президента Росії й оголосити її в міжнародний розшук.

Розмріялася, щоб глава Великої Росії приїхав до її країни, економіка і благополуччя якої повністю залежні від Москви", - написав Джабаров.

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