ПЦУ планує перейти на новий календар. Сьогодні це питання вирішуватиме Собор

Сьогодні, 24 травня, відбудеться Архієрейський собор ПЦУ, де порушать питання переходу на новий календар.

Про це в ефірі телемарафону розповів митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Ієрархи розглядають можливість переходу на Новоюліанський календар, який майже повністю збігається з Григоріанським. Таким Новоюліанським календарем користується більша частина православних церков: Константинопольська, Грецька, Румунська, Польська.

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Натомість юліанським календарем послуговуються Російська, Грузинська, Єрусалимська та Сербська православні церкви.

"Це питання буде винесено на обговорення Архієрейського собору, який відбуватиметься у Трапезному храмі в Києво-Печерській Лаврі. Будуть присутні всі єпископи, які проводили на місцях обговорення цього питання зі своєю паствою - священниками, вірянами", - сказав митрополіт.

Він переконаний, що рішення про перехід буде ухвалене якщо не одноголосно, то принаймні більшістю голосів.

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При цьому Драбинко наголосив, що рішення про дотримання Новоюліанського календаря буде не обов'язковим для всіх, тобто примусово його нав'язувати нікому не будуть.

Тож якщо певні парафії захочуть звершувати богослужіння за старим стилем, який діє сьогодні, вони зможуть це вільно робити.