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ПЦУ планує перейти на новий календар. Сьогодні це питання вирішуватиме Собор

крещение,пцу

Сьогодні, 24 травня, відбудеться Архієрейський собор ПЦУ, де порушать питання переходу на новий календар.

Про це в ефірі телемарафону розповів митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Ієрархи розглядають можливість переходу на Новоюліанський календар, який майже повністю збігається з Григоріанським. Таким Новоюліанським календарем користується більша частина православних церков: Константинопольська, Грецька, Румунська, Польська.

Читайте: УГКЦ оголосила про перехід на новий календар

Натомість юліанським календарем послуговуються Російська, Грузинська, Єрусалимська та Сербська православні церкви.

"Це питання буде винесено на обговорення Архієрейського собору, який відбуватиметься у Трапезному храмі в Києво-Печерській Лаврі. Будуть присутні всі єпископи, які проводили на місцях обговорення цього питання зі своєю паствою - священниками, вірянами", - сказав митрополіт.

Він переконаний, що рішення про перехід буде ухвалене якщо не одноголосно, то принаймні більшістю голосів.

Також читайте: Священників УПЦ МП, які переходитимуть до ПЦУ, будуть ретельно перевіряти, - Епіфаній

При цьому Драбинко наголосив, що рішення про дотримання Новоюліанського календаря буде не обов'язковим для всіх, тобто примусово його нав'язувати нікому не будуть.

Тож якщо певні парафії захочуть звершувати богослужіння за старим стилем, який діє сьогодні, вони зможуть це вільно робити.

Автор: 

календар (35) церква (699) православ’я (190) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+34
Давно пора! Треба закінчувати з усім, що звязано з кацапією, включаючи і мацковскую церкву!
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24.05.2023 11:05
+8
Підтримую. Йдемо до цівілізованого світу і подалі від потвори москви.
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24.05.2023 11:21
+7
До речі в Дії, ще до Різдва було опитування з цього приводу, я пам'ятаю, що більшість проголосували про перехід на новий календар!
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24.05.2023 11:10
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Давно пора! Треба закінчувати з усім, що звязано з кацапією, включаючи і мацковскую церкву!
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24.05.2023 11:05 Відповісти
бороди поголити, дітей лякають
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24.05.2023 11:33 Відповісти
Актуально все применительно особеннок Рождеству если как было был всегда налет негатива и непоняток идет Рождественский Пост а тут вотв ам получите 1 январ Новый Год обильные чревоугодия а потом бамц 7 января Рождество и можете нажираться.. а ведьу Католиков все верно было рождество справляли 25 декабря и тут же фактиески наступление Нового года в Европе у Католиков в Канаде США сакральность Нового Года вообще на нуле... ну да Выходной один из немногих если сравнить их колличество праздников Государственных и у нас.. а по факту итог году старому и встреча Нового всегда ассоциировалась с Рождеством..
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24.05.2023 12:02 Відповісти
Вопрос в другом. Почему, до принятия Нового Стиля, церковный и гражданский календарь шли синхронно, а потом общество решило не признавать церковный календарь нового стиля.
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24.05.2023 11:33 Відповісти
Школа, 5 клас, мабуть пропустив. Нагадаю - точність розрахунків руху астрономічних тіл в юліанському і григоріанському календарях відрізняється на користь григоріанського.
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24.05.2023 11:47 Відповісти
тому що так званий "юліанській календар" це анахронізм з часів "царя гороха" ...
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24.05.2023 12:37 Відповісти
Як би ПЦУ була реформорована до такий стадії що люди почали б самі читати Біблію, знали всі заповіді Бога, то ціни б їм не було.
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24.05.2023 11:06 Відповісти
Тоді це вже буде реформа людей, а не ПЦУ.
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24.05.2023 11:09 Відповісти
Реформувати можна організації, закони, а не людей.
У людей завжди є вибір.
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24.05.2023 11:17 Відповісти
Треба починати з чогось. Сьогодні церква, яка повинна об`єднати людей. Завтра об`єднанна спільнота зрозуміє, що Божу етику потрібно подавати на дошкільному та шкільному навчанні, де діти з малку будуть розуміти що не вкради, не вбій, не ображай є нормою в навколишньому суспільстві. І можливо років через 20 - 30 ми станемо в один рядок з країнами, де вже зараз є нулова толерантність до злочинів та злочинців...
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24.05.2023 11:40 Відповісти
Може, але довгенько це.
У Православї є недолік - це цезарепапізм, навідміну від папоцезарізму Католицтва.
В цезарепапізмі цезар(цар) вказує що робити церкві, в папецезарізмі церква вказує
що робити царю.
І в тій і інщій системі є невиліковні недоліки, але навіть Католицизм ближче до
заповідей Бога, ніж Православя (хоча ці заповіді відредактовані, виключена друга
заповідь і перероблена четверта), тому в мене скепсис. Найближчі до істини Бога
це люди які самі вивчають Біблію і гуртуються навколо неї, виконуючи те що там
написано, але до такого суспільства нам мабуть ще далеко....
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24.05.2023 11:50 Відповісти
в папецезарізмі церква вказує що робити царю. -Україна, це світська держава, в нас це не можливо.
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24.05.2023 12:19 Відповісти
Яка ж вона світська як що церковні свята є в державному календарі
Пасха, Різдво, Покрова і інщі.
Вона чисто ПРАВОСЛАВНА і наша ВЛАДА це завжди підкреслює і знімає репортажи з церков
От коли з держкалендаря зникнуть всі церковні свята, от тоді вона стане світською державою.
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24.05.2023 16:22 Відповісти
Світьска, бо не церква не втручається в справи держави, як у мусульманских країнах, або на росії.

Статтею 35 Конституції України встановлено: - Церкву та релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. - Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.
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25.05.2023 12:28 Відповісти
Та ні, не світська, бо немає чіткого розподілу Церква - Держава, всі дерєдіячи так чи інакше піаряться на церковниї святах часто в прямому ефірі, ДЕРЖСВЯТА це церковні свята у більшості випадків.

Вже пояснював що Православя це ЦЕЗАРЕПАПІЗМ, так пішло з Константинополя, ТАМ ЦАР КАЖЕ ЩО РОБИТИ ЦЕРКВІ (держава керує церквою), Католицизм це навпаки ПАПАЦЕЗАРИЗМ - ЦЕРКВА КАЖЕ ЩО РОБИТИ (ЦАРЮ) ДЕРЖАВІ

На Болотляндії церква і держава це ОДНЕ і теж з часів Петьки першого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4 - Тайний Сінод. членів якого призначав цар
У нас теж так було, але зараз ситуація потроху змінюється але не кардинально.
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25.05.2023 15:42 Відповісти
Статтею 35 Конституції України встановлено: - Церкву та релігійні організації в Україні відокремлені від держави

Це на папері, в житті по факту зовсім все інше.
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25.05.2023 15:47 Відповісти
Не знаючи історичної і філософської обв'язки, пересічним Біблію читати не треба. Бо там все дуже-дуже складно і Книга Книг сприйметься як казочка.
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24.05.2023 12:44 Відповісти
ПРИЇХАЛИ
На майбутнє - ФІЛОСОФІЯ це найбільший ворог Слова Божого, бо трактує Пісаніє по людським розумовим якостям і ніяк більше, принижуючи Бога і виправдовуючи язицтво.
Ну хоче людина робити те що хоче і що їй подобається з дитинства, хай робить, на неї ж бейдж "християнин" є і хорошо, головне рітуал зробити

Бібілію кожен повинен читати і знати, хоча б для того щоб знати чого Бог хоче від людини, що таке 10 заповідей і як вони допомагають жити, Бог з часом допоможе зрозуміти все там написане, звісно як що людина сама того хоче.
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24.05.2023 15:27 Відповісти
Для памяті скажу що це мало кому сподобається, але найрозвинені країни це протестантські країни, там де люди сами читають Біблію і знають заповіді Бога це :

США, НІДЕРЛАНДИ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, АВСТРАЛІЯ, НІМЕЧЧИНА, НОВА ЗЕЛАНДІЯ, ЮАР

Трохи бідніщі це католицькі країни, де замість людей священик читає Біблію -
ІСПАНІЯ, ПОРТУГАЛІЯ, МЕКСИКА, АРГЕНТИНА, ІТАЛІЯ, ПОЛЬЩА, БРАЗИЛІЯ

Ще бідніщі це православні країни де також Біблію читає замість людей священик -
ГРЕЦІЯ, СЕРБІЯ, БОЛГАРІЯ, РУМУНІЯ, УКРАЇНА, МОЛДОВА, ГРУЗІЯ, БОЛОТЛАНДІЯ
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24.05.2023 15:43 Відповісти
Дивний у вас список. ПАР відстає по ВВП на душу населення від п'яти з восьми "бідніших католицьких країн". Іспанія і Італія обганяють ще й Нідерланди. Греція з "ще бідніших" теж обганяє ПАР і дві католицькі країни. Так що справа зовсім не в релігії.
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24.05.2023 16:20 Відповісти
Не знаю куди ти там дивишся, відкрий інформацію по ЮАР чи подивись репортаж з цієї країни, а потім з Іспанії і Греції, розповідай і фігню не пиши.
Греція в нього яка чи не двічі є БАНКРУТОМ обганяє по ВПП ПАР, ти з цирку ?
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24.05.2023 16:25 Відповісти
Рівень життя Нідерландів порівняно з Іспанієй і Італієй це як село в Україні рівняти з Київом, у ролі Київа Нідерданди, муйню не пиши.
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24.05.2023 16:28 Відповісти
До речі в Дії, ще до Різдва було опитування з цього приводу, я пам'ятаю, що більшість проголосували про перехід на новий календар!
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24.05.2023 11:10 Відповісти
Кстати, переход на новый календарь был еще при большевиках! ))) Но, после Революции 17го года, 25 декабря Рождество, при СССР праздновать никто не хотел.
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24.05.2023 11:35 Відповісти
1. не було жодної "октябстької революції" , був держпереворот, вчинений комуністичною шайкою агентів німецької розвідки, очолюваних нейрозифілітіком вофкою ульояновиим ( ч леніним), внаслідок якого до влади на мацковії прийшли червоні комуно нацисти ...
2. "5 декабря Рождество, при СССР праздновать никто не хотел" - це не відповідає дійсності !!! червоні комуно-нацисти, за 25 років (з 1918-1943) практично знищили ту стару рпц, що було на теренах імперії, бо захотіли запровадити в червоноій комуно-нацистькій, кацапо-совковій імперії зла і тюрмі народів (срср) нову релігію. таку собі версію "іудаїзму" 3.0 - комунізм !!! відповідно про жодне свядкування різдва в часи цього червоного мракобіся не могло бути і мови !!!
3. У нас в Галичині Різдво ГНІХ святкували до 1940 року (до поділу Польщі у вкересні 1939 року) так і під час червоної комуно-нацистької окупації України !!! тим більше святкують це свято з 1991 року !!! до речі цього року будемо святкувати 2 рази.
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24.05.2023 13:21 Відповісти
Не нагадуй про Дію, плиз))
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24.05.2023 12:21 Відповісти
Поляки в більшості католики, православних там мало. А от у болгар теж новоюліанський календар. Різдво 25 грудня, а от Паска як у нас. Дату паски православні і католики вираховують за різними правилами.
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24.05.2023 11:11 Відповісти
з Пасхальним циклом у православних треба щось вирішувати усім як мінім 14 помісним Церквам разом, такі рішення можуть прийматися тільки на Всеправославному Соборі !!! УГКЦ простіше - була б "політична" воля ...
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24.05.2023 11:28 Відповісти
То " благодатний вогонь " буде " сходити" по новому? " Бог" в курсі???
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24.05.2023 13:09 Відповісти
Супер !!! https://ugcc.ua/data/istorychne-rishennya-ugkts-v-ukrayni-perehodyt-na-novyy-kalendar-2056/ УГКЦ також вже перейшла на новий календар в різдвʼяному (статичному) циклі свят !!!
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24.05.2023 11:14 Відповісти
А як було добре: 2 Різдва. 2 Нових роки.
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24.05.2023 11:18 Відповісти
Та да, добре, дві пенсії (для тих хто в темі).
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24.05.2023 11:23 Відповісти
В ПФ календар свій і церковні справи ї пофігу.
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24.05.2023 11:28 Відповісти
до недавна в нас так було ... тепер буде одне Різдво ГНІХ (25 грудня) та один Новий рік (1 січня) ...
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24.05.2023 11:29 Відповісти
А як було добре. Бухали з 25 грудня по 7 січня і з 1 січня по чотирнадцяте.
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24.05.2023 11:35 Відповісти
ага...а потім цілий рік не бухали...
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24.05.2023 11:40 Відповісти
так и должно было давно быть. После перехода на новый стиль, большевики и церковный календарь заодно на новый стиль перевели. Но, почему-то, общество стало сопротивляться этому.
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24.05.2023 11:36 Відповісти
Чтобы больше отдыхать, конечно же)
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24.05.2023 12:15 Відповісти
тому що як показало практика, суспільство в Україні на 73%, а на паРаші мацковії на 80-90%, складається з тупорих імбіцилів, аля "кацкая разніца" ...
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24.05.2023 12:49 Відповісти
Хто хоче свята той знайде - Василя, Маланки....
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24.05.2023 11:33 Відповісти
Підпишіть петицію про https://petition.president.gov.ua/petition/193132 заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції держави-агресора.
Дуже вважлива петиція. Залишилось не так багато.
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24.05.2023 11:19 Відповісти
Підтримую. Йдемо до цівілізованого світу і подалі від потвори москви.
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24.05.2023 11:21 Відповісти
Переходили б зразу в католики і не морочили голови людям.
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24.05.2023 11:39 Відповісти
Не переходили, а об`єднувались у єдину християнську
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24.05.2023 11:45 Відповісти
Екуменія і так працює, Ватикан вже обєднав всі церкви світу адміністративно, навіть протестантські, залишилось щоб з цим погодились всі люди світу (прихожанє)
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24.05.2023 11:53 Відповісти
Константинополь не піде під Ватікан, навіщо це йому?
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24.05.2023 12:16 Відповісти
Та як би вже давно є згода між ними по цьому питанню.
Навіть між Кацапським Патріархатом і Ватиканом є згода.
Папа Римський тепер це духовний "пахан" і авторитет у всьому світі, не такий як властєлін світу, але у духовному плані він особистість номер один у нашому світі, навіть з трибуни ООН виступає і закликає робити те і не робити інше.
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24.05.2023 15:49 Відповісти
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24.05.2023 15:56 Відповісти
Це так працювати не буде. Ниши області московія теж об`єднала, але багато кримчан, донбасівців чи херсонців чомусь з цим не погоджуються . Для цивілізованого об`єднання потрібні обоюдні кроки на зустріч. Тому мені здається, з початку будуть об`єднуватись люди у державах вирівнюючи свої побутові суперечки на законодавчому рівні, потім держави вирівнюючи загальне законодавче поле та розрізнення в віросповіданнях. І лише через купу часу це може призвести до повного об`єднання церков....
Сподіваюсь, що це побачать мої внуки
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24.05.2023 12:40 Відповісти
Це вже працює.
Прогляньте інформацію по Другому Ватиканському Соборі (1953 - 1968), все вже давно розтавлено по своїх місцях. "Права чєловєка" родом теж відтіля.
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24.05.2023 15:46 Відповісти
Католики, які святкують ПАСХУ разом з іудеями, по християнским канонам, зокрема Правил святих апостолів - не християни. "7. Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон святой день Пасхи прежде весеннего равноденствия будет праздновать с иудеями, то да будет извержен от священного чина."
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24.05.2023 21:12 Відповісти
Добре! Геть від х*йло-московії!!!
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24.05.2023 11:50 Відповісти
Наступний крок - ЛАТИНИЦЯ!
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24.05.2023 11:51 Відповісти
Категорично проти! Слов'янським народам треба розробити та прийняти єдину абетку - "Слов'яницю" або "слов'янку". Тоді слов'яни зможуть захистити свою ідентичність! Зрозумійте це!
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24.05.2023 12:35 Відповісти
Та ні, латиниця у нас не пройде, бо це кацапія хоче вкрасти нашу письменність та мову. У нах навідь назви місяців року вкрадені у Європи, чи латинян, а у нас у місяців своя назва, від предків!
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24.05.2023 12:39 Відповісти
Категорично проти.
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24.05.2023 12:58 Відповісти
Агітація за латиницю - це таке нешкідливе збочення на кшталт мастурбації. Зазвичай цією хернею латинко-збоченці намагаються зацікавити людей, яким вона до сраки.
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24.05.2023 13:45 Відповісти
Це тільки впливає на протяжність зимових свят. ) Бо, коли Різдво було 7-го січня, то зимові каникули розширювались майже на 2 тижні! Це було добре. )
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24.05.2023 12:14 Відповісти
Хочу бачити цих клоунів у рясах , коли їм на службу " прийде" " повна" церква 1січня)))) одне з найбільших свят у році , по новому стилю ....
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24.05.2023 13:13 Відповісти
 
 