ПЦУ планує перейти на новий календар. Сьогодні це питання вирішуватиме Собор
Сьогодні, 24 травня, відбудеться Архієрейський собор ПЦУ, де порушать питання переходу на новий календар.
Про це в ефірі телемарафону розповів митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Ієрархи розглядають можливість переходу на Новоюліанський календар, який майже повністю збігається з Григоріанським. Таким Новоюліанським календарем користується більша частина православних церков: Константинопольська, Грецька, Румунська, Польська.
Натомість юліанським календарем послуговуються Російська, Грузинська, Єрусалимська та Сербська православні церкви.
"Це питання буде винесено на обговорення Архієрейського собору, який відбуватиметься у Трапезному храмі в Києво-Печерській Лаврі. Будуть присутні всі єпископи, які проводили на місцях обговорення цього питання зі своєю паствою - священниками, вірянами", - сказав митрополіт.
Він переконаний, що рішення про перехід буде ухвалене якщо не одноголосно, то принаймні більшістю голосів.
При цьому Драбинко наголосив, що рішення про дотримання Новоюліанського календаря буде не обов'язковим для всіх, тобто примусово його нав'язувати нікому не будуть.
Тож якщо певні парафії захочуть звершувати богослужіння за старим стилем, який діє сьогодні, вони зможуть це вільно робити.
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У людей завжди є вибір.
У Православї є недолік - це цезарепапізм, навідміну від папоцезарізму Католицтва.
В цезарепапізмі цезар(цар) вказує що робити церкві, в папецезарізмі церква вказує
що робити царю.
І в тій і інщій системі є невиліковні недоліки, але навіть Католицизм ближче до
заповідей Бога, ніж Православя (хоча ці заповіді відредактовані, виключена друга
заповідь і перероблена четверта), тому в мене скепсис. Найближчі до істини Бога
це люди які самі вивчають Біблію і гуртуються навколо неї, виконуючи те що там
написано, але до такого суспільства нам мабуть ще далеко....
Пасха, Різдво, Покрова і інщі.
Вона чисто ПРАВОСЛАВНА і наша ВЛАДА це завжди підкреслює і знімає репортажи з церков
От коли з держкалендаря зникнуть всі церковні свята, от тоді вона стане світською державою.
Статтею 35 Конституції України встановлено: - Церкву та релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. - Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.
Вже пояснював що Православя це ЦЕЗАРЕПАПІЗМ, так пішло з Константинополя, ТАМ ЦАР КАЖЕ ЩО РОБИТИ ЦЕРКВІ (держава керує церквою), Католицизм це навпаки ПАПАЦЕЗАРИЗМ - ЦЕРКВА КАЖЕ ЩО РОБИТИ (ЦАРЮ) ДЕРЖАВІ
На Болотляндії церква і держава це ОДНЕ і теж з часів Петьки першого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4 - Тайний Сінод. членів якого призначав цар
У нас теж так було, але зараз ситуація потроху змінюється але не кардинально.
Це на папері, в житті по факту зовсім все інше.
На майбутнє - ФІЛОСОФІЯ це найбільший ворог Слова Божого, бо трактує Пісаніє по людським розумовим якостям і ніяк більше, принижуючи Бога і виправдовуючи язицтво.
Ну хоче людина робити те що хоче і що їй подобається з дитинства, хай робить, на неї ж бейдж "християнин" є і хорошо, головне рітуал зробити
Бібілію кожен повинен читати і знати, хоча б для того щоб знати чого Бог хоче від людини, що таке 10 заповідей і як вони допомагають жити, Бог з часом допоможе зрозуміти все там написане, звісно як що людина сама того хоче.
США, НІДЕРЛАНДИ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, АВСТРАЛІЯ, НІМЕЧЧИНА, НОВА ЗЕЛАНДІЯ, ЮАР
Трохи бідніщі це католицькі країни, де замість людей священик читає Біблію -
ІСПАНІЯ, ПОРТУГАЛІЯ, МЕКСИКА, АРГЕНТИНА, ІТАЛІЯ, ПОЛЬЩА, БРАЗИЛІЯ
Ще бідніщі це православні країни де також Біблію читає замість людей священик -
ГРЕЦІЯ, СЕРБІЯ, БОЛГАРІЯ, РУМУНІЯ, УКРАЇНА, МОЛДОВА, ГРУЗІЯ, БОЛОТЛАНДІЯ
Греція в нього яка чи не двічі є БАНКРУТОМ обганяє по ВПП ПАР, ти з цирку ?
2. "5 декабря Рождество, при СССР праздновать никто не хотел" - це не відповідає дійсності !!! червоні комуно-нацисти, за 25 років (з 1918-1943) практично знищили ту стару рпц, що було на теренах імперії, бо захотіли запровадити в червоноій комуно-нацистькій, кацапо-совковій імперії зла і тюрмі народів (срср) нову релігію. таку собі версію "іудаїзму" 3.0 - комунізм !!! відповідно про жодне свядкування різдва в часи цього червоного мракобіся не могло бути і мови !!!
3. У нас в Галичині Різдво ГНІХ святкували до 1940 року (до поділу Польщі у вкересні 1939 року) так і під час червоної комуно-нацистької окупації України !!! тим більше святкують це свято з 1991 року !!! до речі цього року будемо святкувати 2 рази.
Дуже вважлива петиція. Залишилось не так багато.
Навіть між Кацапським Патріархатом і Ватиканом є згода.
Папа Римський тепер це духовний "пахан" і авторитет у всьому світі, не такий як властєлін світу, але у духовному плані він особистість номер один у нашому світі, навіть з трибуни ООН виступає і закликає робити те і не робити інше.
Сподіваюсь, що це побачать мої внуки
Прогляньте інформацію по Другому Ватиканському Соборі (1953 - 1968), все вже давно розтавлено по своїх місцях. "Права чєловєка" родом теж відтіля.