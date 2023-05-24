Путін має усвідомити, що не може виграти цю війну. Міжнародна спільнота стане лише сильнішою, - Воллес

Російський диктатор Володимир Путін має усвідомити, що він не зможе перемогти у розв’язаній ним війні, а підтримка України партнерами залишатиметься непохитною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес за підсумками зустрічі з Резніковим.

"Президент Путін повинен усвідомити, що він не може виграти цю незаконну війну яку він розв’язав, незважаючи на те скільки він відправить на смерть російських солдат задля свого его та імперських амбіцій. Він не досягне успіху, а міжнародна спільнота стане лише сильнішою у протистоянні цій агресії", - сказав Воллес.

Він наголосив, що право України на самооборону, яке їй надано Статутом ООН, є беззаперечним.

"Незважаючи на всі міжнародні закони, не зважаючи на Женевську конвенцію, вони (росіяни) продовжують цілеспрямовано націлюватися зброєю на населення України.

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Право України на самооборону, яке їй надано Статутом ООН, є беззаперечним. За всіма законодавчими актами, маючи таке право на самооборону, Україна може просити допомогу у своїх друзів та союзників", - додав міністр.

Також очільник Міноборони Великої Британії наголосив, що міжнародне право стосується всіх та не може діяти на когось окремо.

"Зараз росія починає усвідомлювати, що союзники України будуть разом із нею у її праві на самооборону й допомагатимуть Україні всіма можливими видами озброєння, починаючи з протитанкових ракет і завершуючи танками, Storm Shadow, і вже зараз - F-16", - зазначив він.

Воллес додав, що партнери будуть завжди стояти пліч о пліч з Україною не тільки у відсічі агресії, але й після війни.

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