УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8388 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 467 9

Путін має усвідомити, що не може виграти цю війну. Міжнародна спільнота стане лише сильнішою, - Воллес

резніков,воллес

Російський диктатор Володимир Путін має усвідомити, що він не зможе перемогти у розв’язаній ним війні, а підтримка України партнерами залишатиметься непохитною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес за підсумками зустрічі з Резніковим.

"Президент Путін повинен усвідомити, що він не може виграти цю незаконну війну яку він розв’язав, незважаючи на те скільки він відправить на смерть російських солдат задля свого его та імперських амбіцій. Він не досягне успіху, а міжнародна спільнота стане лише сильнішою у протистоянні цій агресії", - сказав Воллес.

Він наголосив, що право України на самооборону, яке їй надано Статутом ООН, є беззаперечним.

"Незважаючи на всі міжнародні закони, не зважаючи на Женевську конвенцію, вони (росіяни) продовжують цілеспрямовано націлюватися зброєю на населення України.

Читайте: Британія не передаватиме Україні винищувачі Typhoon, - Воллес

Право України на самооборону, яке їй надано Статутом ООН, є беззаперечним. За всіма законодавчими актами, маючи таке право на самооборону, Україна може просити допомогу у своїх друзів та союзників", - додав міністр.

Також очільник Міноборони Великої Британії наголосив, що міжнародне право стосується всіх та не може діяти на когось окремо.

"Зараз росія починає усвідомлювати, що союзники України будуть разом із нею у її праві на самооборону й допомагатимуть Україні всіма можливими видами озброєння, починаючи з протитанкових ракет і завершуючи танками, Storm Shadow, і вже зараз - F-16", - зазначив він.

Воллес додав, що партнери будуть завжди стояти пліч о пліч з Україною не тільки у відсічі агресії, але й після війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Резніков зустрівся із Воллесом у Києві: Обговорили пріоритети по озброєнню. ФОТОрепортаж

Автор: 

Резніков Олексій (1446) Воллес Бен (217)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Путін має усвідомити

ЧИМ???
показати весь коментар
24.05.2023 11:14 Відповісти
ИСКЛЮЧАЕТ ДЛЯ ПУТИНА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ СПОСОБНОСТЬ ВОСПРИНИМАТЬ РЕЛАЬНОСТЬ У НИХ У ВСЕХ МОЗАИЧНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ они в *********** ********** реально живут в своем мире галлюцинаций бреда и фантазерства
показати весь коментар
24.05.2023 12:06 Відповісти
Слова дійсних друзів України!
Шана та подяка!
показати весь коментар
24.05.2023 11:16 Відповісти
Над Кримським мостом видно якесь задимлєніє
показати весь коментар
24.05.2023 11:16 Відповісти
Маскируются
показати весь коментар
24.05.2023 11:25 Відповісти
Путіну ***** - його мета багато крові з обох сторін , сотні тисяч жертв,розрушень , крові. Повернення світової війни , яку він розкручував всі свої 22 роки правління , і те ,що в нього є ЯЗ ,дає йому впевненості ,що його не повісять як Мусоліні і не зайдуть в Москву. Його головна небезпека - всередині країни.
показати весь коментар
24.05.2023 11:16 Відповісти
хйло може усвідомити, тільки коли йому фізично дадуть по йбальніку.
показати весь коментар
24.05.2023 11:34 Відповісти
Путлер не дуже хвилюється : Він знає що між ним і Міжнародной спільнотой є Зеля.
показати весь коментар
24.05.2023 12:41 Відповісти
Уряд Великої Британії - гарант безперервної підтримки України з боку США і Заходу загалом.
показати весь коментар
24.05.2023 12:56 Відповісти
 
 