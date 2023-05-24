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Гарантії безпеки для України мають бути конкретними та без двоякого трактування, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

костенко

Поки Україна не стала частиною НАТО, найкращими гарантіями безпеки для неї будуть конкретно прописані обіцянки партнерів, яка країна, скільки зброї і коли надасть.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, воїн Роман Костенко.

"Найкращі гарантії, які можуть бути для нас - це вступ в НАТО. Це беззаперечно, це прописано в нашій Конституції і те, на чому ми маємо наполягати в спілкуванні з нашими партнерами. Всі розуміють, якими би гарантії не були (а в нас вже є приклад Будапештського меморандуму), забезпечити їх може тільки членство в Альянсі", - зазначив парламентар.

Костенко наголосив, що Україна потребує підтримки, поки не приєдналась до НАТО. Вона має бути максимально конкретною і прописаною юридично так, щоб не було двоякого трактування.

"На теперішній час для України поки без вступу в НАТО потрібно прописати максимально конкретно, які види зброї і в якій кількості для захисту від рф кожна країна нам має надати. І ці гарантії мають забезпечуватися конкретикою, без можливості різного трактування і не загальними обіцянками. Тоді це будуть гарантії. Бо якщо ми стоїмо на рубежі цивілізованої Європи і захищаємо демократію, маємо розуміти хто скільки і чого нам може надати", - підсумував нардеп.

Також читайте: Далекобійні ракети, артилерія та ППО - основне, що впливає на наступ, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

Костенко Роман (207)


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Топ коментарі
+8
https://youtu.be/DN1-HAvBlKM?t=2 цією гарантією безпеки може бути тільки вступ України в ЕС та НАТО, насамперед в НАТО !!!
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24.05.2023 11:22
+4
Ну зелена влада завжди категорична, починаючи - з "стадіон, так стадіон) та далі "асфальт, так асфальт", "сойдьемся по сірідінє"...
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24.05.2023 11:29
+3
НАТО в кожну хату!!!
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24.05.2023 11:41
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https://youtu.be/DN1-HAvBlKM?t=2 цією гарантією безпеки може бути тільки вступ України в ЕС та НАТО, насамперед в НАТО !!!
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24.05.2023 11:22 Відповісти
Ну зелена влада завжди категорична, починаючи - з "стадіон, так стадіон) та далі "асфальт, так асфальт", "сойдьемся по сірідінє"...
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24.05.2023 11:29 Відповісти
Були гарантії в Будапешті, були чіткі гарантії для Польші перед Другою світовою, і навіть Чемберлену, скільки їх у світі було тих "гарантій" - головне не забувати що вони лише шмат паперу.
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24.05.2023 11:29 Відповісти
Будапештські гарантії виконуються всіма підписантами окрім лаптєй.
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24.05.2023 12:01 Відповісти
Хоч він зараз і депутат ВР, полковник СБУ більше знає та правильно говорить. Хоч так, аніж ніяк.
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24.05.2023 11:34 Відповісти
Тільки НАТО... Більше ніяких гарантій... Проходили вже ...
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24.05.2023 12:24 Відповісти
НАТО в кожну хату!!!
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24.05.2023 11:41 Відповісти
Він ще не в списку кандидатів на посаду президента?
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24.05.2023 11:44 Відповісти
Він єдиний чинний депутат ВР, який на фронті. Тож, не вам міркувати.
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24.05.2023 11:48 Відповісти
Тобі з Хранції видніше.
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24.05.2023 12:03 Відповісти
Відповідь немпо запитанню. А кому міркувати, то дійсно не вам.Але список таких депутатів, з такою позицією для майбутнього має бути, але без слуг
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24.05.2023 12:30 Відповісти
Ні, https://www.chesno.org/politician/156270/ Роман Костенко - не єдиний з народних депутатів, хто перебуває у лавах ЗСУ та збройних формувань інших силових відомств. До них також належать, правда поки що лише три, народних обранці - https://www.chesno.org/politician/47712/ Роман Лозинський , https://www.chesno.org/politician/39552/ Михайло Забродський та https://www.chesno.org/politician/21311/ Сергій Рудик ,
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24.05.2023 12:32 Відповісти
Отношение Запада к Украине и гарантии показательны на будущее для всех постсоветских стран.
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24.05.2023 12:07 Відповісти
"""На теперішній час для України поки без вступу в НАТО потрібно прописати максимально конкретно, які види зброї і в якій кількості для захисту від рф кожна країна нам має надати. І ці гарантії мають забезпечуватися конкретикою, без можливості різного трактування і не загальними обіцянками. Тоді це будуть гарантії. Бо якщо ми стоїмо на рубежі цивілізованої Європи і захищаємо демократію, маємо розуміти хто скільки і чого нам може надати" -це новий Будапешстський меморандум.Це сценарій 22р-рашка напала і ми мусили їх своєю кровю зупинити поки нато зброю почне постачати.Голос прокис.
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24.05.2023 13:41 Відповісти
Єдиною гарантією може бути НАТО або ядерна зброя!!! А ще краще НАТО та її ядерна зброя на території України...

Подивіться на Ізраїль, там теж є такі "гарантії"... І що? Їх постійно обстрілюють всякі терористи... А гаранти постійно стримують та критикують Ізраїль...

Та й ми вже наїлися "будапештсьских меморандумів"...
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24.05.2023 14:38 Відповісти
Україна в найблищі терміни може створити, якщо не стратегічну, то тактичну ядерну зброю...
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24.05.2023 14:40 Відповісти
 
 