Гарантії безпеки для України мають бути конкретними та без двоякого трактування, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Поки Україна не стала частиною НАТО, найкращими гарантіями безпеки для неї будуть конкретно прописані обіцянки партнерів, яка країна, скільки зброї і коли надасть.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, воїн Роман Костенко.

"Найкращі гарантії, які можуть бути для нас - це вступ в НАТО. Це беззаперечно, це прописано в нашій Конституції і те, на чому ми маємо наполягати в спілкуванні з нашими партнерами. Всі розуміють, якими би гарантії не були (а в нас вже є приклад Будапештського меморандуму), забезпечити їх може тільки членство в Альянсі", - зазначив парламентар.

Костенко наголосив, що Україна потребує підтримки, поки не приєдналась до НАТО. Вона має бути максимально конкретною і прописаною юридично так, щоб не було двоякого трактування.

"На теперішній час для України поки без вступу в НАТО потрібно прописати максимально конкретно, які види зброї і в якій кількості для захисту від рф кожна країна нам має надати. І ці гарантії мають забезпечуватися конкретикою, без можливості різного трактування і не загальними обіцянками. Тоді це будуть гарантії. Бо якщо ми стоїмо на рубежі цивілізованої Європи і захищаємо демократію, маємо розуміти хто скільки і чого нам може надати", - підсумував нардеп.

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