Через обстріли у кількох областях України тисячі абонентів залишилися без світла, - Міненерго

Ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні території. Як наслідок, фіксуються пошкодження енергетичної інфраструктури. На Донеччині, на Запоріжжі та на Сумщині тисячі спжоивачів залишилися без світла. Також через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в Донецькій області через бойові дії знеструмлено 14 населених пунктів, без світла залишилися 8,9 тис. споживачів. Після останнього масованого обстрілу знеструмленою залишається шахта. Другу вдалося заживити.



Також внаслідок обстрілів у Запорізькій області знеструмлено 4 населені пункти, а в Сумській без енергопостачання лишилися 2,4 тис. споживачів.

Окрім цього, через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

"Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

За добу вдалося повернути світло для майже 22 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій та Запорізькій областях.



Попри надскладну ситуацію після обстрілів енергетична система працює стабільно. Триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації та мережах", - додали в Міненерго.

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