Яєць по 17 грн та яблук по 52 грн більше не буде - Міноборони робитиме закупівлі через Prozorro, - волонтерка Ярова

Зірвані замовлення на літню форму для Збройних Сил України, "яєчний" скандал та "закритий клуб постачальників" - все це результат приховування інформації Міністерством оборони про проведені закупівлі. Після засідання тендерного комітету волонтерка та членкиня Громадської антикорупційної ради, Дана Ярова, встановила жорстку умову - всі закупівлі повинні проводитися виключно через систему Prozorro.

Як передає Цензор.НЕТ, Дана Ярова в ефірі Еспресо розповіла про результати роботи новоствореного антикорупційного органу.

"За новою процедурою буде закуплятися харчування. Вже встановлені граничні ціни на продукти: яєць по 17 грн та яблук по 52 вже не буде. Також Громадській антикорупційній раді вдалося розширити можливість входу майже для всіх учасників ринку по харчуванню. І найважливіше: вперше від 24 лютого 2022 року торги відбуватимуться на Prozorro", - констатувала Ярова.

Також вона додала, що найважче було досягнути проведення закупівель через Prozorro та закликала операторів ринку харчування брати участь в торгах і стати постачальником Міністерства оборони.

"Попри те, що намагаються знову запровадити прямі договори, Громадська рада стоїть одним фронтом і наполягає, щоб торги відбувалися через Prozorro із залученням більшої кількості учасників. Щоб не було "закритого клубу по інтересах", як це було у Міністерстві протягом 2022 року, а могли зайти більше конкурентів і торги відбувалися в конкурентоспроможному середовищі", - підсумувала Ярова.

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