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Новини
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Яєць по 17 грн та яблук по 52 грн більше не буде - Міноборони робитиме закупівлі через Prozorro, - волонтерка Ярова

ярова

Зірвані замовлення на літню форму для Збройних Сил України, "яєчний" скандал та "закритий клуб постачальників" - все це результат приховування інформації Міністерством оборони про проведені закупівлі. Після засідання тендерного комітету волонтерка та членкиня Громадської антикорупційної ради, Дана Ярова, встановила жорстку умову - всі закупівлі повинні проводитися виключно через систему Prozorro.

Як передає Цензор.НЕТ, Дана Ярова в ефірі Еспресо розповіла про результати роботи новоствореного антикорупційного органу.

"За новою процедурою буде закуплятися харчування. Вже встановлені граничні ціни на продукти: яєць по 17 грн та яблук по 52 вже не буде. Також Громадській антикорупційній раді вдалося розширити можливість входу майже для всіх учасників ринку по харчуванню. І найважливіше: вперше від 24 лютого 2022 року торги відбуватимуться на Prozorro", - констатувала Ярова.

Також вона додала, що найважче було досягнути проведення закупівель через Prozorro та закликала операторів ринку харчування брати участь в торгах і стати постачальником Міністерства оборони.

"Попри те, що намагаються знову запровадити прямі договори, Громадська рада стоїть одним фронтом і наполягає, щоб торги відбувалися через Prozorro із залученням більшої кількості учасників. Щоб не було "закритого клубу по інтересах", як це було у Міністерстві протягом 2022 року, а могли зайти більше конкурентів і торги відбувалися в конкурентоспроможному середовищі", - підсумувала Ярова.

Читайте: Яйця в кілограмах, яблука в кубометрах - рік закупівлі Міноборони були під грифом секретності, - волонтерка Ярова

Автор: 

Міноборони (7354) закупівлі (3371) Ярова Дана (62)


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Топ коментарі
+36
Це добре. Аде оплесків не буде. Бо за яйця по 17 і яблука по 59 ніхто не поніс жодної відповілальності. Ніхто з тих, хто наживалися на війні, тобто мародерів.
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24.05.2023 12:52
+26
І чогось за оті зірвані закупки міністра не покарали. А знайшли шістку цапа-відбувайла, і щось там все затихло.
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24.05.2023 12:49
+21
клоуни ******** мінімум 10 лярдів за рік закупок для МО, тепер можна переходити у прозорро.
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24.05.2023 12:49
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зарікалась свиня гівна не їсти...
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24.05.2023 12:47 Відповісти
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24.05.2023 13:35 Відповісти
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24.05.2023 13:36 Відповісти
Залиш хоч Гете в спокої. Зрадофілія абсолютно блокує мислення.
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24.05.2023 16:22 Відповісти
Поклонник Боневтика, молчал бы уже в тряпочку. Сложи 2+2, и ты (возможно) поймёшь, что широкомасштабную войну в Украину привело не только Ху#ло, но и такие, как ты.
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24.05.2023 18:03 Відповісти
Хочеться вірити. Але ці хапуги щось по любому будуть придумувати нове ...
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24.05.2023 12:48 Відповісти
не ******** а держзрадники
чиновник який краде, підриває економіку та боєздатність
а це робота проти держави
або держзрада...
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24.05.2023 14:39 Відповісти
Я написав ХАПУГИ а не ******** )) А так все вірно.
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24.05.2023 15:10 Відповісти
Ось що буває, коли не байдужі люди обирають членів громадської ради думаючи головою і вивчаючи кандидатів. А не сидять на жопі з лозунгами "какая разніца"
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24.05.2023 12:48 Відповісти
клоуни ******** мінімум 10 лярдів за рік закупок для МО, тепер можна переходити у прозорро.
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24.05.2023 12:49 Відповісти
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24.05.2023 12:54 Відповісти
І чогось за оті зірвані закупки міністра не покарали. А знайшли шістку цапа-відбувайла, і щось там все затихло.
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24.05.2023 12:49 Відповісти
так той заст. міністра вже вийшов на волю
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24.05.2023 12:57 Відповісти
Це добре. Аде оплесків не буде. Бо за яйця по 17 і яблука по 59 ніхто не поніс жодної відповілальності. Ніхто з тих, хто наживалися на війні, тобто мародерів.
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24.05.2023 12:52 Відповісти
Ярова прийде - порядок наведе. (давно пора)
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24.05.2023 12:53 Відповісти
боюсь що вже тицьнули гарну торбу... захищати почала.. риторика змінилась на 180
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24.05.2023 13:10 Відповісти
Не меліть дурниць, МО впустило до себе ідейного бультер'єра.
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24.05.2023 13:21 Відповісти
МОУ і не таких пережовувало і випльвувало.побачим з часом,як воно вийде...
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24.05.2023 14:23 Відповісти
ганьба тобі, мразота, за накид лайна на Ярову
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24.05.2023 17:05 Відповісти
рот закрий гнида... моя підозра-це і є моя підозра.. а ти думай що хочешь.. я все одно не вірю жодному слову ціього яечного міністра і міністерства..
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24.05.2023 17:20 Відповісти
ти лайно! це доконаний факт! як ти технічно з'їхав з "тицьнули гарну торбу... захищати почала" на "не вірю жодному слову ціього яечного міністра"...
ти тупе лайно, думаєш логічний ланцюжок твоїх висерів за маніпулятивною патетикою сховати?
Накинув на чесну людину і з'хав на брехливу...
От ти тупе лайно...маніпулятивне...брехливе...гидке!
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24.05.2023 17:38 Відповісти
петушара-в курятник!! і то бігом!!
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24.05.2023 17:42 Відповісти
Яєць по 17 та яблук по 54 більше не буде - буде по 18 та 55
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24.05.2023 12:54 Відповісти
Якщо , як каже Ярове , то добре ,
але довіри вже нікому немає 😠
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24.05.2023 12:55 Відповісти
Як тепер житиме лисе чмо адвакат? На закупівля зброї, особливо снарядів, в два рази переплачує МО. Але туди нікого не пустять наводити лад.
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24.05.2023 12:57 Відповісти
Та -- усушка утруска -- на тисячі тон - все там буде .
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24.05.2023 12:58 Відповісти
Ураа! Це , знов таки , особисте досягнення зеленої шмарклі! Вперше!
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24.05.2023 13:04 Відповісти
как будто на прозоро нельзя крутить барабан, последнее на что натолкнулся - днепр ,закупка муки 1с 35т на ддувс, картинные торги с участием трех представителей, победитель днепровский фоп с ценой под 18грн без ндс, "конкуренты" по 11грн не прошли якобы из за неправильных документов (основания вообще смешные). Цена вс в атб меньше 17грн за килограм в рознице. Цена по области на опт 1с - вообще смешная. И это пылинка из закупок, если почитать что и почем закупают госзакупки - там бабла в откатах на несколько жизней.
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24.05.2023 13:05 Відповісти
А тендорную документацию если почитать - там хрен кто вообще пройдет,кроме своих,собрать такие пакеты документов без малейшей ошибки - нереально.
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24.05.2023 13:10 Відповісти
Хммм, а хто ж придумав цю систему та її правила?
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24.05.2023 13:18 Відповісти
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24.05.2023 13:13 Відповісти
А де затримані, які блокували прозорі закупівлі? Коли вони сядуть?
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24.05.2023 13:13 Відповісти
буде щось інше, бо всі ж залишилися на своїх місцях! майже нікого не звільнили і жодного не посадили!
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24.05.2023 13:16 Відповісти
кто за это понес ответсвенность?
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24.05.2023 13:26 Відповісти
Всю ответственность в диване(фото помните?) понес домой замминистра
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24.05.2023 15:17 Відповісти
Це вже ділема.

Головне щоб вимоги до товару відповідали потребам.

Бо той само десяток яєць є в різних варіаціях і відповідно цінах.
На системі прозоро можна теж охєрєнно наживатись, не допускати до торгів конкурентів, бракувати наявні документи у тих в кого не збираєтесь купувати, допускати до торгів 2-3 фірми (які у висновку належать до однієї групи людей, напарників по схемі)..... ой багато яких методів понаходили наші "власть-імущіє" недошкребки скажених шалав.
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24.05.2023 13:30 Відповісти
Правда про Зеленського виявилась набагато страшнішою та жахливішою ніж брехня про Порошенка. Поржалі, сметуни...
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24.05.2023 13:32 Відповісти
Згоден на 98%))). Але "про" перед Порошенком зайве))))
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24.05.2023 15:27 Відповісти
1. Установление любых форм "граничных цен" приводит только к дефициту. Это аксиома рынка.
2. "антикорупційній раді вдалося розширити можливість входу майже для всіх учасників ринку по харчуванню".
Речь о снижении требований к поставщику (возраст компании, активы, уст.фонд, кол-во работающих и т.п.). Это все не так важно. "Свои" выигрывают тендеры вовсе не потому, что другие компании не соответствуют юридическим и формальным признакам.
3. На Prozorro: по госзакупкам - 90% договоров с откатами, по коммерческим компаниям - 40-50%. Т.е. Prozorro - это, мягко говоря, не "волшебная палочка" по борьбе с коррупцией. Скорее железобетонная отмазка для коррупционеров.
4. закликала операторів ринку харчування брати участь в торгах і стати постачальником Міністерства оборони. Джерело:
Дураков нет. Прежде чем кидаться подобными лозунгами, неплохо было бы поинтересоваться "почему никто не хочет работать с МО". Может потому, что никто не хочет чтобы вслед за выиграным тендером по госзакупкам, пришли КРУ, налоговая, БЭБ и пр. дармоеды и на несколько месяцев заблокировали работу предприятия ...

Всего этого Дана Яровая не понимает?
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24.05.2023 13:34 Відповісти
не флуди...думаешь армейским поставкам грозит дефицит яйц и яблок? "Ринок" тут не при чем, не путай мухи и котлети
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24.05.2023 17:08 Відповісти
Ты для начала поинтересуйся что такое "флуд".
При чем тут что я "думаю" или "не думаю"? Есть аксиомы любого рынка. Не, если ты из секты "хорошо было в СССР", то дальше общаться бесполезно. "В СССР дефицита небыло"
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24.05.2023 17:23 Відповісти
знову флуд, але вже на умняках та з намагання порівнювати м'яке та тепле
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24.05.2023 17:34 Відповісти
Прочитав заголовок і, грішним ділом ділом подумав, що Резнікова зняли. Ні, знову пронесло.
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24.05.2023 13:34 Відповісти
Обіцянки-цяцянки... А ті падли, шо це робили, будуть покарані?
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24.05.2023 13:55 Відповісти
По темі: НЕ ВІРЮ!

По тексту: "волонтерка та членкиня Громадської антикорупційної ради (Джерело: )" - мову роздирають протиріччя. Як же правильно: ""волонтерка та членка " чи "волонтеркиня та членкиня"?
Якщо прийняти, що різномаїття покращує світ, то прийдеться прийняти й варіацію "Свята Сотей" нарівні зі "Свята Софія"...
І тут згадується анекдот:
"- Куме, а ви знаєте, як москалі кажуть про наше пиво?
- Ні! А як?
- "Пі-і-і-ва" вони, куме, кажуть...
- Убив би гадів!"
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24.05.2023 14:11 Відповісти
... а, так це тільки буде?.. А зараз і до цього як і було, по 17 грн...
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24.05.2023 14:41 Відповісти
Цікаво взнати за скільки мо закуповує патрони снаряди та інше, що йде як вода на фронті. Бо їм яйця вже просто не цікаві.
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24.05.2023 15:11 Відповісти
О, там вообще повний пісець.
Подивіться відео Гео Лероса. Якщо йому не повірите є інші. Але нажаль наша влада намагається все приховувати і видаляти.
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24.05.2023 15:24 Відповісти
Та вже і не треба, бо яйця по весні завжди дешевшають. Заробили сотні мільйонів, вивели в офшори - так і на правнуків вистачить.
Доречі, не забувайте про фляги, там МОУ можливо заробила більше ніж на яйцях.
Далі сезон ягід, фруктів.

А якщо ще глибше копнути: нафіга такий раціон їжі виставляє МОУ, якщо ні камбала, ні ананаси ні ікра ні інші делікатеси до воїнів не доходе.
Можливо зажравшимся міністерствам треба поміняти СВІЙ раціон і почати турбуватися за наших хлопців і дівчат на фронті? Але ні цього не буде, поки зелені при владі.
Я не збираюсь годувати з свого заробітку цих зажравшихся ********* з провладних кабінетів. А вони ще думають, як з українців здерти ще більше податків. Суки.
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24.05.2023 15:21 Відповісти
Може краще через АТБ?
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24.05.2023 15:25 Відповісти
ВЕРИМ !! Как себе (!!) , как вове "ЗЕ" , как Князеву , Баканову , Буданову , Резнику , Ермаку и т.д. и т.п
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24.05.2023 15:52 Відповісти
Волонтерка не має доступу до коштів. Там міністр має всю відповідальність. Тіки за йього особистим підписоп( це як у тій колізії - піпдіздець і підпіздець) можуть пройти всі платіжки по банку. Чергове шоу від зеленского.
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24.05.2023 15:58 Відповісти
ти "рисовий знавець" знову путаєш тепле та м'яке...
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24.05.2023 17:09 Відповісти
О, знов ти сексуальний маньчило. Я ж тобі сказав - мені подобаються жінки. Звертайся до сексопатолога - може вилікує.
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24.05.2023 19:34 Відповісти
Хоть одну тварь разжаловали????? Расстреляли перед строем????? Резников - застрелись... низяяяя, он даже не офицер. Он мудак, без совести и чести, как и эта гнилая зелёная шобла.
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24.05.2023 17:59 Відповісти
На теперішній час систему закупівель потрібно переглядати, і в першу це стосується ціни закупівлі за кодом. Я думаю багато хто погодиться, що відкриті торги від 200 тис грн - це просто смішно, мінімум треба підвищувати до 500 тис (ще перед війною готували пропозиції). Спрощені закупівлі - це взагалі еталон, кращий метод будь який закупівель, я вважаю що до 100 тис - без процедур, від 100 до 500 спрощені, вище - відкриті. Великою проблемою є ще і те що щомісячно вносяться якісь зміни і доповнення, неможливо провести нормально торги чогось не порушивши. Коли люди говорять що треба пропускати все через торги, ці люди розуміють що цими торгами буде займатися старлей або капітан, у якого це третя позаштатка, і який тільки й має надію кудись перевестися поки його порушення не виявлять... Чому законодавство не встановлює норму штатного працівника з закупівель? У звичайній військовій частині цього ніколи не буде, тут ніколи провести закупівлі і без процедур, якщо чесно...
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24.05.2023 20:46 Відповісти
Ну да яйця будуть по 9 ,це лайно тількі лайноїду зевиборцю ,він і не таке зжере
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26.05.2023 21:30 Відповісти
 
 