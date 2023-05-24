Яєць по 17 грн та яблук по 52 грн більше не буде - Міноборони робитиме закупівлі через Prozorro, - волонтерка Ярова
Зірвані замовлення на літню форму для Збройних Сил України, "яєчний" скандал та "закритий клуб постачальників" - все це результат приховування інформації Міністерством оборони про проведені закупівлі. Після засідання тендерного комітету волонтерка та членкиня Громадської антикорупційної ради, Дана Ярова, встановила жорстку умову - всі закупівлі повинні проводитися виключно через систему Prozorro.
Як передає Цензор.НЕТ, Дана Ярова в ефірі Еспресо розповіла про результати роботи новоствореного антикорупційного органу.
"За новою процедурою буде закуплятися харчування. Вже встановлені граничні ціни на продукти: яєць по 17 грн та яблук по 52 вже не буде. Також Громадській антикорупційній раді вдалося розширити можливість входу майже для всіх учасників ринку по харчуванню. І найважливіше: вперше від 24 лютого 2022 року торги відбуватимуться на Prozorro", - констатувала Ярова.
Також вона додала, що найважче було досягнути проведення закупівель через Prozorro та закликала операторів ринку харчування брати участь в торгах і стати постачальником Міністерства оборони.
"Попри те, що намагаються знову запровадити прямі договори, Громадська рада стоїть одним фронтом і наполягає, щоб торги відбувалися через Prozorro із залученням більшої кількості учасників. Щоб не було "закритого клубу по інтересах", як це було у Міністерстві протягом 2022 року, а могли зайти більше конкурентів і торги відбувалися в конкурентоспроможному середовищі", - підсумувала Ярова.
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чиновник який краде, підриває економіку та боєздатність
а це робота проти держави
або держзрада...
ти тупе лайно, думаєш логічний ланцюжок твоїх висерів за маніпулятивною патетикою сховати?
Накинув на чесну людину і з'хав на брехливу...
От ти тупе лайно...маніпулятивне...брехливе...гидке!
але довіри вже нікому немає 😠
Головне щоб вимоги до товару відповідали потребам.
Бо той само десяток яєць є в різних варіаціях і відповідно цінах.
На системі прозоро можна теж охєрєнно наживатись, не допускати до торгів конкурентів, бракувати наявні документи у тих в кого не збираєтесь купувати, допускати до торгів 2-3 фірми (які у висновку належать до однієї групи людей, напарників по схемі)..... ой багато яких методів понаходили наші "власть-імущіє" недошкребки скажених шалав.
2. "антикорупційній раді вдалося розширити можливість входу майже для всіх учасників ринку по харчуванню".
Речь о снижении требований к поставщику (возраст компании, активы, уст.фонд, кол-во работающих и т.п.). Это все не так важно. "Свои" выигрывают тендеры вовсе не потому, что другие компании не соответствуют юридическим и формальным признакам.
3. На Prozorro: по госзакупкам - 90% договоров с откатами, по коммерческим компаниям - 40-50%. Т.е. Prozorro - это, мягко говоря, не "волшебная палочка" по борьбе с коррупцией. Скорее железобетонная отмазка для коррупционеров.
4. закликала операторів ринку харчування брати участь в торгах і стати постачальником Міністерства оборони. Джерело:
Дураков нет. Прежде чем кидаться подобными лозунгами, неплохо было бы поинтересоваться "почему никто не хочет работать с МО". Может потому, что никто не хочет чтобы вслед за выиграным тендером по госзакупкам, пришли КРУ, налоговая, БЭБ и пр. дармоеды и на несколько месяцев заблокировали работу предприятия ...
Всего этого Дана Яровая не понимает?
При чем тут что я "думаю" или "не думаю"? Есть аксиомы любого рынка. Не, если ты из секты "хорошо было в СССР", то дальше общаться бесполезно. "В СССР дефицита небыло"
По тексту: "волонтерка та членкиня Громадської антикорупційної ради (Джерело: )" - мову роздирають протиріччя. Як же правильно: ""волонтерка та членка " чи "волонтеркиня та членкиня"?
Якщо прийняти, що різномаїття покращує світ, то прийдеться прийняти й варіацію "Свята Сотей" нарівні зі "Свята Софія"...
І тут згадується анекдот:
"- Куме, а ви знаєте, як москалі кажуть про наше пиво?
- Ні! А як?
- "Пі-і-і-ва" вони, куме, кажуть...
- Убив би гадів!"
Подивіться відео Гео Лероса. Якщо йому не повірите є інші. Але нажаль наша влада намагається все приховувати і видаляти.
Доречі, не забувайте про фляги, там МОУ можливо заробила більше ніж на яйцях.
Далі сезон ягід, фруктів.
А якщо ще глибше копнути: нафіга такий раціон їжі виставляє МОУ, якщо ні камбала, ні ананаси ні ікра ні інші делікатеси до воїнів не доходе.
Можливо зажравшимся міністерствам треба поміняти СВІЙ раціон і почати турбуватися за наших хлопців і дівчат на фронті? Але ні цього не буде, поки зелені при владі.
Я не збираюсь годувати з свого заробітку цих зажравшихся ********* з провладних кабінетів. А вони ще думають, як з українців здерти ще більше податків. Суки.