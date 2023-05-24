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На Хмельниччині фермерам заборонили працювати під час тривог - шум техніки заважає ППО

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У Хмельницькій області заборонили роботу сільськогосподарської техніки на полях під час повітряних тривог.

Таке рішення ухвалила Рада оборони області. Про нього повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

"Прийнято рішення, щоб під час повітряної тривоги на території області призупиняти будь-яку роботу сільськогосподарської техніки на полях", - заявив він.

Тюрін пояснив: це потрібно, щоб фермери не відволікали ЗСУ звуком техніки та не заважали оборонцям України працювати під час ворожих обстрілів.

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Він закликав аграріїв з розумінням поставитися до зазначених змін.

Автор: 

заборона (1451) сільське господарство (726) Хмельниччина (914) повітряна тривога (915)


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Топ коментарі
+8
І це правильно, значить повітряні акустики працюють )) Все для перемоги ...
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24.05.2023 12:59
+7
Анті-шахеди на пікапах працюють по тому що бачать і чують - сарказм не зараховано.
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24.05.2023 13:09
+6
Це тільки на Хмельниччині таке ППО? Чому в інших областях хлібороби не заважають?
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24.05.2023 13:10
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І це правильно, значить повітряні акустики працюють )) Все для перемоги ...
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24.05.2023 12:59 Відповісти
Заважають слухати?
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24.05.2023 13:04 Відповісти
Анті-шахеди на пікапах працюють по тому що бачать і чують - сарказм не зараховано.
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24.05.2023 13:09 Відповісти
Рупори дивляться вгору, а не на трактори.
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24.05.2023 13:14 Відповісти
А звук як розповсюджується?
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24.05.2023 13:18 Відповісти
Це як вузьконаправлені мікрофони. Сприймають звук у вузькому секторі, а те й що збоку не чують.
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24.05.2023 13:23 Відповісти
Це в ідеалі і достатньо високій частоті.
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24.05.2023 13:26 Відповісти
Мікрофони сприймають увесь спектр частот.
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24.05.2023 13:29 Відповісти
Ви звук від мопеда іранського чули ? Так ось , він розпрвсюджується так що його з трактором не зплутаєш , на відміну від справжнього мопеда на якому якийсь дурник уночі гасає ((
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24.05.2023 13:39 Відповісти
Якщо ти чекаєш шахіда з Місяці то дивись у гору. Якщо з-за обрію - то мусиш опустити вниз. Вони летять низько. Коли будуть над головой то почуєш та побачиш і без застосунків.
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24.05.2023 13:39 Відповісти
Його можна визначити за характерним звуком. Він деренчить не так як трактор.
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24.05.2023 13:46 Відповісти
причіпить по стінгеру на кожен трактор...
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24.05.2023 13:07 Відповісти
Це тільки на Хмельниччині таке ППО? Чому в інших областях хлібороби не заважають?
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24.05.2023 13:10 Відповісти
нєдоработка , треба було б ще мухам заборонити літати.
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24.05.2023 13:16 Відповісти
Дивне в тебе порівняння трактористів з мухами...
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24.05.2023 13:20 Відповісти
Хмельницкие чинуши от полиции придумали повод для выплати 30 тыс. грн.? Типа будут в полях контролировать?
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24.05.2023 13:29 Відповісти
Вважаю це глупством. Кожен день навесні годує рік. Ця заборона зробить більше шкоди, ніж ті самі Шахеди, проти яких цю заборорону застосовують. Переконаний, що цю заборону придумав той, хто не має дотику ні до ППО, ні до сільхозробіт.
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24.05.2023 13:40 Відповісти
Може не будем вчити військових як їм виконувати свої обов'язки?!
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24.05.2023 13:41 Відповісти
Це звичайна корупція. Місцева влада хоче хабар від фермерів, щоб працювати без загроз штрафів.
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24.05.2023 13:48 Відповісти
Дивно це читати,якщо останнім часом в новинах тільки і чути про постійне ураження рашистами інфраструктури у Хмельницькому. Напевне в самому місті сільгосптехніка не працює.
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24.05.2023 13:51 Відповісти
Як можна заважати тому, чого в Хмельницькій області немає? Як "працює" ППО в Хмельницькому вже неодноразово оцінили. Місцева влада просто вигадує всяку херню, в той час, як з 13 травня комісія так і не прибула аби зафіксувати вщент знищені будинки поруч з об'єктом бо це не на часі. Зате витрачають шалені кошти на ремонт фонтану, велодоріжки в парку і т.п.
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24.05.2023 14:03 Відповісти
Все правильно ніяких телодвіженій під час тривоги . Диванним цього незрозуміти
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24.05.2023 14:19 Відповісти
 
 