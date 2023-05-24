На Хмельниччині фермерам заборонили працювати під час тривог - шум техніки заважає ППО
У Хмельницькій області заборонили роботу сільськогосподарської техніки на полях під час повітряних тривог.
Таке рішення ухвалила Рада оборони області. Про нього повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
"Прийнято рішення, щоб під час повітряної тривоги на території області призупиняти будь-яку роботу сільськогосподарської техніки на полях", - заявив він.
Тюрін пояснив: це потрібно, щоб фермери не відволікали ЗСУ звуком техніки та не заважали оборонцям України працювати під час ворожих обстрілів.
Він закликав аграріїв з розумінням поставитися до зазначених змін.
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