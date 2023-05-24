УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8319 відвідувачів онлайн
Новини
3 385 25

Німеччина може доєднатися до "авіаційної коаліції", хоч у неї і немає F-16, - командувач ВПС ФРН Герхарц

герхарц

Німеччина може доєднатися до "авіаційної коаліції", попри те, що у бундесверу немає винищувачів F-16.

Про це заявив командувач військово-повітряних сил ФРН Інго Герхарц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Країни, які не мають F-16, можуть тут надати підтримку швидше опосередковано, наприклад, навчанням (українських пілотів. - Ред.)", – сказав він в інтерв'ю Tagesspiegel.

За його словами, озброєння німецьких винищувачів Eurofighter можна перенести на літаки F-16 для України.

Герхарц зазначив, що зрештою рішення, чи братиме Німеччина участь у "коаліції винищувачів" для України і в якому обсязі, залежить від політиків.

"Багато країн буквально нещодавно зняли з експлуатації свої літаки і могли б своєчасно поставити їх Україні", - додав генерал-лейтенант.

Читайте: Німеччина розгляне варіанти підтримки країн, які навчають українських пілотів на F-16, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7347) F16 F-16 (673)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Хе-хе, хитрі жопи))) Коли можна нічого не передавати, то можна і приєднатися без питань)))

P.S. І все одно, німцям - велика подяка!
показати весь коментар
24.05.2023 13:10
+3
Дякую. Починайте пакувати, будь ласка.
показати весь коментар
24.05.2023 13:08
+3
"...наприклад, навчанням (українських пілотів. - Ред.)", - сказав він в інтерв'ю Tagesspiegel.

За його словами, озброєння німецьких винищувачів Eurofighter можна перенести на літаки F-16 для України."
показати весь коментар
24.05.2023 13:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякую. Починайте пакувати, будь ласка.
показати весь коментар
24.05.2023 13:08 Відповісти
яволь майне херр,,, данке шен..,, цигель цигель ай -лю-лю
показати весь коментар
24.05.2023 13:08 Відповісти
Мессершмиты дадут вместо ф16 ? ))
показати весь коментар
24.05.2023 13:09 Відповісти
"...наприклад, навчанням (українських пілотів. - Ред.)", - сказав він в інтерв'ю Tagesspiegel.

За його словами, озброєння німецьких винищувачів Eurofighter можна перенести на літаки F-16 для України."
показати весь коментар
24.05.2023 13:13 Відповісти
Москалі обісруться, як в небі побачать.
показати весь коментар
24.05.2023 13:41 Відповісти
Наскільки я розумію, мова про тренувальні кабіни, в яких імітують керування Ф-16. Саме ті країни, які мають такі установки, і створюють коаліцію. Зауважте, зменшуючи час для тренерування своїх пілотів. Так що, німцям подяка.
показати весь коментар
24.05.2023 17:31 Відповісти
Хе-хе, хитрі жопи))) Коли можна нічого не передавати, то можна і приєднатися без питань)))

P.S. І все одно, німцям - велика подяка!
показати весь коментар
24.05.2023 13:10 Відповісти
Може -- закупіть 100 Ф-16 -- трішки погасаите на них -- а вже б/ у передате нам .
показати весь коментар
24.05.2023 13:14 Відповісти
може... гроші на планери та ракети на підвіски...
показати весь коментар
24.05.2023 13:16 Відповісти
Крім Нідерландів і Данії постачати літаки ніхто не хоче, зате пвлотів навчати хочуть всі.
показати весь коментар
24.05.2023 13:45 Відповісти
Уверен, Германия даже готова передать десяток-другой F-16, даже если их у неё нет.
показати весь коментар
24.05.2023 13:46 Відповісти
Німці давно і круто роблять ракети AIM-120... повітря-повітря...
Ця шик-модерн - модифікація зіб'є будь-який літак русні раніше, чим той щось помітить...
показати весь коментар
24.05.2023 13:47 Відповісти
AIM-260 еще круче.
показати весь коментар
24.05.2023 13:50 Відповісти
Цілком припускаю, що і AIM-260 передадуть Україні - для тестування в реальних бойових умовах.
показати весь коментар
24.05.2023 14:45 Відповісти
Як шо є F 35 - то можна і такі літаки.
показати весь коментар
24.05.2023 13:52 Відповісти
Дети есть? Вы им сразу Ферарри покупаете? Или пусть пару лет на шкоде поездят?
F-16 вполне разумный выбор для Украины в данный момент. Я бы добавил еще 5 шт F-15 в поддержку 50 шт F-16. И можно начинать ******* русню.
В идеале, если время поджимает, у многих западных летчиков чешутся руки в качеств наемников, чтобы схлестнустся с рашистами. Это все решаемо на политическом уровне, опять таки при желании Запада.
Мне кажется, что такой сюрприз вполне возможен после турне Зеленского.
показати весь коментар
24.05.2023 14:18 Відповісти
Хай постоїть у конюшні. Ато мало чи чого. А так вже є. Ви наче і флажок український маєте, а думаєте як кацап - в українців як - шо Бог дав, все у торбу.
показати весь коментар
24.05.2023 14:31 Відповісти
це у моїх батьків така мода, видно від радянських часів - все додому. я їх в цьому плані не розумію.
показати весь коментар
24.05.2023 15:06 Відповісти
З совка це не те - там було таке - Идя с работы, возьми хоть гвоздь. Ты здесь хозяин, а не гость. Я ж казав - шо Бог дасть - а це далеко не крадівництво - дар Божий.
показати весь коментар
24.05.2023 15:39 Відповісти
Германия нам помогает довольно круто. Как бы нехотя, со скрипом, но как ни крути, все ее вооружение хорошо работает, если его не сильно насиловать, как иногда бывает на передке.
Цените то, что вам дали, будь ласка! Это оружие будет хранить и ваши жизни и Украину!
Насчет авиации. Я про Гепарды и бк к ним. Тут еще Швейцария причастна к бк. Сбивают шахеды на автомате, тратя в среднем очень редкие 3 патрона.
Гепарды есть, но мало, а бк к ним, в принципе, не хватает - вот проблема и я так понимаю, что Швейцария то сохраняет нейтралитет, то нет. Отдайте нам остатки снятых с вооружения Гепардов и снабдите их бк для сбития шахедов, чтобы Украина не тратила ваш миллион баксов на ракету на шахед в 20 тысяч баксов, что иногда просачиваются сквозь заслоны!
Простая экономия и математика.
показати весь коментар
24.05.2023 14:02 Відповісти
F-16 есть? А если найду?
показати весь коментар
24.05.2023 14:04 Відповісти
Герхарц -мужик ! 👍👏
показати весь коментар
24.05.2023 14:12 Відповісти
Ракетне озброєння Eurofighter Typhoon: «повітря-повітря» - AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AIM-132 ASRAAM, IRIS-T, MBDA Meteor; «повітря-земля» - StormShadow, AGM-84 Harpoon, ALARM, AGM-88 HARM, Brimstone, *******, Taurus, у перспективі AGMARmiger.
Бомбове озброєння: Paveway 2, Paveway 3, JDAM, EnhancedPaveway, HOPE/HOSBO; Лазерна система цілевказівки - Litening.
показати весь коментар
24.05.2023 15:00 Відповісти
Ойййй плть....
показати весь коментар
24.05.2023 19:16 Відповісти
До F-16 потрібна спец техніка і спец засоби, яка є в Германії.
показати весь коментар
25.05.2023 01:16 Відповісти
 
 