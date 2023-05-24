Німеччина може доєднатися до "авіаційної коаліції", хоч у неї і немає F-16, - командувач ВПС ФРН Герхарц
Німеччина може доєднатися до "авіаційної коаліції", попри те, що у бундесверу немає винищувачів F-16.
Про це заявив командувач військово-повітряних сил ФРН Інго Герхарц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Країни, які не мають F-16, можуть тут надати підтримку швидше опосередковано, наприклад, навчанням (українських пілотів. - Ред.)", – сказав він в інтерв'ю Tagesspiegel.
За його словами, озброєння німецьких винищувачів Eurofighter можна перенести на літаки F-16 для України.
Герхарц зазначив, що зрештою рішення, чи братиме Німеччина участь у "коаліції винищувачів" для України і в якому обсязі, залежить від політиків.
"Багато країн буквально нещодавно зняли з експлуатації свої літаки і могли б своєчасно поставити їх Україні", - додав генерал-лейтенант.
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За його словами, озброєння німецьких винищувачів Eurofighter можна перенести на літаки F-16 для України."
P.S. І все одно, німцям - велика подяка!
Ця шик-модерн - модифікація зіб'є будь-який літак русні раніше, чим той щось помітить...
F-16 вполне разумный выбор для Украины в данный момент. Я бы добавил еще 5 шт F-15 в поддержку 50 шт F-16. И можно начинать ******* русню.
В идеале, если время поджимает, у многих западных летчиков чешутся руки в качеств наемников, чтобы схлестнустся с рашистами. Это все решаемо на политическом уровне, опять таки при желании Запада.
Мне кажется, что такой сюрприз вполне возможен после турне Зеленского.
Цените то, что вам дали, будь ласка! Это оружие будет хранить и ваши жизни и Украину!
Насчет авиации. Я про Гепарды и бк к ним. Тут еще Швейцария причастна к бк. Сбивают шахеды на автомате, тратя в среднем очень редкие 3 патрона.
Гепарды есть, но мало, а бк к ним, в принципе, не хватает - вот проблема и я так понимаю, что Швейцария то сохраняет нейтралитет, то нет. Отдайте нам остатки снятых с вооружения Гепардов и снабдите их бк для сбития шахедов, чтобы Украина не тратила ваш миллион баксов на ракету на шахед в 20 тысяч баксов, что иногда просачиваются сквозь заслоны!
Простая экономия и математика.
Бомбове озброєння: Paveway 2, Paveway 3, JDAM, EnhancedPaveway, HOPE/HOSBO; Лазерна система цілевказівки - Litening.