Німеччина може доєднатися до "авіаційної коаліції", хоч у неї і немає F-16, - командувач ВПС ФРН Герхарц

Німеччина може доєднатися до "авіаційної коаліції", попри те, що у бундесверу немає винищувачів F-16.

Про це заявив командувач військово-повітряних сил ФРН Інго Герхарц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Країни, які не мають F-16, можуть тут надати підтримку швидше опосередковано, наприклад, навчанням (українських пілотів. - Ред.)", – сказав він в інтерв'ю Tagesspiegel.

За його словами, озброєння німецьких винищувачів Eurofighter можна перенести на літаки F-16 для України.

Герхарц зазначив, що зрештою рішення, чи братиме Німеччина участь у "коаліції винищувачів" для України і в якому обсязі, залежить від політиків.

"Багато країн буквально нещодавно зняли з експлуатації свої літаки і могли б своєчасно поставити їх Україні", - додав генерал-лейтенант.

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