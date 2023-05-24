"Укртатнафта" перерахувала до бюджету понад 1,2 млрд грн податків, несплачених колишніми власниками, - СБУ

Після викриття СБУ "Укртатнафта" перерахувала до бюджету понад 1,2 млрд грн податків, несплачених колишніми власниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, завдяки розслідуванню Служби безпеки і БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта" бюджет України поповнився ще на 1,2 млрд грн.

"Відповідну суму нинішнє керівництво ПАТ "Укртатнафта" перерахувало на користь держави як податки, несплачені колишніми власниками. За цим фактом ухилення від сплати податків підозру отримав колишній директор компанії, який наразі перебуває під вартою", - йдеться у повідомленні.

Раніше правоохоронці викрили керівництво "Укртатнафти" на привласненні нафтопродуктів на загальну суму понад 2 млрд грн.

Повернуті кошти будуть спрямовані для забезпечення потреб Сил оборони.

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Нагадається також, що попередній менеджмент компанії реалізовував пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча суми акцизного збору закладались у ціну для споживачів.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.