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Новини
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"Укртатнафта" перерахувала до бюджету понад 1,2 млрд грн податків, несплачених колишніми власниками, - СБУ

укртатнафта

Після викриття СБУ "Укртатнафта" перерахувала до бюджету понад 1,2 млрд грн податків, несплачених колишніми власниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, завдяки розслідуванню Служби безпеки і БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта" бюджет України поповнився ще на 1,2 млрд грн.

"Відповідну суму нинішнє керівництво ПАТ "Укртатнафта" перерахувало на користь держави як податки, несплачені колишніми власниками. За цим фактом ухилення від сплати податків підозру отримав колишній директор компанії, який наразі перебуває під вартою", - йдеться у повідомленні.

Раніше правоохоронці викрили керівництво "Укртатнафти" на привласненні нафтопродуктів на загальну суму понад 2 млрд грн.

Повернуті кошти будуть спрямовані для забезпечення потреб Сил оборони.

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Нагадається також, що попередній менеджмент компанії реалізовував пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча суми акцизного збору закладались у ціну для споживачів.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

податки (3830) СБУ (12808) Укртатнафта (271)


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Топ коментарі
+8
Высший класс от Бени. Мошеннически забрать, подоить досуха, не платить налогов, наделать долгов и всучить это государству. Высшая школа зеленых шулеров.
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24.05.2023 13:46
+4
Я не розумію - як це несплачених? А де була фіскальна служба?
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24.05.2023 13:40
+3
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24.05.2023 13:47
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Я не розумію - як це несплачених? А де була фіскальна служба?
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24.05.2023 13:40 Відповісти
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24.05.2023 13:47 Відповісти
А вони не пускали їх на підприємство..
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24.05.2023 16:43 Відповісти
Коломойский, Ярославский...
И шо?
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24.05.2023 13:45 Відповісти
Гешефт. Зря они что-ли своих кукол к власти привели в 2019?

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24.05.2023 13:49 Відповісти
Высший класс от Бени. Мошеннически забрать, подоить досуха, не платить налогов, наделать долгов и всучить это государству. Высшая школа зеленых шулеров.
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24.05.2023 13:46 Відповісти
Половина підприємства належала державі, а половина Ко і компанії, менеджмент заправляв Бенін, так як до влади прийшла його маріонетка. Не сплачували податки, бо працювали під прикриттям. А тепер після сплати зборів тепер повністю державним підприємством, після війни повернуть згідно закону частину Ко власнику.
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24.05.2023 16:53 Відповісти
Це за який період не сплачено? "Колишні власники" - ну-ну, це так вже конкретно? а скільки їх тих колишніх було і коли? Чи для зе-бидла й так сойдьот?
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24.05.2023 13:48 Відповісти
То напишіть ще який штраф за несвоєчасну сплату податків сплатили колишні власники. хоча про що це я, наївний. ) такі власники ніколи не платять штрафів державі. вони й податки стараються не платити.
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24.05.2023 14:09 Відповісти
А що їм за оте буде? Чи кіть копнуть, то зайві люди вспливуть.
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24.05.2023 14:19 Відповісти
Деньги наверное сразу перечислят на счета ИгарьВалерича, ну чтоб при перечислении туда-сюда не терять из-за комиссии.
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24.05.2023 14:56 Відповісти
А как теперь судить беню, если его лишили гражданства? Это я ну, если шо, а вдруг?
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24.05.2023 20:14 Відповісти
 
 