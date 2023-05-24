Україна розслідує роль Білорусі в депортації дітей з окупованих Росією територій, - генпрокурор Костін

Українські правоохоронці розслідують імовірну роль Білорусі в примусовому переміщенні дітей з тимчасово окупованих Росією територій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін у коментарі агентству Reuters.

Він розповів, що Офіс генпрокурора порушив кримінальне провадження за фактом "примусового перевезення/депортації понад 19 тисяч дітей" з окупованих територій Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Харківщини, зокрема до Білорусі.

"Факт та обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих оздоровчих таборів на території Білорусі наразі розслідуються в межах цієї кримінальної справи", - зазначив Костін.

Доцентка Університетського коледжу Лондона та фахівчиня із законодавства про права дитини Юлія Іоффе заявила, що якщо такий злочин буде підтверджено, "дуже ймовірно" буде визнано, що Білорусь порушила Конвенцію ООН про права дитини.

"Дії Білорусі можуть бути кваліфіковані як злочин проти людяності - "депортація або примусове переміщення населення", відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду, якщо є достатньо доказів широкого чи систематичного примусового переміщення", - сказала Іоффе.

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За її словами, Білорусь у жодному разі не можна вважати нейтральною країною, куди законно можна було б евакуювати дітей, оскільки немає жодних ознак того, що Україна дала на це згоду.

Представники групи політичних опонентів уряду президента Білорусі Олександра Лукашенка, Національне антикризове управління, в одному зі своїх звітів заявили, що українських дітей вивезли щонайменше до трьох місць у Білорусі.

Опозиціонери повідомили, що 2150 українських дітей, зокрема дітей-сиріт віком від 6 до 15 років, були депортовані до так званих оздоровчих таборів і санаторіїв на території Білорусі.

У повідомленні стверджувалося, що українських дітей вивозили до білоруського санаторію "Золоті Піски" в Гомельській області та санаторно-курортного табору "Острошицький Городок" у Мінській області.

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Зазначається, що перша група з приблизно 350 дітей прибула з окупованої Донецької області 5 і 6 вересня, друга і третя - наприкінці вересня та в середині жовтня. Додаткові депортації були здійснені у квітні й травні цього року.

З підконтрольних Росії територій України дітей автобусом доправили до РФ, а потім потягом до Білорусі. Опозиціонери переконують, що Лукашенко особисто віддав наказ про передання дітей-сиріт до Білорусі та "сприяв їхньому приїзду фінансовою та організаційною підтримкою".