Киянам радять викликати рятувальників, якщо під час тривоги виявили зачинене укриття, - КМВА
Киянам рекомендують викликати рятувальників, якщо під час повітряної тривоги вони виявили закрите укриття.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.
"Для усіх киян нагадую алгоритм - у випадку якщо під час тривоги укриття закрите, ви можете зателефонувати до 101 або ж 1551, тоді рятувальники приїжджатимуть та відкривають укриття власноруч", - заявив заступник начальника Київської міської військової адміністрації генерал-майор Володимир Кидонь.
У КМВА нагадали, що станом на 01.01.2023 фонд захисних споруд цивільного захисту збільшено на 398 укриттів. На сьогодні районними в місті Києві держадміністраціями сплановано використання 4014 укриттів (3393 – цокольні та підвальні приміщення; 364 – підземні автопаркінги; 211 – підземні переходи; 46 – підземні приміщення метрополітену).
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Як з зупинкою громадського транспорту під час тривоги, на логічне питання - чи не несе більшу небезпеку скупчення людей на зупинках, чмошники з київради відповіли - "то хай ховаються". А то шо ніхто не ховається, бо на районі два-три реально діючих "укриття", то вже не царські проблємки.
Ги...