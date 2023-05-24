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Киянам радять викликати рятувальників, якщо під час тривоги виявили зачинене укриття, - КМВА

укриття

Киянам рекомендують викликати рятувальників, якщо під час повітряної тривоги вони виявили закрите укриття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

"Для усіх киян нагадую алгоритм - у випадку якщо під час тривоги укриття закрите, ви можете зателефонувати до 101 або ж 1551, тоді рятувальники приїжджатимуть та відкривають укриття власноруч", - заявив заступник начальника Київської міської військової адміністрації генерал-майор Володимир Кидонь.

У КМВА нагадали, що станом на 01.01.2023 фонд захисних споруд цивільного захисту збільшено на 398 укриттів. На сьогодні районними в місті Києві держадміністраціями сплановано використання 4014 укриттів (3393 – цокольні та підвальні приміщення; 364 – підземні автопаркінги; 211 – підземні переходи; 46 – підземні приміщення метрополітену).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві відкриють всі закриті бомбосховища, - КМВА

Автор: 

Київ (19463) укриття (296)


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Топ коментарі
+5
"зелений алгоритм" від заступника начальника Київської міської військової адміністрації генерал-майора Володимир Кидонь означає, у випадку якщо під час тривоги укриття закрите, Ви зателефонували до 101 або ж 1551 .чекаючи коли рятувальники привезуть ключі, тоді Ви маєте великий шанс, по приїзді рятувальників з ключами ,бути вже без ніг і рук, в кращому випадку,або без ознаків життя.
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24.05.2023 14:43
+4
А якщо побачите яйця дешевше, ніж по 17 за штуку, викликайте НАБУ до МінОборони.
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24.05.2023 14:31
+3
В спортлото
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24.05.2023 14:25
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А в лігу сексуальних меншин вже звонити не треба?
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24.05.2023 14:21 Відповісти
В спортлото
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24.05.2023 14:25 Відповісти
В укриттях має бути медичний персонал, охорона, поліція, черговий персонал який слідкує за станом укриття, черговий електрик, черговий пожежний. Що робити в непристосованому укритті в якому немає необхідного обладнання та персоналу?
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24.05.2023 17:55 Відповісти
лунапарк с блекджеком і шлюхами. ви маєте вибір на власний розсуд - сховатися будь де, у пристосованому чи не пристосованому, або стояти посеред вулиці і чекати прольотів.
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24.05.2023 18:05 Відповісти
Якщо сховище закинуте без світла та вентиляції, без резервних виходів, без води і мінімального обладнання, то краще ховатись в укритті десь на вулиці.
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24.05.2023 18:16 Відповісти
у моєму будинку, бомбосховище, роківа 20 назад переробили під офіси. хто той мудак шо це дозволив ?
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24.05.2023 18:07 Відповісти
Так це добре, тепер будете очікувати кінця тривоги в комфортних умовах на офісних меблях з кулерами та туалетами.
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24.05.2023 18:17 Відповісти
Ну якщо фомкою бронедвері виламаю та відстріляюсь від мусорів які приїдуть на сигналізацію - то може бути
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24.05.2023 18:19 Відповісти
Так ДСНС приїде з болгаркою та гідророзтискачами відкривати двері.
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24.05.2023 18:23 Відповісти
з якого прутня ? приміщення приватизоване, те що це колись було бомбосховище - нікого не їбе взагалі.
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24.05.2023 18:24 Відповісти
А якщо побачите яйця дешевше, ніж по 17 за штуку, викликайте НАБУ до МінОборони.
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24.05.2023 14:31 Відповісти
Ну дійсно, цінна складська площа прихватизована, серйозні люди на неї розраховують, а тут якийсь піпл хоче сховатися від бомб і ракет - непорядок. Поліцаї повинні захищати майно СЕРЙОЗНОГО власника!
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24.05.2023 14:32 Відповісти
Знову стритиз-клуб Кличко зробив).
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24.05.2023 14:36 Відповісти
Зараз усім похєр на ті тревоги. Якщо на другий тиждень війни ніхто вже не ходив у бомбосховище, то зараз ніхто точно не піде.
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24.05.2023 14:40 Відповісти
"зелений алгоритм" від заступника начальника Київської міської військової адміністрації генерал-майора Володимир Кидонь означає, у випадку якщо під час тривоги укриття закрите, Ви зателефонували до 101 або ж 1551 .чекаючи коли рятувальники привезуть ключі, тоді Ви маєте великий шанс, по приїзді рятувальників з ключами ,бути вже без ніг і рук, в кращому випадку,або без ознаків життя.
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24.05.2023 14:43 Відповісти
Владі тупо по *** на життя і здоров'я людей. Владі головне, щоб не приведи господи не довелося відповідати перед журналіздами на питання: "людина загинула через ваші дії, чому?" Чиновник "відреагував" і "порішав", тепер "рафік ні у чьом нє уінауат", це єдине, що для влади має значення.
Як з зупинкою громадського транспорту під час тривоги, на логічне питання - чи не несе більшу небезпеку скупчення людей на зупинках, чмошники з київради відповіли - "то хай ховаються". А то шо ніхто не ховається, бо на районі два-три реально діючих "укриття", то вже не царські проблємки.
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24.05.2023 15:34 Відповісти
З цієї та безлічі інших причин виникла потреба виділення владою спеціального чиновника, аби люди могли його *******.
Ги...
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24.05.2023 15:00 Відповісти
а якщо укриття як не було так і не має кого викликати? бо ті 2 підвали в школі і в лікарні, то не укриття, то погребальні саркофаги.
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24.05.2023 15:38 Відповісти
 
 