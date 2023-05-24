Киянам радять викликати рятувальників, якщо під час тривоги виявили зачинене укриття, - КМВА

Киянам рекомендують викликати рятувальників, якщо під час повітряної тривоги вони виявили закрите укриття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

"Для усіх киян нагадую алгоритм - у випадку якщо під час тривоги укриття закрите, ви можете зателефонувати до 101 або ж 1551, тоді рятувальники приїжджатимуть та відкривають укриття власноруч", - заявив заступник начальника Київської міської військової адміністрації генерал-майор Володимир Кидонь.

У КМВА нагадали, що станом на 01.01.2023 фонд захисних споруд цивільного захисту збільшено на 398 укриттів. На сьогодні районними в місті Києві держадміністраціями сплановано використання 4014 укриттів (3393 – цокольні та підвальні приміщення; 364 – підземні автопаркінги; 211 – підземні переходи; 46 – підземні приміщення метрополітену).

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