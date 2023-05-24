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Новини Війна
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Інформація про ймовірне перекидання частини військ РФ з України до Бєлгородської області перевіряється, - ГУР МО

кордон,бєлгород

Головне управління розвідки Міноборони не підтверджує втрати, які офіційно приписала Росія Російському добровольчому корпусу і легіону "Свобода Росії", а також перевіряє інформацію про перекидання окупантів із лінії фронту назад на територію РФ.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, наразі у владі на Бєлгородщині спостерігається "продовження паніки, хаосу і невизначеності". Кремль дезорієнтований лояльним ставленням до повстанців серед місцевого російського населення.

Він припускає, що операція на Бєлгородщині викличе ланцюгову реакцію в інших регіонах РФ.

Юсов також зазначив, що інформація російської сторони про великі втрати, яких нібито зазнали повстанці, не відповідає дійсності. "Це нашвидкуруч зліплені пропагандистські фейки. Там було багато смішних речей: і генерал, який особисто керував звільненням вулиці, інші кумедні моменти", – сказав представник ГУР.

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"Насправді російська пропаганда зламалася після подій на Бєлгородщині і по сьогодні не може чітко пояснити якісь ключові повідомлення навіть для внутрішньої аудиторії. Весь світ побачив, що у Росії розвивається справжнє внутрішнє протистояння..." – додав Юсов.

Крім того, він повідомив, що ГУР має інформацію про те, що Росія перекидає окупантів із лінії фронту в Україні на територію РФ. Ця інформація, за словами Юсова, перевіряється і відстежується.

Ядерні боєприпаси, які росіяни вивезли з об'єкта Бєлгород-22 після вторгнення повстанців, наразі не повернули. Юсов каже, що експлуатація цього об'єкту під питанням.

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Автор: 

розвідка (3858) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+6
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24.05.2023 15:30
+4
Який герб у Білгорода , не якась курка- мутантка

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24.05.2023 15:33
+3
если не будет, то через неделю будет еще один заход, более масштабный и наглый
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24.05.2023 15:47
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и в Брянскую под Климово тоже уже надо перебрасывать, и на всякий случай еще под Крупец в Курскую.
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24.05.2023 15:30 Відповісти
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24.05.2023 15:30 Відповісти
вже ні. Нажаль.
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24.05.2023 15:34 Відповісти
Сами почнуть до нас проситися, як рашка почне валиться. А те що вона завалиться - я не сумніваюсь . Я з2014 року була впевнена що Україна повернеться до західного празднования Різдва і постіно про це писала.

зараз потрібно швідко робити законодавство по правам громадян і не громадян , щоб уся кацапська шушера років 20 не мала права обирати владу. А Стефанчук не мичить і не телится
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24.05.2023 15:41 Відповісти
проситися, що би не платити 99 років репарації? і щоби користуватися репараціями, які будуть сплачувати інші шматки імперії? Це їм будуть такі привілеї за те, що вони близенько біля кордону і мали змогу дивитись сезон серіалу "Унічтожєніє Харькова"? чи за те що у лютому заспокоювали своїх родичів - "патерпітє, скора наші мальчікі асвабадят вас ат нацистав"?
Потяг історії давно поїхав, і до того перону ми вже не повернемось. Можу ім побажати тільки довгої громадянської війни. Хай ідуть курсом до своєї маскви.
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24.05.2023 15:58 Відповісти
А може вони усі у сибир євакуюются від наших « націстов» з переляку ? А земля повернеться до України
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24.05.2023 16:04 Відповісти
ні, нікуди та вата не поїде, бо їм все одно, під ким жити - буде то цар, чи хан, чи емір, чи султан, чи навіть гіпотетичні "нацисти". Там виправити вже нічого не можна.
Для них через п'ять років після підписання капітуляції може бути видана віза тільки для поїздки на поховання близького родича, якщо такі будуть.
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24.05.2023 16:19 Відповісти
Можливо, Білгородщина нам і потрібна в якійсь якості. Але без теперешніх жителів. Хай їдуть в Магадан.
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24.05.2023 16:05 Відповісти
тобто цього ніколи не буде.
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24.05.2023 16:23 Відповісти
Який герб у Білгорода , не якась курка- мутантка

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24.05.2023 15:33 Відповісти
Не буде ніякого перекидання військ ! Кацапи віднеслися до цього шапіто поблажливо.
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24.05.2023 15:39 Відповісти
если не будет, то через неделю будет еще один заход, более масштабный и наглый
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24.05.2023 15:47 Відповісти
процесс уже пошел.
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24.05.2023 16:26 Відповісти
Перемещение клоунов . Мочить уродов
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24.05.2023 15:40 Відповісти
І ситуація в Україні якось на другий план відійшла...
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24.05.2023 15:43 Відповісти
не думаю що це так,для них плани не змінилися і бєлгород не є пріоритет.
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24.05.2023 15:47 Відповісти
Я мав на увазі інформаційний план у самій Україні. А ТАМ, що цікаво, не дуже й рвуться захищати ісконно русскій Бєлгород...
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24.05.2023 16:06 Відповісти
А що на телемарафоні про це ще не говорили, і тому ГУР ще не знає, що треба казати?
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24.05.2023 15:44 Відповісти
Та почекайте. Гогілашвілі вже пише текст Кирюхі))
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24.05.2023 15:55 Відповісти
Один відсоток притомної кацапні у вигляді РДК та "Легіону" ще наведе лад серед 99% кацапозомбаків)
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24.05.2023 15:53 Відповісти
Та хаи перекидають -- є ше в них тих салабонів .
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24.05.2023 15:57 Відповісти
Тільки не вздумайте цих ватників до України приєднувати. Досить нам бамбаса з їхнім постійним голосуванням за януковичів. Розбити рашку на кілька маріонеткових держав та амінь. Нехай варяться самі.
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24.05.2023 16:06 Відповісти
Щоб перекидали підрозділи, одного міні-рейду в одній області замало. Треба постійно кошмарити усі прикордонні області паРаші, щоб війська кацапські війська не знали, куди бігти і що прикривати. Але одного РДК для таких операцій буде мало.
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24.05.2023 16:07 Відповісти
спокойно, процесс идет. Пока РДК отошел в Ненацк, а скоро оттуда выступит в другую область.
И вся "прелесть" такой гибридной войны в том, что нас там нет - это всё граждане рф с трофейным же росийским оружием. Поэтому РДК и ЛСР будет достаточно.
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24.05.2023 16:34 Відповісти
Сподіваюся. Так то ідея чудова - бити кацапів їх же козирями. "Вєжлівиє зєльониє чєловєчкі" повернулися додому, нас там нєт і таке інше.
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24.05.2023 16:40 Відповісти
Та яке там "внутрішнє протистояння"? Службовцю ГУР варто зняти рожеві окуляри. А якщо це не помилкова думка, він має розуміти, що працює розвідником, а не агітатором відділу пропаганди обкому кпрс.
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24.05.2023 22:05 Відповісти
 
 