Інформація про ймовірне перекидання частини військ РФ з України до Бєлгородської області перевіряється, - ГУР МО
Головне управління розвідки Міноборони не підтверджує втрати, які офіційно приписала Росія Російському добровольчому корпусу і легіону "Свобода Росії", а також перевіряє інформацію про перекидання окупантів із лінії фронту назад на територію РФ.
Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, наразі у владі на Бєлгородщині спостерігається "продовження паніки, хаосу і невизначеності". Кремль дезорієнтований лояльним ставленням до повстанців серед місцевого російського населення.
Він припускає, що операція на Бєлгородщині викличе ланцюгову реакцію в інших регіонах РФ.
Юсов також зазначив, що інформація російської сторони про великі втрати, яких нібито зазнали повстанці, не відповідає дійсності. "Це нашвидкуруч зліплені пропагандистські фейки. Там було багато смішних речей: і генерал, який особисто керував звільненням вулиці, інші кумедні моменти", – сказав представник ГУР.
"Насправді російська пропаганда зламалася після подій на Бєлгородщині і по сьогодні не може чітко пояснити якісь ключові повідомлення навіть для внутрішньої аудиторії. Весь світ побачив, що у Росії розвивається справжнє внутрішнє протистояння..." – додав Юсов.
Крім того, він повідомив, що ГУР має інформацію про те, що Росія перекидає окупантів із лінії фронту в Україні на територію РФ. Ця інформація, за словами Юсова, перевіряється і відстежується.
Ядерні боєприпаси, які росіяни вивезли з об'єкта Бєлгород-22 після вторгнення повстанців, наразі не повернули. Юсов каже, що експлуатація цього об'єкту під питанням.
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зараз потрібно швідко робити законодавство по правам громадян і не громадян , щоб уся кацапська шушера років 20 не мала права обирати владу. А Стефанчук не мичить і не телится
Потяг історії давно поїхав, і до того перону ми вже не повернемось. Можу ім побажати тільки довгої громадянської війни. Хай ідуть курсом до своєї маскви.
Для них через п'ять років після підписання капітуляції може бути видана віза тільки для поїздки на поховання близького родича, якщо такі будуть.
И вся "прелесть" такой гибридной войны в том, что нас там нет - это всё граждане рф с трофейным же росийским оружием. Поэтому РДК и ЛСР будет достаточно.