В Одесі масово перейменовують вулиці. Серед нових назв - імена представників Розстріляного відродження

В Одесі перейменовують топоніми, назви яких не актуальні й пов’язані з колоніальним, радянським минулим. Низку перейменувань погодили на засіданні Історико-топонімічної комісії. Серед нових назв - імена представників Розстріляного відродження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Одеси.

Як зазначається, на черговому засіданні Історико-топонімічної комісії сформували тематичні мікрорайони, де назви топонімів пов’язані загальними історичними, культурними, географічними сенсами, та внесення в топоніміку міста імен видатних українських діячів та історичних назв.

Один із мікрорайонів отримав назву "Видатних українських діячів", де вулиці перейменують на честь знакових фігур української культури. Так, серед пропозицій - імена представників Розстріляного відродження: Леся Курбаса, Майка Йогансена, Гео Шкурупія та Миколи Куліша. Ареал мікрорайону "Видатних українських діячів" - це приватний сектор Київського району, так звана Чубаївка та Дмитрівка.

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Запропоновані перейменування:

- вулиця Ванцетті - вулиця Миколи Куліша;

- Васнецова, 2-й провулок - провулок Амвросія Ждахи;

- вулиця Глазунова - вулиця Бориса Нечерди;

- вулиця Достоєвського - вулиця Драгоманова;

- вулиця Макаренка - вулиця Лігінська;

- провулок Невського, 1-й - провулок Климовича;

- провулок Невського, 2-й - провулок Чеховського;

- провулок Невського, 3-й - провулок Василя Кричевського;

- провулок Невського, 4-й - провулок Павла Чубинського;

- провулок Невського, 5-й - Майка Йогансена;

- вулиця Невського - вулиця Сергія Шелухіна;

- вулиця Сакко - вулиця Леся Курбаса;

- вулиця Тульська - вулиця академіка Вернадського;

- вулиця Уральська - вулиця Дмитра Яворницького;

- провулок Уральський - провулок Шкурупія.

Окрему увагу приділили перейменуванню площ, вулиць та скверів Одеси на честь видатних одеситів та українських діячів, чиє життя було пов’язане з Одесою.

Так, вулицю Вільямса пропонують назвати на честь видатного громадського діяча, мецената та вченого Євгена Чикаленка - уродженця Одеської області, який тривалий час жив та працював в Одесі.

Вулицю Космонавта Комарова - на честь одесита Михайла Комарова - письменника, перекладача та громадського діяча, організатора та керівника товариства "Просвіта" в Одесі.

Площі Льва Толстого - пропонують дати ім’я одного із основоположників єврейської літератури - Менделя Мойхер-Сфроїма. Щодо цього проведуть консультації з філологами та єврейською громадою. Скверу Старостіна на Слобідці пропонують дати назву на честь видатного українського композитора Миколи Лисенка.

Під час внесення пропозицій - консультуються з юристами й філологами.



Усі пропозиції Комісії мають рекомендаційний характер. Остаточне рішення щодо перейменувань приймають депутати під час сесії Одеської міської ради