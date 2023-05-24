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Новини
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В Одесі масово перейменовують вулиці. Серед нових назв - імена представників Розстріляного відродження

одеса

В Одесі перейменовують топоніми, назви яких не актуальні й пов’язані з колоніальним, радянським минулим. Низку перейменувань погодили на засіданні Історико-топонімічної комісії. Серед нових назв - імена представників Розстріляного відродження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Одеси.

Як зазначається, на черговому засіданні Історико-топонімічної комісії сформували тематичні мікрорайони, де назви топонімів пов’язані загальними історичними, культурними, географічними сенсами, та внесення в топоніміку міста імен видатних українських діячів та історичних назв.

Один із мікрорайонів отримав назву "Видатних українських діячів", де вулиці перейменують на честь знакових фігур української культури. Так, серед пропозицій - імена представників Розстріляного відродження: Леся Курбаса, Майка Йогансена, Гео Шкурупія та Миколи Куліша. Ареал мікрорайону "Видатних українських діячів" - це приватний сектор Київського району, так звана Чубаївка та Дмитрівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві перейменували станції метро та низку вулиць. ПЕРЕЛІК

Запропоновані перейменування:
- вулиця Ванцетті - вулиця Миколи Куліша;
- Васнецова, 2-й провулок - провулок Амвросія Ждахи;
- вулиця Глазунова - вулиця Бориса Нечерди;
- вулиця Достоєвського - вулиця Драгоманова;
- вулиця Макаренка - вулиця Лігінська;
- провулок Невського, 1-й - провулок Климовича;
- провулок Невського, 2-й - провулок Чеховського;
- провулок Невського, 3-й - провулок Василя Кричевського;
- провулок Невського, 4-й - провулок Павла Чубинського;
- провулок Невського, 5-й - Майка Йогансена;
- вулиця Невського - вулиця Сергія Шелухіна;
- вулиця Сакко - вулиця Леся Курбаса;
- вулиця Тульська - вулиця академіка Вернадського;
- вулиця Уральська - вулиця Дмитра Яворницького;
- провулок Уральський - провулок Шкурупія.

Окрему увагу приділили перейменуванню площ, вулиць та скверів Одеси на честь видатних одеситів та українських діячів, чиє життя було пов’язане з Одесою.

Так, вулицю Вільямса пропонують назвати на честь видатного громадського діяча, мецената та вченого Євгена Чикаленка - уродженця Одеської області, який тривалий час жив та працював в Одесі.

Вулицю Космонавта Комарова - на честь одесита Михайла Комарова - письменника, перекладача та громадського діяча, організатора та керівника товариства "Просвіта" в Одесі.

Площі Льва Толстого - пропонують дати ім’я одного із основоположників єврейської літератури - Менделя Мойхер-Сфроїма. Щодо цього проведуть консультації з філологами та єврейською громадою. Скверу Старостіна на Слобідці пропонують дати назву на честь видатного українського композитора Миколи Лисенка.
Під час внесення пропозицій - консультуються з юристами й філологами.

Усі пропозиції Комісії мають рекомендаційний характер. Остаточне рішення щодо перейменувань приймають депутати під час сесії Одеської міської ради

Автор: 

Одеса (5451) перейменування (584)


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Топ коментарі
+4
В Одесі центральні вулиці мають носити ім'я Коновальця, Бандери, Шухевича, закатованих німцями в Києві в Бабиному Яру проводу ОУН Ольжича, Олени Телигі та інших!
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24.05.2023 16:06
+4
а як вам зовсім коротка назва: майдан Бандери?

легко запам'ятовується - і на все життя)
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24.05.2023 16:07
+3
Труханов намагається замолити гріхи?
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24.05.2023 16:06
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прокинулися... не пройшло й 100 років... еволюція курвамать...
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24.05.2023 15:44 Відповісти
В Одесі центральні вулиці мають носити ім'я Коновальця, Бандери, Шухевича, закатованих німцями в Києві в Бабиному Яру проводу ОУН Ольжича, Олени Телигі та інших!
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24.05.2023 16:06 Відповісти
почекайте ще років 80-100, не все так швидко робиться в головах імперських підлабузників. але тренд правильний

ще якихось 100500 кацапських ракет - і діло піде
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24.05.2023 16:16 Відповісти
Так,кацапи свогїми ракетами трохи одеських ватників підлікували,але здається ще не достатньо
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24.05.2023 19:30 Відповісти
Виправте будь ласка.
Менделя Мойхер-Сфроїма на Менделя Мойхер-Сфоріма, тобто Мендель Продавець Книг
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24.05.2023 15:47 Відповісти
Пальцы у бедняги запутались, когда набирал текст
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24.05.2023 16:10 Відповісти
Правільно роблять, але це не повернення старих назв, як було ще на початку Незалежності, до яких одесити досить швидко звикли, бо ще пам'ятали і Єврейську вулицю, і М'ясоєдівську, і Рішель'євську, а не членіна.

Але таку кількість переіменованих вулиць реально буде досить тяжко запам'ятати, а площа Менделя Мойхер-Сфоріма це взагалі щось - це навіть складніше для вимовляння, ніж Старопортофранківська вулиця!
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24.05.2023 16:03 Відповісти
а як вам зовсім коротка назва: майдан Бандери?

легко запам'ятовується - і на все життя)
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24.05.2023 16:07 Відповісти
Цілком ЗА!
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24.05.2023 16:19 Відповісти
Труханов намагається замолити гріхи?
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24.05.2023 16:06 Відповісти
А шо делать? Приходится! Хочешь жить -- ...

05.05.23 https://lb.ua/pravo/2023/05/05/554147_miskiy_golova_odesi_truhanov_viyshov.html Міський голова Одеси Труханов вийшов із СІЗО - заставу вніс депутат його фракції
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24.05.2023 16:09 Відповісти
Не факт!

Це комісія запропонувала, і в ній є не залежні від нього депутати.
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24.05.2023 16:21 Відповісти
І шо, ніхто не виступає проти?
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24.05.2023 16:07 Відповісти
Ці перейменування почав ще Гурвіц - тоді ще зникли всякі лєніни та щорси… тоді багато було комунячих завивань.

Погано, що досі нема вулиці Аміни Окуєвої.
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24.05.2023 16:26 Відповісти
Одеса молодці !
А в Харкові досі є станція метро п**ара Пучкіна
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24.05.2023 16:37 Відповісти
Та ви шо! Пушкін - єто святоє!!!!!!!
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24.05.2023 19:43 Відповісти
 
 