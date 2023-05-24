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Посол у Німеччині Макеєв анонсував 110 танків Leopard 1А5 для України. ВIДЕО

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав бойові танки Leopard 1A5, які незабаром мають прибути в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні фото та відео він опублікував у Twitter.

"110 Leopard 1А5. Вже скоро", - зазначив дипломат.

Посол у Німеччині Макеєв анонсував 110 танків Leopard 1А5 для України 01

Нагадаємо, у лютому повідомлялось, що Нідерланди спільно з Німеччиною та Данією передадуть Україні 100 танків Leopard.

Читайте: Танки Leopard 1, БМП Marder, системи ППО IRIS-T SLM, - Німеччина оголосила оновлений пакет допомоги Україні

Автор: 

Макеєв Олексій (44) Leopard (139)


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Топ коментарі
+24
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24.05.2023 15:49
+22
Ого...это почти 2 танковых полка.Уверен шо хоть это старая модель но полюбе лутше орковских Т62 и прочпрочего металлолома,
Я думаю немцы их допилили современными апгрейдами и модулями,
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24.05.2023 16:01
+19
Не знаю, не знаю...
В кацапів тепер є Т-70, знятий з постаменту в Мелітополі.
Чи спрявляться з ним 110 "Леопардів" 1А5?
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24.05.2023 16:30
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24.05.2023 15:49 Відповісти
Ого...это почти 2 танковых полка.Уверен шо хоть это старая модель но полюбе лутше орковских Т62 и прочпрочего металлолома,
Я думаю немцы их допилили современными апгрейдами и модулями,
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24.05.2023 16:01 Відповісти
"Leopard 1 - довольно старый танк. Когда его создавали, то конструкторы уменьшили количество брони, чтобы придать танку маневренности. Leopard 1 - это скорость и огневая мощь. Он создавался в противовес Т-55, Т-62. Но когда появились Т-64, Т-72, естественно стал вопрос, что Leopard 1 очень сильно уступает этим танкам… И тогда появились версии модернизации, и практически в своей последней версии - А5, Leopard 1 вышел на паритет с Т-64 и Т-72",
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24.05.2023 17:54 Відповісти
"...в своей последней версии - А5, Leopard 1 вышел на паритет с Т-64 и Т-72" - на паритет з зразками 1972 року
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24.05.2023 18:53 Відповісти
Стабилизация пушки и система управлением огнем, прицелы, дневные и ночные там недосягаемые для совецкого, и расейского танкостроения. Бронирование хуже чем у т-64 и т-72, поэтому он их будет расстреливать издалека, причем в движении.
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24.05.2023 19:03 Відповісти
Та він навіть динамічний захист не проб'є у Т-72Б3
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24.05.2023 19:37 Відповісти
він навіть динамічний захист не проб'є у Т-72Б3

------------------------------------

дивно..чому ж косяпен зараз гонять на фронт танки без динамічного захисту
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24.05.2023 19:59 Відповісти
Якщо тобі дивно, то й питай у "косяпен". Мені дивно що деякі непорозуміння чомусь вважають німців кретинами, які чомусь зняли з озброєння Леопард-1, почавши його заміну на Леопард-2 ще з 1979 року.
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24.05.2023 20:20 Відповісти
Можеш подивитися характеристики пробиття снарядів леопард 1, чи зовсім тупий? І чого це кацапи на фронт т- 55, и т-62 тягнуть?
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24.05.2023 20:48 Відповісти
Та правду дебіл, чи прикидаєшся? Попадання 125-мм снаряда - це гарантоване знищення Леопард-1, а попадання 105-мм у Т-72 з ДЗ - це тільки вірогідність знищення. До речі Леопард-1 і створювався проти Т-55 та Т-62.
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24.05.2023 21:16 Відповісти
Дебіл, ти з якої сраки виліз? Танки вже пів століття не стріляють колібєрними снарядами по танкам. Там кінетичний лом з вольфраму, ти збідненого урану. Купи мізки, а потім тут гавкай
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24.05.2023 21:37 Відповісти
От мені дивно, що тупе лайно, яке висрали при народженні, щось тут смердить. До чого тут каліберні чи підкаліберні снаряди, придурок? Йому про броньовий захист, а дебілоїд про каліберні снаряди. Німеччина відмовилася від Леопард-1, тому що у себе на випробуваннях виявила, що не спроможний утримати влучання снаряда радянської 125 мм танкової гармати. От же ж дупоголова тварина.
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24.05.2023 21:49 Відповісти
Шизоід, леопард 1А5 оснащений системою управління вогнем від леопарда 2. Що забезпечує знищення любого кацапського лайна, яким забита твоя балбешка, з 2000 м в русі. А щоб кацап кудись попав з 500 м, йому треба стати.
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24.05.2023 21:59 Відповісти
Це ти про Т-34 начитався мабуть? Основною зброєю танка Т-72Б3 є 125-мм гладкоствольна гармата 2А46М-5 з покращеною балістикою та ресурсом. Завдяки модернізації АЗ, з'явилася можливість використовувати нові «подовжені» бронебійні підкаліберні снаряди типу «Свинець-1/2». Встановлено метеодатчик і ******** балістичний обчислювач, удосконалено стабілізатор озброєння, введено автомат супроводу цілі (АСЦ), внаслідок чого точність ведення вогню значно зросла порівняно з базовою моделлю.
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24.05.2023 22:20 Відповісти
Кацапчег, тебе з спаму не чутно, на заборе теж багато чого написано. Гуляй Вася…
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24.05.2023 22:40 Відповісти
Відкрий українську Wiki...
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24.05.2023 22:47 Відповісти
І чому вже другий мене питає, чому кацапи тягнуть на фронт танки без ДЗ? Та звідки я знаю, скоріше дебіли і там є.
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24.05.2023 21:22 Відповісти
малоймовірно.

що на якихось ділянках фронту зійдуться навіть десяток "Леопардів" 1А5 з десятком хоча б Т-64 ..
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24.05.2023 19:55 Відповісти
Воно так завжди, головне почати, а потім виробники зброї самі продавлять свої уряди )) Дякуємо.
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24.05.2023 16:04 Відповісти
головне, щоб агент Козирь все не згавняв, як зазвичай.
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24.05.2023 16:10 Відповісти
Ось про що я і пишу - 10% від 2500 світових запасів зброї потрібно віддати Україні
Так шо 250 - 110 = 140 . Ще 140 не дали
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24.05.2023 16:07 Відповісти
Все, що нищить та вбиває кацапів, зело корисне та приємне!
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24.05.2023 16:15 Відповісти
Не знаю, не знаю...
В кацапів тепер є Т-70, знятий з постаменту в Мелітополі.
Чи спрявляться з ним 110 "Леопардів" 1А5?
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24.05.2023 16:30 Відповісти
А надо было не снимать с постамента, так и отправить на фронт, с постаментом. Тогда уж точно Леопардам хана
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24.05.2023 16:46 Відповісти
Молодцы! Насыпайте побольше. У кацапов пердаки уже горят от одного названият танков. У рашогондурасов шанс "можем повторить" уменьшается в геометрической прогрессии
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24.05.2023 16:30 Відповісти
так ці лампові кацапи нічого не робили, щоб щось повторювати... що вони можуть повторити? гулянкі, ******, распіздяйство? ну це вони можуть звісно
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24.05.2023 16:46 Відповісти


РАШИЗМ ***** КАПУТЕН
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24.05.2023 16:56 Відповісти
зер гут!!!
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24.05.2023 17:17 Відповісти
Макееввский посол все решил)
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24.05.2023 17:27 Відповісти
Дякуємо Німеччині!
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24.05.2023 17:33 Відповісти
Так, дякуємо Німеччині, її уряду і нроду, а послу України і його Президенту ураще було б фоткатися біля асфальтної дороги і асфальтоукладчика, біля тої техніки-чуда і доріг, на яку вбухкали всі українські гроші і час.
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24.05.2023 18:51 Відповісти
Це ті ж танки що пообіцяли 3-4 місяця тому. Але для тих у кого память як у ракушки, то зайде як новина.
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24.05.2023 19:10 Відповісти
Нормальна техніка, дякуєм. Краще радянської.
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24.05.2023 20:07 Відповісти
Чим же вона краща за Т-80У(УД), Т64БВ - ?
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24.05.2023 20:29 Відповісти
ваня та ти козачок засланий , та пишовбитинахуй з відці, що не вісер то за рашку...геть москоляка ...шведько на геляку в СПАМ
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25.05.2023 11:42 Відповісти
Я на тебе х.. клав, падаль
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25.05.2023 20:24 Відповісти
 
 