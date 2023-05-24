Україна вже успішно застосовує ракети Storm Shadow, - Резніков. ВIДЕО
Україна вже успішно застосовує далекобійні ракети Storm Shadow. Їх нашим бійцям передала Велика Британія.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Таку заяву глава Міноборони зробив під час спільного брифінгу з британським колегою Беном Волесом, який здійснив візит до України.
"У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Великій Британії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", - повідомив Резніков.
Топ коментарі
+10 Michael O’Coileain
показати весь коментар24.05.2023 15:59
+10 Michael O’Coileain
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+9 Danger Zone
показати весь коментар24.05.2023 15:53
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И от того, что ты фантазируешь на счет "продал в Африку" адекватный министр обороны у нас не появится.
Когда тебе кажется, что вокруг одни враги, это имеет медицинское определение - паранойя. Таблеточки, таблеточки ...
Моє найсильніше бажання - щоб отримали не тільки по заслузі, а як ще в нас кажуть - з походом. Жменьку страху й болю.