Україна вже успішно застосовує ракети Storm Shadow, - Резніков. ВIДЕО

Україна вже успішно застосовує далекобійні ракети Storm Shadow. Їх нашим бійцям передала Велика Британія.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Таку заяву глава Міноборони зробив під час спільного брифінгу з британським колегою Беном Волесом, який здійснив візит до України.

"У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Великій Британії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", - повідомив Резніков.

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