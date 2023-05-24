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Україна вже успішно застосовує ракети Storm Shadow, - Резніков. ВIДЕО

Україна вже успішно застосовує далекобійні ракети Storm Shadow. Їх нашим бійцям передала Велика Британія.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Таку заяву глава Міноборони зробив під час спільного брифінгу з британським колегою Беном Волесом, який здійснив візит до України.

"У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Великій Британії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", - повідомив Резніков.

Читайте: Воллес підтвердив застосування в Україні британської ракети Storm Shadow

Автор: 

Велика Британія (5574) ракети (4022) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+10
насправді ---- шльома-діамантове яйко )
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24.05.2023 15:59
+10
перший випадок ув історії людства: "міністр оборони" справжнісінький дебіл і курячий злодій
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24.05.2023 16:03
+9
То в Богдані. То у танку. Скрізь з усмішкою їбанька. Черга - верхи на ракеті. Ракета на боьовому курсі - без яєць.
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24.05.2023 15:53
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24.05.2023 15:53 Відповісти
насправді ---- шльома-діамантове яйко )
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24.05.2023 15:59 Відповісти
ціна цьому всьому - людські життя
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24.05.2023 16:01 Відповісти
перший випадок ув історії людства: "міністр оборони" справжнісінький дебіл і курячий злодій
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24.05.2023 16:03 Відповісти
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24.05.2023 17:03 Відповісти
Попередній був нічим не кращий мерзотник.
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25.05.2023 09:17 Відповісти
То в Богдані. То у танку. Скрізь з усмішкою їбанька. Черга - верхи на ракеті. Ракета на боьовому курсі - без яєць.
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24.05.2023 15:53 Відповісти
На ядро його, як Мюнхгаузена, і пущай палєтаєт.

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24.05.2023 16:04 Відповісти
А ботам хрін вгодиш
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24.05.2023 20:53 Відповісти
Заложив .
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24.05.2023 15:54 Відповісти
Тебе бы ещё разобраться с яйцами и яблоками....
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24.05.2023 15:54 Відповісти
Це добре чи погано? За коментарями бачу, це погано.
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24.05.2023 15:57 Відповісти
Новина добра, видає її корупціонер ...
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24.05.2023 16:07 Відповісти
Судячи від корупціонера навіть гарноі новини не хочеться чути?))).
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24.05.2023 16:11 Відповісти
А что тут нового?
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24.05.2023 16:21 Відповісти
Корупціонер повинен сидіти в тюрмі, а його місце займати порядна людинк.
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24.05.2023 18:01 Відповісти
Так про це Ющенко говорив…
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25.05.2023 03:03 Відповісти
Про це всі говорять, навіть самі корупціонери, інакше би не попали у владу. Нормальна совісна людина після такого ОДНОГО зашквару пішла би у відставку, а тут пачками і ніц ...
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25.05.2023 08:48 Відповісти
Кажуть корупція до України прийшла з рашки, з совка. Скільки ж хороших учнів у нас протягом цих 30 років.)
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24.05.2023 16:54 Відповісти
І не залежно від політичних поглядів..)…. хоча в партії регіонів був аншлаг го це не мішало їм бути вибраним в ради
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25.05.2023 03:06 Відповісти
Наче і добре. І наче ми бачили якусь бавовну де можна вважати що були Шторми. Але за весь час війни можна зробити доволі простий висновок: коли ми дійсно щось вражаємо жирне - с болот іде вой. В данному випадку воя не було. Не було підривів жирних складів с БК. Невже у орків нема таких на всій окупованій теріторії?
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24.05.2023 16:13 Відповісти
Чорт забирай... ти і ракета то є не сумісні речі !!!
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24.05.2023 16:02 Відповісти
перелік вражених цілей-в студію.. пліз.. чи ти в зерні перевіз і продав в африку??
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24.05.2023 16:03 Відповісти
Вторая часть предложения была лишняя, а вот за первую люто плюсую.
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24.05.2023 16:06 Відповісти
тоді ти розпиши.... адвокат
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24.05.2023 16:09 Відповісти
К сожалению в УК Украины нет статьи за "должен был сделать правильно, а сделал не правильно". Мы все понимаем, что из Резникова министр обороны, как из говна пуля. Но за это в тюрьму не сажают. Поэтому у меня вопросы не к Резникову, а к тому кто его назначил.
И от того, что ты фантазируешь на счет "продал в Африку" адекватный министр обороны у нас не появится.
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24.05.2023 16:16 Відповісти
тут не парашка-я можу голосно висловлювати свою думку ати запишись в опу-там такі потрібні--будешь за 30 сребреніків обілювати всіх
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24.05.2023 16:45 Відповісти
Где и кого я "отбеливал"?
Когда тебе кажется, что вокруг одни враги, это имеет медицинское определение - паранойя. Таблеточки, таблеточки ...
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24.05.2023 17:10 Відповісти
перехристися.. макнись в унітаз- і тебе попустить.. проще треба бути
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24.05.2023 17:18 Відповісти
А чому кримський міст ще стоіть?))))...
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24.05.2023 16:08 Відповісти
"в военное время синус может принимать значения равное трём, а цена на кило яиц может достичь значения равного цене мелкого яблока за штуку" ( з приказу рєзнікова)
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24.05.2023 16:09 Відповісти
В даному випадку....При чому тут яйці?)).
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24.05.2023 16:13 Відповісти
в яйцах много белков
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24.05.2023 16:16 Відповісти
Я так і не зрозумів, це зрада чі перемога ?!)))
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24.05.2023 16:11 Відповісти
Тебе в окопе расскажут .
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24.05.2023 16:14 Відповісти
по ФСБ в Белгороде шо то было , пишут ракета 1300кг , сходится с Storm Shadow
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24.05.2023 16:14 Відповісти
яйца по 32 грн , резко подешевела Олейна -46 , была 64
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24.05.2023 16:13 Відповісти
Ты голодный ?
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24.05.2023 16:15 Відповісти
щас жрать собрался
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24.05.2023 16:17 Відповісти
жри .
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24.05.2023 16:19 Відповісти
не подавись
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24.05.2023 16:22 Відповісти
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24.05.2023 16:27 Відповісти
560 км..це ж можна кримського моста розвалити..й військові бази в Криму
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24.05.2023 16:16 Відповісти
Бази - так, міст не певен. По чому відступати будуть ??
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25.05.2023 09:45 Відповісти
На підручних плавзасобах. На човнах, що в наших повіджимали. Просто такий хіпєш підніметься - вони ж одне одного за місце в човні повбивають..чим більше паніки, тим краще. Нехай на власній шкурі відчують. Бо очікування смерті, гірше самої смерті.

Моє найсильніше бажання - щоб отримали не тільки по заслузі, а як ще в нас кажуть - з походом. Жменьку страху й болю.
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25.05.2023 10:47 Відповісти
Минобороны рф ввело на территории приграничных регионов режим ПОХ
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24.05.2023 16:18 Відповісти
Заткнись, дедулька.
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24.05.2023 19:46 Відповісти
якщо американці і далі ручкаються з цим яйцеголовим по 17 гривень.значить їм чхати на корупцію в україні ...таке відчуття що вони готові кормитти україських корупціонерів -лишби ті одурачували громадян україни і тримали закриті границі при цьому послаблювали кацапщину....тому що як би вони хотіли щоб війна закінчилась скоріше і менше було руйнувань і жертв-вони б дали зброю ще рік чи 2 назад...і можливо все давно закінчилось ...
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25.05.2023 09:45 Відповісти
 
 