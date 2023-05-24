Російських строковиків відправляють у Бєлгородську область "прикривати кордон", загинули вже щонайменше 7 солдатів РФ, - росЗМІ

На початку вересня 2022 року до Бєлгородської області РФ на кордон з Україною почали масово відправляти строковиків. Вони перебувають "поза зоною воєнних дій", згідно із російським законом. Але насправді строковики риють окопи, ховаються в бліндажах від "прильотів" та дістають поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Горизонтальная Россия".

За даними видання, від початку війни на кордоні загинуло щонайменше сім солдатів.

Матері строковиків розповідають, що ті нібито стоять на кордоні попереду, "найперші" і навіть бачать українських солдатів". Вони живуть у бліндажах, ходять у наряди та несуть варту, як прикордонники. Прикордонники та росгвардійці, які патрулюють периметр, розташувалися за ними.

"Вони стоять попереду прикордонників, як мішені. Чоловіки дорослі, які за це отримують зарплату і пішли у прикордонники за своєю волею, стоять за нашими малолітками ненавченими. А нашим платять 2319 рублів", - розповіла одна з жінок.

Вона стверджує, що строковикам призначили військові спеціальності, які не відповідають їхній підготовці. Її сина нібито призначили медиком, хоча він навіть "не знав від чого аспірин і но-шпа".

19-річний син іншої жінки із вересня перебував на кордоні. Його призвали у травні 2022 року і за тиждень відправили до Ленінградської області. А в середині вересня син зателефонував матері вже з ешелону на шляху до бєлгородського кордону. Спочатку строковикам сказали, що їх везуть охороняти Кримський міст. Але щойно Олена дізналася про прикордонний регіон, одразу написала запит у військову частину та прокуратуру. Їй відповіли, що сина відправили туди для "прикриття кордону" Росії, він виконуватиме "низку побутових та господарських завдань, призначених для збереження конституційного порядку" у країні.

Вона розповіла, що строковики жили у бліндажах, які збудували самі. Вони рили окопи, кілька разів їздили на стрільбище, ходили в наряди і стояли там у повному екіпіруванні: шоломі, бронежилеті, з автоматом. Її син-кухар готував із продуктів, які привозили волонтери. Строковиків перевозили з одного місця на інше: іноді далі від кордону, іноді ближче. Але обов'язки завжди були однакові. Якось син надсилав матері фото околиць: порита земля, а на горизонті чорні стовбури дерев; і підпис: "Там, де ліс та сонце, там (Україна)".

У січні 2023 року у мережі повідомили про обстріл Шебекіно, пізніше родичі строковиків повідомили, що там загинули - Ілля Батинов з Пензи, Олег Вутлий та Юхим Іванов з Московської області.

"Міноборони Росії та бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков не повідомляли про обстріл 16 січня та кількість загиблих. Родичі Олега, Іллі та Юхима стверджували, що загинули троє. За словами матері Юхима Алевтини, двоє поранених потрапили до реанімації у дуже тяжкому стані. Строковик, знайомий із загиблим та пораненим, повідомив про можливу загибель п'ятьох людей. Таку ж кількість загиблих назвала дівчина строковика із Шебекіно", - пише видання.

"У 2022 році на бєлгородському кордоні загинули ще мінімум четверо строковиків. 19 квітня помер 19-річний Микита Кошелєв із Нижньогородської області. З липня 2021 року він служив у Мулиному, але у лютому 2022 року його відправили на кордон з Україною. Увечері 18 квітня він написав дівчині: "Нас бомбитимуть, якщо що, я тобі подзвоню або напишу вранці". 19 квітня позиція його батальйону зазнала вогневого нальоту. Кошелєв почав переносити поранених у безпечне місце та дістав смертельне поранення. Того дня губернатор В'ячеслав Гладков розповів про обстріл села Головчине неподалік кордону. Адміністрація міста Арзамаса повісила на школі №16 меморіальну дошку з портретом Микити, але у групі не вказали, що він був строковиком. На дошці написано: "Загинув під час виконання військового обов'язку під час спеціальної військової операції", - додали журналісти.

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