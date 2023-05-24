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Новини Війна
12 110 20

Російських строковиків відправляють у Бєлгородську область "прикривати кордон", загинули вже щонайменше 7 солдатів РФ, - росЗМІ

рф

На початку вересня 2022 року до Бєлгородської області РФ на кордон з Україною почали масово відправляти строковиків. Вони перебувають "поза зоною воєнних дій", згідно із російським законом. Але насправді строковики риють окопи, ховаються в бліндажах від "прильотів" та дістають поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Горизонтальная Россия".

За даними видання, від початку війни на кордоні загинуло щонайменше сім солдатів.

Матері строковиків розповідають, що ті нібито стоять на кордоні попереду, "найперші" і навіть бачать українських солдатів". Вони живуть у бліндажах, ходять у наряди та несуть варту, як прикордонники. Прикордонники та росгвардійці, які патрулюють периметр, розташувалися за ними.

"Вони стоять попереду прикордонників, як мішені. Чоловіки дорослі, які за це отримують зарплату і пішли у прикордонники за своєю волею, стоять за нашими малолітками ненавченими. А нашим платять 2319 рублів", - розповіла одна з жінок.

Вона стверджує, що строковикам призначили військові спеціальності, які не відповідають їхній підготовці. Її сина нібито призначили медиком, хоча він навіть "не знав від чого аспірин і но-шпа".

19-річний син іншої жінки із вересня перебував на кордоні. Його призвали у травні 2022 року і за тиждень відправили до Ленінградської області. А в середині вересня син зателефонував матері вже з ешелону на шляху до бєлгородського кордону. Спочатку строковикам сказали, що їх везуть охороняти Кримський міст. Але щойно Олена дізналася про прикордонний регіон, одразу написала запит у військову частину та прокуратуру. Їй відповіли, що сина відправили туди для "прикриття кордону" Росії, він виконуватиме "низку побутових та господарських завдань, призначених для збереження конституційного порядку" у країні.

Вона розповіла, що строковики жили у бліндажах, які збудували самі. Вони рили окопи, кілька разів їздили на стрільбище, ходили в наряди і стояли там у повному екіпіруванні: шоломі, бронежилеті, з автоматом. Її син-кухар готував із продуктів, які привозили волонтери. Строковиків перевозили з одного місця на інше: іноді далі від кордону, іноді ближче. Але обов'язки завжди були однакові. Якось син надсилав матері фото околиць: порита земля, а на горизонті чорні стовбури дерев; і підпис: "Там, де ліс та сонце, там (Україна)".

У січні 2023 року у мережі повідомили про обстріл Шебекіно, пізніше родичі строковиків повідомили, що там загинули - Ілля Батинов з Пензи, Олег Вутлий та Юхим Іванов з Московської області.

"Міноборони Росії та бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков не повідомляли про обстріл 16 січня та кількість загиблих. Родичі Олега, Іллі та Юхима стверджували, що загинули троє. За словами матері Юхима Алевтини, двоє поранених потрапили до реанімації у дуже тяжкому стані. Строковик, знайомий із загиблим та пораненим, повідомив про можливу загибель п'ятьох людей. Таку ж кількість загиблих назвала дівчина строковика із Шебекіно", - пише видання.

"У 2022 році на бєлгородському кордоні загинули ще мінімум четверо строковиків. 19 квітня помер 19-річний Микита Кошелєв із Нижньогородської області. З липня 2021 року він служив у Мулиному, але у лютому 2022 року його відправили на кордон з Україною. Увечері 18 квітня він написав дівчині: "Нас бомбитимуть, якщо що, я тобі подзвоню або напишу вранці". 19 квітня позиція його батальйону зазнала вогневого нальоту. Кошелєв почав переносити поранених у безпечне місце та дістав смертельне поранення. Того дня губернатор В'ячеслав Гладков розповів про обстріл села Головчине неподалік кордону. Адміністрація міста Арзамаса повісила на школі №16 меморіальну дошку з портретом Микити, але у групі не вказали, що він був строковиком. На дошці написано: "Загинув під час виконання військового обов'язку під час спеціальної військової операції", - додали журналісти.

Також читайте: Інформація про ймовірне перекидання частини військ РФ з України до Бєлгородської області перевіряється, - ГУР МО

Автор: 

армія рф (17329) росія (65114) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+15
ну и земля металлом им.
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24.05.2023 16:14
+15
Ужє 7 мальчікав в трусіках распялі! Пора нєбо закривать а то нєізвестний Бук прілєтіт... Фсьо как ви хателі...
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24.05.2023 16:22
+11
Фсьо па плану! Єта мєстниє сіли самооборони! Гражданская вайна! Ви самі на сєбя напалі! В любом ваєнторге... Срочна Мінск-3!
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24.05.2023 16:19
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ну и земля металлом им.
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24.05.2023 16:14 Відповісти
Потрібно агітувати російських військових переходити цілими підрозділами на службу в російський Добровольчий Корпус та Легіон Свободи які воюють проти путіна на стороні України!
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24.05.2023 16:27 Відповісти
Видео -- https://www.youtube.com/watch?v=SfcAv-J8nMc АТАКОВАНО +1 русскій воєнний корабль! ДОНБАС В Ж🤬, КРИМСЬКИЙ МІСТ димить, що там у БНР? Яніна знає!

Від ранку в окупантів щось димиться на Кримському мості. Там перекрили проїзд для транспорту. Розвідувальний корабель чорноморського флоту рф «Иван Хурс» сьогодні зранку близько https://www.youtube.com/watch?v=SfcAv-J8nMc&t=330s 05:30 був aтaкований невстановленими «морськими дронами» у 74 кілометрах від Босфорської протоки. На фоні все нових невдач у главаря вагнерівців пригожина нова істерика. Про це і не лише - всі новини для вас збирала Яніна Соколова. Дивіться.
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24.05.2023 16:16 Відповісти
Якщо послухати полтавське ТВ, то пів-московії вже постало, Білгород захоплено. Ведучі рулять занадто. Реально біля Кримського мосту московитські навчання.
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24.05.2023 18:10 Відповісти
Те ж саме говорять і глядачі "марафону - єдині новини". Ці канали займаються ДЕмотивацією наших військових -- і тих, хто на "нулі", і тих, хто в тилу.
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25.05.2023 11:18 Відповісти
Фсьо па плану! Єта мєстниє сіли самооборони! Гражданская вайна! Ви самі на сєбя напалі! В любом ваєнторге... Срочна Мінск-3!
показати весь коментар
24.05.2023 16:19 Відповісти
Ужє 7 мальчікав в трусіках распялі! Пора нєбо закривать а то нєізвестний Бук прілєтіт... Фсьо как ви хателі...
показати весь коментар
24.05.2023 16:22 Відповісти
Не лякайте ватнорилих!
А то ще війну об'явять
ЄнтА ж їх "красная линия"
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24.05.2023 19:13 Відповісти
Здох Юхим, да і х#й з ним.
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24.05.2023 16:19 Відповісти
Це вже гойда, чи ще ні?
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24.05.2023 16:23 Відповісти
- Присылайте лучших из лучших!
- Лучшие из лучших уже в кульках.
- Тогда присылайте лучших из худших!
- Высылаем, готовьте ещё побольше кульков!
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24.05.2023 16:23 Відповісти
Гойда!
Здох максім, да і *** с нім.
Це ******** шебекіно треба по хорошому зрівняти з землею, а руїни засипати сіллю, щоб там ніколи нічого не росло. Проклята земля вбивць, гнід, *********. Туди вам і дорога. Всім.
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24.05.2023 16:26 Відповісти
пох
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24.05.2023 16:26 Відповісти
Правильно - пох.. нах..
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24.05.2023 16:56 Відповісти
Так а як
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24.05.2023 16:49 Відповісти
Нічого нового - звичайне ниття орчих, що їхніх "мальчикав" не підготували та погано озброїли для вбивства українців.
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24.05.2023 17:05 Відповісти
Умер Максим - ну и х... с ним!
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24.05.2023 17:05 Відповісти
срочники это хорошо, может какой-то резонанс будет
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24.05.2023 17:43 Відповісти
Ща-ась заридаю.
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24.05.2023 18:05 Відповісти
Дійсно поза "зоною бойових дій" зараз знаходяться лише строковики чорноморського флагмана. Другий рік собі спокійно гниють і жодної скарги
Тишь до гладь
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24.05.2023 19:16 Відповісти
 
 