На Запорізькому напрямку зросла кількість російських військових. Ліквідованих поблизу Токмака і Пологів окупантів вивозять у братську могилу, - Федоров

На Запорізькому напрямку, зокрема в районі Василівки, Токмака та Молочанська, збільшилося військових РФ.

Про це під час брифінгу сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо тенденцію, що в селищах, з яких ворог робив примусову евакуацію, російські військові заїжджають до порожніх будинків. Якщо ми говоримо про переміщення військ ворога, то це в бік Запорізького фронту", - сказав він.

Крім того, Федоров зазначив, що поблизу селища Білозерка, неподалік Мелітополя, знищено вороже угруповання. Відомо про щонайменше десятки вбитих та поранених, які доставлялися в лікарню, що надає послуги цивільному населенню, а також до захопленого дитячого санаторію, в якому наразі ворог розташував свій військовий шпиталь.

За інформацією мера, повністю знищено військове угруповання поблизу Токмака і Пологів. Звідти вбитих вивозили просто в братську могилу.

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