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Новини Війна
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На Запорізькому напрямку зросла кількість російських військових. Ліквідованих поблизу Токмака і Пологів окупантів вивозять у братську могилу, - Федоров

окупанти,рашисти

На Запорізькому напрямку, зокрема в районі Василівки, Токмака та Молочанська, збільшилося військових РФ.

Про це під час брифінгу сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо тенденцію, що в селищах, з яких ворог робив примусову евакуацію, російські військові заїжджають до порожніх будинків. Якщо ми говоримо про переміщення військ ворога, то це в бік Запорізького фронту", - сказав він.

Крім того, Федоров зазначив, що поблизу селища Білозерка, неподалік Мелітополя, знищено вороже угруповання. Відомо про щонайменше десятки вбитих та поранених, які доставлялися в лікарню, що надає послуги цивільному населенню, а також до захопленого дитячого санаторію, в якому наразі ворог розташував свій військовий шпиталь.

За інформацією мера, повністю знищено військове угруповання поблизу Токмака і Пологів. Звідти вбитих вивозили просто в братську могилу.

Також читайте: В окупованому Токмаку гучно. Місцеві жителі повідомляють про вибухи, - Федоров

Автор: 

армія рф (17329) Запорізька область (3596) Федоров Іван (648)


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В Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BF) могилою також здавна називають високий насип на місці давнього поховання (курган).... - тому для російських окупантів краще могильник.
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24.05.2023 16:24 Відповісти
Трохи поправлю Вас - правильно буде - скотомогильник.
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24.05.2023 16:49 Відповісти
На помойку вывозят? Это правильно. Отбросы вывозят только на помойку. Тем более тухлые отбросы.
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24.05.2023 17:23 Відповісти
Супер !!! Добрий кацап - мертвий кацап !!!
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24.05.2023 19:38 Відповісти
 
 