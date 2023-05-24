Мешканцю Кіровоградщини, який воює у складі ПВК "Вагнер", СБУ оголосила про підозру в державній зраді

Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді жителю міста Олександрія Кіровоградскьої області, який воює у складі ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному розповіла речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач.

Підозрюваний є жителем міста Олександрія. Йому 36 років. У 2016 році чоловік вступив до лав незаконного збройного формування "Батальйон Восток". Після повномасштабного російського вторгнення в Україну перейшов до "317 батальйону приватної військової компанії Вагнера".

"Слідство встановило, що бойовик у складі батальйону "Вагнера" брав участь у бойових діях на території міста Попасна Луганської області. Крім того, охороняв місця перебування полонених військовослужбовців Збройних сил України", – сказала Юлія Ткач.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пригожин: "Вагнер" втратив 20 тисяч убитими у боях за Бахмут. ВIДЕО

На підставі зібраних доказів жителю Кіровоградщини оголосили про підозру за статтями: частина 1 статті 258-3 "Створення терористичної групи чи терористичної організації або участь у ній" та частиною 2 статті 111 "Державна зрада". Санкція статті передбачає позбавлення від 15 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.