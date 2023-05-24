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Новини
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Мешканцю Кіровоградщини, який воює у складі ПВК "Вагнер", СБУ оголосила про підозру в державній зраді

сбу

Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді жителю міста Олександрія Кіровоградскьої області, який воює у складі ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному розповіла речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач.

Підозрюваний є жителем міста Олександрія. Йому 36 років. У 2016 році чоловік вступив до лав незаконного збройного формування "Батальйон Восток". Після повномасштабного російського вторгнення в Україну перейшов до "317 батальйону приватної військової компанії Вагнера".

"Слідство встановило, що бойовик у складі батальйону "Вагнера" брав участь у бойових діях на території міста Попасна Луганської області. Крім того, охороняв місця перебування полонених військовослужбовців Збройних сил України", – сказала Юлія Ткач.

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На підставі зібраних доказів жителю Кіровоградщини оголосили про підозру за статтями: частина 1 статті 258-3 "Створення терористичної групи чи терористичної організації або участь у ній" та частиною 2 статті 111 "Державна зрада". Санкція статті передбачає позбавлення від 15 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (12808) державна зрада (1685) ПВК Вагнер (1540) Кіровоградська область (568)


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Топ коментарі
+17
Во же ж падло!
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24.05.2023 16:18
+13
Непогано було б поспілкуватись з його сім`єюз Олександрії. Треба перевірить на факт падіння яблучка від яблуні. Такими тварюками не народжуються.
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24.05.2023 16:22
+12
Стопудов в Європі, як українські біженці, шикують на пособіє. Ну знаєте, такі особливі українські біженці, що голосно слухають узкій реп в машинах, ботають по орківськи, і за будь-якої нагоди братаються з мишебратьямі. Ну і звісно, в усьому винуватять "біндеравцєв, пассорівших два вєлікіх народа". Отакі біженці. Бачили таких і у Польщі, і у Німеччині, і у Іспанії.
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24.05.2023 16:22
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Во же ж падло!
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24.05.2023 16:18 Відповісти
на кол передаста і ніяких соплєй.
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24.05.2023 16:29 Відповісти
У дебила есть мама , папа , жена , дети ?
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24.05.2023 16:18 Відповісти
Стопудов в Європі, як українські біженці, шикують на пособіє. Ну знаєте, такі особливі українські біженці, що голосно слухають узкій реп в машинах, ботають по орківськи, і за будь-якої нагоди братаються з мишебратьямі. Ну і звісно, в усьому винуватять "біндеравцєв, пассорівших два вєлікіх народа". Отакі біженці. Бачили таких і у Польщі, і у Німеччині, і у Іспанії.
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24.05.2023 16:22 Відповісти
Можете їх відКіздити при нагоді, бо ми, як українці залишаємось в Україні і боремося за неї, а за моїми спостереженнями багато вати і етнічних кацапів дременули у Європу як українські біженці
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24.05.2023 16:34 Відповісти
Нажаль, не можу - я так само як і ви, в Україні. А от рідні та близькі, а також деякі бізнес-партнери, розказували і навіть показували багато "цікавого"...
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24.05.2023 17:01 Відповісти
І їм всі винні , це -пристосуванці .
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24.05.2023 16:36 Відповісти
Дорохов Сергій Костянтинович, мати - Алла втікла на болота, а батько - кацап вже давно там.
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24.05.2023 19:57 Відповісти
Гниль смердюча.
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24.05.2023 16:21 Відповісти
Непогано було б поспілкуватись з його сім`єюз Олександрії. Треба перевірить на факт падіння яблучка від яблуні. Такими тварюками не народжуються.
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24.05.2023 16:22 Відповісти
В цієї тварини ПІБ існує? Чому приховують?
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24.05.2023 16:26 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075452272820
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24.05.2023 17:12 Відповісти
Довго телились. Дивно й підозріло довго.
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24.05.2023 16:27 Відповісти
Пишіть йому побажання і скарги на канал,
а коли я писав про цих манкуртів серед нас, з мене глузували, він не один, їх в Україні тисячі...
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24.05.2023 18:01 Відповісти
МОССАД плаче гіркими слізьми. Замість кулі в голову підозра невідомо де перебуваючому суб'єкту. А що,,так можна було?
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24.05.2023 17:06 Відповісти
ннавіті не уявляю яке лайно у ньго в голові
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24.05.2023 17:39 Відповісти
Якось *****, що в нього в голові, але такого лайна до бісу у нас в Україні, серед нас, і на службі в ЗСУ.
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24.05.2023 18:04 Відповісти
Яке гiвно
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24.05.2023 18:23 Відповісти
Що а декомунізація крива: місто вже Кропивницький, а область ще кіровоградська🙄
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24.05.2023 18:24 Відповісти
 
 