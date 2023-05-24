Троє прокремлівських інтернет-агітаторів отримали тюремні строки, - СБУ

За матеріалами СБУ, тюремні строки отримали три прокремлівські інтернет-агітатори, які проводили інформаційно-підривну діяльність проти України. У заборонених соцмережах вони публічно виправдовували воєнні злочини окупантів і ставили під сумнів існування Української державності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, на Черкащині засуджено рецидивіста, який після початку повномасштабного вторгнення вже притягувався до кримінальної відповідальності за поширення ворожої пропаганди. Цього разу зловмисник розміщував у російській соцмережі "Мой мир" дописи на підтримку рашистів і захоплення частини території на сході та півдні України.

В Івано-Франківську тюремний строк отримала місцева жителька, яка публічно героїзувала російських загарбників та "розганяла" фейки про дії Сил оборони на фронті. Більшу частину деструктивного контенту брала із сторінок "медійних" пропагандистів Кремля, серед яких Юрій Котенок і Тетяна Монтян.

У Вінниці мешканець обласного центру на власній сторінці в забороненій соцмережі "Одноклассники" схвалював забойну агресію РФ і закликав до наступальних дій проти українських захисників.

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На підставі зібраних доказів усіх трьох зловмисників суд визнав винними за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Суд призначив їм до 5,5 років ув’язнення.