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Новини
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Троє прокремлівських інтернет-агітаторів отримали тюремні строки, - СБУ

сбу

За матеріалами СБУ, тюремні строки отримали три прокремлівські інтернет-агітатори, які проводили інформаційно-підривну діяльність проти України. У заборонених соцмережах вони публічно виправдовували воєнні злочини окупантів і ставили під сумнів існування Української державності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, на Черкащині засуджено рецидивіста, який після початку повномасштабного вторгнення вже притягувався до кримінальної відповідальності за поширення ворожої пропаганди. Цього разу зловмисник розміщував у російській соцмережі "Мой мир" дописи на підтримку рашистів і захоплення частини території на сході та півдні України.

В Івано-Франківську тюремний строк отримала місцева жителька, яка публічно героїзувала російських загарбників та "розганяла" фейки про дії Сил оборони на фронті. Більшу частину деструктивного контенту брала із сторінок "медійних" пропагандистів Кремля, серед яких Юрій Котенок і Тетяна Монтян.

У Вінниці мешканець обласного центру на власній сторінці в забороненій соцмережі "Одноклассники" схвалював забойну агресію РФ і закликав до наступальних дій проти українських захисників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито 12 інтернет-агітаторів РФ, зокрема "ідеолога" встановлення в Україні пам’ятників Кадирову, - СБУ. ФОТОрепортаж

На підставі зібраних доказів усіх трьох зловмисників суд визнав винними за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Суд призначив їм до 5,5 років ув’язнення.

Автор: 

пропаганда (2801) СБУ (12808)


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Топ коментарі
+11
А чому кремлівські тб агітатори: шлюхрич, бойко, бужанський не сидять? Чи ето другоє? Вони свої для пріZедєнта?
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24.05.2023 16:44
+6
Мало дали цим покидькам 😡
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24.05.2023 16:41
+6
Та навіть тут на Цензорі в 2019 було багато уставших ат вайни "гаспод"....
Суку монтян знаю персонально, в суді захищала свого "зятя"-неробу, який намагався рейдерським захопленням в будинку, де я жив, створити фіктивне осбб з собою на чолі. Будинок ми відстояли, ціною величезних зусиль. Але то падло насамкінець примудрилося свою хату з боргом в 60 тисяч продати якомусь бідосі, приклавши до документів писульку з печаткою фіктивного осбб...
Візьміть будь-якого рашадрочера, копніть на 1 см вглиб - і ви побачите аморальну гніду, ворюгу, падло, і так далі. Це - беззаперечний факт.
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24.05.2023 17:11
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Мало дали цим покидькам 😡
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24.05.2023 16:41 Відповісти
А когда это Монтян стала русским пропагандистом? Помню совсем недавно лучшие люди нашей страны её расхваливали.
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24.05.2023 16:42 Відповісти
Завжди була. То такі "лучшиє", які косоворотку від вишиванки відрізнити не можуть.
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24.05.2023 17:02 Відповісти
Я помню еще что у неё на УП был свой блог.
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24.05.2023 17:05 Відповісти
Та навіть тут на Цензорі в 2019 було багато уставших ат вайни "гаспод"....
Суку монтян знаю персонально, в суді захищала свого "зятя"-неробу, який намагався рейдерським захопленням в будинку, де я жив, створити фіктивне осбб з собою на чолі. Будинок ми відстояли, ціною величезних зусиль. Але то падло насамкінець примудрилося свою хату з боргом в 60 тисяч продати якомусь бідосі, приклавши до документів писульку з печаткою фіктивного осбб...
Візьміть будь-якого рашадрочера, копніть на 1 см вглиб - і ви побачите аморальну гніду, ворюгу, падло, і так далі. Це - беззаперечний факт.
показати весь коментар
24.05.2023 17:11 Відповісти
А чому кремлівські тб агітатори: шлюхрич, бойко, бужанський не сидять? Чи ето другоє? Вони свої для пріZедєнта?
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24.05.2023 16:44 Відповісти
До п'яти років - це може бути рік, півтора року, або шість місяців. Судова система України завжди захистить працюючих на росію.
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24.05.2023 16:46 Відповісти
маловато будет
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24.05.2023 16:46 Відповісти
Як це до 5,5 років, а від скількох?
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24.05.2023 16:53 Відповісти
офіс на торбу айкосів православних обміняє...
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24.05.2023 21:28 Відповісти
 
 