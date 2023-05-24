Повідомлено про підозру гендиректору "Уральських авіаліній", який надав цивільні літаки для перекидання окупантів в Україну, - СБУ

Служба безпеки продовжує викривати злочини російських високопосадовців, які причетні до ведення агресивної війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у результаті слідчих дій зібрано доказову базу на генерального директора російської авіакомпанії "Уральські авіалінії" Сергія Скуратова.

За даними розслідування, посадовець допомагав міноборони РФ перекидати окупаційні угруповання у напрямку українського кордону.

"Для цього він надав 6 цивільних повітряних суден, якими потім транспортували російських мобілізованих, а також їхню зброю та боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що з початку жовтня минулого року за сприяння Скуратова агресор здійснив 11 "військових" рейсів до аеропорту "Платов" у Ростовській області.

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Надалі окупаційні підрозділи перекидали в Україну для участі у бойових діях на східному та південному фронтах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Скуратову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.