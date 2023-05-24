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Новини Війна
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Частина військ РФ поїхала з Маріуполя не у Вугледар, як зазвичай, а в Росію. Можливо, це через події у Бєлгородській області, - Андрющенко

маріуполь

Війська РФ з тимчасово окупованого Маріуполя через Новоазовськ виїжджають до Росії.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Ситуація з "Бєлгородською народною республікою", коли росіяни звільняють Росію від росіян, вона теж додає руху. І ті резерви, які вони тримають, ми бачимо, що сьогодні й вчора жива сила поїхала чомусь в бік Новоазовська. З Новоазовська кажуть, що вона поїхала не на Вугледар, як це зазвичай відбувалося, а саме в Росію", - розповів він.

Радник мера припускає, що ворог перекинув до РФ, зокрема частину своїх резервів у Маріупольському районі.

"Усе відбувається за планом, як вони говорять. Але схоже, що у них резервів на все не вистачає. Тому останнім часом ми не бачимо глобальних рухів у Запорізьку область, не в Пологівський чи Бердянський напрями, а бачимо другий день поспіль у зворотний бік. Побачимо до чого це призведе", - додав він.

Андрющенко сьогодні отримав інформацію, що через Новоазовськ та у сторону кордону зафіксували рух вантажівок: "Це, мабуть, вперше на моїй пам'яті, щоб вони щось перекидали на Росію, а не тягнули звідти".

Водночас 20 травня радник міського голови Маріуполя повідомляв, що після вибухів російські загарбники перемістилися в місто Новоазовськ, яке розташоване на узбережжі Азовського моря, на схід від Маріуполя.

Також дивіться: Рашисти стягують у Маріуполь живу силу з полігонів району, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17329) Маріуполь (3227) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+11
Що і вимагалося! А то вчора форум дрижав від "нестямного вереску" - "Нахєра полізли на Білгород?!!!"
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24.05.2023 17:30
+8
к чорту нехай валять!! в чорних пакетах
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24.05.2023 17:25
+7
по всьому держкордону треба так робити, нехай зйо..ють а решту простіше добити
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24.05.2023 17:32
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к чорту нехай валять!! в чорних пакетах
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24.05.2023 17:25 Відповісти
3.14*дуйте на*** !
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24.05.2023 17:38 Відповісти
Тепер потрібно по дорозі їх підірвати на залізничному мосту.
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24.05.2023 17:50 Відповісти
придурошне, по якому мосту? де ти міст побачило з Маріуполя до Новоазовська? чи з Новоазовська до паРаші?
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24.05.2023 17:54 Відповісти
до Білгорода купа мостів
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24.05.2023 18:02 Відповісти
тебе маузер дать Игорёша...?
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24.05.2023 17:54 Відповісти
давайте
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24.05.2023 18:00 Відповісти
а тебе твой палковник Грицацуев не дал...?
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24.05.2023 18:06 Відповісти
Ви пообіцяли, я очікую на маузер!
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24.05.2023 18:19 Відповісти
путина тебе в очко
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24.05.2023 19:04 Відповісти
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24.05.2023 17:27 Відповісти
xiй там. жечь пора!
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24.05.2023 17:32 Відповісти
WTF ???
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24.05.2023 17:33 Відповісти
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24.05.2023 19:29 Відповісти
Що і вимагалося! А то вчора форум дрижав від "нестямного вереску" - "Нахєра полізли на Білгород?!!!"
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24.05.2023 17:30 Відповісти
Вас це дивує?🤣🤣🤣
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24.05.2023 17:38 Відповісти
Ви тільки помітили? Серуть "в три жопи" кожен! Москалям-же же будь-що треба "погасить печіння під хвостом" - з-за подій на Білгородщині От і понаприсилали "батраків" - щоб брехні розпускали
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24.05.2023 17:53 Відповісти
Не тільки. Ще багато корисних ідіотів, які вважають себе афуєннимі військовими експертами.
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24.05.2023 17:54 Відповісти
А ще є "афуєнні критики", що своїх мізків не мають і в справі не тямлять, але вважають за потрібне з глибокодумним виглядом ляпнуть "щось" таке!" від чого всі повинні задуматься - "А що ж саме він хотів висловить своїм коментарем?"
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25.05.2023 03:55 Відповісти
по всьому держкордону треба так робити, нехай зйо..ють а решту простіше добити
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24.05.2023 17:32 Відповісти
просто частына кацапофоєнов вагітна...сдрыснули на сохранение...
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24.05.2023 17:41 Відповісти
внутрішнiй фрoнт відкритo 👍
так ще б зробити в 4-5 місцях
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24.05.2023 17:42 Відповісти
Навіщо на расію? Там же всіх героїчно розбомбили. Декого, навіть двічі, а то і тричі. То для чого там додаткові сили?
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24.05.2023 17:44 Відповісти
у китаї 70 міліонів офіційних геїв, які не скривають своїх вподобань, і ще приблизно стільки ж, тих хто з якоїсь причини соромиться признатися у своїй не традиційній орієнтації.... китай може просто послати геїв захопити росію, і ті заїбуть усіх росіян до смерті, навіть без зброї.
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24.05.2023 18:12 Відповісти
Там из-за ограничения рождаемости, разбалансировка по полам.
Отсюда и масса геев

Правда многие уезжают в другие страны.
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24.05.2023 19:08 Відповісти
Можливо - це ж з якою точністю сказано?
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24.05.2023 17:45 Відповісти
Якби вони не кремль поїхали захищати. Бо і упирь пригожин вже щось своїм язиком не те розповідає, вміє ніс по вітру тримати.
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24.05.2023 17:51 Відповісти
Україна повинна була давно вести диверсійну роботу на території московії і бл....ядорусії щоб ворог концентрував там значну частину своїх військ. Там голі фланги у них, бо Україна бавиться в "чесне міжнародне право"... Звичайно, що ми залежні від міжнародної допомоги і дали слово там не чудити в мрсковії але ж то не ми можна сказати, то громадянська війна в московії (так як зараз з Білгородом)...
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24.05.2023 18:04 Відповісти
Україні потрібна паніка на московії! Там мають люди з Білгорода, Курська, Воронєжа тікати подалі від України і створити мільйонні армії внутрішніх біженців................. Простіше кажучи, мільйони московитів мають приїхати з тлумаками і дітьми на руках в москву на красну площу і там жити, створюючи хаос і гуманітарну катастрофу.
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24.05.2023 18:09 Відповісти
Чим більше дохлих кацапчуків - тим ближче перемога!
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24.05.2023 18:22 Відповісти
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24.05.2023 18:42 Відповісти
Да раком тебя насяльника поставить хочет...
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24.05.2023 23:10 Відповісти
Пора би вже Китаю свої легіони на Далекому Сході вводити. Для створення "буферної зони".)))
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24.05.2023 19:23 Відповісти
Так би мовити "враховуючи нестабільну обстановку всередині Росіїї, для захисту громадян Китаю" )
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24.05.2023 19:27 Відповісти
Солдаты,российской армии,долой царя,на штурм кремля!!!
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24.05.2023 23:08 Відповісти
 
 