Частина військ РФ поїхала з Маріуполя не у Вугледар, як зазвичай, а в Росію. Можливо, це через події у Бєлгородській області, - Андрющенко

Війська РФ з тимчасово окупованого Маріуполя через Новоазовськ виїжджають до Росії.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Ситуація з "Бєлгородською народною республікою", коли росіяни звільняють Росію від росіян, вона теж додає руху. І ті резерви, які вони тримають, ми бачимо, що сьогодні й вчора жива сила поїхала чомусь в бік Новоазовська. З Новоазовська кажуть, що вона поїхала не на Вугледар, як це зазвичай відбувалося, а саме в Росію", - розповів він.

Радник мера припускає, що ворог перекинув до РФ, зокрема частину своїх резервів у Маріупольському районі.

"Усе відбувається за планом, як вони говорять. Але схоже, що у них резервів на все не вистачає. Тому останнім часом ми не бачимо глобальних рухів у Запорізьку область, не в Пологівський чи Бердянський напрями, а бачимо другий день поспіль у зворотний бік. Побачимо до чого це призведе", - додав він.

Андрющенко сьогодні отримав інформацію, що через Новоазовськ та у сторону кордону зафіксували рух вантажівок: "Це, мабуть, вперше на моїй пам'яті, щоб вони щось перекидали на Росію, а не тягнули звідти".

Водночас 20 травня радник міського голови Маріуполя повідомляв, що після вибухів російські загарбники перемістилися в місто Новоазовськ, яке розташоване на узбережжі Азовського моря, на схід від Маріуполя.

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