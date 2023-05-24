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Новини
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Союзники продовжують обговорювати питання членства України в НАТО, яким буде рішення саміту у Вільнюсі - наразі ніхто не знає, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що обговорення питання членства України в Альянсі серед союзників іще триває, і яким буде результат саміту у Вільнюсі, зараз ніхто не може сказати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо цього питання (членства України в НАТО - ред.) серед союзників існують різні думки. Єдиний шлях ухвалення рішення в НАТО - це консенсус. Наразі консультації тривають. Сьогодні я теж матиму кілька телефонних дзвінків щодо того, як відповісти на українські амбіції про членство в НАТО. Ніхто зараз не зможе сказати, яким буде остаточне рішення на саміті у Вільнюсі стосовно цього питання", - розповів Столтенберг, продовживши: "Сказавши це, я хочу наголосити: ми також погоджуємося щодо багатьох питань, коли йдеться про Україну та членство. Ми всі згодні з тим, що Україна буде членом альянсу, це було чітко заявлено на саміті в Мадриді торік і було повторено багато разів після того, як це рішення було ухвалено вперше у 2008 році. Ми всі згодні, що двері НАТО відкриті для нових членів, і що це тільки союзники по НАТО і Україна вирішуватимуть, коли вони можуть приєднатися, не Москва – вони не мають вето".

Генсек також нагадав, що союзники згодні і щодо того, що "найбільш нагальне і важливе завдання зараз - це гарантувати, що Україна переможе як суверенна держава". "Якщо Україна не переможе, тоді не буде жодного питання про членство, щоб його обговорювати", - констатував він.

Відповідаючи на запитання: "Чи думаєте ви, що через цю війну Україні легше стати членом НАТО?", Столтенберг сказав: "І так, і ні. Я думаю, що всі розуміють, що питання стати членом посеред війни не на порядку денному. Не це питання. Питання більше про те, що буде після того, як ця війна закінчиться".

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Генсек констатував, що під час цієї війни Україна "стає ще ближчою до НАТО" за допомогою надання озброєння і навчання. "Одне, у що я справді вірю, і, як я сподіваюся, ми схвалимо у Вільнюсі, це багаторічна програма НАТО і союзників по НАТО про перехід України від доктрин і обладнання стандартів радянських часів до доктрин і обладнання стандартів НАТО. Це звучить досить технічно, але це дуже важливо. Це вже відбувається, але це величезне завдання, і, схваливши цю програму, ми будемо більш амбітними та більш конкретними щодо того, що ми робитимемо... Мета - зробити їх повністю взаємосумісними з силами НАТО, не озираючись на те, коли відбудеться членство. Це добре. Це зробить їх більш здатними захистити себе і більш здатними працювати з ними", - обґрунтував свою думку Столтенберг.

Відповідаючи на запитання про те, якими можуть бути гарантії безпеки для України, генсек зазначив, що "максимальними гарантіями є членство в НАТО". "Але, як я вже сказав, це не те, що станеться посеред війни. Але що ми зробимо, то схвалимо цю програму, щоб Україна стала ще ближчою до НАТО і більш взаємосумісною з НАТО. Ніхто не може сказати, як і коли закінчиться ця війна. Але коли вона закінчиться, важливо, щоб вона не розпочалася знову, щоб не тривала агресивна поведінка Росії і щоб президент Путін не продовжував розколювати європейську безпеку, щоб не трапилося так, що він зупиниться і потім знову почне. Ми повинні гарантувати, що в нас є домовленості щодо того, як стримувати подальшу російську агресію", - сказав Столтенберг.

Також читайте: Українці вже довели, що можуть протистояти РФ, але їм треба більше допомоги, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6439) членство в НАТО (1719) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+5
Напоминаю, что будущее членство Украины в НАТО записано в Конституции. Всем (в т.ч. в дерьмаковской *ОПе), кто пытается обтяпать это дело иначе, надо бить с носака по яплу.
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24.05.2023 17:53
+3
Розумію.
Питання ж незнайоме, ніколи не обговорювалося, скільки часу на це піде - невідомо.
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24.05.2023 18:02
+3
теперь надо оговаривать, как и на сколько кусков разделить свинью под именем раССея
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24.05.2023 18:56
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Напоминаю, что будущее членство Украины в НАТО записано в Конституции. Всем (в т.ч. в дерьмаковской *ОПе), кто пытается обтяпать это дело иначе, надо бить с носака по яплу.
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24.05.2023 17:53 Відповісти
Зеленський: Чи треба нам у ЄС і НАТО? Я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть.
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24.05.2023 18:12 Відповісти
Подають надію ?.
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24.05.2023 18:00 Відповісти
карочє, почали путати союзників з попутчіками...
то,щоб нас запутати кому насипати...
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24.05.2023 18:00 Відповісти
Розумію.
Питання ж незнайоме, ніколи не обговорювалося, скільки часу на це піде - невідомо.
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24.05.2023 18:02 Відповісти
Поправлю сам себе.
(оптимістично):
Питання обговорюється, обговорюватиметься і буде обговорюватись у далекому прекрасному майбутті!
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24.05.2023 18:08 Відповісти
Согласен. Устав НАТО под отдельно взятую страну никто менять не будет. Им и так нелегко приходится в этом вопросе. Для особенно отбитых (не для Вас Алекс) объясню: принцип НАТО "Нападение на одного считается нападением на Альянс". Принятие Украины в НАТО означает войну НАТО с долбанной рабссеей.
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24.05.2023 18:10 Відповісти
но ведь под финнов и шведов поменяли... и, кажется под Черногорию
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24.05.2023 18:20 Відповісти
Финляндия и Норвегия были в состоянии войны?
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24.05.2023 18:22 Відповісти
не понял претензии... Устав поменяли на принятие Финляндии и Швеции без ПДЧ... при чём тут Норвегия и 5 статья Устава?
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24.05.2023 18:51 Відповісти
к тому же заметь, что у Турции с Грецией тоже неразрешённый конфликт с Кипром, в Испании проблемы с Каталонией, у Польши претензии к ФРГ, у литовцев, поляков и немцев к Кёнигсбергу... о таких конфликтах можешь прогуглить - мне лень писать
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24.05.2023 18:55 Відповісти
вся Европа в геополитических спорах... даже Люксембург со Швейцарией что-то поделить не могут
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24.05.2023 18:58 Відповісти
Споры, споры... Дядя, у нас война. Ну неужели? А почтай критерии вступления в НАТО...
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24.05.2023 19:36 Відповісти
по любе ******** на чоло мидаль приклеїмо...за мушество.
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24.05.2023 18:04 Відповісти
Що там думати закінчиться війна, повернем всі територї, а потім повернемося до цього питання. Якою буде відповідь та які умови вступу будуть поки що не відомо. У будь-якому випадку, двері завжди відчинені
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24.05.2023 18:07 Відповісти
не важно каким будет решение в Вильнюсе - важно на каких условиях, после ПОБЕДЫ, УКРАИНА согласится вступить в НАТО
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24.05.2023 18:22 Відповісти
Цікаво - чи підійте НАТО, якщо Україна погодиться взяти їх у союз с собою?

Ну Польща, країни Балтії, та ще дехто точно погодяться, а от цілий блок?
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24.05.2023 18:24 Відповісти
Багаторічна програма НАТО про перехід України... Ось вам і відповідь про швидкий вступ.
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24.05.2023 18:37 Відповісти
може балалайку новою поштою?
ну шоб,блеать,допетрав?
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24.05.2023 18:45 Відповісти
Тема сложная и тяжёлая для нас. Но следует очень доходчиво донести Западу, что Будапешт 1994 г и те гарантии и привели к войне этой. И если коллективный Запад не сможет дать железных гарантий нам на дальнейшее---сформулировать просьбу продуманно конечно о востановлении ЯО тактического на период очередного ожидания приёма в НАТО! Пусть оно (ЯО) будет западным под их техконтролем. Как бы это не выглядело невозможным политически или экономически. Пусть посчитают уже на нас затраченное. Тут иная тема проблема---с такими бездарями как в МИДе сидят все 30 лет---а там совковая школа кретина громыки пока еще, дела не станет. И Порох и этот профукали и тенденцию в мире по части женщин в политике. А ведь Лана Зеркаль запросто бы потянула эту должность. Особо удивил последний---явно зная эту кандидатуру. Половина министров МИДа и половина почти министров обороны Запада женщины. Это уже давно. И кстати великолепно работают. Это пошло ещё с Маргарет Тетчер. Но мы и здесь всё проспали, проели, прожрали, прое-али!
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24.05.2023 18:50 Відповісти
Після виходу ЗСУ на кордони 1991 року - проведення голосування у парламентах НАТО. На наступний день - захід Флоту Туреччини, Болгарії, Румунії у порти Одеси і Севастополя. На третій день - виділення землі для військових баз США, Великої Британії і Польщі. На четвертий день - заяви президентів США, Франції і міністра Британії, що проти мордора буде застосована ЯЗ, у випадку спроби зайти на територію України. І все. Все решта політична корупція.
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24.05.2023 18:51 Відповісти
А что тут обговаривать!? Давно уже должна была быть в НАТО, тогда бы ********** не отжала бы Крым и не развязала бы войну...
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24.05.2023 18:54 Відповісти
теперь надо оговаривать, как и на сколько кусков разделить свинью под именем раССея
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24.05.2023 18:56 Відповісти
 
 