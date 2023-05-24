Польща має готуватись до повстання проти Лукашенка у Білорусі, - генерал Скшипчак

Колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак вважає можливим збройне повстання в Білорусі та закликав Варшаву готуватись до такого сценарію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

На думку польського генерала, в разі успіху контрнаступу України озброєні білоруси, які нині воюють на боці ЗСУ, можуть ініціювати повалення режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Готуймось до повстання в Білорусі, тому що воно відбудеться. Річ у тім, що ми не повинні проспати цей момент. Ми повинні бути готові підтримати ті війська, які будуть проводити операцію проти Лукашенка. У нас є причини допомагати їм, так само, як ми допомагаємо українцям", – вважає Скшипчак.

Польський генерал вважає, що білоруський народ підтримає добровольців, які нині воюють в Україні, та "піде проти Лукашенка з ентузіазмом".

"У нього більше немає військового потенціалу, щоб запобігти такому повстанню. Росія йому не дуже допоможе, тому що у неї будуть свої проблеми", – додав Скшипчак, закликавши польську владу готуватись до масового напливу білорусів у Польщу в разі повстання.

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