Польща має готуватись до повстання проти Лукашенка у Білорусі, - генерал Скшипчак
Колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак вважає можливим збройне повстання в Білорусі та закликав Варшаву готуватись до такого сценарію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
На думку польського генерала, в разі успіху контрнаступу України озброєні білоруси, які нині воюють на боці ЗСУ, можуть ініціювати повалення режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
"Готуймось до повстання в Білорусі, тому що воно відбудеться. Річ у тім, що ми не повинні проспати цей момент. Ми повинні бути готові підтримати ті війська, які будуть проводити операцію проти Лукашенка. У нас є причини допомагати їм, так само, як ми допомагаємо українцям", – вважає Скшипчак.
Польський генерал вважає, що білоруський народ підтримає добровольців, які нині воюють в Україні, та "піде проти Лукашенка з ентузіазмом".
"У нього більше немає військового потенціалу, щоб запобігти такому повстанню. Росія йому не дуже допоможе, тому що у неї будуть свої проблеми", – додав Скшипчак, закликавши польську владу готуватись до масового напливу білорусів у Польщу в разі повстання.
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(звідки був прорив на територію ерефії)
помираєхворіє.
-сказал горбатый),умиротворенно зевая в гробу...
Не можу зараз скинуть цей мем...
Як він собі це уявляє?
Яку підтримку отримав РДК у Грайвороні?
Це навіть не оптимізм, це втрата зв'язку з реальністю.