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Новини
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Польща має готуватись до повстання проти Лукашенка у Білорусі, - генерал Скшипчак

кордон,польща,польський

Колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак вважає можливим збройне повстання в Білорусі та закликав Варшаву готуватись до такого сценарію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

На думку польського генерала, в разі успіху контрнаступу України озброєні білоруси, які нині воюють на боці ЗСУ, можуть ініціювати повалення режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Готуймось до повстання в Білорусі, тому що воно відбудеться. Річ у тім, що ми не повинні проспати цей момент. Ми повинні бути готові підтримати ті війська, які будуть проводити операцію проти Лукашенка. У нас є причини допомагати їм, так само, як ми допомагаємо українцям", – вважає Скшипчак.

Польський генерал вважає, що білоруський народ підтримає добровольців, які нині воюють в Україні, та "піде проти Лукашенка з ентузіазмом".

"У нього більше немає військового потенціалу, щоб запобігти такому повстанню. Росія йому не дуже допоможе, тому що у неї будуть свої проблеми", – додав Скшипчак, закликавши польську владу готуватись до масового напливу білорусів у Польщу в разі повстання.

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Автор: 

Білорусь (7929) Польща (8496)


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Топ коментарі
+11
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24.05.2023 18:52
+10
Вот теперь рыгорыч доставай карту усатая курва и покажи откуда Поляки готовят нападения!
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24.05.2023 18:53
+6
Хлопцы і дзяўчынкі палка імя Кастуся Каліноўскага прыйдуць на сваю Радзіму, каб замест лукашэнкаўскай пачвары стварыць свабодную, дэмакратычную Беларусь. І галоўнае, што ні Украіна ні Польшча да гэтага не будуць мець ніякага дачынення. Як і ў Белгарадскай Народнай Рэспубліцы.
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24.05.2023 18:56
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24.05.2023 18:48 Відповісти
Лучше массовый наплыв миротворческих войск НАТО в Белоруссию и тогда никаких беженцев.
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24.05.2023 18:49 Відповісти
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24.05.2023 18:52 Відповісти
Вот теперь рыгорыч доставай карту усатая курва и покажи откуда Поляки готовят нападения!
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24.05.2023 18:53 Відповісти
А я вам сичас покажу звідки промичал *********** 😂😂😂
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24.05.2023 18:56 Відповісти
Це такий тонкий натяк ригоровичу від ГУР, РДК та ЛС
(звідки був прорив на територію ерефії)
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24.05.2023 19:02 Відповісти
Не може. Він зайнятий - помирає хворіє.
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24.05.2023 22:16 Відповісти
лукашенко,как там автомат,почистил?
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24.05.2023 23:16 Відповісти
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24.05.2023 18:54 Відповісти
Ну як у БНР заїдуть білоруські повстанці, то так. Щось може й розпочнеться. А так - жодних шансів. Там вата-ватяна. IMHO.
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24.05.2023 18:54 Відповісти
не фсьо упороте прописано у нас..
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24.05.2023 18:55 Відповісти
Ну это консенсус,всьо...
-сказал горбатый),умиротворенно зевая в гробу...
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24.05.2023 19:01 Відповісти
може і так...консенсусу необхідна солодка парочка...
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24.05.2023 19:08 Відповісти
ПУ-ЛУ,66...
Не можу зараз скинуть цей мем...
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24.05.2023 19:15 Відповісти
Хлопцы і дзяўчынкі палка імя Кастуся Каліноўскага прыйдуць на сваю Радзіму, каб замест лукашэнкаўскай пачвары стварыць свабодную, дэмакратычную Беларусь. І галоўнае, што ні Украіна ні Польшча да гэтага не будуць мець ніякага дачынення. Як і ў Белгарадскай Народнай Рэспубліцы.
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24.05.2023 18:56 Відповісти
агов, "опозиціонерко" Тіхановськая, піднімай народ проти бульбофюрера. хоча, це не заклик, це просто тролінг. Ніхто з білорусів зараз не підніметься проти бульбофюрера. Всі силовики, кгб, + сказав піськов цапи на танках приїдуть допомогти втримати владу бульбофюрера.
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24.05.2023 18:57 Відповісти
Батальон Калиновского наведет там порядки
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24.05.2023 18:59 Відповісти
Його що Данілов покусав?
Як він собі це уявляє?
Яку підтримку отримав РДК у Грайвороні?
Це навіть не оптимізм, це втрата зв'язку з реальністю.
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24.05.2023 18:59 Відповісти
було б непогано
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24.05.2023 19:04 Відповісти
нічого не буде.. бульбаши здулись
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24.05.2023 19:07 Відповісти
Не стоит выдавать желаемое за действительное. Нет в тех конторах, рф и бульбашия момента нарыва. взрыва! Классика жанра любой революции, когда верхи не хотят править по новому а низы не хотят жить по старому. Этого нет там. К русскому Легиону вчера никто не присоединился---ни одного! Та же картина и в лукашандии. В плен кацапы прут---но воевать в легион не идут. Быдло потому что. Нам надеятся только на себя надо. И на Запад конечно.
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24.05.2023 19:13 Відповісти
яке там повстання? про що мова? білорусів у ******** вже не лишилося. одні ********.
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24.05.2023 19:13 Відповісти
бульбаши за Лу Пу , о чем вы
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24.05.2023 19:37 Відповісти
прямь завтра
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24.05.2023 19:44 Відповісти
 
 