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Новини Агресія Росії проти України Війна
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РДК та "Легіон Свободи" відзвітували про виконання спецоперації у Бєлгородській області РФ. ВIДЕО

У російського антипутінського добровольчого формування РДК, яке зайшло у Бєлгородську область РФ, втрат немає. Є тільки поранені. В свою чергу "Легіон Свободи" також відзвітував про те, що в них загинуло 2 бійців та отримали поранення 10 солдатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі. 

У РДК заявили : "У нас є лише двоє 300-х ", - повідомив Денис White Rex.

За його словами, деякі населені пункти Бєлгородської області добровольчі формування контролювали добу - стільки тривала активна фаза операції, яка в іншому форматі триває досі.

"У черговий раз, коли ми пересікаємо кордон РФ, ми бачимо, що військово-політичне керівництво не готове до такого. Вони багато розповідали, що укріпляють лінію (кордону - ред.), витрачають мільярди - зуби дракона, пости, якесь там суперспостереження.

Коли доходить до справи, все це сиплеться. Чим потужніше ми заходимо, тим більше часу їм потрібно для прийняття рішень", - сказав він".

В свою чергу "Легіон свободи" заявив: "Наша боротьба продовжується: операція в Грайворонському районі пройшла успішно і її мета була досягнута. Противник розгромлений, частина ганебно втекла; ми затрофеїли велику кількість техніки та взяли полонених. Ми не зрадимо ідею Вільної Росії, надії росіян, повернемо до Росії правду та справедливість. Ми прийдемо знову. Білгород, Брянськ, Курськ, Вороніж, Ростов, Москва - чекайте нас".

У заяві також зазначено: "У Білгородській області ми стали свідками безпринципності та жорстокості путінських військ: поки легіонери проходили населені пункти, не чіпаючи місцевих жителів, ствольна артилерія та авіація ЗС РФ працювала у мирних містах. Це та сама турбота про громадян, про яку говорять у Кремлі? Ми довели, що путінські війська виявилися зовсім не готові до організованого опору росіян і готові стерти з землі свої ж землі, щоб не показати слабину.

Але правда у тому, що ЗС РФ деморалізовані та непідготовлені. Вони практично не чинили опору, незважаючи на велику чисельну перевагу. Тому що наша мета: не гаманці та влада, а визволення та справедливість у Росії, а правда, як ми знаємо, завжди перемагає.

Разом із РДК на території Росії ми використовували техніку, яку свого часу армія кремлівських зомбі відібрала у ЗСУ під Бахмутом. Цю техніку ми успішно "перетрофували" і повернули назад".

"Загальні втрати за операцію склали 2 особи загиблими та 10 пораненими. На противагу лицемірним заявам пропагандистів, які не можуть перемогти і тому малюють нам величезні втрати.

 Загиблим – вічна слава, а живим – честь! Ми ще повернемося додому: і до Білгорода, і до Москви, і до Владивостока. Росія буде вільною!", - резюмували в легіоні. 

Також читайте: Російських строковиків відправляють у Бєлгородську область "прикривати кордон", загинули вже щонайменше 7 солдатів РФ, - росЗМІ

Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.

В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей, однак сам РДК і легіон "Свобода Росії" заперечують цю інформацію.

Автор: 

добровольці (917) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+37
Покошмарили росіяни кацапів і назад в Україну ...Вважаю таку тактику ведення війни малочисельними групами проти супротивника, який переважає чисельно і по наявному арттехозброєнні - єдино правильна. Молодці хлопці! Тепер нехай іроди, які тимчасово окупували землі вільної та демократичної Росії чекають і серуться...
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24.05.2023 19:20
+34
А перед ними стояла такая задача? Задача была заставить кацапов переместить резервы для защиты собственных границ.
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24.05.2023 19:25
+30
перебегающие мобики им не то что не нужны, а даже для них опасны. Ну, разве что на бэтэре или на танке приедет. Вс остальное перебежавшее с высокой долей вероятности может быть потенциальной опасностью для многих людей на росии.
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24.05.2023 19:30
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https://www.grozny-inform.ru/news/express/17607/ Отсутствие чувства юмора - это диагноз
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24.05.2023 19:48 Відповісти
Подавалась вся эта "операция" абсолютно не как шутка? И что? А ничего...
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24.05.2023 20:05 Відповісти
отсутствие мозгов - беда!
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24.05.2023 20:21 Відповісти
кому нужен ваш Мухосранск...?
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24.05.2023 20:04 Відповісти
теперь кошмары в русни будут постоянно
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24.05.2023 19:47 Відповісти
https://t.me/volyamedia Воля/Volya

К чему привел Грайворонский переполох

Отряды воюющих на стороне Украины российских добровольцев из РДК, «Свободы России» и других формирований вышли из Белгородской области вчера вечером, но ВС РФ все еще не пришли в себя.

По информации от армейских источников, в Грайворонский район продолжают прибывать подразделения из других районов и даже соседних областей. Генерал-полковник Лапин, накануне поработавший https://t.me/sashakots/39873 военным регулировщиком и поигравший роль великого военачальника (сыграл плохо) продолжает позировать перед «военкорами», оборудуя новую линию обороны, теперь уже точно неприступную.

Шансов на то, что ВСУ, РДК или кто-то еще из украинских сил второй раз пойдет на прорыв границы в том же месте мало, но Лапина и российское командование это не останавливает. При этом ситуация с контролем и безопасностью в соседних Курской и Брянской областях заставляет находящихся там военных нервно выкуривать сигарету за две затяжки. По нашей информации, все усиление сводится к постановке дополнительных караулов у складов и дополнительных постов на дорогах. Обученных людей и техники для организации засад, или групп быстрого реагирования у ВС РФ и пограничников (ФСБ) недостаточно. Планов по отражению нападений тоже нет. Атаки украинских дронов усиливаются и становятся все более скоординированными, это приводит к потере связи и хаосу в управлении (не говоря уже о потерях складов с ГСМ и БК), что только усугубляет ситуацию.

Как говорят офицеры ГШ ВС РФ, в Москве от минобороны требуют сделать все, чтобы такие нападения не повторились, если нужно, задействовав для этого те подразделения, которые ждали отправки в зону боевых действий.

На практике это означает, что российская группировка в Украине может остаться без подкреплений, а минобороны в целом должно будет наладить быструю переброску войск из внутренних регионов РФ, где проходят обучение или просто ждут своего часа собранные из мобилизованных подразделения.

«В армии задачи всегда решаются увеличением числа исполнителей. Приказано обеспечить безопасность - надо загнать на место батальон, расставить солдат по периметру и доложить. Тут нужна безопасность по границам протяженностью в 200 с лишним километров. Это не батальон, это два армейских корпуса надо забором выставлять, а их надо откуда-то брать. И все же у нас немедленно должно быть. Поэтому либо штакетником расставим мобиков, которые загорают на Белгородчине, в Курской и Брянской областях, либо надо будет вытаскивать народ из Херсонской области или ЛНР. Войск внутри страны в нужном количестве нет сейчас», - говорит офицер ГШ ВС РФ.

Расставление солдат и техники по границам, как говорят военные, эффекта не даст. Помимо подразделений нужны планы по активной обороне, реагированию, разведке. Без этого толпы солдат будут не препятствием, а подспорьем для желающих прорваться в РФ.

«Если нет стратегии и плана, то чем больше нагнать народа, надерганного из разных частей, тем больше будет бардака. При продуманной операции вторжения это приведет к огню по своим, потерям, большому числу пленных», - поясняет источник в штабе группировки ВС РФ в Украине.

Стратегии и планов нет. И разрабатывать их пока не планируют, стремясь решить проблему проверенным способом - создав видимость и доложив об исполнении.
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24.05.2023 19:49 Відповісти
Херня это все. Эта операция показала что можно сейчас небольшими силами занять несколько росийских областей и стать там в оборону. И тогда у ***** будет патовая ситуация. Ну а дальше обмен оккупированными территориями или продвижение на маскву, пусть доганяют.
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24.05.2023 21:15 Відповісти
Нет, нельзя сейчас такое сделать и не выгодно.
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25.05.2023 04:04 Відповісти
ПутинХуйло!!!это АКСИОМА!!!ОН ДОБИЛСЯ О ТОМ ЧЕГО МЕЧТАЛ!!! СТАТЬ САМЫМ КОНЬЧЕННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ В ИСТОРИИ!!
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24.05.2023 19:49 Відповісти
більш показовою була би операція не з захоплення кількох сіл на день-другий, а підрив якогось ешелону з технікою чи ************, який рухався у бік України.
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24.05.2023 19:51 Відповісти
Ні, ця операція робилась більше для інформаційного вибуху а підривом ешелонів займаються інші загони.
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25.05.2023 04:06 Відповісти
Так вони створили зону відчуження? Вони її утримують? Організували там владу? Ні? Що повернулись в Україну? Ну, таке...
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24.05.2023 19:51 Відповісти
Те для чого вони заходили-вже спрацювало.
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25.05.2023 04:08 Відповісти
покошмарили и хватит , они в Украине на фронте нужнее
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24.05.2023 19:52 Відповісти
Было бы выгодней пойти лупашить бульбенфюррера. Те бы сразу сдались, сняли тапки и босиком на лавочку
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24.05.2023 19:53 Відповісти
то дело Белорусского Легиона
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24.05.2023 19:53 Відповісти
Хто буде лупашить?Осідлаєш коня попереду,чи хоч з заду?🤣🌹
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24.05.2023 20:15 Відповісти
Якщо операція планувалася, що перебити інформаційну повістку (Бахмут), то її можна вважати успішною. Можна і далі продовжувати подібні диверсії, але я поки не бачу із них користі, втрачена техніка є, кацапи справляються із такими групами наявними силами, ДРГ відступають. Про перекидання резервів із фронту у такому разі мова не йде. Таке собі, імхо...
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24.05.2023 19:54 Відповісти
а шо Бахмут , в городе держатся и на флангах продвигаются
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24.05.2023 19:55 Відповісти
Якщо пам'ять мені не зраджує, про вихід із Соледара Генштаб теж далеко не відразу озвучив інформацію, тому я би ставився до цієї інформації просто із обережністю, без зради і все таке.
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24.05.2023 20:04 Відповісти
Не держатся. Посмотрите на актуальную карту от DeepState. На флангах чуток стабилизировали за счет открытых полей, но это такое себе. Сам город уже на 100% потерян.
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24.05.2023 20:13 Відповісти
А он бы и так был потерян но был использован для утилизации личного кацсостава и утрачивании кацапами наступательного потенциала.
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25.05.2023 04:11 Відповісти
https://racurs.ua/ua/n183381-boyi-zatyhaut-ale-zsu-prosuvautsya-malyar-pro-sytuaciu-bilya-bahmuta.html Бої затихають, але ЗСУ просуваються - Маляр про ситуацію біля Бахмута

https://www.ukr.net/source/rakurs-1838.html (Ракурс)
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24.05.2023 19:57 Відповісти
угу, моляр не збреше!
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24.05.2023 20:23 Відповісти
а что такое бахмут?прям трагедия сдали без боя за неделю?что надо какуе то повестку перебивать?планомерно велось месяца три так точно что отойдем,а сейчас когда планомерно душим по флангам и подходим к клещеевке,что русня дальше рыпаться не может в этом направлении,
держали последний месяц 1 улицу))))****** все трагедия,"сдали")это только для законтаченых зрадойобов которые ноль без палочки в военных делах либо кацапоботы,третьего не дано.
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24.05.2023 20:05 Відповісти
Только выиграли.
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24.05.2023 21:22 Відповісти
Вертоліт збитий був?
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24.05.2023 19:58 Відповісти
сам упал от стыда...\или ты думаешь что на него пратились ракетой...?\
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24.05.2023 20:06 Відповісти
там 2 борта ми 8 и ка 52 ну ми 8 жестко плюхнулся а вот ка 52 говорят таки заземлили
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24.05.2023 20:31 Відповісти
DW

Російська влада та силовики показали неготовність воювати на власній території. Усі розповіді про створення зони перешкод вартістю нібито близько 10 мільярдів рублів виявилися брехнею чи блефом. Бійці на бронемашинах легко захопили прикордонну заставу ФСБ і пройшли вглиб російської території. Оголошена владою РФ термінова евакуація населення не спрацювала, писали перелякані громадяни у місцевих чатах, а також і губернатору В'ячеславу Гладкову у його соцмережах. При цьому обстріли з російського боку під час боїв явно наносилися і по своїх населених пунктах. І в цьому немає нічого дивного. Чого б це люди, які тисячами гнали росіян на вірну смерть на фронті, берегли б їхнє життя в тилу.

Окремий коментар можна було б цілком присвятити непрофесіоналізму місцевої поліції та ФСБ. Вони самостійно не змогли чинити опору, можливо, тому що розбещені корупційною рентою, збір якої вже багато років є для більшості правоохоронців головним реальним доходом. Їхні антитерористичні підрозділи втратили бойові навички, адже багато років їхня головна робота - боротьба з інакодумством. "Гвинтити" студента чи пенсіонерку, фальсифікувати екстремізм серед неповнолітніх у соцмережах, вигадувати "зрадників батьківщини" куди простіше, ніж із повними від страху штанами повзати в траві, відстрілюючись від реальних диверсантів.
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24.05.2023 20:15 Відповісти
Хороші рускі-це краще,аніж зазембовані нерускі.
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24.05.2023 20:28 Відповісти
Впервые в мире!"70 мертвых бойцов ДРГ" дали интервью международным репортерам У Кужухетки очередной дайцан от передячей тяги сгорел
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24.05.2023 20:30 Відповісти
ну да кому верить РДК или звездунам из мо розии
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24.05.2023 20:46 Відповісти
Ок. Бо москалі звітували і про 40 вбитих баєвіков-тєрарістав, і про 70.

Кошмарте кацапню надалі.
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24.05.2023 20:31 Відповісти
И это один только генерал Лапин лично уничтожил
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24.05.2023 20:47 Відповісти
Що, все?
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24.05.2023 20:43 Відповісти
Яку тепер наступну область рашистану будуть кошмарити ці "славні" хлопці. Тепер все прикордоння раші з Україною буде в очікуванні "асвабадітєлєй", так же як і в нас на кордонах з Білорусю.
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24.05.2023 21:06 Відповісти
Працює козацька тактика- завдали бусурманам і на січ.
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24.05.2023 21:09 Відповісти
Рейд на Грайворон. Разбор заявлений и информация о потерях

Министерство обороны РФ и власти Белгородской области заявили о повреждении 500 домов в селах Козинка, Глотово, Гора-Подол и в Грайвороне. Также минобороны и власти региона рассказали, что села обстреливались из РСЗО «Ураган» со стороны Украины.
По информации от российских военных, находившихся в зоне боевых действий, РСЗО проукраинской стороной не применялись, их использовали ВС РФ, также как артиллерию, вертолеты и самолеты (в том числе Су-24 «Грач»), которые обстреливали предполагаемые позиции противника.

Как рассказал один из участников рейда https://novayagazeta.eu/articles/2023/05/24/u-rossii-byli-ikhtamnety-a-teper-poiavilis-my-nastutnety «Новой газете. Европа» , ВС РФ обстреливали те цели, которые считали захваченными. Мы писали вчера и позавчера, что из-за боязни потерять вертолеты и отсутствия разведки, российская сторона плохо представляла, что происходит в районе боев. Это подтверждается и рассказами российских офицеров и в интервью участника рейда.

«В Грайвороне россияне начали обстреливать артиллерией не только окраины, где находились бойцы РДК и легиона «Свобода России», но и здания, которые, как они предполагали, мы захватили, - отдел ФСБ, МВД, администрацию», - рассказал «Новой» участник Грайворонского рейда.

По словам российских офицеров, именно эти обстрелы и привели к разрушениям гражданских построек.

«Нападавшие использовали минометы и били точно по тем местам, где находилась наша пехота или куда подходила техника, Миномет - оружие точное, им по площадям не бьют. Наша же арта и реактивщики работали в направлении, а не по конкретным целям. Думаю, что потери среди гражданских в основном от этих обстрелов, осколки, обломки», - говорит офицер ВС РФ, сутки находившийся в зоне проведения операции.

Заявления минобороны РФ о большом количестве уничтоженной техники также не подтверждаются. Накануне в сети появились кадры с американскими бронемашинами, стоящими на окопе недалеко от погранпункта «Грайворон». И минобороны, и «военкоры», и даже некоторые оппозиционные диванно-военные эксперты поспешили сообщить, что техника уничтожена авиацией.

Как видно на https://t.me/*********/45697 фото , техника не сгорела, воронок от авиабомб, снарядов или ракет нет. Участник рейда в интервью «Новой» объяснил, что машины наехали на окоп, их вес не выдержали бревна настила и броневики застряли. По нашей информации от российских военных, броневики были обнаружены без топлива (либо оно было слито, либо они израсходовали его, пытаясь выбраться) и выведенными из строя. «Там они сами подорвали ходовую снизу, чтобы мы не могли воспользоваться», - пояснил офицер ВС РФ.

Что касается потерь, то местные власти говорят о 12 раненых местных жителях и одном погибшем (от осколков снаряда, вероятно, российского).

По словам источника в штабе в Белгороде, ФСБ (пограничники) потеряли убитыми 1, пленным 1, ранеными 6 человек. ВС РФ убитыми 16, ранеными 41. Данные не конечные и могут быть обновлены в течение двух суток.

В РДК заявляют о 2 легкораненых, о потерях в других проукраинских подразделениях информации у нас пока нет.

Во время рейда у ВС РФ и ФСБ, по словам армейских источников в ВС РФ, захвачены и вывезены в Украину 1 БТР-82А в поздней модификации, 2 Урал-4320, 1 орудие МТ-12.
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24.05.2023 21:18 Відповісти
Сам факт створення ціх бойових російських груп дає ще більшу надію,що зможемо покарати зло! Їм буде важко, але, можливо до них будуть долучатися ще хоробрі та вмотивовані " воїни світла"! Перемоги нам всім!Слава Україні!Свобода Росії!
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24.05.2023 22:38 Відповісти
А ШО, ЩЕ КОЛИСЬ БУДЕ РАСІЯ ?? 🤔
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24.05.2023 22:59 Відповісти
Наші втрати мін 6 одиниць техніки 3 Хамві, 2 МРАП, 1 пікап
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24.05.2023 23:40 Відповісти
+ втрата довіри США щодо виконання умов використання наданої військово-технічної допомоги.
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25.05.2023 02:05 Відповісти
Я так розумію тут питання треба адресувати ГУР МО і його керівнику це ж вони організовували доставку бійців РДК і Легіону на подарованіц Штатами броні
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25.05.2023 02:45 Відповісти
бойцы РДК говорят о разрыве чат бота в телеге,разрывают росияне готовые реально взять в руки оружие идти ровнять кремль с землей и фсб шники косящие под них, примерно 50/50, во второй мировой, было полно армейских корпусов, формирование которых начиналось с роты механизированной к примеру или танковой, тоесть название корпус, но реальная численность в роту, но проходило время и корпус становился из роты полком , дивизией или отдельной бригадой, а потом и корпусом полноценным, думаю название РДК, выбрано не случайно , а исходя из тех-же соображений, очень надеюсь, что служба собственной безопасности у корпуса есть, работает, и фсбшных мышек с крысками и прочими кротами ловит,торопливость важна только при ловле блох и то не всегда, с каждым новым входом и наведением шороха пуканы на местах и чуть позже в мацкве будут издавать все более громкие хлопки и все более сильное задымление, а мобилизационный ресурс корпуса и легиона расти в размерах в разы, рано или поздно, корпус станет корпусом, а легион легионом, россия или погибнет как страна, и родит десятки а может и сотни новых свободных и не очень государств, в этом случае нас интересуют только те, которые будут иметь с Украиной общие границы, или осыплется, но останется цельной, змеелов не хочет убивать ни одну змею, только выломать ядовитые зубы, надо лишь отобрать возмжоность кусать и убивать, а дальше пусть сидит себе в своем террариуме, шипит и плюется , может даже попытаться укусить саму себя за хвост..... Змеелов в этой аналогии мы...... И змеиный стоматолог, вернее стоматолог-хирург... Никто не хочет убивать змей, только отобрать возмжоность кусать и убивать. Нам надо осознать , что победа не будет означать стирание этой огромной страны с карты мира, разве что они сами себя сотрут, стекло и вырванные ядерные зубы..... На планете существуют десятки стран или диких племен, понятия не имеющих ни о соседях по планете, кроме ближайших , ни о том что кусать и убивать соседей плохо, в Грузии есть сваны, огромным трудом Михо удалось им втолковать, что убийство и грабеж туристов это плохо, и будет отрицательно влиять на их собственный карман и качество жизни, и то не всем, сваны не изменились, чтят собственные традиции и обычаи, но всеже по большей части отказались от убийств и грабежей туристов, и стали жить лучше, за счет тех самых туристов..... Путь цивилизации ,это не поголовное уничтожение всех враждебных к себе расс и видов,используя технологическое превосходство это обеспечение собственной безопасности путем пресечения попыток напасть явно или опосредованно и медленное пошаговое объяснение того, что убийства и грабежи это плохо.....
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25.05.2023 01:20 Відповісти
Медіа війська, медіа війна це теж потрібно, хто сперечається.
По мені так краще хай дрони з вибухівкою падають на кремль, сенсу буде більше і в медіа плані і в психологіній атаці на ворога. Для кожнного кацапа масква це святе, зруйнуй кремль, це буде удар для кожного кацапа.
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25.05.2023 03:36 Відповісти
тут латиніна написала в "новой газєтє" : от якби українці більше довіряли русскім і сформували б з них дивізії та корпуса, і щоб без всякой бандерівщини, а разом пішли у визвольний поход аж до москви ....

але ж таке вже було : вся гражданская война ссср пройшла теренами України

з одного боку, батько Махно довіряв красним-русскім і пішов з ними у визвольний поход на Крим.

з іншого боку, петлюрівці та УСС довіряли білим-русскім, уникали зіткнень з денікінцями, щоб не заважати їм робити великий визвольний поход на москву.

і нічого від цієї солідарності українці не отримали : бєлиє-русскіє зараз кажуть "України ніколи не було на мапі" а красниє-русскіє кажуть "бандєровци ето нє українци, потому что їх язик нє похож на суржік".
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25.05.2023 06:06 Відповісти
Тут головне те, що всім стало ясно, що кордон у кацапів суцільна дірка і досить невеликою групою людей можна не тільки перерізати логістику кацапАрмії, а ще й випадку контрнаступу зайшовши їм в тил навішати добрячих 3,14здюлєй ударивши ззаду.
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25.05.2023 06:59 Відповісти
Це найстрашніше, це те, чого найбільше боялися і бояться всі кремлівсько-кацапські режими: повстання (бунту) власного пропитого і окраденого народу. Ні хаймерси, ні абрамси, ні патріоти, ні леопарди, ні шторми : Стєнька Разін, Ємелька Пугачьов, Володька Ульянов ... від цього кремлівським верховодам спасу не буде. І вони це знають. Пригожин уже "плоско" натякає...
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25.05.2023 08:17 Відповісти
Знов мова окупанта без перекладу, порушення українського законодавства з боку редакції.
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26.05.2023 00:06 Відповісти
РДК вже тут. біля Брянської області. Калаші маслом мастять. І стволи танків чистять.
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20.06.2023 11:23 Відповісти
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