РДК та "Легіон Свободи" відзвітували про виконання спецоперації у Бєлгородській області РФ. ВIДЕО
У російського антипутінського добровольчого формування РДК, яке зайшло у Бєлгородську область РФ, втрат немає. Є тільки поранені. В свою чергу "Легіон Свободи" також відзвітував про те, що в них загинуло 2 бійців та отримали поранення 10 солдатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
У РДК заявили : "У нас є лише двоє 300-х ", - повідомив Денис White Rex.
За його словами, деякі населені пункти Бєлгородської області добровольчі формування контролювали добу - стільки тривала активна фаза операції, яка в іншому форматі триває досі.
"У черговий раз, коли ми пересікаємо кордон РФ, ми бачимо, що військово-політичне керівництво не готове до такого. Вони багато розповідали, що укріпляють лінію (кордону - ред.), витрачають мільярди - зуби дракона, пости, якесь там суперспостереження.
Коли доходить до справи, все це сиплеться. Чим потужніше ми заходимо, тим більше часу їм потрібно для прийняття рішень", - сказав він".
В свою чергу "Легіон свободи" заявив: "Наша боротьба продовжується: операція в Грайворонському районі пройшла успішно і її мета була досягнута. Противник розгромлений, частина ганебно втекла; ми затрофеїли велику кількість техніки та взяли полонених. Ми не зрадимо ідею Вільної Росії, надії росіян, повернемо до Росії правду та справедливість. Ми прийдемо знову. Білгород, Брянськ, Курськ, Вороніж, Ростов, Москва - чекайте нас".
У заяві також зазначено: "У Білгородській області ми стали свідками безпринципності та жорстокості путінських військ: поки легіонери проходили населені пункти, не чіпаючи місцевих жителів, ствольна артилерія та авіація ЗС РФ працювала у мирних містах. Це та сама турбота про громадян, про яку говорять у Кремлі? Ми довели, що путінські війська виявилися зовсім не готові до організованого опору росіян і готові стерти з землі свої ж землі, щоб не показати слабину.
Але правда у тому, що ЗС РФ деморалізовані та непідготовлені. Вони практично не чинили опору, незважаючи на велику чисельну перевагу. Тому що наша мета: не гаманці та влада, а визволення та справедливість у Росії, а правда, як ми знаємо, завжди перемагає.
Разом із РДК на території Росії ми використовували техніку, яку свого часу армія кремлівських зомбі відібрала у ЗСУ під Бахмутом. Цю техніку ми успішно "перетрофували" і повернули назад".
"Загальні втрати за операцію склали 2 особи загиблими та 10 пораненими. На противагу лицемірним заявам пропагандистів, які не можуть перемогти і тому малюють нам величезні втрати.
Загиблим – вічна слава, а живим – честь! Ми ще повернемося додому: і до Білгорода, і до Москви, і до Владивостока. Росія буде вільною!", - резюмували в легіоні.
Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.
23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.
В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей, однак сам РДК і легіон "Свобода Росії" заперечують цю інформацію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
К чему привел Грайворонский переполох
Отряды воюющих на стороне Украины российских добровольцев из РДК, «Свободы России» и других формирований вышли из Белгородской области вчера вечером, но ВС РФ все еще не пришли в себя.
По информации от армейских источников, в Грайворонский район продолжают прибывать подразделения из других районов и даже соседних областей. Генерал-полковник Лапин, накануне поработавший https://t.me/sashakots/39873 военным регулировщиком и поигравший роль великого военачальника (сыграл плохо) продолжает позировать перед «военкорами», оборудуя новую линию обороны, теперь уже точно неприступную.
Шансов на то, что ВСУ, РДК или кто-то еще из украинских сил второй раз пойдет на прорыв границы в том же месте мало, но Лапина и российское командование это не останавливает. При этом ситуация с контролем и безопасностью в соседних Курской и Брянской областях заставляет находящихся там военных нервно выкуривать сигарету за две затяжки. По нашей информации, все усиление сводится к постановке дополнительных караулов у складов и дополнительных постов на дорогах. Обученных людей и техники для организации засад, или групп быстрого реагирования у ВС РФ и пограничников (ФСБ) недостаточно. Планов по отражению нападений тоже нет. Атаки украинских дронов усиливаются и становятся все более скоординированными, это приводит к потере связи и хаосу в управлении (не говоря уже о потерях складов с ГСМ и БК), что только усугубляет ситуацию.
Как говорят офицеры ГШ ВС РФ, в Москве от минобороны требуют сделать все, чтобы такие нападения не повторились, если нужно, задействовав для этого те подразделения, которые ждали отправки в зону боевых действий.
На практике это означает, что российская группировка в Украине может остаться без подкреплений, а минобороны в целом должно будет наладить быструю переброску войск из внутренних регионов РФ, где проходят обучение или просто ждут своего часа собранные из мобилизованных подразделения.
«В армии задачи всегда решаются увеличением числа исполнителей. Приказано обеспечить безопасность - надо загнать на место батальон, расставить солдат по периметру и доложить. Тут нужна безопасность по границам протяженностью в 200 с лишним километров. Это не батальон, это два армейских корпуса надо забором выставлять, а их надо откуда-то брать. И все же у нас немедленно должно быть. Поэтому либо штакетником расставим мобиков, которые загорают на Белгородчине, в Курской и Брянской областях, либо надо будет вытаскивать народ из Херсонской области или ЛНР. Войск внутри страны в нужном количестве нет сейчас», - говорит офицер ГШ ВС РФ.
Расставление солдат и техники по границам, как говорят военные, эффекта не даст. Помимо подразделений нужны планы по активной обороне, реагированию, разведке. Без этого толпы солдат будут не препятствием, а подспорьем для желающих прорваться в РФ.
«Если нет стратегии и плана, то чем больше нагнать народа, надерганного из разных частей, тем больше будет бардака. При продуманной операции вторжения это приведет к огню по своим, потерям, большому числу пленных», - поясняет источник в штабе группировки ВС РФ в Украине.
Стратегии и планов нет. И разрабатывать их пока не планируют, стремясь решить проблему проверенным способом - создав видимость и доложив об исполнении.
https://www.ukr.net/source/rakurs-1838.html (Ракурс)
держали последний месяц 1 улицу))))****** все трагедия,"сдали")это только для законтаченых зрадойобов которые ноль без палочки в военных делах либо кацапоботы,третьего не дано.
Російська влада та силовики показали неготовність воювати на власній території. Усі розповіді про створення зони перешкод вартістю нібито близько 10 мільярдів рублів виявилися брехнею чи блефом. Бійці на бронемашинах легко захопили прикордонну заставу ФСБ і пройшли вглиб російської території. Оголошена владою РФ термінова евакуація населення не спрацювала, писали перелякані громадяни у місцевих чатах, а також і губернатору В'ячеславу Гладкову у його соцмережах. При цьому обстріли з російського боку під час боїв явно наносилися і по своїх населених пунктах. І в цьому немає нічого дивного. Чого б це люди, які тисячами гнали росіян на вірну смерть на фронті, берегли б їхнє життя в тилу.
Окремий коментар можна було б цілком присвятити непрофесіоналізму місцевої поліції та ФСБ. Вони самостійно не змогли чинити опору, можливо, тому що розбещені корупційною рентою, збір якої вже багато років є для більшості правоохоронців головним реальним доходом. Їхні антитерористичні підрозділи втратили бойові навички, адже багато років їхня головна робота - боротьба з інакодумством. "Гвинтити" студента чи пенсіонерку, фальсифікувати екстремізм серед неповнолітніх у соцмережах, вигадувати "зрадників батьківщини" куди простіше, ніж із повними від страху штанами повзати в траві, відстрілюючись від реальних диверсантів.
Кошмарте кацапню надалі.
Министерство обороны РФ и власти Белгородской области заявили о повреждении 500 домов в селах Козинка, Глотово, Гора-Подол и в Грайвороне. Также минобороны и власти региона рассказали, что села обстреливались из РСЗО «Ураган» со стороны Украины.
По информации от российских военных, находившихся в зоне боевых действий, РСЗО проукраинской стороной не применялись, их использовали ВС РФ, также как артиллерию, вертолеты и самолеты (в том числе Су-24 «Грач»), которые обстреливали предполагаемые позиции противника.
Как рассказал один из участников рейда https://novayagazeta.eu/articles/2023/05/24/u-rossii-byli-ikhtamnety-a-teper-poiavilis-my-nastutnety «Новой газете. Европа» , ВС РФ обстреливали те цели, которые считали захваченными. Мы писали вчера и позавчера, что из-за боязни потерять вертолеты и отсутствия разведки, российская сторона плохо представляла, что происходит в районе боев. Это подтверждается и рассказами российских офицеров и в интервью участника рейда.
«В Грайвороне россияне начали обстреливать артиллерией не только окраины, где находились бойцы РДК и легиона «Свобода России», но и здания, которые, как они предполагали, мы захватили, - отдел ФСБ, МВД, администрацию», - рассказал «Новой» участник Грайворонского рейда.
По словам российских офицеров, именно эти обстрелы и привели к разрушениям гражданских построек.
«Нападавшие использовали минометы и били точно по тем местам, где находилась наша пехота или куда подходила техника, Миномет - оружие точное, им по площадям не бьют. Наша же арта и реактивщики работали в направлении, а не по конкретным целям. Думаю, что потери среди гражданских в основном от этих обстрелов, осколки, обломки», - говорит офицер ВС РФ, сутки находившийся в зоне проведения операции.
Заявления минобороны РФ о большом количестве уничтоженной техники также не подтверждаются. Накануне в сети появились кадры с американскими бронемашинами, стоящими на окопе недалеко от погранпункта «Грайворон». И минобороны, и «военкоры», и даже некоторые оппозиционные диванно-военные эксперты поспешили сообщить, что техника уничтожена авиацией.
Как видно на https://t.me/*********/45697 фото , техника не сгорела, воронок от авиабомб, снарядов или ракет нет. Участник рейда в интервью «Новой» объяснил, что машины наехали на окоп, их вес не выдержали бревна настила и броневики застряли. По нашей информации от российских военных, броневики были обнаружены без топлива (либо оно было слито, либо они израсходовали его, пытаясь выбраться) и выведенными из строя. «Там они сами подорвали ходовую снизу, чтобы мы не могли воспользоваться», - пояснил офицер ВС РФ.
Что касается потерь, то местные власти говорят о 12 раненых местных жителях и одном погибшем (от осколков снаряда, вероятно, российского).
По словам источника в штабе в Белгороде, ФСБ (пограничники) потеряли убитыми 1, пленным 1, ранеными 6 человек. ВС РФ убитыми 16, ранеными 41. Данные не конечные и могут быть обновлены в течение двух суток.
В РДК заявляют о 2 легкораненых, о потерях в других проукраинских подразделениях информации у нас пока нет.
Во время рейда у ВС РФ и ФСБ, по словам армейских источников в ВС РФ, захвачены и вывезены в Украину 1 БТР-82А в поздней модификации, 2 Урал-4320, 1 орудие МТ-12.
По мені так краще хай дрони з вибухівкою падають на кремль, сенсу буде більше і в медіа плані і в психологіній атаці на ворога. Для кожнного кацапа масква це святе, зруйнуй кремль, це буде удар для кожного кацапа.
але ж таке вже було : вся гражданская война ссср пройшла теренами України
з одного боку, батько Махно довіряв красним-русскім і пішов з ними у визвольний поход на Крим.
з іншого боку, петлюрівці та УСС довіряли білим-русскім, уникали зіткнень з денікінцями, щоб не заважати їм робити великий визвольний поход на москву.
і нічого від цієї солідарності українці не отримали : бєлиє-русскіє зараз кажуть "України ніколи не було на мапі" а красниє-русскіє кажуть "бандєровци ето нє українци, потому что їх язик нє похож на суржік".