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Обговорили подальшу розбудову повітряних сил України, - Шмигаль про подальшу співпрацю із Словаччиною

шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з прем’єр-міністром Словаччини Людовітом Одором, під час якої обговорювалися питання розвитку логістики та розвитку прикордонної інфраструктури, співробітництво у сфері енергетики, подальший розвиток повітряних сил України,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє "Урядовий портал".

"Очільник українського Уряду подякував Словаччині за всебічну підтримку, зокрема гуманітарну та фінансову. А також за надання 13-ти літаків МіГ-29. У цьому контексті сторони обговорили подальшу розбудову повітряних сил України та навчання українських пілотів", - сказано в повідомленні.

"Високо цінуємо, що з 24 лютого Словаччина серед перших країн надала комплексну допомогу Україні. Упевнений, наша співпраця розвиватиметься й надалі", - зазначив прем'єр-міністр.

Також Шмигаль та Одор обговорили питання двосторонньої торгівлі, зокрема експорту агропродукції України. Голова українського уряду висловив подяку Словаччині за організацію "коридорів солідарності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попри зміну уряду Словаччина й надалі підтримуватиме Україну, - міністр закордонних справ Влаховський

Крім цього, прем'єр-міністри обговорили питання розвитку логістики та розвитку прикордонної інфраструктури, а також співпрацю у сфері енергетики та підготовку до Конференції з відновлення України у Лондоні.

"Будівництво нових та реконструкція наявних пунктів пропуску на нашому спільному кордоні дасть позитивний вплив і відкриє нові можливості для розвитку нашої співпраці", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр-міністр Словаччини наголосив, що підтримка України є одним із пріоритетів роботи словацького уряду, і Словаччина продовжить надавати необхідну допомогу українській державі.

Також читайте: Уряд вже виділив перші 4,4 млрд грн на виконання програми "єВідновлення", - Шмигаль

Автор: 

літак (2900) Словаччина (1102) Шмигаль Денис (4572)


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поговорити- це ваше фсьо
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24.05.2023 20:02 Відповісти
так авиатар жи...
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24.05.2023 20:04 Відповісти
Что-то лицо кислое у Шмигуна - видно, на дембель готовится
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24.05.2023 20:06 Відповісти
7 травня 2023
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер звернувся до президента Зузани Чапутової з проханням про відставку.«Я вирішив просити президента позбавити мене повноважень і залишити президенту простір для того, щоб спробувати з урядом технократів у стабільності та мирі привести https://www.ukrinform.ua/tag-slovaccina Словаччину до демократичних парламентських виборів», - сказав Хегер

Дякуемо Хегеру за активну підтримку України зброею в продовж ціеі війни .

Хегера відправила у грудніу відставку проросійська партія Фіцо за то що допомагав Україні в момент , коли вирішувавалось питання про літаки , но Хегер літаки Україні передав
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24.05.2023 20:08 Відповісти
А перед цім з'їли Джонсона . Щось треба робити з ангентами фсб проникнувшим в політични кола краін
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24.05.2023 20:12 Відповісти
Будівництво нових пропускних пунктів. Нуу будівництво для зелених це все, заодно грошенят можна зрубати.
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24.05.2023 20:12 Відповісти
Шановна редакціє, в укрмові є слова далі й подалі, звідсіль існують і похідні дальший і подальший. Тому ДАЛЬША розбудова і ДАЛЬША співпраця. Учіть нашу мову.
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24.05.2023 20:17 Відповісти
ДАЛЬША розбудова- це 30% вiдкатiв, а ПОДАЛЬША розбудова-

це 50 %.
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24.05.2023 20:22 Відповісти
а ти у дЄрмака дозвіл отримав, чудо, що ні хріна не вирішує бо шмиГаль?
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24.05.2023 23:11 Відповісти
 
 