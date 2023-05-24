Обговорили подальшу розбудову повітряних сил України, - Шмигаль про подальшу співпрацю із Словаччиною
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з прем’єр-міністром Словаччини Людовітом Одором, під час якої обговорювалися питання розвитку логістики та розвитку прикордонної інфраструктури, співробітництво у сфері енергетики, подальший розвиток повітряних сил України,
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє "Урядовий портал".
"Очільник українського Уряду подякував Словаччині за всебічну підтримку, зокрема гуманітарну та фінансову. А також за надання 13-ти літаків МіГ-29. У цьому контексті сторони обговорили подальшу розбудову повітряних сил України та навчання українських пілотів", - сказано в повідомленні.
"Високо цінуємо, що з 24 лютого Словаччина серед перших країн надала комплексну допомогу Україні. Упевнений, наша співпраця розвиватиметься й надалі", - зазначив прем'єр-міністр.
Також Шмигаль та Одор обговорили питання двосторонньої торгівлі, зокрема експорту агропродукції України. Голова українського уряду висловив подяку Словаччині за організацію "коридорів солідарності".
Крім цього, прем'єр-міністри обговорили питання розвитку логістики та розвитку прикордонної інфраструктури, а також співпрацю у сфері енергетики та підготовку до Конференції з відновлення України у Лондоні.
"Будівництво нових та реконструкція наявних пунктів пропуску на нашому спільному кордоні дасть позитивний вплив і відкриє нові можливості для розвитку нашої співпраці", - повідомив Шмигаль.
Прем'єр-міністр Словаччини наголосив, що підтримка України є одним із пріоритетів роботи словацького уряду, і Словаччина продовжить надавати необхідну допомогу українській державі.
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Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер звернувся до президента Зузани Чапутової з проханням про відставку.«Я вирішив просити президента позбавити мене повноважень і залишити президенту простір для того, щоб спробувати з урядом технократів у стабільності та мирі привести https://www.ukrinform.ua/tag-slovaccina Словаччину до демократичних парламентських виборів», - сказав Хегер
Дякуемо Хегеру за активну підтримку України зброею в продовж ціеі війни .
Хегера відправила у грудніу відставку проросійська партія Фіцо за то що допомагав Україні в момент , коли вирішувавалось питання про літаки , но Хегер літаки Україні передав
це 50 %.