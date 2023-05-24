Обговорили подальшу розбудову повітряних сил України, - Шмигаль про подальшу співпрацю із Словаччиною

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з прем’єр-міністром Словаччини Людовітом Одором, під час якої обговорювалися питання розвитку логістики та розвитку прикордонної інфраструктури, співробітництво у сфері енергетики, подальший розвиток повітряних сил України,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє "Урядовий портал".

"Очільник українського Уряду подякував Словаччині за всебічну підтримку, зокрема гуманітарну та фінансову. А також за надання 13-ти літаків МіГ-29. У цьому контексті сторони обговорили подальшу розбудову повітряних сил України та навчання українських пілотів", - сказано в повідомленні.

"Високо цінуємо, що з 24 лютого Словаччина серед перших країн надала комплексну допомогу Україні. Упевнений, наша співпраця розвиватиметься й надалі", - зазначив прем'єр-міністр.

Також Шмигаль та Одор обговорили питання двосторонньої торгівлі, зокрема експорту агропродукції України. Голова українського уряду висловив подяку Словаччині за організацію "коридорів солідарності".

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Крім цього, прем'єр-міністри обговорили питання розвитку логістики та розвитку прикордонної інфраструктури, а також співпрацю у сфері енергетики та підготовку до Конференції з відновлення України у Лондоні.

"Будівництво нових та реконструкція наявних пунктів пропуску на нашому спільному кордоні дасть позитивний вплив і відкриє нові можливості для розвитку нашої співпраці", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр-міністр Словаччини наголосив, що підтримка України є одним із пріоритетів роботи словацького уряду, і Словаччина продовжить надавати необхідну допомогу українській державі.

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