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ЗСУ контролюють частину району "Літак" у Бахмуті та потроху просуваються на флангах, - Міноборони

бахмут

Протягом 24 травня спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

В місті Бахмут знижена кількість ворожих штурмових дій. Ворог здійснює заміну підрозділів. Наші оборонці контролюють деяку частину району "Літак" у південно-західній частині міста.

Але це не означає, що ворог слабшає. Навпаки - ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли. Разом з тим, нашим військам вдається потроху просуватись", - йдеться у дописі.

Також дивіться: Сили оборони мають успіхи на флангах Бахмуту, триває оборонна операція, - Сирський. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7354) Бахмут (1560) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+18
Розповідали про якесь напівоточення, якого не було, тепер уже просто просування. Може вже варто правду сказати, що протеже єрмака сирський не впорався з піаракцією ОП, заплативши занадто високу ціну життями наших найкращих воїнів!
Слава нашим воїнам!
Вічна памʼять загиблим!
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24.05.2023 20:33
+13
Судячи з того що бачу на дипстейт здається менi що хтось бреше. Невже так полiтично важко зiзнатись що цiлком втратили Бахмут? Що там залишилось в районi лiтака? Пiдприемство Экопродукт, гаражi, заправка, кiлька дач та жодного житлового будинку? Звicно коли мicто захоплено iнтенсивнicть боïв зараз знижено, бо русня зараз перегрупується для нового наступу. Бо на вiйнi якщо не наступаєшь ти наступають на тебе.
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24.05.2023 20:29
+8
А помните когда по нему прилетело первый раз. тогда город еще был живой. зато шашлыки вкусные
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24.05.2023 20:19
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тут главное что там по флангам,что там с окружение или хотя бы полуокружение)))сам город не так на дданный момент актуально
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24.05.2023 20:08 Відповісти
може офісу якісь темники помалу приймати?
"Але це не означає, що ворог слабшає. Навпаки - ворог намагається посилитись на флангах"
просто в бубен товкти зараз нема кому...
все отримаєте в одному пакеті..
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24.05.2023 20:17 Відповісти
А помните когда по нему прилетело первый раз. тогда город еще был живой. зато шашлыки вкусные
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24.05.2023 20:19 Відповісти
А потім його захищали ЗСУ.....Щож вони там захищали,шашлики від зелені,чи деякі тупі дупи?
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24.05.2023 20:40 Відповісти
Судячи з того що бачу на дипстейт здається менi що хтось бреше. Невже так полiтично важко зiзнатись що цiлком втратили Бахмут? Що там залишилось в районi лiтака? Пiдприемство Экопродукт, гаражi, заправка, кiлька дач та жодного житлового будинку? Звicно коли мicто захоплено iнтенсивнicть боïв зараз знижено, бо русня зараз перегрупується для нового наступу. Бо на вiйнi якщо не наступаєшь ти наступають на тебе.
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24.05.2023 20:29 Відповісти
взяли у Киева...?
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24.05.2023 20:37 Відповісти
Deep сам написав,що не має інформації про повний захват міста, карта буде обновлена тільки завтра. До речі, названі вами території це Бахмут і не важливо який%.
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24.05.2023 22:50 Відповісти
У вас какие притензии на самом деле? Да, Экопродукт, гаражи, заправка и дачи - в городской черте Бахмута. Да, они под контролем ВСУ. Да, это все в районе самолета. Вам выложили все как есть на самом деле. Или надо было сказать, что ВСУ в панике бегут к Славянску? Так этого не происходит.
Или может Залужный обязан дважды в день выходить к народу с картой в руках и разЪяснять каждый переулок?
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24.05.2023 23:40 Відповісти
Там вже немає контрольованих вулиць та провулкiв, T0504 то вже шлях поза мicтом...
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25.05.2023 01:02 Відповісти
Залужный не обязан. А те , кто получает зарплату за бла-бла-бла, - обязаны. Поскольку Бахмут стал супер медийным, а на раше ещё и идеологическим инфомоментом, они обязаны быть предельно точными, без навешивания идеологической лапши на уши своему населению.

Вместо бла-бла-бла на тему взяли-не взяли, сказать конкретно: 25 апреля (например) ЗСУ удерживали полоску на западе Бахмута вытянутую с Севера на Юг примерно на 2 км и с Запада на Восток переменной ширины от 0,5 до 1 км, что составло 3,6 % площади города. 25 мая ЗСУ удерживают полоску с Севера на Юг примерно 1,5 км и с Запада на Восток 0,25 км, что составляет менее 1 % площади города. При этом важно было бы добавить, что ЗСУ используют руины Бахмута как удобное место обороны. Соотношение потерь противника и ЗСУ составляет, например, 10:1. Когда это соотношение упадет до, например, 3:1 ЗСУ отойдут на более выгодные позиции.

А насчет взяли в полуокружение - позор бла-бла-блистам. Дождитесь хотя бы когда дойдут до Бахмутки и тогда вякайте.
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25.05.2023 15:30 Відповісти
Розповідали про якесь напівоточення, якого не було, тепер уже просто просування. Може вже варто правду сказати, що протеже єрмака сирський не впорався з піаракцією ОП, заплативши занадто високу ціну життями наших найкращих воїнів!
Слава нашим воїнам!
Вічна памʼять загиблим!
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24.05.2023 20:33 Відповісти
На превеликий жаль, Ви абсолютно праві! Якось ще можна було виправдовувати впертість наших бійців у обороні та їх жертовність, надіями на те, що ось-ось, і їх жертви є не марними, бо стягнувши величезні сили до Бахмуту й оголивши інші ділянки фронту, ( (дев'ять!!!) новостворених та до зубів озброєних, вмотивованих та вишколених західними інструкторами, бригад НГУ підуть у анансований самим Зє наступ, та як дадуть рашистам прикурити! Але, по ходу, щось пішло не так...
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24.05.2023 21:20 Відповісти
по ходу ти кацапський троль, а контрнаступ відбудеться в кінці літа - на початку осені
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24.05.2023 21:29 Відповісти
А могли ще до нового року лівобережжя звільнити і до Криму дійти, якби надійшла ******* прокремлядського ві-по керівництва, яку так всі чекали.
Скільки років ще потрібно чекати каманди с цєнтра прінятія рєшєній?
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24.05.2023 22:21 Відповісти
Ага, тільки звільнення Херсону було дуже складним і ЗСУ вигнали русню вже з останніх сил, добре що ті не вперлись, легких прогулянок як Харківська операція вже більше не буде
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25.05.2023 00:18 Відповісти
Вибачте, але напівоточення є, просто відкрийте карту. А то ведуть бесіди з бубенко ботом ,аналізатори ...
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24.05.2023 22:53 Відповісти
От Маляр жжот! Якщо інтенсивність боїв на флангах знизилася, то про яке просування ЗСУ може йти мова? Невже рашисти зробилися зовсім ідіотами, що добровільно залишають свої позиції разом зі зниженням інтенсивності? Навряд чи! А по друге - а кого "вагнерівцям" залишилося штурмувати у самому Бахмуті, якщо ві повністю у їх руках й уже зачищений? "Літачок", кажете? Так він на самому виїзді з міста...Там ще автозаправка є, на якій майорить наш прапор
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24.05.2023 21:14 Відповісти
ну что вы хотите, очень трудно воевать против противника у которого приемущество в артиллерии, который постоянно давит мясом, продавливает оборону трупами, не считаясь с потерями. Теперь можно понять немцев во 2й мировой, как они себя чувствовали, когда на них перла красная орда, и пулеметчики за МГ-42 сходили с ума от количества растрелянных трупов.
Сейчас они переходят из одной мясорубки в другую, фактическо без оперативной паузы. Каждый "взятый" ими город пиррова победа, кровью обливаются.
А во время войны, официальные завления и прочие информаторы всегда будут говорить в тоне что город не сдан, "мы еще что то там удерживаем". Это нормально, элемент психологической поддержки для своих и воздействие на противника.
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24.05.2023 21:52 Відповісти
Що ти несеш сусанін? По всій лінії фронту тишина крім Бахмуту, куди рашисти стягли найбільшу частину своєї артилерії і користуються моментом.
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24.05.2023 22:26 Відповісти
Там, де розповідає цілий заступник Маляр, того міністерства, яке замість воювати, закупляло яйця по 17 грн., новини не читаю. Бо адвокат, як і "екстрасенс" мають займатися своїми справами, а не займати посади міністра і заступника міністра тільки щоб піаритися. Можливо ці посади мають займати люди, які пройшли війну і розбираються у військових справах?
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24.05.2023 21:51 Відповісти
Іксперд з шоу читала сводки ГШ за останні дні? Сумніваюсь, бо там такого немає.
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24.05.2023 22:22 Відповісти
барышня как замполит......
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24.05.2023 23:40 Відповісти
Группа трамвайных хамов здесь вдохновенно кроет Маляр всякими непотребными словами, из которых самые приличные это "эксперт с шоу" и "замполит". Неужели эти дебилы не понимают, что Маляр сама ничего не выдумывает, она озвучивает текст утвержденный Генштабом и заверенный одним из заместителей Залужного?
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24.05.2023 23:57 Відповісти
Та заглохло там все и ежу понятно.Потому что по сути двума бригадами ударили в лоб сорока тысячной ЛУЧШЕЙ группировке противника усиленной пи*орВДВ.Ну вот накуя было это делать?Не могли другие точки найти?На уровне среднего и высшего командного звена творится пи*дец.
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25.05.2023 11:40 Відповісти
У ворога все дуже погано, арти у нього нема, танки 40-х років, армія не навчена, не мотивована. Прикордонні області так званої рф взагалі голі. Треба бути чемними, треба дати ворогу спокійно перегрупуватися та закріпитися. Треба почекати коли він знову накопичить Б/К. А там можливо нарешті просохне/промерзне земля. Тоді почнемо чекати F-22. А тоді вже точно ... слово на літеру К. Зе-маратон ніколи не бреше.
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25.05.2023 12:33 Відповісти
Наступу марно чекати, бо є оманські домовленності.
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25.05.2023 14:19 Відповісти
 
 