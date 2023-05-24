ЗСУ контролюють частину району "Літак" у Бахмуті та потроху просуваються на флангах, - Міноборони

Протягом 24 травня спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

В місті Бахмут знижена кількість ворожих штурмових дій. Ворог здійснює заміну підрозділів. Наші оборонці контролюють деяку частину району "Літак" у південно-західній частині міста.

Але це не означає, що ворог слабшає. Навпаки - ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли. Разом з тим, нашим військам вдається потроху просуватись", - йдеться у дописі.

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