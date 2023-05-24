ЗСУ контролюють частину району "Літак" у Бахмуті та потроху просуваються на флангах, - Міноборони
Протягом 24 травня спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута.
Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
В місті Бахмут знижена кількість ворожих штурмових дій. Ворог здійснює заміну підрозділів. Наші оборонці контролюють деяку частину району "Літак" у південно-західній частині міста.
Але це не означає, що ворог слабшає. Навпаки - ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли. Разом з тим, нашим військам вдається потроху просуватись", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+18 Oleksandr Pohribnyi #550970
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+13 Lexx Shade
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+8 Підлога Маккартні
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"Але це не означає, що ворог слабшає. Навпаки - ворог намагається посилитись на флангах"
просто в бубен товкти зараз нема кому...
все отримаєте в одному пакеті..
Или может Залужный обязан дважды в день выходить к народу с картой в руках и разЪяснять каждый переулок?
Вместо бла-бла-бла на тему взяли-не взяли, сказать конкретно: 25 апреля (например) ЗСУ удерживали полоску на западе Бахмута вытянутую с Севера на Юг примерно на 2 км и с Запада на Восток переменной ширины от 0,5 до 1 км, что составло 3,6 % площади города. 25 мая ЗСУ удерживают полоску с Севера на Юг примерно 1,5 км и с Запада на Восток 0,25 км, что составляет менее 1 % площади города. При этом важно было бы добавить, что ЗСУ используют руины Бахмута как удобное место обороны. Соотношение потерь противника и ЗСУ составляет, например, 10:1. Когда это соотношение упадет до, например, 3:1 ЗСУ отойдут на более выгодные позиции.
А насчет взяли в полуокружение - позор бла-бла-блистам. Дождитесь хотя бы когда дойдут до Бахмутки и тогда вякайте.
Слава нашим воїнам!
Вічна памʼять загиблим!
Скільки років ще потрібно чекати каманди с цєнтра прінятія рєшєній?
Сейчас они переходят из одной мясорубки в другую, фактическо без оперативной паузы. Каждый "взятый" ими город пиррова победа, кровью обливаются.
А во время войны, официальные завления и прочие информаторы всегда будут говорить в тоне что город не сдан, "мы еще что то там удерживаем". Это нормально, элемент психологической поддержки для своих и воздействие на противника.